На обиженных воду возят?

В чем дело, почему сверстники невзлюбили именно вашего ребенка? Как вести себя в этой ситуации родителям? Как предотвратить разочарование и боль самого дорогого человечка? Учить ли малыша давать сдачи или самим защищать его?Вводя ребенка в детский коллектив - во двор, в детский сад, в кружок - родители должны быть готовы к тому, что их малыша могут обидеть сверстники.

Конфликты с окружающими, к сожалению, неизбежны. Именно вступая в противоречия, ребенок учится находить компромиссы и отстаивать свою позицию. Но есть ситуации, которые совершенно справедливо вызывают тревогу у взрослых. Например, если сыну или дочери нигде не удается наладить отношения со сверстниками. Или если против него или нее ополчилось большинство детей в данной группе, на детской площадке, в классе.

«Мальчик для битья»

В некоторых случаях родители заранее могут ожидать, что их ребенку будет сложно наладить отношения с другими детьми. Поводом для возникновения неприязни могут стать внешность, особенности характера или поведения ребенка. Так, если чадо выше или меньше всех ростом, более полный или слишком худой, по сравнению со сверстниками, рыжий, носит очки - все это может стать поводом для насмешек. Кстати, дети, имеющие более серьезные проблемы, такие как заметные шрамы, косоглазие, хромающие, заикающиеся, обычно реже становятся объектами нападок со стороны сверстников. Благодаря позиции взрослых, к ним относятся бережно, в крайнем случае их будут избегать.

Неопрятная или необычная одежда тоже может стать причиной насмешек. Также на сверстников производит отталкивающее впечатление, если ребенок ковыряет в носу, забывает вовремя его вытереть (постоянно хлюпает носом), не причесан, неаккуратно ест, например чавкает.

Легкая добыча для любителей поиздеваться - обидчивые дети. Они поддаются на провокации со стороны сверстников, сразу же начинают реветь или бросаются на обидчиков с кулаками из-за любого замечания, шутки. Тех же такое поведение только раззадоривает. Объектом насмешек может стать также плакса, угрюмый, застенчивый, неуверенный в себе, тихий и слабый, не умеющий за себя постоять ребенок. А еще дети не любят ябед и нытиков. Особое удовольствие доставляет доводить до слез излишне впечатлительного ребенка, запугивая его разными небылицами или угрожая расправой.

Кто еще может попасть под град насмешек и обид? Ребенок, излишне опекаемый взрослыми. Все дети стремятся продемонстрировать свою самостоятельность и независимость, поэтому малыш, которого повсюду сопровождает няня или который не умеет быстро переодеться, обязательно будет поднят на смех. «Любимчик» воспитателей и учителей становится отверженным среди сверстников, потому что детям непонятно, чем он лучше их. Издеваясь над ним, ребята восстанавливают «справедливость» и изживают обиды на учителя.

Ленивый, неуспешный в учебе, постоянно получающий замечания от преподавателей ребенок не вызывает симпатий у одноклассников. Многочисленные психологические исследования доказали, что 6-7-летние дети не любят тех сверстников, которых не любит преподаватель. Естественно, вызывает раздражение тот, кто мешает на занятиях. И, наоборот, могут невзлюбить старательного, поглощенного занятиями ребенка, решив, что он таким образом пытается выделиться и завоевать расположение взрослых.

К сожалению, издеваться будут и над тем, у кого есть проблемы с отправлением естественных потребностей, если от волнения или из-за болезни малыш страдает недержанием мочи или кала.

Однако не каждый очкарик, неряха или тихоня вызывает всеобщую неприязнь и становится объектом издевательств. Конфликты со сверстниками могут возникать не только «по вине» самого ребенка. Возможно, малышу просто не повезло: среди окружающих его детей оказалось два-три заводилы, которые забавляются или самоутверждаются, обижая более тихих и безответных товарищей. В происходящем, несомненно, виноваты и взрослые (родители участников конфликта, воспитатели и учителя). Именно равнодушие и попустительство позволяют ситуации выйти из-под контроля и перерасти в серьезную проблему - драки, преследование, издевательства.

Будьте бдительны!

К сожалению, чем старше становится ребенок, тем сложнее родителям воздействовать на ситуацию, сложившуюся в коллективе. Однако именно мама или папа могут раньше воспитателей и учителей заметить, что малышу некомфортно, что у него не складываются отношения с другими детьми. Одним словом, у него проблемы и необходимо немедленно принимать меры. Как минимум, пойти и поговорить о тревожащих симптомах с воспитателем или классным руководителем, чтобы рассеять сомнения и не позволить конфликту зайти слишком далеко. Не все дети могут и хотят рассказывать родителям о своих проблемах, и чем старше ребенок, тем меньше вероятность, что он пожалуется взрослым на происходящее. Если малыш сам ничего не рассказывает - следует понаблюдать за ним.

В первую очередь надо сходить в детский сад, школу, поговорить с воспитателями или учителями об отношениях своего ребенка со сверстниками. Обратить внимание, как ведет себя чадо после занятий, на праздниках, в раздевалке: проявляет ли инициативу в общении, с кем разговаривает, кто контактирует с ним. Или обратитесь за помощью к психологу, который, наверняка, есть в вашей школе или детском саду. Понятно, что ему по ряду причин легче осуществлять наблюдение за детьми.

Отравить жизнь ребенку сверстники могут самыми разнообразными способами. Условно можно выделить четыре вида неприязни:

- травля; ребенку не дают прохода, обзывают, толкают, отнимают вещи, бьют, запугивают;

- активное неприятие; в ответ на предложение пообщаться или на любую инициативу ребенка ему демонстрируют свое презрение, дают понять, что он никто, что его мнение ничего не значит;

- пассивное неприятие, возникающее только в определенных ситуациях. Например, надо выбрать кого-то в команду, принять в игру, сесть за парту - дети отказываются делать это именно с вашим ребенком: «С ним не буду!»

- игнорирование; на малыша просто не обращают внимания, не общаются, не замечают его.

Забывают о нем, лично против него ничего не имеют, но он им неинтересен.

Сложнее всего преодолеть первые два типа отношений (травлю и активное неприятие) - ситуация настолько для ребенка травмирующая, что иногда единственно приемлемым выходом является перевод его в другой детский сад (школу). Подвергнуться притеснениям со стороны сверстников ребенок может в любом детском коллективе и в любом возрасте. Но наиболее «опасный» в этом отношении период с 9 до 13 лет. Однако жертвой преследований может стать и 5-7-летний ребенок. Подобные ситуации необходимо отслеживать и пресекать в самом зародыше.

Родителей должно насторожить любое изменение в поведении ребенка. Малыш «сам не свой» - значит, в его жизни что-то происходит. Если маленький человечек ведет себя необычно, например стал скрытен и задумчив, возможно, он просто влюбился, но может быть - это реакция на притеснения со стороны сверстников. Всегда лучше проявить бдительность. Но действовать нужно тактично.

Срочно реагируйте, если ситуация зашла слишком далеко, например ребенка постоянно унижают или бьют. Прежде всего, оградите сына или дочь от общения с обидчиками. Разбираться с ними - не самое главное, хотя и оставлять их безнаказанными не стоит. Хотя бы потому что они, оставив в покое ваше чадо, могут избрать себе новую жертву.

Как защитить своего ребенка?

Родители по-разному стараются защитить своих детей. Одни пытаются подготовить ребенка к жизни в коллективе, развивая его физически, приучая его к независимости и самостоятельности, другие лично встают на защиту своего чада. К сожалению, все нижеперечисленные способы обычно усложняют, а не упрощают жизнь малыша.

Развивать физически

Часто родители отдают ребенка обучаться какой-либо борьбе, надеясь, что это поможет ему, когда это понадобится, не дать себя в обиду. Знание приемов боевых искусств, действительно, повышает уверенность малыша в себе, но, к сожалению, хорошая физическая подготовка не гарантирует, что ему удастся наладить отношения со сверстниками. Некоторые дети начинают пользоваться своим физическим превосходством не по назначению: отрабатывают приемы на сверстниках, стремясь завоевать популярность силовыми методами. И тогда потенциальная жертва сама превращается в преследователя. В других случаях физически сильный ребенок оказывается неспособен противостоять моральному насилию: его дразнят, провоцируют на драку и в результате он же и оказывается виноват.

Поощрять самостоятельность

Некоторые родители считают, что если предоставить ребенку возможность самому разбираться со своими проблемами, то он научится более эффективно налаживать отношения со сверстниками. Действительно, в некоторых случаях малышу будет полезно пережить все стадии конфликта с друзьями. Это поможет ему научиться самостоятельно решать многие проблемы. Но важно не переусердствовать и не пропустить ситуацию, с которой ваш сын или дочь не в состоянии справиться без вмешательства взрослых. Если ребенка не просто дразнят два-три одноклассника, а регулярно изводят всем классом, без помощи взрослых ему не справиться.

Самим защищать ребенка

Когда ребенок приходит домой с разбитой губой и, всхлипывая, рассказывает о нанесенной обиде, редкий родитель не испытывает желания пойти и лично покарать обидчиков. Но чаще всего такие поступки не помогают, а вредят малышу. Преследователи становятся осторожнее и изощреннее в своих издевательствах. Родители обидчика тоже не остаются в долгу. Иногда приходится наблюдать очень некрасивые сцены, когда родители обеих сторон кричат, оскорбляя друг друга на глазах у ребят. Естественно, такой пример «разрешения» конфликтов не является полезным для детей. К тому же ведь вы не сможете защищать ребенка до самой старости.

В общем, как детский психолог и как мама я убеждена: ребенка надо учить защищать себя. Под словом защищать я подразумеваю не только и не столько физическую силу и умение драться, сколько то, что малыш должен дать понять окружающим, что с ним необходимо считаться.

«...он уважать себя заставил»

«Я учу своего сына чувствовать себя независимой личностью. Я не поощряю в нем стремления походить на остальных», - решительно заявляет мама шестилетнего Оси, который начинает плакать из-за любого замечания учителя или одноклассника. А между тем многие из этих замечаний спровоцированы самой мамой. Ей непонятно, почему нельзя сделать для урока математики зеленые квадраты вместо требуемых синих или почему Ося наотрез отказывается ходить на ритмику в таких красивых красных чешках, требуя купить ему черные, «как у всех ребят». Несоблюдение таких «мелочей» обрекает ребенка на постоянные замечания со стороны учителей и насмешки со стороны одноклассников. Осина мама, благодаря своему возрасту, характеру и жизненному опыту, готова противопоставлять себя большинству, не испытывая дискомфорта. Но готов ли к этому ее шестилетний сын, склонный к неврозам, нуждающийся в эмоциональном комфорте? Ему, наоборот, важно ничем не выделяться среди сверстников и не обращать на себя внимания.

А есть дети, которые с рождения заявляют о себе как о самостоятельных и самодостаточных личностях. В любой ситуации они ведут себя естественно и с достоинством. Никому и в голову не придет смеяться над ними или делать им замечания. Такое самоощущение связано с особенностями характера. Большинство же детей учатся ценить свою индивидуальность постепенно, по мере взросления.

Нельзя заставить ребенка чувствовать себя независимым от мнения окружающих. Только почувствовав себя «таким, как остальные», то есть ничем не хуже других, ребенок приобретает столь необходимую ему уверенность в себе. И уже тогда он готов перейти к следующей стадии развития личности - желанию подчеркнуть свою индивидуальность. Это, по мнению известного американского психолога Эдды Ле Шан, самое главное для налаживания дружеских отношений со сверстниками. В своей книге «Когда дети сводят друг друга с ума» она обращается к ребятам с такими словами: «Чем больше вы будете любить и уважать себя как человека уникального, неповторимого и хорошего, тем меньше вы будете сводить с ума других детей и тем меньше другие смогут доводить вас».

Защити себя сам

Муж вернулся с прогулки огорченный: «Представляешь, его мальчик совком лупит, а он улыбается. Наш сын - тюфяк какой-то, не может за себя постоять!»

Когда Славе было чуть больше года, сын предпочитал уйти от обидчика, а не двинуть его. Он очень расстраивался, когда другие дети забирали его игрушки, но никогда не пытался их отнять. Просто отходил обиженный. Став старше, предпочитал подчиняться более настырным и напористым сверстникам. Мы сокрушались: в жизни много ситуаций, когда необходимо дать отпор. Ну не учить же его драться?! Однако в возрасте четырех лет, загнанный в угол двумя мальчиками постарше, от отчаяния Славка набил им обоим по большой шишке. На вопли сбежались взрослые, конфликт был разрешен, все друг перед другом извинились, остались друзьями. А передо мной встала проблема: ругать сына за рукоприкладство или хвалить за решительность и самостоятельность...

Одни родители считают, что ребенок, особенно мальчик, должен уметь себя защитить, дать сдачи. Некоторые решительно настроенные папы и мамы признавались: «Я своему сказал, будут обижать - дай, как следует, чтобы неповадно было». Другие категорически против насилия. Их девиз: «Любой конфликт может и должен быть разрешен без применения силы. Обо всем можно договориться». Я понимаю и тех и других родителей. С одной стороны, не хочется, чтобы ребенок был жертвой, с другой - поощрять его агрессивное поведение.

Кроме того, у меня есть твердое убеждение: родители могут воспитать сына или дочь так, что он не станет ни гонителем, ни отверженным. Как? С раннего детства обращайте внимание ребенка на конструктивные способы разрешения конфликтов. Например, необязательно безропотно отдавать свои или без разговоров забирать чужие игрушки: можно предложить поменяться. Следует порицать проявление ребенком агрессии, но обязательно похвалить, если он сумел противостоять другому маленькому агрессору. Учите его говорить со сверстниками о своих чувствах, например: «Мне обидно, когда ломают мои постройки». Ребенок должен знать, что обзывать других, смеяться над ними - недопустимо. Надо учить малыша считаться с мнением окружающих, находить компромиссы, быть терпимым, ставить себя на место другого. Задача взрослых - объяснить ребенку, почему другой мальчик или девочка ведет себя подобным образом. Так, наиболее частая причина агрессии - попытка выместить свои обиды на окружающих. В таком случае обидчика можно и пожалеть. Это поможет ребенку стать снисходительнее к недостаткам другого. Сочувствие побуждает помогать, а не обижать в ответ.

Родителям надо насторожиться, если ребенок:



- неохотно идет в сад (в школу, на занятия в секцию или студию) и очень рад любой возможности не ходить туда;

- возвращается с занятий подавленным;

- часто плачет без очевидной причины;

- никогда не упоминает никого из сверстников, с которыми вместе проводит много времени (в саду, на занятиях, в школе);

- очень мало рассказывает о том, что происходит в детском саду (школе);

- внезапно и (как кажется) ни с того ни с сего отказывается идти в сад (на занятия, в школу);

- если школьник не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки, или вообще отказывается звонить кому-либо;

- если все в классе (группе) сдружились, а ваш ребенок одинок: его никто не приглашает в гости, на дни рождения и он никого не хочет позвать к себе.

Пора бить тревогу, если:



- вы обнаруживаете на теле ребенка синяки и царапины, происхождение которых он не может внятно объяснить (говорит, что упал, путается в объяснениях);

- у малыша пропадают вещи (игрушки, карандаши, ручки), а он говорит, что потерял;

- у всегда аккуратного ребенка начинают часто рваться тетради и книги, ломаться линейки и ручки;

вдруг выясняется, что любимый фонарик ребенок подарил неизвестному вам Петьке («он мой друг, ты его не знаешь»);

- чадо «теряет» карманные деньги или неожиданно просит вас дать ему больше, чем обычно. Все это может быть результатом шантажа и запугивания.

Пять правил психологической самообороны для детей от 5 лет

Правило №1:

Не поддаваться на провокации. Объясните ребенку, что он может и должен уметь отказать сверстнику, если ему неприятно, не нравится или ему не разрешают то, что предлагают сделать. Например, сыну запрещено выходить за пределы двора. Рано или поздно найдется ребенок, который поднимет на смех «маменькиного сыночка» и попытается взять его «на слабо». Заранее обсудите с ребенком подобную ситуацию. С достоинством выйти из нее можно, сказав: «Мои родители очень волнуются за меня. Я дал слово не уходить со двора, а настоящий мужчина должен уметь держать слово.

Правило №2:

Не дать застать себя врасплох. Действуйте по принципу: предупрежден - значит вооружен. Например, сын подружился со старшим мальчиком. Зная, каким сын может быть назойливым, а его товарищ - вспыльчивым, имеет смысл предупредить сына, что мальчики часто дерутся, если что-то не поделят. И если на следующий день ребята повздорят и подерутся, они не будут шокированы произошедшим и смогут без посторонней помощи помириться.

Другой вариант. Если вы ожидаете, что ребенка будут дразнить из-за внешности, например он у вас «рыжик», или из-за необычной фамилии, можете заранее обсудить с ним это. Придумайте вместе всевозможные варианты дразнилок, тогда в исполнении других детей они прозвучат уже не так обидно.

Подготовить ребенка к жизни в коллективе можно, разыгрывая сценки, демонстрируя ему в них виды агрессии (обзывания, драки, отбирание вещей) и вынуждая защищаться. Это позволит малышу отработать тактику поведения, подготовиться к нападению, подсказать наиболее приемлемые выходы из конфликта. И мальчикам и девочкам полезно побороться с родителями: и побеждать, и терпеть поражение.

Правило №3:

Уметь ответить. Во многих конфликтах важно, чтобы последнее слово осталось за ребенком. Это позволит ему «сохранить лицо» в неприятной ситуации и избежать дальнейших нападок. Конечно, здорово, когда чадо может экспромтом остроумно поставить на место задиру. Однако мы и сами знаем, как сложно бывает в ответ на грубость и хамство не растеряться и достойно отреагировать.

Обиженному ребенку остается только сокрушаться: «Эх! Надо было этой Машке сказать!» Если момент упущен, можно подготовиться к следующему нападению, потому как обычно репертуар нападающих предсказуем. Нет ничего страшного, если вы с ребенком заранее придумаете несколько ответов на обзывательства. Например, если дразнят толстым, можно просто ответить тем же: «Сам такой» или «а ты - скелет ходячий!» Или дать понять, что его это ни капельки не задевает: «И горжусь этим! Хорошего человека должно быть много! Ты не понимаешь, я не толстый - я солидный». Главное не ЧТО ребенок скажет, а КАК он это скажет. Лучшая защита - спокойная, насмешливая интонация. И объясните своему отпрыску, что драться в этой ситуации бесполезно - только раззадоривать дразнящих.

Правило №4:

Менять тактику поведения. Разберите с ребенком типичный конфликт со сверстниками. Обычно он ведет себя по заданной окружающими схеме, каждое его действие предсказуемо - в этом особая радость для преследователей. Предложите ему в следующий раз на стандартные обстоятельства реагировать неожиданным для задиры образом. Возможно, чадо сумеет не только озадачить своих преследователей, но и сделать шаг к преодолению сложившейся ситуации.

Например, можно предложить ребенку посмотреть в глаза обидчикам и спокойно спросить: «Ну и что?» или начать смеяться вместе с ними. В общем, сделать то, чего от него совсем не ожидают и испортить им все удовольствие. Малыш должен быть готов к тому, что обидчики попытаются вернуть «игру» в прежнее русло и не сразу отстанут от него. Возможно, они тоже попытаются изменить тактику поведения.

Правило №5:

Не быть пассивной жертвой. Сверстники часто испытывают товарища «на прочность». Обычно приставать к ребенку начинает кто-то один - «забрасывает пробный мяч» - толкнет, проходя мимо, сбросит с парты вещи, обзовет. Дать отпор важно именно на этом этапе. Объясните сыну или дочери, что иногда полезно ответить обидчику тем же - грубостью на грубость, а иногда и ударом на удар. Например, на проявление агрессии со стороны сверстников надо отвечать всегда: толкают - не дай себя оттолкнуть, отнимают вещи - не давай отнять, забери их силой. Защищай себя. Не начинай драку первым, но на удар ответь ударом, пусть неумелым, но дай понять, что с тобой не так просто справиться. Это позволит ребенку не быть пассивной жертвой, а стать с обидчиком на равных.

Но главной и самой надежной защитой для ребенка является чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Родительская любовь и поддержка - самые надежные союзники на этом пути.

Наводим мосты

Не надо бояться конфликтов со сверстниками - они неизбежны. Надо быть готовым к тому, что дети могут испытывать неприязнь к вашему ребенку или будут к нему равнодушны. Подготовьте чадо к тому, что не все окружающие будут его любить, кому-то он может быть неприятен, кто-то с ним не согласен, кто-то на него обижается, кому-то он мешает.

Что еще вы можете сделать?

Обязательно предупредите учителя о проблемах своего ребенка (заикание, необходимость принимать лекарства по часам, нервных тиках). Да и сами не запускайте подобного рода проблемы, такие заболевания необходимо отслеживать и по возможности лечить.

Задача родителей - обеспечить ребенку все, что позволит ему соответствовать общим школьным требованиям. Если для уроков физкультуры нужны черные шорты, то не следует предлагать маленькому школьнику розовые, считая, что это не важно. Для учителя может быть и не важно, а одноклассники станут дразнить ребенка.

Постарайтесь обеспечить малышу общение с одноклассниками вне школы. Приглашайте их в гости, устраивайте праздники, в общем, поощряйте общение ребенка с ними.

Необходимо способствовать участию сына или дочери в общих мероприятиях, поездках. Не стоит сразу после уроков забирать его из школы даже ради занятий английским или музыкой. Иначе все ребята сдружатся между собой, а ваш ребенок так и будет чужим в классе.

Не старайтесь справиться с ситуацией в одиночку, обязательно привлеките в союзники учителей, школьного психолога и других родителей. Отчитывая обидчика или делая выговор его родителям, вы не помогаете, а вредите своему ребенку.

И помните, эффективному взаимодействию малыша с окружающими могут научить только родители. Ведь наиболее важным является тот пример, который подают, общаясь с другими людьми, те, кого чаще видит ребенок, кого любит и уважает.