Наказание без унижения: возможно ли?

В каких ситуациях нужно наказывать детей? Как делать это правильно, не унижая ребенка? Нужно ли действительно наказывать детей за проступки? Ответим на эти вопросы в нашей статье.

Можно ли воспитывать, не наказывая? Мнения педагогов, психологов и родителей не единодушны. Большинство из нас воспитывались по методу "кнута и пряника". Православная педагогика говорит, что нельзя воспитывать, не наказывая, а некоторые современные педагогические теории предлагают вседозволенность. Самый древний метод воспитания не так прост, как кажется. Наказание наказанию рознь.

В каких случаях используется наказание

Наказание – это метод коррекции нежелательного поведения. Наказание не планируется заранее, оно возникает после появления проступка. Проступок рассматривается как действие или бездействие, противоречащие установленным правилам. В любом случае ребенок совершил то, что нельзя было делать.

Наказание – это не самоцель и суд над развивающейся личностью. Наказание направлено на решение определенных задач.

1. Коррекция нежелательного поведения. Проступок совершен, и ребенок должен запомнить, что поступил плохо.

2. Профилактика нарушений поведения. В следующий раз ребенок будет помнить о возможных последствиях нарушения поведения.

3. Контроль над соблюдением личностных границ. Ребенок должен четко понимать рамки дозволенности.

4. Поддержка авторитета родителей. Наказание является проявлением строгости родителей.

Наказание конструктивно по сути. Оно не используется с целью унизить ребенка или показать власть взрослых. Однако взрослые часто забывают об этом и бросаются в бой не с проступком, а с детской личностью.

Личность и проступок

Дети часто поступают неправильно. Важно понимать, что сам ребенок изначально хороший, он просто плохо поступил. Однако родители очень часто совершают главную ошибку: наказывают личность. При этом дается негативная оценка не проступку, а личности.

Рассмотрим некоторые типичные ситуации, с которыми сталкивались многие родители.

Ситуация Неправильная реакция взрослых Правильная реакция Дошкольник балуется за столом и разбивает посуду. «Сто раз говорили, что нельзя вертеться за столом. Ты… (ряд оскорблений). Выйди из-за стола». «Вот к чему приводит плохое поведение. Убери за собой». Малыш капризничает и отказывается убирать игрушки. «Ты капризный и бессовестный, не любишь своих родителей. Я больше не куплю ни одной игрушки». «Объясни, почему ты не хочешь убирать игрушки? Я могу убрать сама, но больше ты в них играть не будешь. Давай заведем правило: игрушки, которые ты не хочешь убирать, больше не получишь для игры». Младший школьник получил двойку за невыполненное домашнее задание. «Я тебя научу записывать домашние задания. Никаких прогулок (игр, гаджетов)». «Сегодня мы выполним вчерашнее задание и сегодняшнее. И теперь ты каждый день будешь мне показывать дневник». Ребенок не подчиняется педагогам. Ты плохой невоспитанный ребенок (другие оскорбления), с таким как ты никто не будет дружить. Ты позоришь своих родителей. Я расстроена, что учителя на тебя жалуются. Почему ты позволяешь думать о себе плохо?

Проступок ребенка вызывает негативную реакцию взрослых, которые, к сожалению, направляют свои эмоции на личность. В первом случае оценивается личность. Как часто мы позволяем себе говорить: «ты плохой», «ты мне не нравишься», «я тебя не люблю». Эти фразы должны быть переформулированы в сторону действия: «ты плохо поступил», «мне не понравилось твое поведение», «я не люблю, когда ты так себя ведешь, и очень огорчаюсь».

Считаете ли вы наказание приемлемым или нет – решать вам. Но в любом случае запомните, что осуждается и наказывается проступок, а не личность.

Наказание без унижения

Наказания не должны быть частыми. Гораздо продуктивнее не наказывать ребенка за каждое неправильное действие, а заставить исправить свои ошибки. Двойку можно исправить, игрушки убрать, за грубость извиниться.

Если же проступок нельзя «отменить», то следует использовать наказание.

При этом важно соблюдать правила:

1. Первый раз – не в счет. Первое нарушение не считается проступком. Нужно обсудить поведение, услышать мнение ребенка и предупредить, что в следующий раз ребенок будет наказан.

2. Наказывается проступок. Никогда не позволяйте себе оценку личности ребенка. Может ли вырасти хороший взрослый из плохого ребенка? Ваш ребенок хороший, самый лучший, он просто плохо поступил.

3. Не оскорбляйте ребенка. Это просто важное правило! Никогда не оскорбляйте ребенка, даже если вам очень тяжело и неприятно.

4. Прощайте. Умейте слушать и слышать ребенка. Если вы видите раскаяние, то нужно простить.

5. Наказания не должны быть частыми. В противном случае ребенок либо привыкает к ним, и они становятся неэффективными, либо озлобляется.

6. Наказания не должны восприниматься как месть или произвол. Взрослый не должен показывать свою власть и вспоминать прошлое поведение. Совсем неприемлемо, когда взрослые наказывают без объяснения.

7. После наказания проступок должен быть предан забвению. Не допускайте продолжения наказания в виде бойкота или изменения отношения.

Каждый родитель сам решает, как воспитывать своего ребенка. В семьях с частыми наказаниями вырастают безвольные, безынициативные, а иногда и агрессивные дети. Детская жестокость уходит корнями в наказания.

Часто наказывая своих детей, мы признаем свою родительскую несостоятельность.

Уважайте своих детей, берегите их.

