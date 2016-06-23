Как вырастить ребенка успешным

Все родители, отправляя ребенку за щеку ложку каши, мечтают о том, что чадо вырастет успешным. Успешный, - думают мамы и папы, - это тот, у кого хорошая работа, большой дом и мощная машина (шуба, дача и т.п.)… Чтобы с чего-то начать, родители, как правило, «лепят» из своего наследника нечто идеальное, поправляя, одергивая и требуя, чтобы дневник был забит пятерками. Вы не такие? Это прекрасно!

Что такое успех? Счастье, здоровье, самореализация. Чтобы всего этого добиваться, ребенку действительно пригодятся некоторые умения. Вот какие советы дает эксперт издательства “Клевер” Дарья Логинова.

Чему научить ребенка, чтобы он вырос успешным

Работать с информацией

Наш мир перенасыщен новостями, рекламой, сведениями, сообщениями… Успешным в этом мире будет тот, кто умеет работать с информацией. Умеет отделять важное от неважного, нужное от ненужного. Успешным будет тот, кто научится использовать свои знания.

Что для этого нужно? Не требуйте просто пятерок! Объясняйте, зачем ребенку те или иные знания. Физика? Показывайте ее на практике, в жизни. Биология? Она вокруг нас. Русский язык – грамотность, иностранный – возможность общаться со всем миром и понимать, о чем поет Джастин Тимберлейк.

Искать и находить

Интернет есть у всех. Но все ли умеют использовать его по назначению? Научите ребенка эффективно находить информацию, которая ему нужна.

Планировать

До 9-10 лет дети плохо умеют планировать. Но это очень важное умение. Приучайте чадо писать списки дел, заранее продумывать свой день, свои выходные, праздники. А еще учите планировать свою работу. Пришел из школы. Садишься за уроки: если ты очень устал, отдохни, потом приступай. Начинай со сложного, заканчивай простыми заданиями. Не оставляй уроки на воскресенье, сделай в пятницу, и два дня гуляй с чистой совестью.

Выполнять обязанности

Тот, кто делает ТОЛЬКО то, что хочет, становится избалованным. Это закон жизни, как ни печально. Избалованному человеку будет непросто заставить себя рано встать, много трудиться, ему будет сложно себя перебороть, сделать рывок, покорить Эверест. А ведь очень часто, чтобы добиться чего-то серьезного, нужно сделать над собой усилие, пойти наперекор ленивому комфорту.

У каждого ребенка должны быть обязанности. Встать по будильнику и убрать кроватку, сложить игрушки вечером, помыть свою тарелочку. Небольшие обязанности, но их нужно выполнять ВСЕГДА. И задача родителей – следить, чтобы ребенок выполнил. Мотивировать не угрозами и криками, а похвалой и здравым смыслом. Вот, ты помогла маме помыть посуду, теперь у мамы появилось время поиграть с тобой. Какая ты молодец!

Заниматься спортом

Спорт – это отличная тренировка для успешного человека. Здесь есть и ответственность, и игра в команде, и обязанность заниматься, независимо от настроения и желания. В спорте ребенок почувствует первый вкус победы, узнает, что такое успех и достижения. Его, только его личные достижения! Только здесь очень важно, чтобы спорт нравился, чтобы у ребенка получалось, чтобы он побеждал, а не только проигрывал и всегда чувствовал себя неудачником.

Доводить дело до конца

Начал рисовать картинку – дорисуй. Открыл книгу – дочитай. Начал заниматься плаванием – научись как следует. До 12 лет у ребенка нет серьезных привязанностей, его интересы часто меняются, увлечения «скачут». И все-таки постарайтесь договориться, что секция, которая ребенку нравится, не будет брошена из-за минутного плохого настроения. Начал – ходи хотя бы до 9 класса.

Пробовать

Чтобы стать успешным в жизни, ребенок должен НЕ БОЯТЬСЯ ПРОБОВАТЬ. И тут многое зависит от родителей. «Ты неправильно делаешь», «дай, я сама тебе шнурки завяжу», «ты не сможешь», «ну разве так можно?»… К сожалению, мы часто не замечаем, как отбиваем у ребенка все желание пробовать и рисковать. «У меня все равно ничего не получится», - решает малыш и ждет, пока мама завяжет ему шнурки (а потом и устроит в институт, найдет работу и, возможно, даже невесту-жениха). Лучший совет психологов: «не бейте ребенка по рукам». Пусть пробует, пусть ошибается, пусть прольет, уронит, испортит рисунок, превратит джинсы в шорты, опоздает… А вы – поддерживайте, будьте неподалеку. «Не получилось? Ничего, бывает!», «Ты обязательно справишься, у тебя все получится!» - вот что говорили в детстве родители самым успешным людям.

Любить книги

Заметьте, все успешные люди читают. Ребенок, который ценит книги, любит читать, всегда будет интересным, умным, живым, он найдет общий язык с любой компанией, он сможет удивлять, он сможет находить информацию. Кроме того, читающий человек будет красиво говорить (богатый словарный запас), он будет грамотно писать (поможет зрительная память). А как научить любить книги? Это задача родителей.

Прививайте ему любовь к чтению с рождения. Дайте ему для начала такую книгу, которая его «зацепит», которая его заинтересует. Не по школьной программе, а по интересам.

И, конечно, сами читайте. Если будете играть в «танки» или смотреть сериалы, через плечо покрикивая «читай!», не убедите в важности и нужности книг.

Не бояться критики

Хвалить по поводу и без – значит, испортить адекватную самооценку. Успешный человек не боится услышать замечания в свою сторону. Успешный человек знает, когда его ругают за дело, более того, он порой благодарен критикам, ведь они помогают ему стать успешнее. Ребенок нарисовал красивую лошадку – хвалите изо всех сил. Ребенок нарисовал «левой ногой», совершенно не стараясь, лениво и плохо… Скажите: «попробуй снова, ведь ты можешь гораздо лучше, помнишь, как ты в прошлый раз красиво нарисовал?»

Уметь действовать по правилам

Вам в помощь – игры с прописанными правилами. Нужно уметь выполнять ВАЖНЫЕ правила ВСЕГДА. Но и уметь действовать по ситуации и иногда нарушать правила, если знаешь, что это необходимо. Грань очень тонкая, так что действуйте аккуратно.

По мотивам проекта “Чтение с рождения”