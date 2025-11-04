Neurro, СДВГ и коррекция. Мнение и отзывы психолога

erid: 2VtzqvBCd6

U-мама.ru, продолжая тему СДВГ, поговорила с психологом Юрьевой Дарьей Сергеевной. Как не пропустить первые симптомы у ребенка, что делать, если есть подозрения на СДВГ у ребенка, какие современные методы коррекции СДВГ есть сейчас в России – об этом в нашем интервью.

– Дарья, здравствуйте. Давайте начнем с самого диагноза. Подскажите, как родителям вовремя заметить симптомы СДВГ? На что обратить внимание в поведении ребенка? Когда стоит задуматься о том, что стоило бы посетить специалиста?

– Здравствуйте! У СДВГ есть три основных блока симптомов. И чаще всего у ребенка с официально установленным диагнозом наблюдаются симптомы во всех трех этих зонах, а не только в одной из них. И эти трудности у ребенка наблюдаются постоянно, а не только тогда, когда ребенок сильно устал или находится в стрессовой ситуации.

Обычно первые признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности заметны с 3-4 лет, а более ярко они проявляются в 7-8 лет. И, чаще всего, в этом возрасте родители обращаются к врачу для диагностики. Становится ярко заметно влияние этих особенностей ребенка на успеваемость в школе. Заметны нарушения в способности понимать свои эмоции и регулировать их. А также часто возникают проблемы в социуме - ребенку трудно заводить друзей и понимать сверстников.

Первый блок симптомов – это невнимательность. Трудно сконцентрироваться на задачах, которые не вызывают интереса. Ребенок 3-4 лет часто не может заниматься одним делом на протяжении даже 5 минут. Ребенку трудно следовать правилам (например, школьным правилам и нормам) и выполнять инструкции. Иногда встречается забывчивость.

Второй блок симптомов – это импульсивность. Ребенок демонстрирует яркие выплески эмоций и перепады настроения. Часто бывает требовательным, испытывает трудности со сном из-за переизбытка эмоций. Может проявлять агрессию и достаточно часто падать, травмироваться.

Третий блок симптомов – это гиперактивность. Ребенку трудно сидеть на одном месте. Ему нужно много двигаться, при этом движения могут выглядеть хаотичными, суетливыми, нетерпеливыми. И уместность поведения ребенка при этом не сильно волнует.

Преимущественно встречается невнимательный тип СДВГ, когда к симптомам еще часто добавляется упадок сил, отстраненность от людей, трудности с мотивацией. Также встречается гиперактивно-импульсивный тип СДВГ и СДВГ комбинированного типа.

В зависимости от типа расстройства симптомы могут отличаться от базовых, поэтому важно не ставить ребенку диагноз самостоятельно, а пройти диагностику у специалиста, если есть подозрения или переживания по поводу его состояния.

– Подскажите, а стоит ли бояться врачей и диагностики? Повлияет ли как-то диагноз СДВГ на жизнь ребенка?

– Страх врачей или боязнь негативного отношения окружающих к ребенку с диагнозом – это одна из самых популярных проблем, которая мешает вовремя начать заниматься с ребенком и корректировать работу деятельности его головного мозга и центральной нервной системы.

Важно понимать, что диагноз СДВГ никак не повлияет негативно на судьбу ребенка. Своевременная и точная диагностика только поможет вовремя понять – что происходит с ребенком? И поможет раньше начать коррекцию, чтобы быстрее заметить изменения и ослабление симптомов.

СДВГ развивается из-за нарушения функционирования центральной нервной системы и области ретикулярной формации головного мозга. Симптомы затрудняют жизнь и самому ребенку – чем раньше будет начата работа с симптомами, тем проще и лучше будет и ребенку, и его родителям.

– А какие еще распространенные переживания вы замечаете у родителей детей с недиагностированным СДВГ, у которых есть подозрения, но они никак не могут дойти до врача?

– Иногда родители таких детей вместо того, чтобы обратиться к врачу и проверить свои подозрения – начинают винить себя в том, что происходит с ребенком. И застревают в этом. Затягивают время, которое можно было бы потратить на диагностику и работу с ослаблением симптомов. Боятся того, что врачи обвинят родителей в том, что у ребенка появилось расстройство.

«Может это я, как родитель, сделал что-то не так, не смог успокоить своего ребенка или развить в нем необходимую способность к концентрации или регулированию своих эмоций».

Нет, это не вы виноваты. Врачи не будут вас в этом обвинять. Повторюсь, СДВГ развивается из-за нарушения функционирования центральной нервной системы и области ретикулярной формации головного мозга. Важно не винить себя при проявлении симптомов, а своевременно обращаться за помощью.

Иногда родители сами ставят диагноз СДВГ своему ребенку – и приступают к самостоятельному лечению, что в корне неверно. Потому что диагноза может и не быть. На особенности нервной системы ребенка может влиять стресс. И эти особенности поведения могут быть временными. Диагностикой и назначением лечения должен заниматься врач.

А есть родители, которые боятся встретить не самого квалифицированного врача. Многие родители говорят о том, что боятся гипердиагностики (избыточной диагностики). И наслышаны о том, что многие врачи даже здоровым детям ставят диагноз СДВГ.

Я не могу брать на себя ответственность за всех врачей. Ошибки и человеческий фактор возможны. Всегда можно проконсультироваться с несколькими специалистами – собрать несколько экспертных мнений.

Глубинная диагностика СДВГ включает в себя:

Комплексную психологическую оценку. Это тесты, анкеты, анализ симптомов и их длительности, анализ отсутствия или наличия стресса (его сила и длительность).

Наблюдение за ребенком и общение с родителями.

Медицинскую диагностику. Биомаркеры, электроэнцефалография.

Может проводиться диагностика по критерию Колмогорова-Смирнова, корреляционный анализ Пирсона, четырехстороннее измерение ANOVA с использованием факторов SUBTYPE, CAUDALITY, HEMISPHERE, CONDITION. Могут использоваться задания «идти – не идти» для оценки внимания, а также задания на отсроченное вознаграждение для оценки импульсивного контроля.

– Подскажите, диагноз СДВГ – это приговор? Или все-таки ребенок с СДВГ может начать успевать в школе или детском саду? Поддается ли этот диагноз корректировке?

– Однозначно – поддается. Диагноз СДВГ ни к чему не приговаривает ребенка или родителя. Есть медикаментозное лечение, психотерапия, нейро-психологическое и аппаратное лечение.

Например, ведущими российскими учёными был создан программно-аппаратный комплекс Neurro, который ослабляет симптомы СДВГ. Этот программно-аппаратный комплекс прошел клиническую валидацию.

Он был разработан на основе технологий ООО НМФ «Нейротех» и научно-исследовательской работы доктора биологических наук Ольги Михайловны Базановой. Крупная российская разработка, в которой участвовали ведущие ученые.

Комплекс может использоваться:

– В больницах, поликлиниках, санаториях и частных медицинских центрах.

– В школах и детских садах.

– Самостоятельно родителями в домашних условиях.

Комплекс Neurro работает по принципу БОС-терапии (биологически обратной связи). Раньше БОС-терапия использовалась только при стационарном лечении, а сейчас доступна для домашнего использования, когда не требуются специальные навыки.

Комплекс не боятся использовать даже родители, которые опасаются фармакологического лечения и хотят попробовать более игровые методы коррекции. Хотя важно сказать, что при лечении необходимо слушать своего врача – если он настаивает на фармакологической терапии в том числе, значит это необходимо. Просто важно найти врача, которому вы доверяете. Даже если придется сменить несколько врачей для этого. И не бояться задавать своему врачу вопросы, говорить о своих страхах и опасениях. Быть с ним на связи и в сотрудничестве при работе с вашим ребенком.

Если вернуться к комплексу Neurro, то для его применения в домашних условиях нужен только планшет или смартфон, чтобы скачать приложение для проведения коррекционных сессий.

Комплекс представляет из себя шапочку (которая похожа на подшлемник космонавта) с электродами и двумя клипсами, которые крепятся к мочкам уха.

После того, как комплекс надевается на ребенка, родители включают тренинг-игру в специальном приложении. Программа автоматически оценивает индивидуальные показатели ребенка, чтобы достичь максимальной эффективности при коррекционном курсе.

Когда ребенок начинает играть – датчики контролируют показатели деятельности мозга и останавливают игру при проявлениях гиперактивности, импульсивности и невнимательности (симптомов СДВГ на уровне мозга).

Игра возобновляется только тогда, когда ребенок справляется со своими психическим напряжением.

В исследованиях принимали участие 94 ребенка с диагнозом СДВГ в возрасте от 3 до 16 лет. И после курса из 10 занятий по 16 минут были заметны значительные изменения:

– На уровне поведения. В том числе на уровне успеваемости в школе. Изменения в поведении у детей подтверждали и учителя, и родители этих детей.

– На уровне 19-канальных записей энцефалограммы головного мозга и электромиографии.

При этом результат после курса занятий сохранялся даже через 6 месяцев. Потому что в ходе исследований проверяли результат не только после окончания занятий, но и через 6 месяцев (и даже позже).

Все дети с диагнозом СДВГ, которые прошли коррекционный курс, завершили и начальную школу, и среднюю школу. И их показатели полностью соответствовали академическим требованиям по успеваемости.

В 2025 году у этого комплекса появились новые тренинги, которыми пользуются даже здоровые люди (взрослые, подростки, студенты и пожилые люди), которые хотят повысить концентрацию своего внимания и тренировать память, улучшить когнитивные навыки.

– Есть какие-то особенности при работе с комплексом, которые надо учитывать? Могут ли родители или дети не справиться? Может ли что-то не получиться?

– Родители часто говорят о своих переживаниях – «а вдруг мы не справимся с аппаратом», «а вдруг там будет какое-то излучение вредное», «а вдруг ребенку будет больно», «а вдруг ребенок не захочет играть».

На самом деле все эти переживания беспочвенны – ребенку не будет больно и вы точно справитесь с аппаратом. А даже если не справитесь или возникнут трудности, то научно-медицинская фирма «Нейротех» предоставляет бессрочную поддержку и обслуживание для всех пользователей комплекса Neurro. Даже через 3-5 лет использования при возникновении сложностей можно будет получить бесплатную помощь.

А по поводу детского интереса – на самом деле игровая форма занятий больше всего подходит и для детей, и для подростков. Поэтому дети, которые участвовали в исследовании, а также дети, которые пользуются комплексом в частном порядке, говорят о том, что формат тренировок интересный.

Но главное, что изменения замечают и родители, и школьные учителя, и лечащие врачи. Поэтому программно-аппаратный комплекс Neurro может быть отличной базой для работы с симптомами СДВГ. Но, конечно, важно проконсультироваться с лечащим врачом, а не назначать себе лечение самостоятельно.

Справка.

Юрьева Дарья Сергеевна: психолог, кинезиолог, эксперт в СМИ. Автор терапевтических программ. В 2024 году принимала экзамены у коллег-психологов по 6 методам психотерапии в учебном заведении.

Программно-аппаратный комплекс Neurro разработан ООО «Нейро МД» на основе технологий ООО НМФ «Нейротех» и научно-исследовательской работы доктора биологических наук Ольги Михайловны Базановой. Российская разработка, в которой участвовали ведущие российские ученые. Эффективность работы подтверждена клиническими и практическими исследованиями, а также завершена клиническая валидация комплекса.

Реклама. Рекламодатель ООО «Нейро МД», ОГРН 1186196023310.