Где сделать рентген в Екатеринбурге?
На вопросы о современном рентгене и флюорографии, их пользе, излучении и отличиях отвечает врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики Мешков Алексей Владимирович.
- Что такое рентген-исследование?
- Рентгенологическое исследование основано на особом свойстве рентгеновских лучей - проникать через плотные непрозрачные среды и поглощаться ими в неодинаковой степени в зависимости от их химического состава и физических свойств. В результате на светочувствительном экране, воспринимающем рентгеновские лучи, прошедшие через участок человеческого тела, получают плоское теневое позитивное изображение внутренних органов человека без нарушения целостности кожных покровов. Различные органы и ткани дают на экране тени неодинаковой интенсивности, что и создает возможность отличить их друг от друга.
- В каких самых частых случаях верная диагностика возможна только с применением рентгена?
- В первую очередь, при патологиях костной системы (переломы, опухоли, воспалительные изменения, дегенеративные изменения). При патологии легких (онкология, пневмония, туберкулез). Заболевания органов брюшной полости, грудной клетки, шеи, т.е. всех паренхиматозных органов и во многих других случаях.
Одной из наиболее передовых рентген-технологий, применяемых в диагностике, является компьютерная томография. Благодаря ей появилась возможность выявлять признаки заболеваний на ранней стадии, когда болезнь еще не стала явной. В отличие от обычного рентгена, на котором лучше всего видны кости и воздухоносные структуры (легкие), на КТ отлично видны и мягкие ткани (мозг, печень, и т.д.), это дает возможность диагностировать болезни на ранних стадиях, например, обнаружить опухоль пока она еще небольших размеров и поддается хирургическому лечению.
- Чем отличается современное рентген оборудование от старого? Насколько безопасно рентген-излучение современного оборудования?
- Современное цифровое оборудование дает меньшую лучевую нагрузку, более качественные и диагностически достоверные изображения, позволяет варьировать уровень излучения. Сегодня рентгеновские комплексы могут выполнять как рентгеновские снимки (изображение получается статичным), так и рентгентелевизионные сюжеты (рентгеновский фильм). Рентгенологические снимки пациент может получить, как в традиционном виде (на пленке), так и на диске или флэш-накопителе. Безопасность излучения рентген-оборудования зависит от дозы облучения, т.е. от количества снимков. Но, при правильном применении (только по необходимости и по направлению врача), медицинская аппаратура не даст такой дозы, которая была бы опасна и вызвала нежелательные эффекты.
- Можно ли проходить рентген беременным, кормящим мамам, детям? Существуют ли специальные правила проведения рентгена этим группам?
- Беременным рентген противопоказан, исследования проводятся только в тех случаях, когда это необходимо для прерывания беременности или в случае угрожающего жизни состояния матери. Кормящим матерям проходить исследование можно, после этого необходимо сцедить молоко 2 раза. Детям рентгенологические исследования выполняются строго по показаниям неонатолога или другого детского специалиста.
- На фоне многочисленных осенне-зимних ОРВИ возникает необходимость делать флюорографию или рентген грудной клетки, как часто это можно делать? Проводится ли процедура только по направлению доктора или можно пройти её по собственному желанию?
- Проводить лучевую диагностику можно по мере необходимости, которую определяет врач-терапевт, пульмонолог или ЛОР-врач. Любое рентгенологическое обследование детям проводится строго по направлению врача того или иного лечебного учреждения. Нужно разделять обследование для профилактики и при заболевании, к примеру, при пневмонии. Для профилактики – обследование проводится 1 раз в год, а для установки диагноза и контроля лечения снимков нужно сделать столько, сколько требуется. Лучевая нагрузка при рентгенологическом исследовании присутствует всегда, но надо учитывать, что в ряде случаев ценность диагностики значительно превышает риски процедуры для организма.
- Чем отличается флюорография от рентгена?
- Флюорография представляет собой снимок рентгенограммы, иногда уменьшенный. Это более экономичный способ. Флюорографию чаще используют при массовых профилактических осмотрах, рентген – для уточнения диагнозов. Современные флюорографы практически не отличаются от рентгенографических аппаратов по качеству диагностики, но дозы облучения у флюорографов выше от 2 до 8 раз. Детям лучше делать обзорный рентген грудной клетки, а не флюорографию.
- В начале зимы много случаев травматизма, куда лучше обратиться для обследования безопасным рентгеном?
- Сначала к травматологу, который может принять в ближайшем травмпункте или больнице, и уже, исходя из его рекомендаций, определить, где делать рентген. Если ситуация требует безотлагательного решения – по месту приема, если есть возможность выбора – в клинике с современным оборудованием.
Травмпункты Екатеринбурга
Ленинский район:
(343) 257-57-01, пер. Саперов, д. 3
Орджоникидзевский район:
(343) 380-13-93,, пер. Суворовский, д. 5/в
(343) 360-67-72, ул. Старых Большевиков, д. 9
Юго-Западный район:
(343) 212-91-11, ул. Московская, д. 56/2
Центр:
(343) 350-32-59, ул. Бажова, д. 124/а
(343) 222-06-06, пр-кт Ленина, д. 7 (Доктор Плюс)
Чкаловский район:
(343) 258-16-34, ул. Зои Космодемьянской, д. 42
(343) 297-92-85, , пер. Рижский, д. 19
Кировский район:
(343) 341-73-03, ул. Вилонова, д. 33
|
Наименование организации
|
Адрес
|
Контактная информация
|
Вид рентгена и стоимость
|
Специалист
|
Областная детская клиническая больница №1
|
ул. Серафимы Дерябиной, 32
|
(343) 240-85-98
|
Рентген грудной клетки – 154 руб. (в 1й проекции), 256 руб. (в 2х проекциях).
Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен
|
Карташова Ольга Михайловна (заведующая отделением лучевой диагностики)
|
Здоровье 365, медицинский центр
|
ул. Кузнечная, д. 83
|
(343) 270-17-17, http://www.zdorovo365.ru/
|
Рентген грудной клетки (с 5-7 лет) – 650 руб.
Прайс на все виды рентгена по ссылке
|
Мешков Алексей Владимирович (заведующий отделением лучевой диагностики), Власов Кирилл Алексеевич
|
УГМК – Здоровье, детская поликлиника
|
ул. Шейнкмана, 73
|
(343) 283-08-08
|
Рентген грудной клетки в двух проекциях - 700 руб. (как детям, так и взрослым)
Прайс на все виды рентгена по ссылке
|
Комаров Алексей Валерьевич (заведующий отделением лучевой диагностики),
Корнилов Евгений Сергеевич,
Мальцева Анна Сергеевна
|
НПЦ «Бонум»
|
ул.Бардина, 9а,
ул. Краснокамская, 36
|
(343) 211-88-61,62, 64, 263-71-09, 257-55-34
|
Рентген грудной клетки – 138, руб. (снимок) + 155 руб. заключение врача
Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен
|
Давыдов Сергей Владимирович
|
Новая больница, медицинское объединение
|
ул. Заводская, 29
|
(343) 23-23-555
|
Рентген грудной клетки -300 руб.,
Флюорография -160 руб.
Прайс на все виды рентгена по ссылке
|
Колмакова Ольга Викторовна (заведующая рентгенологическим отделением)
|
Детский доктор, медицинская клиника
|
ул. Нагорная, 46 «б»,
ул. Титова, 31 «а»
|
(343) 270-22-80 (81), 200-22-44,
(343) 263-77-30 (03)
|
Рентген грудной клетки – 230 руб.
Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен
|
Карпенко Сергей Петрович
|
ДГБ №9
|
ул. Решетская, 51
|
(343) 385-27-85
|
Рентген грудной клетки (только по направлению врача) – 239 руб.
Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен
|
Муллаяров Роберт Фанусович (заведующий)
|
УНИИ ОММ, детская клиника
|
ул. Репина, 1
|
(343) 371-30-89
|
Рентген грудной клетки – 391 руб. (и дети и взрослые).
Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен
|
Каштанова Галина Михайловна
|
Диагностический центр
|
пер. Суворовский, 5
|
(343) 338-02-88, (343) 338-12-09, (343) 338-04-68, (343) 338-10-40, (343) 380-13-97
|
Флюорография (с 15 лет) – 70 руб.
Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен
|
Михеев Андрей Владимирович