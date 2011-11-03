Где сделать рентген в Екатеринбурге?

На вопросы о современном рентгене и флюорографии, их пользе, излучении и отличиях отвечает врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики Мешков Алексей Владимирович.

- Что такое рентген-исследование?

- Рентгенологическое исследование основано на особом свойстве рентгеновских лучей - проникать через плотные непрозрачные среды и поглощаться ими в неодинаковой степени в зависимости от их химического состава и физических свойств. В результате на светочувствительном экране, воспринимающем рентгеновские лучи, прошедшие через участок человеческого тела, получают плоское теневое позитивное изображение внутренних органов человека без нарушения целостности кожных покровов. Различные органы и ткани дают на экране тени неодинаковой интенсивности, что и создает возможность отличить их друг от друга.

- В каких самых частых случаях верная диагностика возможна только с применением рентгена?

- В первую очередь, при патологиях костной системы (переломы, опухоли, воспалительные изменения, дегенеративные изменения). При патологии легких (онкология, пневмония, туберкулез). Заболевания органов брюшной полости, грудной клетки, шеи, т.е. всех паренхиматозных органов и во многих других случаях.

Одной из наиболее передовых рентген-технологий, применяемых в диагностике, является компьютерная томография. Благодаря ей появилась возможность выявлять признаки заболеваний на ранней стадии, когда болезнь еще не стала явной. В отличие от обычного рентгена, на котором лучше всего видны кости и воздухоносные структуры (легкие), на КТ отлично видны и мягкие ткани (мозг, печень, и т.д.), это дает возможность диагностировать болезни на ранних стадиях, например, обнаружить опухоль пока она еще небольших размеров и поддается хирургическому лечению.

- Чем отличается современное рентген оборудование от старого? Насколько безопасно рентген-излучение современного оборудования?

- Современное цифровое оборудование дает меньшую лучевую нагрузку, более качественные и диагностически достоверные изображения, позволяет варьировать уровень излучения. Сегодня рентгеновские комплексы могут выполнять как рентгеновские снимки (изображение получается статичным), так и рентгентелевизионные сюжеты (рентгеновский фильм). Рентгенологические снимки пациент может получить, как в традиционном виде (на пленке), так и на диске или флэш-накопителе. Безопасность излучения рентген-оборудования зависит от дозы облучения, т.е. от количества снимков. Но, при правильном применении (только по необходимости и по направлению врача), медицинская аппаратура не даст такой дозы, которая была бы опасна и вызвала нежелательные эффекты.

- Можно ли проходить рентген беременным, кормящим мамам, детям? Существуют ли специальные правила проведения рентгена этим группам?

- Беременным рентген противопоказан, исследования проводятся только в тех случаях, когда это необходимо для прерывания беременности или в случае угрожающего жизни состояния матери. Кормящим матерям проходить исследование можно, после этого необходимо сцедить молоко 2 раза. Детям рентгенологические исследования выполняются строго по показаниям неонатолога или другого детского специалиста.

- На фоне многочисленных осенне-зимних ОРВИ возникает необходимость делать флюорографию или рентген грудной клетки, как часто это можно делать? Проводится ли процедура только по направлению доктора или можно пройти её по собственному желанию?

- Проводить лучевую диагностику можно по мере необходимости, которую определяет врач-терапевт, пульмонолог или ЛОР-врач. Любое рентгенологическое обследование детям проводится строго по направлению врача того или иного лечебного учреждения. Нужно разделять обследование для профилактики и при заболевании, к примеру, при пневмонии. Для профилактики – обследование проводится 1 раз в год, а для установки диагноза и контроля лечения снимков нужно сделать столько, сколько требуется. Лучевая нагрузка при рентгенологическом исследовании присутствует всегда, но надо учитывать, что в ряде случаев ценность диагностики значительно превышает риски процедуры для организма.

- Чем отличается флюорография от рентгена?

- Флюорография представляет собой снимок рентгенограммы, иногда уменьшенный. Это более экономичный способ. Флюорографию чаще используют при массовых профилактических осмотрах, рентген – для уточнения диагнозов. Современные флюорографы практически не отличаются от рентгенографических аппаратов по качеству диагностики, но дозы облучения у флюорографов выше от 2 до 8 раз. Детям лучше делать обзорный рентген грудной клетки, а не флюорографию.

- В начале зимы много случаев травматизма, куда лучше обратиться для обследования безопасным рентгеном?

- Сначала к травматологу, который может принять в ближайшем травмпункте или больнице, и уже, исходя из его рекомендаций, определить, где делать рентген. Если ситуация требует безотлагательного решения – по месту приема, если есть возможность выбора – в клинике с современным оборудованием.

Травмпункты Екатеринбурга

Ленинский район:

(343) 257-57-01, пер. Саперов, д. 3

Орджоникидзевский район:

(343) 380-13-93,, пер. Суворовский, д. 5/в

(343) 360-67-72, ул. Старых Большевиков, д. 9

Юго-Западный район:

(343) 212-91-11, ул. Московская, д. 56/2

Центр:

(343) 350-32-59, ул. Бажова, д. 124/а

(343) 222-06-06, пр-кт Ленина, д. 7 (Доктор Плюс)

Чкаловский район:

(343) 258-16-34, ул. Зои Космодемьянской, д. 42

(343) 297-92-85, , пер. Рижский, д. 19

Кировский район:

(343) 341-73-03, ул. Вилонова, д. 33



