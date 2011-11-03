Форум
Здоровье

Где сделать рентген в Екатеринбурге?

На вопросы о современном рентгене и флюорографии, их пользе, излучении и отличиях отвечает врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики Мешков Алексей Владимирович.

- Что такое рентген-исследование?

- Рентгенологическое исследование основано на особом свойстве рентгеновских лучей -  проникать через плотные непрозрачные среды и поглощаться ими в неодинаковой степени в зависимости от их химического состава и физических свойств. В результате на светочувствительном экране, воспринимающем рентгеновские лучи, прошедшие через участок человеческого тела, получают плоское теневое позитивное изображение внутренних органов человека без нарушения целостности кожных покровов. Различные органы и ткани дают на экране тени неодинаковой интенсивности, что и создает возможность отличить их друг от друга.

- В каких самых частых  случаях верная диагностика возможна только с применением рентгена?

- В первую очередь, при патологиях  костной  системы  (переломы, опухоли, воспалительные  изменения, дегенеративные изменения). При патологии легких (онкология, пневмония, туберкулез). Заболевания  органов  брюшной  полости, грудной  клетки,  шеи, т.е. всех паренхиматозных органов и во многих других случаях.

Одной из наиболее передовых рентген-технологий, применяемых в диагностике, является компьютерная томография. Благодаря ей появилась возможность выявлять признаки заболеваний на ранней стадии, когда болезнь еще не стала явной. В отличие от обычного рентгена, на котором лучше всего видны кости и воздухоносные структуры (легкие), на КТ отлично видны и мягкие ткани (мозг, печень, и т.д.), это дает возможность диагностировать болезни на ранних стадиях, например, обнаружить опухоль пока она еще небольших размеров и поддается хирургическому лечению.

- Чем отличается современное рентген оборудование от старого? Насколько безопасно рентген-излучение современного оборудования?

- Современное цифровое оборудование дает меньшую  лучевую  нагрузку,  более качественные и диагностически  достоверные изображения, позволяет варьировать уровень излучения. Сегодня рентгеновские комплексы могут выполнять как рентгеновские снимки (изображение получается статичным), так и рентгентелевизионные сюжеты (рентгеновский фильм). Рентгенологические снимки пациент может получить, как в традиционном виде (на пленке), так и на диске или флэш-накопителе. Безопасность  излучения рентген-оборудования  зависит от дозы облучения, т.е. от количества снимков. Но, при правильном применении (только по необходимости и по направлению врача),  медицинская аппаратура не даст такой дозы, которая была бы опасна и вызвала нежелательные эффекты.

- Можно ли проходить рентген беременным, кормящим мамам, детям? Существуют ли специальные правила проведения рентгена этим группам?

- Беременным   рентген противопоказан,  исследования проводятся только в тех случаях, когда это необходимо для  прерывания беременности или в случае угрожающего жизни состояния матери.  Кормящим  матерям проходить исследование можно, после этого необходимо сцедить молоко 2 раза. Детям рентгенологические исследования выполняются строго по показаниям  неонатолога или другого детского специалиста.

- На фоне многочисленных осенне-зимних ОРВИ возникает необходимость делать флюорографию или рентген грудной клетки, как часто это  можно делать? Проводится ли процедура  только по направлению доктора или можно пройти её по собственному желанию?

- Проводить лучевую диагностику можно по мере  необходимости, которую определяет врач-терапевт, пульмонолог или ЛОР-врач. Любое рентгенологическое обследование детям проводится строго по направлению врача того или иного лечебного учреждения. Нужно разделять обследование для профилактики и при заболевании, к примеру, при пневмонии. Для  профилактики – обследование проводится 1 раз в  год, а для установки диагноза и контроля лечения снимков нужно сделать столько, сколько требуется. Лучевая нагрузка при рентгенологическом исследовании присутствует всегда, но надо учитывать, что в ряде случаев ценность диагностики значительно превышает  риски процедуры для организма.

- Чем отличается флюорография от рентгена?

- Флюорография представляет собой снимок рентгенограммы, иногда уменьшенный.  Это более экономичный способ.  Флюорографию чаще используют при массовых профилактических осмотрах, рентген – для уточнения диагнозов.  Современные флюорографы практически не отличаются от рентгенографических аппаратов по качеству диагностики, но дозы облучения у флюорографов выше от 2 до 8 раз.  Детям лучше делать обзорный рентген грудной клетки, а не флюорографию.

- В начале зимы много случаев травматизма,  куда лучше обратиться для обследования  безопасным  рентгеном?

- Сначала к травматологу, который может принять в ближайшем травмпункте или больнице, и уже, исходя из его рекомендаций, определить, где делать рентген. Если ситуация требует безотлагательного решения – по месту приема, если есть возможность выбора – в клинике с современным оборудованием.

Травмпункты Екатеринбурга

Ленинский район:

(343) 257-57-01, пер. Саперов, д. 3

Орджоникидзевский район:

(343) 380-13-93,, пер. Суворовский, д. 5/в

(343) 360-67-72, ул. Старых Большевиков, д. 9

Юго-Западный район:

(343) 212-91-11,  ул. Московская, д. 56/2

Центр:

(343) 350-32-59,  ул. Бажова, д. 124/а

(343) 222-06-06,  пр-кт Ленина, д. 7 (Доктор Плюс)

Чкаловский район:

(343) 258-16-34,  ул. Зои Космодемьянской, д. 42

(343) 297-92-85, , пер. Рижский, д. 19

Кировский район:

(343) 341-73-03,  ул. Вилонова, д. 33


 

 

Наименование организации

Адрес

Контактная информация

Вид рентгена и стоимость

Специалист

Областная детская клиническая больница №1

ул. Серафимы Дерябиной, 32

(343) 240-85-98

http://www.odkb.ru/

Рентген грудной клетки – 154 руб. (в 1й проекции), 256 руб. (в 2х проекциях).

 

Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен

Карташова Ольга Михайловна (заведующая отделением лучевой диагностики)

Здоровье 365, медицинский центр

 ул. Кузнечная, д. 83

(343) 270-17-17,   http://www.zdorovo365.ru/

Рентген грудной клетки (с 5-7 лет) – 650 руб.

 

Прайс на все виды рентгена по ссылке

Мешков Алексей Владимирович (заведующий отделением лучевой диагностики), Власов Кирилл Алексеевич

УГМК – Здоровье, детская поликлиника

ул. Шейнкмана, 73

(343) 283-08-08

http://www/.ugmk-clinic.ru/children/

Рентген грудной клетки в двух проекциях - 700 руб. (как детям, так и взрослым)

 

Прайс на все виды рентгена по ссылке

Комаров Алексей Валерьевич (заведующий отделением лучевой диагностики),

Корнилов Евгений Сергеевич,

Мальцева Анна Сергеевна

НПЦ «Бонум»

ул.Бардина, 9а,

ул. Краснокамская, 36

(343) 211-88-61,62, 64, 263-71-09, 257-55-34

http://www/.bonum.info/

Рентген грудной клетки – 138, руб. (снимок) + 155 руб. заключение врача

 

Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен

Давыдов Сергей Владимирович

Новая больница, медицинское объединение

ул. Заводская, 29

(343) 23-23-555

http://www.newhospital.ru/

Рентген  грудной клетки -300 руб.,

Флюорография -160 руб.

 

Прайс на все виды рентгена по ссылке

Колмакова Ольга Викторовна (заведующая рентгенологическим отделением)

Детский доктор, медицинская клиника

ул. Нагорная,  46 «б»,

ул. Титова, 31 «а»

(343) 270-22-80 (81), 200-22-44,

(343) 263-77-30 (03)

http://www/.detdoc.ru/

Рентген грудной клетки – 230 руб.

 

Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен

Карпенко Сергей Петрович

ДГБ №9

ул. Решетская, 51

(343) 385-27-85

http://www.dmb9.ru/

Рентген грудной клетки (только по направлению врача) – 239 руб.

 

Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен

Муллаяров Роберт Фанусович (заведующий)

УНИИ ОММ, детская клиника

ул. Репина, 1

(343) 371-30-89

http://www.niiomm.ru/

Рентген грудной клетки – 391 руб. (и дети и взрослые).

 

Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен

Каштанова Галина Михайловна

Диагностический центр

пер. Суворовский, 5

(343) 338-02-88, (343) 338-12-09, (343) 338-04-68, (343) 338-10-40, (343) 380-13-97

http://www.ekdc.org/ 

Флюорография (с 15 лет) – 70 руб.

 

Стоимость всех видов рентгена и иных видов лучевой диагностики можно узнать в клинике, официальный прайс не выложен

Михеев Андрей Владимирович
Здоровье
