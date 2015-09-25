ОРВИ и грипп: краткий обзор противовирусных препаратов

Правда ли, что без лекарств победить вирус сложно? На самом деле многое зависит от тяжести течения острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и наличия у ребенка других заболеваний (например, хронического гайморита).

Подробнее о признаках ОРВИ и гриппа, а также их отличительных особенностях от простуды читайте в нашей статье ОРВИ, грипп, простуда: как отличить?

Именно поэтому иногда приходится задействовать «тяжелую артиллерию» в виде противовирусных препаратов, о которых мы и поговорим.

Разумеется, в одной статье невозможно охватить и дать полную характеристику всех противовирусных лекарственных средств. Остановлюсь лишь на тех, которые у большинства из нас «на слуху», а также исследованиях, имеющих наиболее интересный результат. Затем каждый сделает собственные выводы.

Цель статьи — предоставление информации, которая поможет вам в будущем.

Какие бывают противовирусные лекарственные средства?

В зависимости от механизма действия они делятся на несколько групп.

I. Интерфероны

Представляют собой белки, которые вырабатывают некоторые клетки иммунной системы при вторжении вируса в организм (в первую очередь — Т и В лимфоциты).

Наибольшее участие в борьбе с вирусами принимают интерфероны альфа-2b. Причем они действуют в отношении всех вирусов одинаково — например, острых респираторных вирусов либо вирусов гепатита В, С и Д.

На основании этого разработаны лекарственные средства, содержащие интерферон.

Виферон

Российский препарат, действующее вещество которого — рекомбинантный (искусственно синтезированный) интерферон альфа-2b в свечах.

Механизм действия

Защищает клетки организма от проникновения вирусов, а также тормозит размножение и высвобождение вирусных частиц из уже зараженных клеток. Кроме того, уменьшает воспаление, улучшает восстановление тканей и поглощение нейтрофилами (клетками крови, защищающими организм от инфекций) крупных чужеродных частиц: вирусов, бактерий, грибков и других.

Безопасность и эффективность

В России Виферон исследовался на нескольких базах научных центров. Результаты испытаний подтверждают эффективность и безопасность препарата. Однако в других странах исследования Виферона на людях, в соответствии с международными стандартами, не поводились.

Преимущество Виферона: содержит искусственно синтезированный интерферон и не является препаратом крови. То есть никаких вирусов или других болезней в качестве «подарка» больные не получат от донора.

Аргументы противников Виферона:

Интерфероны — крупные молекулы, которые не всасываются через слизистые. Поэтому препарат должен вводиться либо внутримышечно, либо подкожно.

Согласно исследованиям, проведенным в конце 1980-х начале 90-х годов, интерфероны не действуют против возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. Хотя справедливости ради стоит отметить, что данная информация устарела.

Разрешается для применения у детей с периода новорожденности, причем даже у недоношенных детей.

Отзывы

В основном положительные, но встречаются нечастые сведения о развитии побочных эффектов.

Кипферон

Отечественный препарат. Состав: искусственно синтезированный альфа-2b интерферон, а также белки, выделенные из донорской крови.

Механизм действия почти такой же, как и у Виферона. Однако в силу того, что Кипферон содержит компоненты донорской крови, то применять его следует только по назначению врача. Поскольку, хоть донорская кровь и исследуется, но имеется минимальный риск передачи от донора вируса СПИДа, вируса гепатита В, С или Д.

Разрешается для применения у детей с первого года жизни.

II Препараты, действующие только против острых респираторных вирусов

При этом либо они не оказывают на иммунную систему стимулирующего влияния, либо оно минимальное.

Тамифлю (Реленза)

Препарат швейцарской фармацевтической компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош».

Механизм действия

Подавляет высвобождение вирусных частиц из пораженных клеток слизистой дыхательных путей, а также предотвращает проникновение вирусов в здоровые клетки.

Препарат эффективен только против вирусов гриппа А и В (в меньшей степени — В), а на другие вирусы не действует.

Безопасность и эффективность

Осенью 2009 года были опубликованы данные ВОЗ и центра по контролю заболеваниями США (FDA). Они свидетельствуют, что новые мутировавшие (видоизмененные) штаммы вируса гриппа А (в частности — «свиного гриппа») остаются высокочувствительными к осельтамивиру — действующему веществу Тамифлю.

Однако не все так радужно:

Препарат затрудняет диагностику, поскольку его побочные эффекты часто схожи с симптомами гриппа.

Проведены испытания в Японии в 2006 году. Выводы: при приеме Тамифлю повышается склонность к нарушению сознания, развитию психозов и депрессий.

В 2014 году проведены последние исследования Тамифлю Кокрановским сообществом — международной организацией, которая ищет и обобщает информацию о результатах испытаний медицинских препаратов.

Выводы:

Не всегда предотвращается развитие осложнений: ларинготрахеита, синусита, пневмонии, бронхита и других.

Имеется высокий риск развития побочных эффектов.

Часто нарушается работа почек, а также появляются психические расстройства.

В некоторых случаях уменьшается выработка в организме собственных антител к вирусу гриппа А и В.

Разрешается для применения у детей с одного года.

Отзывы

Выздоровление наступает в два раза быстрее, но также имеется немало сведений о развитии побочных эффектов.

Ремантадин

Впервые вещество упоминается в патенте США в 1965 году, в СССР препарат стал применяться с 1980.

Механизм действия

Подавляет размножение вирусов гриппа А на ранней стадии в клетках дыхательных путей. Кроме того, препарат умеренно усиливает выработку иммунной системой интерферона, а также незначительно повышает активность Т и В лимфоцитов (клеток иммунной системы).

Безопасность и эффективность

За время использования препарата в мире проведены многочисленные широкие контролируемые испытания, доказывающие его эффективность и минимальное развитие побочных эффектов.

Последнее исследование проведено в г. Москве на клинической базе педиатрического факультета РУДН. Детям от 1 до 7 лет назначался Оривейм — детская форма Ремантадина.

Выводы:

Препарат эффективен не только против вируса гриппа А, но также и некоторых других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (например, аденовирусов).

Выздоровление наступает быстрее, а симптомы заболевания менее выражены.

Разрешается для применения у детей с возраста одного года.

Отзывы

В основном положительные, но встречаются нечастые сведения о развитии побочных эффектов (головокружения, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения).

Арбидол

Разработан совместными усилиями российских ученых трех исследовательских центров.

Механизм действия

Подавляет размножение вируса гриппа А и В, а также некоторых возбудителей ОРВИ (например, коронаровирусов), умеренно стимулирует выработку в организме интерферона и незначительно улучшает работу иммунной системы.

Безопасность и эффективность

Проведены многочисленные контролируемые исследования Арбидола как в России, так и других странах. Результаты некоторых из них довольно противоречивы, но в целом эффективность препарата подтверждается. Поэтому в конце 2013 года ВОЗ зарегистрировала Арбидол в качестве противовирусного препарата.

На настоящий момент в России проводиться широкое контролируемое исследование Арбидола на базе 15 исследовательских центров в соответствии с российскими и международными стандартами. Промежуточные результаты опубликованы на сайте «Врачи РФ» в 2015 году. Выводы: при применении Арбидола уменьшается выраженность симптомов, длительность и тяжесть течения заболевания, а побочные эффекты развиваются нечасто.

Разрешается для применения у детей с возраста трех лет.

Отзывы

Мнения разделились примерно поровну: одни считают, что препарат эффективен, а другие, что — «пустышка». Также имеются сведения о развитии побочных эффектов: аллергической сыпи, тошноты, болей в верхней половине живота.+

III Индукторы интерферона

Стимулируют выработку собственного интерферона клетками организма (в основном — иммунной системы), способствуя его борьбе с вирусами. Кроме того, препараты повышают активность иммунной системы. То есть эти лекарственные средства обладают выраженным двойным действием: противовирусным и иммуностимулирующим.

Цитовир 3

Российский препарат, который создавался в несколько этапов еще в Советском Союзе.

Механизм действия

Тимоген стимулирует работу иммунной системы, а также улучшает обмен веществ и восстановление тканей.

Аскорбиновая кислота поддерживает нормальную проницаемость капилляров и уменьшает воспалительный процесс.

Бендазол (Дибазол) стимулирует выработку организмом собственного интерферона.

Безопасность и эффективность

Подтверждены широким независимым исследованием, проведенным в феврале 2013 года в НИИ Гриппа МЗ Российской Федерации.

Разрешается для применения у детей с возраста одного года.

Отзывы

Быстро наступает улучшение при отсутствии или минимальном развитии побочных эффектов. Однако имеются немногочисленные отзывы о неэффективности препарата.

Кагоцел

Российский препарат. В списках лекарственных средств ВОЗ отсутствует и не зарегистрирован в Европе.

Механизм действия

Препарат содержит госсипол, который усиливает выработку интерферона клетками иммунной системы, а также клетками внутренней поверхности кровеносных и лимфатических сосудов.

Безопасность и эффективность

Госсипол в свободном виде токсичен, поэтому запрещен для применения в мире с 1998 года. Однако в препарате находится не чистый госсипол, а его натриевая соль, что проверяется в каждой серии таблеток.

Кроме того, госсипол одно время изучался, как противозачаточное средство. Отмечается, что при его продолжительном приеме прекращается образование сперматозоидов у мужчин. Поэтому высказано предположение, что мальчики, принимающие госсипол, могут страдать бесплодием в будущем.

Клинические испытания Кагоцел прошел в 200-2003 годах в НИИ гриппа РАМН в Петербурге и НИИ вирусологии в Москве. Выводы: препарат ускоряет выздоровление при низкой токсичности и минимальном развитии побочных эффектов.

Однако, к сожалению, исследования были проведены с несоблюдением современных норм для испытания лекарственных средств.

Разрешается для применения у детей с трехлетнего возраста.

Отзывы

Многим помогает. Однако иногда развиваются побочные эффекты в виде аллергической сыпи на коже или кожного зуда.

Амиксин (Лавомакс)

Впервые вещество синтезировано в США в 1968 году, в СССР — в 1975 году.

Механизм действия

Препарат содержит тилорон, который стимулирует выработку в организме интерферона. Также он способствует образованию иммунной системой антител — белков крови, распознающих и уничтожающих чужеродные частицы: бактерии, грибы, вирусы и другие.

Безопасность и эффективность

В 80-е годы прошлого столетия в США тилорон исследован на мышах. Было выявлено, что у животных наблюдались побочные действия: расслоение сетчатки и нарушения обмена веществ в печеночных клетках. После чего вещество было запрещено к применению в США и Европе.

В России и СССР препарат пошел несколько успешных клинических испытаний в различные годы.

Результаты последнего исследования о применении Амиксина у детей опубликованы в «Русском медицинском журнале». Выводы: в два раза сокращается длительность болезни, препарат хорошо переносится, а значимых побочных эффектов не выявлено.

Разрешен для применения у детей с семи лет.

Отзывы

В основном положительные. Однако иногда развиваются побочные эффекты: наиболее часто — аллергические реакции.

Гроприносин (Изопринозин)

Выпускается венгерской фармацевтической компанией «Гидеон Рихтер».

Механизм действия

Препарат содержит инозин, который подавляет размножение вирусов в зараженных клетках, а также улучшает снабжение кислородом и обмен веществ в тканях. Кроме того, инозин активирует работу иммунной системы, усиливая выработку Т- и В-лимфоцитов, которые отвечают за распознавание, а также уничтожение вирусов и бактерий.

Безопасность и эффективность

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете проведено исследование о применении Гроприносина у детей для лечения и профилактики ОРВИ. Выводы: сроки болезни и выздоровления сокращаются, понижается частота развития ОРВИ у детей, а побочные эффекты развиваются нечасто.

Отзывы

Около 80-85% отзывов — положительные, а остальные 15-20% свидетельствуют о неэффективности препарата либо развитии побочных эффектов.

Разрешается для применения у детей с возраста одного года.

В чем опасность препаратов с двойным действием?

При их применении подстегивается работа иммунной системы, поэтому она эффективнее борется с вирусами и бактериями, а также ускоряется восстановление тканей.

Казалось бы, что в этом плохого? На самом деле препараты могут привести к развитию аутоиммунных заболеваний — когда иммунная система «не узнает» и уничтожает собственные ткани, принимая их за «чужие». Например, при псориатическом или ревматоидном артрите.

Конечно, достимулировать нормальную иммунную систему до такого состояния сложно, но возможно — когда к этим заболеваниям имеется наследственная предрасположенность.

Поэтому, прежде чем прибегнуть к препаратам с двойным действием, подумайте: стоит ли вмешиваться в работу иммунной системы? Ну а если другого выхода нет, то до начала лечения лучше определить иммунный статус ребенка.

Противовирусные препараты — «пустышки»?

Из года в год на фармацевтическом рынке появляются новые лекарственные средства. Одни из них проходят все клинические испытания в соответствии с международными требованиями, другие — нет.

К сожалению, в обоих случаях об отдаленных последствиях этих препаратов известно немного. Более того, производители лекарств вкладывают в свое очередное новое изобретение огромное количество денег. Поэтому им невыгодно, чтобы оно снималось с производства.

В результате иногда препарат применяется в течение нескольких лет, но потом выясняется, что у него имеются серьезные побочные эффекты, либо оно неэффективно. Тогда использование лекарственного средства существенно ограничивается, либо вообще прекращается его выпуск. Например, сейчас этот вопрос обсуждается касательно Тамилфю — по причине высокого риска развития побочных эффектов.

Трудности выбора: что делать?

Отнюдь не призываю бежать в аптеку при первом же чихе ребенка за чудодейственной таблеткой либо отказываться от применения противовирусных препаратов вообще. Хотя все средства хороши, когда речь идет о тяжелом течении у ребенка гриппа или ОРВИ с высоким риском развития тяжелых и угрожающих жизни состояний.

Однако помните, что никто не застрахован от развития побочных эффектов не только при применении противовирусных, но других лекарственных препаратов.

Поэтому лучше все-таки лучше подходить к лечению или профилактике ОРВИ и гриппа при помощи лекарственных средств с осторожностью, взвешивая все «за» и «против». При этом обязательно следует проконсультироваться с врачом. Ведь один из основных принципов медицины — «Не навреди»!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

Фото: globallookpress.com