Сыпь у ребенка. Что означает этот тревожный симптом?

Температура, боль в горле, сыпь – как внимательной маме не пропустить признаки опасного инфекционного заболевания.

Зимой детки нередко жалуются на боль в горле. Многие родители привыкли «списывать» это на ОРВИ. Иногда на фоне этого симптома и других, напоминающих катаральные явления при обычной вирусной инфекции, у ребёнка может появиться сыпь, которую даже врач, при невозможности наблюдать маленького пациента в динамике – например, если он лечится дома, может принять за аллергию на одно из лекарств, которыми это «якобы ОРВИ» и лечили. А тем временем, за небольшой сыпью и привычной болью в горле могут скрываться весьма серьёзные причины.

Инфекционных экзантем, то есть инфекций, протекающих с высыпаниями на коже, на самом деле очень много. Но чаще всего из них наши, уральские, а не африканские или любые другие дети болеют скарлатиной, ветряной оспой, краснухой, корью, инфекционным мононуклеозом, энтеровирусной и менингококковой инфекцией.

О симптомах кори, менингококковой, энтеровирусной инфекции, инфекционного мононуклеоза у детей мы уже подробно рассказывали.

Сыпь при кори

Стоит лишь напомнить, что и корью, про которую теперь, наверное, знают все, и значительно более опасной для жизни менигококковой инфекцией, дети в Екатеринбурге в прошлом году болели. Менингококк, способный за часы унести жизнь ребёнка, в городе по-прежнему циркулирует.

Сыпь при скарлатине

Ещё один кокк (то есть бактерия округлой формы), а именно бета-гемолитический стрептококк группы А, распространён среди детей и взрослых намного шире – и он очень хорошо сохраняется во внешней среде, в том числе и в пыли. Он, попадая в носоглотку к ребёнку, особенно если малыш перед этим перенёс ОРВИ и его слизистые ещё не полностью восстановились, может стать причиной развития скарлатины. Случаи скарлатины в Екатеринбурге не единичны, они встречаются по сей день, и более характерны как раз для осенне-зимнего периода. Для мамы главное здесь понять, что у её малыша не просто болит горло и его надо пополоскать, а вовремя вызвать врача и как можно раньше начать давать ребёнку антибиотики.

Скарлатиной чаще всего болеют дети от 2 до 6 лет, посещающие детские коллективы. Понятно, что ребёнок в таком возрасте сам ещё не сможет чётко описать боль в горле. Но мы с вами должны быть наблюдательны – если малыш отказывается от еды и питья, болезненно сглатывает, то ему надо измерить температуру. Пылающий яркий зев даже при беглом взгляде (тем более с налётами), лихорадка и несвойственные обычной простуде резкая слабость, бледность, головная боль, рвота, общее тяжёлое состояние должны стать причиной немедленного обращения к педиатру.

На второй день болезни, если диагноз не был поставлен сразу, у малыша может появиться сыпь – обычно она бывает мелкоточечной и больше её на разгибательных поверхностях рук и ног и в естественных складках кожи. Но не всегда она бывает обильной. Ещё одним тревожным симптомом скарлатины может стать бледный носогубный треугольник у ребёнка – на фоне ярко-красных щёк. Главное лечение при скарлатине – это антибиотикотерапия в течение 10 дней, постельный режим и обильное питьё. Лучше детям становится на первые-вторые сутки после правильно назначенного лечения. Но это не повод начинать сразу прыгать и бегать – стрептококк может вызвать массу осложнений, в том числе поражения почек, суставов, сердца.

Поэтому если у вашего малыша заболело горло, будьте, пожалуйста, внимательны – осмотрите его на предмет высыпаний, посмотрите, как меняется цвет лица. И рвота, ещё раз хочется это подчеркнуть, далеко не всегда бывает признаком кишечного расстройства – здесь это проявления токсикоза, вызванного воздействием бактерии.

Сыпь при краснухе

Ещё одна инфекция, о которой мы уже стали забывать – это краснуха. Все помнят, что она опасна для беременных и очень переживают, когда рядом с ними оказываются люди с любыми симптомами любой инфекции. Но краснуха ещё более коварна – вирус у больных обнаруживается в носоглотке за неделю и даже более до появления высыпаний, а весь инкубационный период составляет 18-21 день. Первый симптом, который обычно появляется ещё до сыпи – это увеличение и иногда даже болезненность лимфоузлов на шее, в затылочной области, около ушей. Затем через несколько дней (от 1 до 5) появляется сыпь – на этот раз мелкопятнистая, до 5 мм в диаметре. Её также больше на разгибательных поверхностях, но почти никогда не бывает на ладонях и подошвах.

Вместе с сыпью может подняться температура – обычно не выше 38,5 и могут появиться небольшие катаральные явления с конъюнктивитом. Выраженной интоксикации, рвоты, резкой слабости при этой инфекции обычно не бывает. Исключение бывает только при развитии опасного осложнения – энцефалита, когда как раз уже будет и рвота, и головная боль, и лихорадка. Поэтому маме важно помнить: болезненные лимфоузлы у ребёнка, после появления которых у него появились сопельки с температурой и даже небольшая сыпь – это повод вызывать педиатра.

Сыпь при ветряной оспе

Ветряная оспа – тут даже неопытная мама вряд ли спутает сыпь с чем-то другим. Внимание стоит обратить в том случае, если сыпь в виде везикул (то есть небольшых водянистых пузырьков) необильна и (или) у ребёнка резко выражена интоксикация. Интоксикация при ветряной оспе может также появиться до сыпи, но катаральных явлений здесь почти не бывает или они бывают минимальны. И затем при каждом подъёме температуры будут видны характерные «подсыпания».

Сыпь при гриппе

Сыпь у ребёнка может появиться и при гриппе и быть симптомом того, что у малыша появились серьёзные изменения в сосудистом русле. В данном случае сыпь бывает в виде мелких петехий – то есть точечных кровоизлияний, и появляется она в основном на шее и верхней части груди. В этом случае медлить с вызовом педиатра или даже бригады скорой помощи категорически противопоказано, как и отказываться от госпитализации.

Дифференциальная диагностика, когда врачи должны исключить самые страшные и опасные для жизни инфекции, а также последующее лечение всем детям в Екатеринбурге проводятся исключительно в инфекционном корпусе ГКБ № 40.

