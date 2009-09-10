Лекарство ищем на ипподроме

Верховая езда как лечебное и реабилитирующее средство известна с древнейших времен. Однако наиболее успешное применение для помощи людям с индивидуальными физическими и умственными недостатками она нашла с середины XIX века.

Основателем иппотерапии считается французский врач Ю. Лаллери, который использовал этот метод, чтобы помочь больным с двигательными или психическими отклонениями. В России практика использования иппотерапии началась с 1991 года. В настоящее время в 45 странах мира действуют центры лечения верховой ездой – самостоятельные или при клубах верховой езды.

Сегодня иппотерапия – лечение с помощью верховой езды – специальное направление в медицине и психологии. Она входит в раздел кинезотерапии – лечения с помощью движения.

А лекарь кто?

Лошади, выбираемые для занятий, специально обучены, спокойны и безукоризненно подчиняются командам тренера. Лечиться может как взрослый, так и ребенок, однако наибольший оздоровительный эффект наблюдается у детей.

Суть лечения в том, что лошадь в этом случае выступает терапевтическим инструментом, который заставляет сидящего на ней человека искать равновесие при ее движении. Иппотерапевт корректирует двигательную активность пациента в необходимом направлении. Как правило, занятия с детьми, имеющими тяжелые физические поражения, проводятся без седла.

Так лечат ДЦП: при посадке на лошадь происходит естественный «развод» сведенных ног ребенка, при этом мышцы его тела разогреваются теплом лошади и массируются движениями ее мощной мускулатуры.

Научиться управлять эмоциями

Важно отметить психологическое воздействие иппотерапии на пациента. Сидя верхом на лошади, человек с ограниченными физическими возможностями избавляется от инвалидного кресла или костылей, он становится способным передвигаться на таком мощном животном.

Необходимые при верховой езде концентрация внимания, самоорганизация, потребность запоминать и планировать свои действия активизируют психические процессы (происходит развитие слухо- и зрительно-моторной координации).

Поэтому иппотерапия может быть использована в качестве метода психологической реабилитации и психокоррекции.

Знакомство с лошадью – это всегда радость от встречи с прекрасным, сильным, большим и очень ласковым животным. В процессе лечения ребенок не догадывается о лечебном эффекте, а воспринимает весь процесс как увлекательную игру. Сильная мотивация ребенка к таким занятиям, желание заниматься и общаться с лошадью – это и есть важнейший инструмент иппотерапии, который отличает ее от других методов.

Именно сочетание эмоциональной связи с животным, которое состоит из ярких и необычных моментов, а также достаточно жесткие, требующие активной мобилизации физических усилий тренировки, создают уникальную терапевтическую ситуацию.

Показания для иппотерапии

Лечение верховой ездой может применяться при таких заболеваниях как:

· нарушение осанки,

· сколиоз 1-ой и 2-ой степени,

· неврозы,

· остеохондрозы,

· гипертоническая болезнь,

· начальные стадии артроза,

· при потере слуха или зрения,

· рассеянный склероз,

· полиомиелит,

· ДЦП,

· при психических заболеваниях: шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость.

Основными результатами таких занятий являются: увеличение подвижности и объема движений ребенка, улучшение координации движения, мелкой моторики, повышение устойчивости к физическим нагрузкам, нормализация мышечного тонуса.

Важно!

Перед тем, как начать занятия иппотерапией со своим ребенком, необходимо узнать имеет ли клуб лицензию на данный вид деятельности и квалификацию инструктора-иппотерапевта.

Занятия иппотерапией проводятся с детьми в следующих клубах:

Конно-туристический клуб «Темная лошадка», г. Березовский, пос. Монетный, 30 км. от Екатеринбурга, тел. 378-64-40

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 14 (корпус «а»), тел 258-05-83

Конный клуб «Тандем», г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 265, тел. 341-52-87

Конный клуб «Белый Соболь», г. Екатеринбург, ул. Майская, 51, тел.: 8-912-249-48-39, 8-912-222-21-11, район Широкая речка.

