В этом уверен врач-психиатр медицинского центра «Нови» Станислав Фрейдин. Описывая особенности людей, которые выполняют большинство задач левой рукой, он лишь констатирует специфику организации быта, но не подтверждает расхожий миф о гениальности левшей. Так что же это за люди?

— Станислав, левша — это диагноз, личностная особенность или проблема человека?

— Для психиатрии в леворукости нет никаких нюансов. Это точно не диагноз и не проблема для человека в современном обществе. Это особенность функционирования мозга, и не более того. А всё остальное — отношение общества к левше и стереотипы, которые с ним связаны.

Краткий исторический экскурс: от костра до парты

Отношение к леворукости менялось кардинально. В Средневековье левшей нередко считали причастными к колдовству, в некоторых европейских регионах их преследовали и даже отправляли на костёр. Слово «left» в английском языке восходит к древнеанглийскому «lyft», что означало «слабый» или «бесполезный». В русском языке выражение «левый» до сих пор несёт негативный оттенок.

В СССР ситуация была иной, но тоже непростой. Вплоть до 1980-х годов левшей массово переучивали: заставляли писать и рисовать правой рукой, считая, что «так правильно». Именно поэтому в статистике тех лет процент левшей в России был искусственно занижен. Сегодня, когда переучивание прекращено, мы видим реальную картину: в мире проживает около 700–800 миллионов леворуких людей (примерно 10 % населения Земли), а в России — около 14–15 миллионов.

— Чем же мозг левши отличается от правшей?

— Есть некоторые биологические и физиологические особенности. У подавляющего большинства правшей (около 95 %) центр речи (речевая зона Брока в лобной доле) и центр, отвечающий за мелкую моторику (прецентральная извилина в теменной доле, моторная кора), расположены в левом полушарии мозга. У левшей ситуация вариативнее: примерно у 50–70 % доминирует левое полушарие, у 15–30 % — правое, а у 10–20 % речевые функции распределены между обоими полушариями (так называемая билатеральная организация).

У левшей мозг демонстрирует бОльшую пластичность. Жизнь в мире, созданном правшами, заставляет левшей более гибко мыслить, чуть быстрее ориентироваться в пространстве и находить нестандартные способы решения проблем.

— А леворукость наследуется?

— Наследственность играет определённую роль, но оно полигенное, то есть передаётся не одним конкретным геном, а сочетанием множества. Если оба родителя левши, вероятность того, что ребёнок унаследует эту особенность, составляет примерно 25–40 %. Если леворукий только один родитель, шансы повышаются примерно до 15–20 % — это выше, чем в средней популяции (примерно 10 %), но существенно ниже, чем при двух леворуких родителях.

— Как понять, что ребёнок — левша? В каком возрасте это определяется?

— Точно определить, какой рукой пользуется ребёнок, можно в возрасте около 3–4 лет. До этого возраста данная особенность только формируется и ярко не выражена. Чтобы определить левшу, можно проследить, какой рукой ребёнок тянется к игрушке, какой бросает мячик, как держит карандаш и ложку, какая нога доминирует при ходьбе.

Конечно, существуют и специализированные тесты. Самый популярный и признанный в мировой науке — Эдинбургский инвентарь леворукости (Edinburgh Handedness Inventory), разработанный в 1971 году. Он включает 10 повседневных действий: письмо, рисование, бросание мяча, использование ножниц, чистка зубов, нарезание ножом (без вилки), использование ложки, подметание веником, чирканье спичкой, открывание крышки коробки. Ребёнок отмечает, какой рукой чаще выполняет каждое действие. По формуле вычисляется коэффициент латерализации (LQ) от −100 (явный левша) до +100 (явный правша). Это позволяет не просто констатировать леворукость, а понять степень выраженности доминирования.

— Есть ли особенности обучения детей-левшей в школе?

— Есть очевидные потребности такого ребёнка — специализированная канцелярия. Нужно попросить педагога посадить ребёнка слева за парту и так, чтобы свет падал справа. Обговорите с учителями письма и русского языка особенности наклона тетради, которая будет комфортна ребёнку. Пусть они в принципе знают, что ребёнок левша, и учитывают это.

А вот в организации учебного процесса никаких особых потребностей у левшей нет. Склонности к творческим дисциплинам или точным наукам у таких детей — это распространённое предубеждение. Исследования психологов и врачей это не подтверждают.

— Нужно ли переучивать ребёнка-левшу на письмо правой рукой?

— Категорически нет. Такая практика ни к чему хорошему не приводит, при этом лишь нарушается нормальное физиологическое функционирование организма ребёнка. Кроме того, это может привести к психологической травме и создать проблемы в будущем.

— Правда ли, что левши превосходят правшей по уровню интеллекта?

— Это ещё один стереотип. Его развеяли учёные, которые исследовали достаточно большую популяцию людей и не нашли какого-либо интеллектуального превосходства левшей в общей массе исследованных. Статистика этого не подтверждает.

Да, среди выдающихся людей много левшей — Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Билл Гейтс, Пабло Пикассо, Чарли Чаплин, Льюис Кэрролл, Уинстон Черчилль, Пол Маккартни, Фредерик Шопен, Никколо Паганини, Джими Хендрикс, Курт Кобейн, Том Круз, Роберт Де Ниро, Анджелина Джоли, Диего Марадона, Леди Гага. Но я могу назвать вам не меньше фамилий гениальных правшей. Так что талант — это особенность личности человека, никак не связанная с тем, какой рукой он пользуется.

— А что можно сказать об амбидекстерах?

— Амбидекстерами можно считать не более 1 % людей. Поэтому эта особенность плохо изучена учёными. При этом она генетически детерминирована (наследуется), но не несёт никаких физиологических особенностей функционирования мозга.

Особых рекомендаций для обучения таких детей нет. Они могут развиваться и как правши, и как левши. Если для левшей постепенно создают элементарные бытовые удобства, то амбидекстеры просто приспосабливаются к этому миру и используют ножницы, ручки и другие предметы исходя из того, как им удобнее — для правшей или для левшей.

Что купить из канцелярии для левшей, которые только идут в школу:

1. Ручки — с быстросохнущими чернилами (чтобы не смазывать написанное ладонью), с эргономичным грипом для левой руки или с изогнутым корпусом, который не загораживает обзор. Для первоклассников подойдут перьевые ручки с маркировкой LH (left-handed) — у них срез пера учитывает, что левша «толкает» ручку вперёд, а не «тянет» за собой.

2. Ножницы — с зеркальным расположением лезвий (левое поверх правого), иначе ребёнок не видит линию среза и мнёт бумагу.

3. Линейки — с делениями, нанесёнными справа налево, чтобы чертить в естественном для левши направлении.

4. Точилки — с лезвием, работающим против часовой стрелки, и эргономичной формой для левой руки.

5. Тетради — с косой линейкой или чистые листы, где ребёнок сам выберет удобный наклон.

Вывод простой: леворукость — это не диагноз, не проблема и не гарантия гениальности. Это особенность, с которой можно и нужно жить комфортно. Главное — не переучивать ребёнка, дать ему правильные инструменты и объяснить учителям, что левша за партой — это нормально.

Справка. Международный день левшей отмечается ежегодно 13 августа.