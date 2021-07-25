Ротавирусная инфекция у детей: причины, симптомы, лечение

Ротавирус - серьезная проблема для ребенка, дети переносят его нелегко в силу незрелости многих органов и систем. Ротавирусная инфекция, которая поражает желудочно-кишечный тракт, опасна обезвоживанием и сильно изматывает ребенка. Расскажем, как распознать симптомы ротавируса и как лечить ротавирус у детей.

Что представляет собой ротавирусная инфекция?

В переводе с латинского языка «rota» означает «колесо». Такое название вирусы получили из-за того, что у них имеется плотная двухслойная оболочка с четким краем, которая придает им вид колеса.

Имеется несколько типов ротавирусов, схожих по своему строению, поэтому они объединены в одну группу.

Ротавирусы вызывают развитие острых кишечных инфекций. По данным статистики эти вирусы являются причиной гастроэнтеритов (поражения желудка и тонкого кишечника) у 25% детей до года, у 60% — от 1 года до 3 лет, у 40% — от 4 до 5-6 лет.

Восприимчивость детей до пяти-шести лет к ротавирусам обусловлена двумя факторами:

Пониженной кислотностью желудка — естественного барьера для проникновения бактерий, вирусов и паразитов в желудочно-кишечный тракт.

Незрелостью иммунной системы у детей этой возрастной группы.

Причем дети до пяти-шести лет нередко переболевают этой инфекцией неоднократно. Более того, риск заболеть у ребенка в разы выше, если он посещает детский садик. Так как имеется контакт с большим количеством детей, среди которых может находиться больной малыш.

Тогда как дети старшего возраста и взрослые страдают от этой болезни гораздо реже. Поскольку созревшая иммунная система дает достойный отпор «чужакам». Кроме того, малыши, переболевшие ранее, уже имеют против определенных типов ротавирусов собственные антитела, которые оберегают их от заражения.

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, относительно защищены от заражения ротавирусами. Поскольку с материнским молоком получают антитела (белки иммунной системы), препятствующие проникновению вирусов в организм. Однако малыши очень любознательны, а, знакомясь с окружающим миром, ползают и «пробуют на зуб» предметы. Поэтому риск встретиться с вирусом у них довольно высокий.

Ротавирусная инфекция — «болезнь грязных рук» или «кишечный грипп»?

На самом деле, оба названия полностью характеризуют заболевание. Поскольку вирусы в основном передаются через немытые детские ладошки, зараженные игрушки, продукты питания или воду.

Попав в организм, вирусы устремляются в тонкий кишечник, вызывая повреждение и отторжение его ворсинок.

В результате появляются незрелые клетки тонкого кишечника, которые не вырабатывают в достаточном количестве пищеварительные ферменты. Поэтому нарушается переваривание и всасывание питательных веществ. Таким образом, запускается каскад сложных процессов, ведущих к выходу в просвет кишечника воды и солей, что проявляется жидким стулом и обезвоживанием.

Источником ротавирусной инфекции является больной или клинически здоровый носитель (без признаков заболевания). Выделение вируса с калом начинается со второго дня болезни, далее продолжается в течение двух месяцев даже после исчезновения всех симптомов недуга.

В чем опасность ротавирусной инфекции для детей?

За короткое время развивается интоксикация и быстрое обезвоживание детского организма, что ведет к довольно тяжелому течению заболевания. Поэтому малыш рискует получить не совсем приятные процедуры в виде инъекций и внутривенных капельниц.

Максимальная заболеваемость ротавирусами приходится на зиму-весну. Однако встречается и в остальное время года, когда, казалось бы, наступил «сезон» для других кишечных инфекций — например, сальмонеллеза или дизентерии.

Причем важно отличать бактериальное инфекционное заболевание от ротавирусной инфекции. Поскольку для борьбы с бактериями необходимо использовать антибиотики. Тогда как их применение при вирусных инфекциях не только нецелесообразно, но и наносит вред, ослабляя работу и без того незрелой иммунной системы крохи.

Как распознать ротавирусную инфекцию?

- Инкубационный период при этом заболевании составляет от одного до двух дней — время с момента заражения до появления первых признаков недуга.

- Иногда заболевание начинается постепенно с развития периода продромы — когда недуг не проявляет себя типичными симптомами, но у малыша имеются признаки небольшого недомогания.

- При этом грудные дети становятся капризными, отказываются кушать, у них появляется небольшой насморк и кашель. Дети постарше жалуются на быструю утомляемость, плохой аппетит, урчание и неприятные ощущения в животе, головную боль, познабливание, заложенность носа, першение в горле, небольшой кашель. Лишь спустя 12-72 часа развиваются типичные признаки ротавирусной инфекции.

Наиболее частое течение ротавирусной инфекции у детей

Заболевание начинается остро с устойчивого повышения температуры тела до 38-39°С. Причем она трудно поддается действию жаропонижающих средств. Однако иногда у детей старшего возраста может наблюдаться выраженный озноб при нормальной или субфебрильной температуре тела (37-38°С).

Кроме того, у малыша появляются симптомы интоксикации: выраженная слабость и вялость, головокружение. При тяжелом течении возможно возникновение обморочного состояния. Также у ребенка имеется заложенность носа, насморк и сухой кашель, головная боль, боли в горле и в животе.

Казалось бы, что такие проявления характерны для ОРВИ либо простуды. Однако наряду с симптомами, свидетельствующими о поражении дыхательных путей, у малыша появляется рвота и понос. Причем жидкий стул при ротавирусной инфекции имеет свои особенности: он обильный, водянистый и пенистый, желтого или желто-зеленого цвета, не содержит примесей (слизи, прожилок крови). При легком течении заболевания стул кашицеобразный.

Также у ребенка понижается аппетит, появляется громкое урчание и боль в верхней половине живота, либо боль распространяется по всему животу.

Из-за рвоты и жидкого стула у ребенка развивается обезвоживание, симптомы которого зависят от степени потери жидкости организмом:

При умеренном обезвоживании у ребенка появляется жажда, сухость во рту, бледность кожных покровов.

появляется жажда, сухость во рту, бледность кожных покровов. При выраженном обезвоживании состояние малыша тяжелое. К перечисленным симптомам добавляется осиплость голоса, кожа становится сухой, уменьшается количество выделенной мочи, могут появиться судороги.

Однако не у всех детей заболевание протекает тяжело. Во многом выраженность симптомов зависит от количества ротавирусов, попавших в организм.

Кто рискует больше всех?

Ротавирусная инфекция тяжелее протекает у детей, имеющих любые хронические заболевания (например, хронический тонзиллит, гастрит) либо склонность к аллергическим реакциям.

Если заражаются груднички, то заболевание протекает намного тяжелее. Поскольку у детей до года не только незрелая иммунная система, но также и несовершенны компенсаторные механизмы организма. Поэтому у них обезвоживание наступает очень быстро.

Когда обращаться к врачу?

Итак, вы заметили у своего ребенка насморк, кашель и жидкий стул. Что делать? Пожалуй, не нужно испытывать судьбу, полагая, что это всего лишь легкое кишечное расстройство из-за того, что малыш накануне поел чуть больше фруктов либо немного простудился.

Поэтому если состояние ребенка позволяет, сходите на прием к доктору. Тогда как если у малыша высокая температура тела, у него частый понос и рвота, немедля вызывайте «скорую».

Что назначит доктор?

На настоящий момент фарминдустрия не предлагает ни одного препарата, который бы действовал именно против ротавирусов. Да и антибиотики не оказывают влияние на вирусы. Поэтому лечение сводится к борьбе с симптомами заболевания и улучшению работы кишечника.

Принципы лечения ротавирусной инфекции

1. Восполняется потерянная жидкость

При умеренном обезвоживании ребенка «выпаивают» с помощью растворов, применяемых внутрь.

При выраженном обезвоживании жидкость вводится внутривенно в условиях стационара. Также если ребенок способен пить и находится в сознании, то его одновременно продолжают поить внутрь растворами.

Как «выпаивать»?

Лучше применять готовые аптечные препараты (например, Регидрон, Реосолан или Гидровит) в порошках для растворения. Поскольку в них имеется оптимальное соотношение солей и декстрозы.

Кроме того, можно приготовить сахарно-солевой раствор в домашних условиях. Для этого в один литр кипяченой теплой воды необходимо добавить одну чайную ложку соли, пол чайной ложки соды и 8 чайных ложек сахарного песка. Затем все тщательно перемешать, остудить до комнатной температуры и «выпаивать» ребенка.

Необходимо давать малышу по 1-2 чайные ложки жидкости каждые 5-10 минут. Если превысить объем и частоту, то можно спровоцировать рвоту, что приведет к еще большей потере жидкости организмом.

Причем чем раньше начато «выпаивание», тем благоприятнее исход заболевания. Поэтому, как только появятся первые признаки заболевания, предлагайте малышу питье еще до обращения к доктору.

2. Назначаются ферментные препараты, поскольку нарушена выработка и активность пищеварительных ферментов: Панкреатин, Креон и другие.

3. Целесообразно придерживаться диеты, чтобы не усилить процессы брожения в кишечнике. Для этого рекомендуется воздержаться от кормления ребенка молоком и кисломолочными продуктами, исключить фрукты, а также ограничить пищу, богатую легкоусвояемыми углеводами (сладости, макароны из муки первого сорта и другие).

4. В силу того, что при ротавирусной инфекции нарушается микрофлора кишечника, целесообразно применение бактерийных биологических препаратов, содержащих лактобактерии: Лактобактерин, Ацилакт и другие.

5. Хорошо себя зарекомендовал иммуноглобулиновый комплексный препарат (КИП) для применения внутрь, содержащий антитела (белки) против ротавирусов, сальмонелл, эшерихий и некоторых других возбудителей кишечных инфекций. Причем при его применении значительно сокращается длительность диареи, а также уменьшаются признаки интоксикации. Поэтому выздоровление наступает в разы быстрее.

6. Для ускорения выведения вирусов и токсинов из организма применяются энтеросорбенты: Лактофильтрум, Энтеросгель и другие.

7. Температура тела понижается на основе препаратов, содержащих парацетамол или ибупрофен. Применяются в виде свечей (если позволяет стул, так от этой манипуляции он может участиться) либо сиропа (если рвота редкая). При обильной рвоте и поносе внутримышечно вводится жаропонижающая смесь.

Профилактика — наше все!

Существует ошибочное мнение, что если ротавирусы передаются через зараженные предметы, то достаточно соблюдать правила личной гигиены для победы над ними. Отчасти это верно, но в случае с маленькими детьми правило не работает. Поскольку вирус очень заразен, также на него слабо влияют распространенные дезинфицирующие средства и мыло для рук. На ротавирусы эффективно воздействуют лишь растворы спирта, йода и хлора.

Также принято считать, что достаточно переболеть один раз, чтобы приобрести иммунитет на всю жизнь. Такое представление не совсем верное, поскольку существует несколько типов ротавирусов. Поэтому имеется риск, что каждый раз организм будет встречаться с другим типом вируса из одной группы.

Сегодня разработана прививка против ротавирусов — живая вакцина «Ротатек» для приема внутрь. Она защищает от пяти наиболее распространенных типов ротавирусов на территории России. Иммунитет после вакцинации сохраняется около пяти лет.

Ротавирус и другие кишечные инфекции: как отличить?

Дети часто подвержены заражению сальмонеллами и дизентерийной палочкой.

При дизентерии

Заболевание начинается остро с повышения температуры тела. Затем появляется жидкий кашицеобразный стул. Его частота составляет около 10 раз в сутки, но может быть и чаще в зависимости от тяжести течения заболевания.

Однако вскоре его объем уменьшается, он становится скудным, в нем появляется большое количество слизи, за затем — прожилки крови. Примечательно, что во время акта дефекации (отхождения стула) в области прямой кишки возникают тянущие боли (тенезмы), порой довольно выраженные.

При сальмонеллезе

Симптомы зависят от формы заболевания.

Если поражается желудок и тонкий кишечник (гастроэнтерит), недуг начинается остро с повышения температуры тела. Затем появляется рвота, а также обильный водянистый и пенистый жидкий стул. Нередко он имеет зловонный характер и зеленоватый оттенок.

При поражении желудка, толстого и тонкого кишечника (гастроэнтероколите) симптомы заболевания схожи с дизентерий: появляется необильный жидкий стул с примесью слизи и прожилок крови, отхождение стула сопровождается тенезмами.

Как видите, имеются отличия ротавирусной инфекции от бактериального поражения желудочно-кишечного тракта. Однако самое весомое и существенное различие — отсутствие при других кишечных инфекциях симптомов со стороны дыхательных путей.

Поэтому не начинайте самостоятельно лечить своего кроху антибактериальными препаратами «на всякий случай» при любых кишечных инфекциях. Лучше обратитесь к доктору своевременно, дабы не упустить драгоценное время.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

