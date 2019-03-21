Комаровский поделился причинами, влияющими на сон школьников

Расскажем сколько ребенку необходимо спать в сутки, почему возникают трудности с засыпанием, каковы причины нарушений сна и что делать родителям.

Евгений Комаровский, известный педиатр, сторонник соблюдения режима сна и бодрствования, поделился средними нормами сна для детей от 0 до 18 лет:

1. Новорожденный спит 15–18 часов в сутки

2. 1–12 месяцев: 12–14 часов в сутки

3. 3–6 лет: 10–12 часов в сутки

4. 7–12 лет: 10–11 часов в сутки

5. 12–18 лет: 8–9 часов в сутки

Комаровский говорит, что есть данные, по которым 90% подростков спит меньше, чем рекомендовано. Какие причины влияют на качество и количество сна ребенка?

1. Электронные устройства

Конечно, на первом месте бич современности — всевозможные электронные устройства: телевизор, компьютер, смартфоны, планшеты и т. п.

Быстрое мелькание экрана, захватывающие сюжеты, яркая картинка — все это возбуждает мозг ребенка, и после такого времяпрепровождения намного тяжелей уснуть. Гиперактивность — одно из последствий долгих просиживаний за голубым экраном. А с неуравновешенной нервной системой уснуть быстро, глубоко и продолжительно по времени очень проблематично.

Решаем кардинально: убираем из спальни все электронные устройства и устанавливаем родительский контроль над временем и содержанием просмотров. В современном мире избежать интернет невозможно, поэтому хотя бы сокращаем по максимуму дневной просмотр и как минимум за 2 часа до сна выключаем все гаджеты. Это позволит нервной системе успокоиться и настроиться на сон.

2. Отсутствие режима дня

Вчера легли спать в полночь, а сегодня мама решила уложить в восемь вечера? Удивляетесь, почему ребенок не может быстро уснуть? Все просто: необходим понятный и подходящий возрасту режим сна и бодрствования.

Режим дня для ребенка — это набор предсказуемых действий, которые совершаются в определенные часы: подъем, завтрак, прогулки, занятия, обед, ужин, вечерние ритуалы, сон. Если режим ребенку подходит, то сам организм начнет помогать в своевременном засыпании. Например, если ребенок каждый день засыпает в девять-десять вечера, то уже за час-полтора в его организме «по привычке» начинает выделяться гормон мелатонин, который при правильной подготовке (приглушенный свет, отсутствие ТВ и громких звуков, теплая ванна, чистый и прохладный воздух) поможет ребенку легко уснуть.

3. Высокая загруженность

Некоторые мамы считают, что ребенок должен быть загружен полностью, чтобы «не оставалось время на глупости». И бежит этот идеальный ребенок из школы на английский, потом на секцию робототехники, а вечером еще и на тренировку по футболу. Мозг перегружен также, как наши детские садики)), поэтому ребенку требуется дополнительное время, чтобы накопленные за день эмоции разложить по полочкам и только потом уснуть.

Дорогие мамы, не забывайте, что у ребенка, даже самого умного, должно оставаться свободное время на детство, на «ничегонеделанье», на творчество. Возможно, отказаться от одной, двух дополнительных секций будет более правильным решением, чтобы ребенок мог «разгрузиться» эмоционально и адекватно восстанавливаться во время сна.

4. Школьные задания на дом

Если по какой-то причине школьник не успевает делать домашние задание в течение дня, то ему приходится делать их поздним вечером, откладывая сон. Решение на поверхности: выстроить режим так, чтобы все дела заканчивались как минимум за два часа до сна.

5. Расстройство сна

Ночные страхи, сомнамбулизм, энурез, синдром обструктивного апноэ сна и прочие расстройства — медицинская проблема, с которой нужно разбираться с врачами.

Посоветуйтесь с опытным неврологом и не занимайтесь самолечением. Давать самолично снотворное и успокоительные не стоит, это чревато усугублением проблемы.

А вообще, как сказал испанский философ Балтасар Грасиан-и-Моралес : «День без ссор — крепкий сон!». Поэтому режим дня и обнимашки — лучшие помощники для долгого и спокойного сна наших детей!

Фото: globallookpress.com