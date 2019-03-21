Комаровский поделился причинами, влияющими на сон школьников
Расскажем сколько ребенку необходимо спать в сутки, почему возникают трудности с засыпанием, каковы причины нарушений сна и что делать родителям.
Евгений Комаровский, известный педиатр, сторонник соблюдения режима сна и бодрствования, поделился средними нормами сна для детей от 0 до 18 лет:
1. Новорожденный спит 15–18 часов в сутки
2. 1–12 месяцев: 12–14 часов в сутки
3. 3–6 лет: 10–12 часов в сутки
4. 7–12 лет: 10–11 часов в сутки
5. 12–18 лет: 8–9 часов в сутки
Комаровский говорит, что есть данные, по которым 90% подростков спит меньше, чем рекомендовано. Какие причины влияют на качество и количество сна ребенка?
1. Электронные устройства
Конечно, на первом месте бич современности — всевозможные электронные устройства: телевизор, компьютер, смартфоны, планшеты
Быстрое мелькание экрана, захватывающие сюжеты, яркая картинка — все это возбуждает мозг ребенка, и после такого времяпрепровождения намного тяжелей уснуть. Гиперактивность — одно из последствий долгих просиживаний за голубым экраном. А с неуравновешенной нервной системой уснуть быстро, глубоко и продолжительно по времени очень проблематично.
Решаем кардинально: убираем из спальни все электронные устройства и устанавливаем родительский контроль над временем и содержанием просмотров. В современном мире избежать интернет невозможно, поэтому хотя бы сокращаем по максимуму дневной просмотр и как минимум за 2 часа до сна выключаем все гаджеты. Это позволит нервной системе успокоиться и настроиться на сон.
2. Отсутствие режима дня
Вчера легли спать в полночь, а сегодня мама решила уложить в восемь вечера? Удивляетесь, почему ребенок не может быстро уснуть? Все просто: необходим понятный и подходящий возрасту режим сна и бодрствования.
Режим дня для ребенка — это набор предсказуемых действий, которые совершаются в определенные часы: подъем, завтрак, прогулки, занятия, обед, ужин, вечерние ритуалы, сон. Если режим ребенку подходит, то сам организм начнет помогать в своевременном засыпании. Например, если ребенок каждый день засыпает в
3. Высокая загруженность
Некоторые мамы считают, что ребенок должен быть загружен полностью, чтобы «не оставалось время на глупости». И бежит этот идеальный ребенок из школы на английский, потом на секцию робототехники, а вечером еще и на тренировку по футболу. Мозг перегружен также, как наши детские садики)), поэтому ребенку требуется дополнительное время, чтобы накопленные за день эмоции разложить по полочкам и только потом уснуть.
Дорогие мамы, не забывайте, что у ребенка, даже самого умного, должно оставаться свободное время на детство, на «ничегонеделанье», на творчество. Возможно, отказаться от одной, двух дополнительных секций будет более правильным решением, чтобы ребенок мог «разгрузиться» эмоционально и адекватно восстанавливаться во время сна.
4. Школьные задания на дом
Если по
5. Расстройство сна
Ночные страхи, сомнамбулизм, энурез, синдром обструктивного апноэ сна и прочие расстройства — медицинская проблема, с которой нужно разбираться с врачами.
Посоветуйтесь с опытным неврологом и не занимайтесь самолечением. Давать самолично снотворное и успокоительные не стоит, это чревато усугублением проблемы.
А вообще, как сказал испанский философ Балтасар
Фото: globallookpress.com