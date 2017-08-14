Что показывает общий анализ крови и мочи и как подготовиться к сдаче анализов.

Пока ребёнок растет, он неоднократно сдаёт многочисленные анализы как во время болезни, так и в рамках обязательных профилактических медицинских осмотров.

Наиболее часто доктор выписывает направления на общий анализ крови и мочи, что вполне оправдано. Несмотря на простоту, результаты этих исследований помогают выявить многие заболевания даже на ранних этапах развития и контролировать эффективность лечения.

На заметку!

Нормы показателей у детей нередко отличаются от «взрослых» значений и зависят от возраста.

Общий анализ крови (ОАК): нормы и отклонения

Кровь — сложная по составу жидкость, с «плавающими» в ней клетками. Каждый элемент выполняет свои определённые функции.

Как готовиться и сдавать

Кровь набирается из вены или пальца. Детям младшего возраста и при экстренных ситуациях — без предварительной подготовки. Когда время терпит, лучше сдать анализ утром натощак.

Нормы общего анализа крови у детей

Показатель: единицы измерения и обозначения Возраст — по месяцам и годам жизни 1 день жизни 1 месяц 6 месяц 1 год 1-6 лет 7-12 лет 13-15 лет Гемоглобин (Hb), г/л 180–240 115–175 110–140 110–135 110–140 110–145 115–150 Ретикулоциты (RTC), промилле 30–51 3–15 3–15 3–15 3–12 3–12 3–12 Эритроциты (RBC), ×1012 клеток /л 4,3–7,6 3,8–5,6 3,5–4,8 3,6–4,9 3,5–4,5 3,5–4,7 3,6–5,1 Цветовой показатель (МСНС), % 0,85–1,15 0,85–1,15 0,85–1,15 0,85–1,15 0,8–1,1 0,8–1,1 0,8–1,1 Тромбоциты (PLT), 109 клеток/л 180–490 180–400 180–400 180–400 160–390 160–380 160–360 СОЭ (ESR), мм/час 2–4 4–8 4–10 4–12 4–12 4–12 4–15 Лейкоциты (WBC), 109 клеток/л 8,5–24,5 6,5–13,5 5,5–12,5 6,0–12,0 5–12 4,5–10 4,3–9,5 Нейтрофилы сегментоядерные, % 45–80 15–45 15–45 15–45 25–60 35–65 40–65 Нейтрофилы палочкоядерные, % 1–17 0,5–4 0,5–4 0,5–4 0,5–5 0,5–5 0,5–6 Нейтрофилы юные, % 0-4 0-1,5 – до 2-х недель жизни 0 0 0 0 0 Миелоциты нейтрофильные, % Отсутствуют — все возраста Лимфоциты (LYM),% 12–36 40–76 42–74 38–72 26–60 24–54 22–50 Эозинофилы (EOS), % 0,5–6 0,5–7 0,5–7 0,5–7 0,5–7 0,5–7 0,5–6 Моноциты (MON),% 2–12 2–12 2–12 2–12 2–10 2–10 2–10 Базофилы (BAS), % 0 –1 — все возраста

Расшифровка

Показатель Значение Повышено Понижено Гемоглобин — железосодержащий белок красного цвета, находящийся в эритроцитах Белок связываться с кислородом, доставляя его к органам и тканям. Опухоли крови и лимфатической системы, обезвоживание. Анемия, кровотечение, опухоли. Эритроциты — красные кровяные тельца, «окрашивающие» кровь в красный цвет Переносят кислород, углекислый газ, питательные вещества, лекарства и токсины. Обезвоживание, некоторые опухоли, врожденные проблемы в системе кроветворения. Анемия, хроническое воспаление. Цветовой показатель Указывает на количество гемоглобина в эритроцитах. Обезвоживание, гипоксия (недостаток кислорода). Анемия, плохая работа почек, наследственные заболевания крови. Ретикулоциты — молодые и незрелые эритроциты По количеству определяется быстрота обновления состава крови. Анемия, пониженная функция щитовидки, опухоли почек или надпочечников Рак крови, глисты, некоторые вирусные инфекции, отравления. Тромбоциты — кровяные пластинки Принимают участие в свертывании крови и образовании тромбов. Вирусные или бактериальные инфекции, рак крови. Иммунная система не узнает и разрушает тромбоциты — тромбоцитопеническая пурпура. При аллергии, анемии, вирусных и бактериальных инфекциях, глистах. СОЭ скорость оседания эритроцитов Показатель наличия воспаления в организме. Повышается при инфекционных или аутоиммунных заболеваниях, опухолях. Лейкоциты — белые кровяные тельца Главное оружие «оружие» иммунитета. Количество изменяется при бактериальных и вирусных инфекциях, некоторых опухолях, недостатке витаминов и нарушениях работы иммунной системы. Лейкоцитарная формула: разные виды лейкоцитов, выполняют свою работу Нейтрофилы представлены миелоцитами, палочкоядерными, сегментоядерными и юными клетками. Палочкоядерные сегментоядерные элементы окружают и уничтожают бактерии в очаге инфекции. Миелоциты и юные клетки «вступают» в бой при серьезных заболеваниях: сепсисе, опухолях и др. Эозинофилы — чистильщики организма от бактерий, вирусов, химических веществ и токсинов, отвечают за аллергические реакции. Базофилы по функциям близки к эозинофилам. Лимфоциты уничтожают вирусы и бактерии. Плазмоциты продуцируют антитела (специальные белки) для борьбы с инфекциями. Моноциты убирают следы работы остальных белых кровяных телец: ненужные белки и частички разрушенных клеток.

Общий анализ мочи (ОАМ): нормы и отклонения

Вместе с мочой в норме выводятся ненужные вещества (токсины, лекарства и т. д. ), при развитии заболеваний — «вымываются» и полезности.

Как готовиться и сдавать

* За день до анализа исключите продукты, способные изменить цвет и показатели мочи — например, яркоокрашенные фрукты и овощи, сладости.

* Собирается утренняя моча сразу после пробуждения. Для грудничков используются аптечные стерильные пакеты-мочеприёмники , более старших детей — одноразовые контейнеры. Нельзя выжимать из памперса или использовать прокладки.

* Перед сбором мочи проведите гигиену наружных половых органов ребёнка, иначе исказятся результаты исследования.

Расшифровка

Объем зависит от возраста, выпитой жидкости, съеденной пищи.

Цвет в норме светло-жёлтый или янтарный. Отклонения: тёмная — гепатит, красноватый оттенок — травма или повреждение сосудов клубочков почек (появляются эритроциты в моче), бесцветная — диабет.

Запах обычно несильный и весьма специфический. Резкий запах — сигнал инфекции мочевыводящих путей, сахарного диабета или погрешностей в питании.

Плотность в норме — 1,003–1,035 г/л . Повышается при сахарном диабете, небольшом количестве мочи или обезвоживании, понижается при несахарном диабете, почечной недостаточности или большом объёме мочи

Белок. Норма — не более 0,08 грамм. Увеличивается при пиелонефрите, цистите, гломерулонерите или уретрите.

Кислотность в норме — pH 5–7. Повышается при хронической почечной недостаточности или опухолях органов мочеполовой системы, понижается при сахарном диабете, обезвоживании (поносе, рвоте).

Сахар в норме отсутствует. Кратковременно и незначительно может увеличиваться при переедании сладостей. Стойкое повышение — возможен сахарный диабет.

Кетоновые тела появляются, когда не хватает глюкозы, поэтому организм начинает «добывать» её из жиров — например, при сильном стрессе, голодании или сахарном диабете.

Амилаза — фермент поджелудочной железы. При нарушении её работы (например, панкреатите) фермент попадает в кровь, а затем — в мочу.

Лейкоциты — норма до 5 клеток в поле зрения (в п/з ). Увеличиваются при инфекции и воспалении: пиелонефрите, гломерулонефрите, цистите.

Эритроциты — норма до 2 элементов в п/з . Если клеток больше, значит, повреждены сосуды мочевыводящих путей — например, при пиелонефрите, гломерулонефрите, цистите, опухоли, травме, мочекаменной болезни.

Гиалиновые, зернистые или восковые цилиндры в норме отсутствуют. Появляются при воспалительных заболеваниях почек, лихорадке, вирусных инфекциях и диабетическом поражении почек.

Плоский и переходный эпителий в норме обнаруживается не более 1–3 клеток в п/з , а почечного эпителия быть не должно. Превышение нормы — свидетельство воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.

Бактерий в норме нет. Их появление — сигнал об инфекции в почках или мочевом пузыре.

Соли: окасалаты, ураты, фосфаты. Обозначаются плюсиками — от 1 до 4. «+" или «++« — вариант нормы, если встречается однократно и отсутствуют другие отклонения. Наличие в нескольких анализах — свидетельство погрешностей питания или серьёзных недугов (нарушения обмена веществ, воспалительные заболеваниях почек, кишечная инфекция).

P. S. Отклонение одного или двух показателей от нормы — отнюдь не диагноз. Для оценки состояния здоровья важно, чтобы доктор собрал воедино результаты лабораторных исследований и осмотра ребёнка.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

