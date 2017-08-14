Что показывает общий анализ крови и мочи и как подготовиться к сдаче анализов.

Общий анализ крови и мочи: расшифровка показателей
Пока ребёнок растет, он неоднократно сдаёт многочисленные анализы как во время болезни, так и в рамках обязательных профилактических медицинских осмотров.
Наиболее часто доктор выписывает направления на общий анализ крови и мочи, что вполне оправдано. Несмотря на простоту, результаты этих исследований помогают выявить многие заболевания даже на ранних этапах развития и контролировать эффективность лечения.
На заметку!
Нормы показателей у детей нередко отличаются от «взрослых» значений и зависят от возраста.
Общий анализ крови (ОАК): нормы и отклонения
Кровь — сложная по составу жидкость, с «плавающими» в ней клетками. Каждый элемент выполняет свои определённые функции.
Как готовиться и сдавать
Кровь набирается из вены или пальца. Детям младшего возраста и при экстренных ситуациях — без предварительной подготовки. Когда время терпит, лучше сдать анализ утром натощак.
Нормы общего анализа крови у детей
|
Показатель: единицы измерения и обозначения
|
Возраст — по месяцам и годам жизни
|
1 день жизни
|
1 месяц
|
6 месяц
|
1 год
|
1-6 лет
|
7-12 лет
|
13-15 лет
|
Гемоглобин (Hb), г/л
|
180–240
|
115–175
|
110–140
|
110–135
|
110–140
|
110–145
|
115–150
|
Ретикулоциты (RTC), промилле
|
30–51
|
3–15
|
3–15
|
3–15
|
3–12
|
3–12
|
3–12
|
Эритроциты (RBC), ×1012 клеток /л
|
4,3–7,6
|
3,8–5,6
|
3,5–4,8
|
3,6–4,9
|
3,5–4,5
|
3,5–4,7
|
3,6–5,1
|
Цветовой показатель (МСНС), %
|
0,85–1,15
|
0,85–1,15
|
0,85–1,15
|
0,85–1,15
|
0,8–1,1
|
0,8–1,1
|
0,8–1,1
|
Тромбоциты (PLT), 109 клеток/л
|
180–490
|
180–400
|
180–400
|
180–400
|
160–390
|
160–380
|
160–360
|
СОЭ (ESR), мм/час
|
2–4
|
4–8
|
4–10
|
4–12
|
4–12
|
4–12
|
4–15
|
Лейкоциты (WBC), 109 клеток/л
|
8,5–24,5
|
6,5–13,5
|
5,5–12,5
|
6,0–12,0
|
5–12
|
4,5–10
|
4,3–9,5
|
Нейтрофилы сегментоядерные, %
|
45–80
|
15–45
|
15–45
|
15–45
|
25–60
|
35–65
|
40–65
|
Нейтрофилы палочкоядерные, %
|
1–17
|
0,5–4
|
0,5–4
|
0,5–4
|
0,5–5
|
0,5–5
|
0,5–6
|
Нейтрофилы юные, %
|
0-4
|
0-1,5 – до 2-х недель жизни
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Миелоциты нейтрофильные, %
|
Отсутствуют — все возраста
|
Лимфоциты (LYM),%
|
12–36
|
40–76
|
42–74
|
38–72
|
26–60
|
24–54
|
22–50
|
Эозинофилы (EOS), %
|
0,5–6
|
0,5–7
|
0,5–7
|
0,5–7
|
0,5–7
|
0,5–7
|
0,5–6
|
Моноциты (MON),%
|
2–12
|
2–12
|
2–12
|
2–12
|
2–10
|
2–10
|
2–10
|
Базофилы (BAS), %
|
0 –1 — все возраста
Расшифровка
|
Показатель
|
Значение
|
Повышено
|
Понижено
|
Гемоглобин — железосодержащий белок красного цвета, находящийся в эритроцитах
|
Белок связываться с кислородом, доставляя его к органам и тканям.
|
Опухоли крови и лимфатической системы, обезвоживание.
|
Анемия, кровотечение, опухоли.
|
Эритроциты — красные кровяные тельца, «окрашивающие» кровь в красный цвет
|
Переносят кислород, углекислый газ, питательные вещества, лекарства и токсины.
|
Обезвоживание, некоторые опухоли, врожденные проблемы в системе кроветворения.
|
Анемия, хроническое воспаление.
|
Цветовой показатель
|
Указывает на количество гемоглобина в эритроцитах.
|
Обезвоживание, гипоксия (недостаток кислорода).
|
Анемия, плохая работа почек, наследственные заболевания крови.
|
Ретикулоциты — молодые и незрелые эритроциты
|
По количеству определяется быстрота обновления состава крови.
|
Анемия, пониженная функция щитовидки, опухоли почек или надпочечников
|
Рак крови, глисты, некоторые вирусные инфекции, отравления.
|
Тромбоциты — кровяные пластинки
|
Принимают участие в свертывании крови и образовании тромбов.
|
Вирусные или бактериальные инфекции, рак крови.
|
Иммунная система не узнает и разрушает тромбоциты — тромбоцитопеническая пурпура. При аллергии, анемии, вирусных и бактериальных инфекциях, глистах.
|
СОЭ скорость оседания эритроцитов
|
Показатель наличия воспаления в организме.
|
Повышается при инфекционных или аутоиммунных заболеваниях, опухолях.
|
Лейкоциты — белые кровяные тельца
|
Главное оружие «оружие» иммунитета.
|
Количество изменяется при бактериальных и вирусных инфекциях, некоторых опухолях, недостатке витаминов и нарушениях работы иммунной системы.
|
Лейкоцитарная формула: разные виды лейкоцитов,
выполняют свою работу
|
Нейтрофилы представлены миелоцитами, палочкоядерными, сегментоядерными и юными клетками. Палочкоядерные сегментоядерные элементы окружают и уничтожают бактерии в очаге инфекции. Миелоциты и юные клетки «вступают» в бой при серьезных заболеваниях: сепсисе, опухолях и др.
|
Эозинофилы — чистильщики организма от бактерий, вирусов, химических веществ и токсинов, отвечают за аллергические реакции.
|
Базофилы по функциям близки к эозинофилам.
|
Лимфоциты уничтожают вирусы и бактерии.
|
Плазмоциты продуцируют антитела (специальные белки) для борьбы с инфекциями.
|
Моноциты убирают следы работы остальных белых кровяных телец: ненужные белки и частички разрушенных клеток.
Общий анализ мочи (ОАМ): нормы и отклонения
Вместе с мочой в норме выводятся ненужные вещества (токсины, лекарства
Как готовиться и сдавать
* За день до анализа исключите продукты, способные изменить цвет и показатели мочи — например, яркоокрашенные фрукты и овощи, сладости.
* Собирается утренняя моча сразу после пробуждения. Для грудничков используются аптечные стерильные
* Перед сбором мочи проведите гигиену наружных половых органов ребёнка, иначе исказятся результаты исследования.
Расшифровка
Объем зависит от возраста, выпитой жидкости, съеденной пищи.
Цвет в норме
Запах обычно несильный и весьма специфический. Резкий запах — сигнал инфекции мочевыводящих путей, сахарного диабета или погрешностей в питании.
Плотность в норме — 1,003–1,035
Белок. Норма — не более 0,08 грамм. Увеличивается при пиелонефрите, цистите, гломерулонерите или уретрите.
Кислотность в норме — pH 5–7. Повышается при хронической почечной недостаточности или опухолях органов мочеполовой системы, понижается при сахарном диабете, обезвоживании (поносе, рвоте).
Сахар в норме отсутствует. Кратковременно и незначительно может увеличиваться при переедании сладостей. Стойкое повышение — возможен сахарный диабет.
Кетоновые тела появляются, когда не хватает глюкозы, поэтому организм начинает «добывать» её из жиров — например, при сильном стрессе, голодании или сахарном диабете.
Амилаза — фермент поджелудочной железы. При нарушении её работы (например, панкреатите) фермент попадает в кровь, а затем — в мочу.
Лейкоциты — норма до 5 клеток в поле зрения (в
Эритроциты — норма до 2 элементов в
Гиалиновые, зернистые или восковые цилиндры в норме отсутствуют. Появляются при воспалительных заболеваниях почек, лихорадке, вирусных инфекциях и диабетическом поражении почек.
Плоский и переходный эпителий в норме обнаруживается не более 1–3 клеток в
Бактерий в норме нет. Их появление — сигнал об инфекции в почках или мочевом пузыре.
Соли: окасалаты, ураты, фосфаты. Обозначаются плюсиками — от 1 до 4. «+" или «++« — вариант нормы, если встречается однократно и отсутствуют другие отклонения. Наличие в нескольких анализах — свидетельство погрешностей питания или серьёзных недугов (нарушения обмена веществ, воспалительные заболеваниях почек, кишечная инфекция).
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,