Валентина Корецкая
Здоровье

Общий анализ крови и мочи: расшифровка показателей

Что показывает общий анализ крови и мочи и как подготовиться к сдаче анализов.

Пока ребёнок растет, он неоднократно сдаёт многочисленные анализы как во время болезни, так и в рамках обязательных профилактических медицинских осмотров.

Наиболее часто доктор выписывает направления на общий анализ крови и мочи, что вполне оправдано. Несмотря на простоту, результаты этих исследований помогают выявить многие заболевания даже на ранних этапах развития и контролировать эффективность лечения.

На заметку!

Нормы показателей у детей нередко отличаются от «взрослых» значений и зависят от возраста.

Общий анализ крови (ОАК): нормы и отклонения

Кровь — сложная по составу жидкость, с «плавающими» в ней клетками. Каждый элемент выполняет свои определённые функции.

Как готовиться и сдавать

Кровь набирается из вены или пальца. Детям младшего возраста и при экстренных ситуациях — без предварительной подготовки. Когда время терпит, лучше сдать анализ утром натощак.

Нормы общего анализа крови у детей

Показатель: единицы измерения и обозначения

Возраст — по месяцам и годам жизни

1 день жизни

1 месяц

6 месяц

1 год

1-6 лет

7-12 лет

13-15 лет

Гемоглобин (Hb), г/л

180–240

 

115–175

 

110–140

110–135

110–140

 

110–145

115–150

Ретикулоциты (RTC), промилле

 

30–51

3–15

3–15

3–15

3–12

3–12

3–12

Эритроциты (RBC), ×1012 клеток /л

4,3–7,6

3,8–5,6

3,5–4,8

3,6–4,9

3,5–4,5

3,5–4,7

3,6–5,1

Цветовой показатель (МСНС), %

0,85–1,15

0,85–1,15

 

0,85–1,15

0,85–1,15

0,8–1,1

 

0,8–1,1

0,8–1,1

Тромбоциты (PLT), 109 клеток/л

180–490

180–400

180–400

180–400

160–390

160–380

 

160–360

СОЭ (ESR), мм/час

2–4

4–8

4–10

4–12

4–12

4–12

 

4–15

Лейкоциты (WBC), 109 клеток/л

8,5–24,5

6,5–13,5

5,5–12,5

6,0–12,0

5–12

4,5–10

 

4,3–9,5

Нейтрофилы сегментоядерные, %

45–80

15–45

15–45

15–45

25–60

35–65

40–65

Нейтрофилы палочкоядерные, %

1–17

0,5–4

0,5–4

 

0,5–4

0,5–5

0,5–5

0,5–6

Нейтрофилы юные, %

0-4

0-1,5 – до 2-х недель жизни

0

0

0

0

0

Миелоциты нейтрофильные, %

Отсутствуют — все возраста 

Лимфоциты (LYM),%

12–36

40–76

42–74

38–72

26–60

24–54

22–50

Эозинофилы (EOS), %

0,5–6

0,5–7

0,5–7

0,5–7

0,5–7

0,5–7

0,5–6

Моноциты (MON),%

2–12

2–12

2–12

2–12

2–10

2–10

2–10

Базофилы (BAS), %

0 –1 — все возраста

Расшифровка

Показатель

Значение

Повышено

Понижено

Гемоглобин — железосодержащий белок красного цвета, находящийся в эритроцитах

Белок связываться с кислородом, доставляя его к органам и тканям.

Опухоли крови и лимфатической системы, обезвоживание.

Анемия, кровотечение, опухоли.

Эритроциты — красные кровяные тельца, «окрашивающие» кровь в красный цвет

Переносят кислород, углекислый газ, питательные вещества, лекарства и токсины.

Обезвоживание, некоторые опухоли, врожденные проблемы в системе кроветворения.

Анемия, хроническое воспаление.

Цветовой показатель

Указывает на количество гемоглобина в эритроцитах.

Обезвоживание, гипоксия (недостаток кислорода).

Анемия, плохая работа почек, наследственные заболевания крови. 

Ретикулоциты — молодые и незрелые эритроциты

 

По количеству определяется быстрота обновления состава крови.

Анемия, пониженная функция щитовидки, опухоли почек или надпочечников

Рак крови, глисты, некоторые вирусные инфекции, отравления.

Тромбоциты — кровяные пластинки

Принимают участие в свертывании крови и образовании тромбов.

Вирусные или бактериальные инфекции, рак крови.

Иммунная система не узнает и разрушает тромбоциты — тромбоцитопеническая пурпура. При аллергии, анемии, вирусных и бактериальных инфекциях, глистах.

СОЭ скорость оседания эритроцитов

Показатель наличия воспаления в организме.

Повышается при инфекционных или аутоиммунных заболеваниях, опухолях.

Лейкоциты — белые кровяные тельца

 

 

Главное оружие «оружие» иммунитета.

Количество изменяется при бактериальных и вирусных инфекциях, некоторых опухолях, недостатке витаминов и нарушениях работы иммунной системы.

Лейкоцитарная формула: разные виды лейкоцитов,

выполняют свою работу

Нейтрофилы представлены миелоцитами, палочкоядерными, сегментоядерными и юными клетками. Палочкоядерные сегментоядерные элементы окружают и уничтожают бактерии в очаге инфекции. Миелоциты и юные клетки «вступают» в бой при серьезных заболеваниях: сепсисе, опухолях и др.   

Эозинофилы — чистильщики организма от бактерий, вирусов, химических веществ и токсинов, отвечают за аллергические реакции.

Базофилы по функциям близки к эозинофилам.

Лимфоциты уничтожают вирусы и бактерии.

Плазмоциты продуцируют антитела (специальные белки) для борьбы с инфекциями.

Моноциты убирают следы работы остальных белых кровяных телец: ненужные белки и частички разрушенных клеток.

Общий анализ мочи (ОАМ): нормы и отклонения

Вместе с мочой в норме выводятся ненужные вещества (токсины, лекарства и т. д.), при развитии заболеваний — «вымываются» и полезности.

Как готовиться и сдавать

* За день до анализа исключите продукты, способные изменить цвет и показатели мочи — например, яркоокрашенные фрукты и овощи, сладости.

* Собирается утренняя моча сразу после пробуждения. Для грудничков используются аптечные стерильные пакеты-мочеприёмники, более старших детей — одноразовые контейнеры. Нельзя выжимать из памперса или использовать прокладки.

* Перед сбором мочи проведите гигиену наружных половых органов ребёнка, иначе исказятся результаты исследования.

Расшифровка

Объем зависит от возраста, выпитой жидкости, съеденной пищи.

Цвет в норме светло-жёлтый или янтарный. Отклонения: тёмная — гепатит, красноватый оттенок — травма или повреждение сосудов клубочков почек (появляются эритроциты в моче), бесцветная — диабет.

Запах обычно несильный и весьма специфический. Резкий запах — сигнал инфекции мочевыводящих путей, сахарного диабета или погрешностей в питании.

Плотность в норме — 1,003–1,035 г/л. Повышается при сахарном диабете, небольшом количестве мочи или обезвоживании, понижается при несахарном диабете, почечной недостаточности или большом объёме мочи

Белок. Норма — не более 0,08 грамм. Увеличивается при пиелонефрите, цистите, гломерулонерите или уретрите.

Кислотность в норме — pH 5–7. Повышается при хронической почечной недостаточности или опухолях органов мочеполовой системы, понижается при сахарном диабете, обезвоживании (поносе, рвоте).

Сахар в норме отсутствует. Кратковременно и незначительно может увеличиваться при переедании сладостей. Стойкое повышение — возможен сахарный диабет.

Кетоновые тела появляются, когда не хватает глюкозы, поэтому организм начинает «добывать» её из жиров — например, при сильном стрессе, голодании или сахарном диабете.

Амилаза — фермент поджелудочной железы. При нарушении её работы (например, панкреатите) фермент попадает в кровь, а затем — в мочу.

Лейкоциты — норма до 5 клеток в поле зрения (в п/з). Увеличиваются при инфекции и воспалении: пиелонефрите, гломерулонефрите, цистите.

Эритроциты — норма до 2 элементов в п/з. Если клеток больше, значит, повреждены сосуды мочевыводящих путей — например, при пиелонефрите, гломерулонефрите, цистите, опухоли, травме, мочекаменной болезни.

Гиалиновые, зернистые или восковые цилиндры в норме отсутствуют. Появляются при воспалительных заболеваниях почек, лихорадке, вирусных инфекциях и диабетическом поражении почек.

Плоский и переходный эпителий в норме обнаруживается не более 1–3 клеток в п/з, а почечного эпителия быть не должно. Превышение нормы — свидетельство воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.

Бактерий в норме нет. Их появление — сигнал об инфекции в почках или мочевом пузыре.

Соли: окасалаты, ураты, фосфаты. Обозначаются плюсиками — от 1 до 4. «+" или «++« — вариант нормы, если встречается однократно и отсутствуют другие отклонения. Наличие в нескольких анализах — свидетельство погрешностей питания или серьёзных недугов (нарушения обмена веществ, воспалительные заболеваниях почек, кишечная инфекция).

P. S. Отклонение одного или двух показателей от нормы — отнюдь не диагноз. Для оценки состояния здоровья важно, чтобы доктор собрал воедино результаты лабораторных исследований и осмотра ребёнка.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/

