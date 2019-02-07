Дискинезия желчевыводящих путей у детей: симптомы, причины, диагностика

Что такое дискинезия желчевыводящих путей, как распознать и диагностировать недуг, причины и признаки заболевания и чем оно опасно.

«Мама, у меня болит живот!». Жалоба ребенка вызывает беспокойство у родителей, даже если боли несильные, появляются периодически и быстро проходят. Одна из причин таких болезненных ощущений — дисфункция желчевыводящих путей.

Итак, мы поговорим о том, что собой представляет недуг и насколько он опасен.

Норма: как все устроено и работает?

Знания помогут разобраться в том, что происходит.

Желчь

Вырабатывается клетками печени. Представляет собой жидкость, содержащую специальные вещества, которые участвуют во многих процессах. Без желчи невозможно переваривание жиров и передвижение пищи по кишечнику. Также желчь способствует уничтожению болезнетворных микроорганизмов.

Желчевыводящие пути

Обеспечивают транспорт желчи из печени в двенадцатиперстную кишку. Состоят из системы протоков (эластичных трубочек) и желчного пузыря. Стенки протоков и пузыря имеют мышечный слой, за счет которого могут сокращаться. В некоторых местах стенки протоков утолщены — это мышечные клапаны (сфинктеры).

Продвижение желчи

Когда мы начинаем кушать, пузырь и его протоки сокращаются, а сфинктеры расслабляются и раскрываются — желчь изливается в двенадцатиперстную кишку. Затем до следующего приема пищи желчный пузырь и его протоки расслабляются, а клапаны закрываются. Слаженный процесс управляется кишечными гормонами и нервной системой.

Дискинезия — когда нет согласия

Что же происходит? Желчный пузырь с протоками несогласованно сокращаются и расслабляются, а сфинктеры открываются часто или редко. Поэтому желчь поступает в двенадцатиперстную кишку быстро или медленно, что неминуемо приводит к плохому перевариванию пищи.

Заболевание носит названия: «дискинезия желчевыводящих путей» (ДЖВП) или «дисфункциональные расстройства билиарного тракта».

Есть ли опасность?

Несмотря на неприятные симптомы, на исследованиях обычно не выявляется отклонений от нормы. Такие состояния называются функциональными: когда орган здоров (нет воспаления или других изменений), но работает он неправильно.

Недуг неопасен. Однако из-за длительного нарушения оттока желчи, могут развиваться заболевания пищеварительной системы: холецистит, панкреатит, камни в желчном пузыре и др.

Причины: откуда ждать подвоха?

Под воздействием разных факторов, желчный пузырь и его протоки могут чрезмерно сокращаться или напротив — недостаточно.

Первичная дискинезия

Органы пищеварительной системы работают нормально и здоровы, но некоторые факторы могут нарушать согласованное сокращение и расслабление желчевыводящих путей.

* Нарушения в питании: перекусы, плохое пережевывание, переедание, употребление жирной\острой пищи и др.

* Психогенные факторы (стресс, неврозы, отрицательные эмоции) и поражения нервной системы (последствия гипоксии, судорожный синдром и др.).

* Аллергия: аллергические поражения кожи (сыпь, зуд и др.), пищевая аллергия (очень часто), бронхиальная астма и др.

Вторичные дискинезии

Возникают, когда изначально имеются какие-то заболевания или изменения в органе.

* Анатомические особенности (перегородка/перегиб желчного пузыря) становятся причинами застоя желчи.

* Глисты (лямблиоз, описторхоз). Находясь в желчном пузыре, паразиты нарушают отток желчи и раздражают нервные окончания.

* Кишечные инфекции и поражения пищеварительной системы: (панкреатит, холецистит, гастрит, гепатит, язва и др.). Могут привести к нарушению образования кишечных гормонов.

Признаки билиарной дисфункции: на что обратить внимание?

Исходя из типа нарушений, возможны три варианта течения.

Гипертонический тип

Тонус протоков и пузыря повышен, желчь быстро и часто поступает в кишечник.

Как проявляется

Боль сильная, обычно в виде колики, возникает справа в верхней части живота. У маленьких детей может болеть около пупка или весь живот. Появление болей взывает стресс (чаще всего), физическая нагрузка или погрешности в питании. Приступ колики обычно длится до получаса, затем боли утихают и вновь появляются через некоторое время.

Горечь во рту по утрам или после еды — частый спутник дискинезии.

Во время приступа часто детей тошнит или появляется рвота. После приступа или еды возможен жидкий стул.

Гипотонический тип

Тонус пузыря и протоков снижен (пути расслаблены). Желчь в кишечник поступает редко, медленно и в недостаточном количестве.

Как проявляется

Боль располагается в правом подреберье. По характеру она ноющая или распирающая, но часто дети не могут описать того, что чувствуют. Боль сохраняется постоянно, усиливаясь во время или сразу после еды.

Иногда ребенок после еды или при нарушении питания жалуется на тошноту или рвоту. Возможно появление горечи во рту. Часто бывают запоры.

Смешанная форма

Имеются признаки как гипертонического, так и гипотонического типа дискинезии.

На заметку! Ребенок постарше обычно рассказывает о своем плохом самочувствии взрослым. Однако малыш в силу своего возраста этого сделать не может, поэтому если кроха периодически, казалось бы, беспричинно капризничает и/или плохо кушает, обратитесь к врачу.

Диагностика

Обычные методы (УЗИ, анализы крови) не помогают выявить недуг, поскольку при ДЖВП желчевыводящие пути в покое работают нормально.

У детей диагностическое значение имеет УЗИ с нагрузкой. Первое исследование проводится утром натощак, но чаще всего оно неинформативно. Второе — после завтрака (например, можно взять с собой бутерброд). Тогда на УЗИ выявляется нарушение двигательной активности желчевыводящих путей.

Как отличить дискинезию от отравления и кишечной инфекции?

Некоторые опасные заболевания могут маскироваться под симптомы ДЖВП. Давайте разберемся, чем отличаются эти состояния.

Симптом ДЖВП Пищевое отравление/кишечная инфекция Первые признаки Обычно нарастают постепенно или имеется светлый промежуток между приступами. Появляются у здорового ребенка и в течение нескольких часов его состояние ухудшается. Часто имеется взаимосвязь с употреблением некачественной пищи или наличием больных кишечной инфекцией в окружении ребенка. Боли в животе Приступообразные и сильные — при гипертоническом типе. Тупые и ноющие, усиливающиеся после еды — при гипотоническом типе. Болит весь живот или верхней части (области желудка). Маленькие дети показывают, что болит вокруг пупка. Тошнота/ рвота Появляются во время или сразу после еды. Тошнит почти постоянно. Рвота повторная и обильная. Возникают вне зависимости от приема пищи, но после еды и питья могут усиливаться. Аппетит Сниженный или нормальный. Плохой или ребенок вовсе отказывается кушать. Стул Гипотонический тип — запор. Гипертонический тип — понос, возникающий сразу после приема пищи или во время приступа. Частый, не зависит от приема пищи. Бывает водянистым или пенистым. Может содержать частички непереваренной пищи, слизь или кровь (редко). Цвет меняется: бывает желтым, зеленоватым. Потеря сознания Нет. Возможно при тяжелом состоянии. Температура тела Нормальная. Повышается с первых часов болезни. Обезвоживание (кожа сухая, ребенок теряет в весе) Нет. Из-за рвоты и поноса быстро нарастает.

Болит живот у ребенка: что делать родителям?

Обезболивающие препараты использовать нельзя, поскольку они могут скрыть истинные проявления заболевания, что затрудняет диагностику.

При болях для облегчения состояния можно предложить ребенку выпить спазмолитик — средство уменьшающие спазм. Если с момента начала болей его самочувствие не улучшается в течение 30-40 минут, лучше вызвать «скорую».

Проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта разнообразны, поэтому в любом случае (даже если живот болел всего один раз) следует обратиться к педиатру или гастроэнтерологу. Чем раньше будет выставлен правильный диагноз и начато лечение, тем быстрее можно справиться с болезнью.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: globallookpress.com