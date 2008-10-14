Питание от года до трех: трудности перевода на взрослый стол

Раньше стандартной фразой, характеризующей рацион годовастиков, была такая: «ребенка переводят на общий стол». До сих пор ее произносят, а трактуют по-разному. Казалось бы, идиллическая картинка: ребенок чинно садится за стол рядом с папой, вернувшимся с работы, и… вопросов к содержимому его тарелки возникает не меньше, а больше. Неужели придется менять рацион всей семьи в угоду ребенку? И что делать, если ребенок все еще питается грудным молоком в полной мере, не собираясь приобщаться ни к какому-такому «столу».

Выделим две основные ситуации:

1. Ребенок ест мало, предпочитает баночное питание и грудное молоко/смесь.

2. У ребенка хороший аппетит, он готов вкушать взрослую еду, сколько позволят.

Что делать в первом случае:

ВОЗ рекомендует кормить детей грудным молоком или смесью не менее двух лет. Ребенок в этом возрасте лучше усваивает полезные вещества с молочным белком. Коровье молоко не может удовлетворить эту потребность, оно не адаптировано под человеческого детеныша и проходит обработку, утрачивая полезные свойства. Если вы отучили малыша от груди после года, желательно до двух лет давать ему специальную смесь «от 1 года». Иногда мамы удивляются: ребенок такой большой (1,5-2 года), зачем ему смесь, пусть пьет обычное молоко как взрослый! Смесь по составу гораздо полезнее, она будет витаминной добавкой. И усвоится куда лучше, чем витамины из аптеки. Либо необходимо сохранить эпизодическое грудное вскармливание до двух лет.

Не надо сомневаться в том, полезно ли грудное молоко в этом возрасте, не вредно ли ребенку «висеть» на груди – грудное молоко полезно, это доказано. Важно другое: мама не должна быть измотана постоянными кормежками. Если ей доставляет удовольствие кормить грудью после года – прекрасно. Если ребенок слишком часто, даже с истериками требует грудь – нужно разбираться с психологическими причинами. Возможно, мама постоянно сидит с ребенком, и она ему уже, извините, надоела. Психологи особо выделяют этот момент: парадокс, но постоянные требования груди означают «мама, уйди уже!» Маме нужно чаще уходить, оставляя ребенка на родственников или няню. Если эти варианты невозможны – найти способы увлечь ребенка чем-то другим. Занятия творчеством, долгие прогулки, знакомство через наш сайт с такими же мамочками, сидящими дома. Ребенку после года становится мало мамы, но он еще не может ее отпустить. Кризис «мало мамы, хочется весь мир» окончательно придет в 3 года, именно в этом возрасте психологи рекомендуют отдавать ребенка в детский сад.

Полезно ли в этом возрасте баночное питание? Конечно, натуральное лучше. Но если ребенок не хочет употреблять овощи - пусть лучше баночные, чем никакие. У детей очень неравномерный аппетит: они могут «вдруг» перейти от банок к обычной пище. Что НУЖНО давать из банок: мясо. Баночное мясо желательно использовать как можно дольше в том случае, если у вас под боком нет знакомого поставщика. Качество мяса в магазине, и уж тем более на рынке оставляет желать лучшего. Что НЕ НУЖНО давать из банок: творог. Баночный творог подвергался обработке, он не заменяет детский творожок и является скорее десертом.

Стоит ли переживать, если ребенок все еще не ест продукты в нужном объеме, перебиваясь с банки на грудь? Однозначно не стоит. У детей все течет и все меняется. В год продолжается активное прорезывание зубов – это раз. Вкусовые ощущения притуплены. Особенно если ребенок тяжело переносит прорезывание. В годик случается возрастной кризис могущества: ребенок проверяет нервную систему всех, кто рядом. Кидается едой, отталкивает ложку, хочет убежать… И это проходит тоже. Но если мама своим неправильным поведением внушит ребенку, что прием пищи – это крайне нервозный процесс, сопровождаемый гневными воплями, пусть она потом не жалуется, что превратила дитя в малоешку. Придумывайте «фишки» для привлечения внимания к еде: например, яркие ложки с резиновыми насадками, детские вилки, которыми можно накалывать макароны и кусочки, тарелки, с прячущимися под супом или кашей керамическими зверьками или картинками.

Что делать во втором случае:

Если у ребенка прекрасный аппетит, не торопитесь переводить его на общий стол полностью. Используйте простой прием: когда готовите для семьи, в нужный момент уберите в маленькую посуду объем пищи, который вы предложите ребенку. Нужный момент наступит перед добавлением в еду соусов, специй. До трех лет детям не дают жареную пищу, соусы (кетчуп, майонез). Для улучшения вкуса в пищу можно добавить нежирную сметану (15%), нежирный сыр (10-17%), зелень. До трех лет ребенка оберегают от супа на мясном бульоне – бульон нужно разбавлять, и для всей семьи это куда полезнее (зачем вам химический концентрат?). Часто можно услышать такую фразу: «чем раньше ребенка приобщить к взрослой еде, тем быстрее его организм к ней привыкнет». Этой же фразой оправдывают ранний прикорм. Это неправда, и это антинаучно. В борьбе с неправильной пищей организм не укрепляется, а истощается. Ребенок, которого долго кормили полезной едой – паровой, не содержащей химический добавок, не жареной – гораздо лучше справится с неидеальной пищей, когда станет взрослее. Чем тот ребенок, которого слишком рано закормили тяжелой пищей, и чей организм уже ею подорван.

Разнообразие… где же его на Урале взять-то?

Наши магазины предлагают ограниченное количество продуктов. Это так. У нас и с фруктами не очень, и с овощами. Всего мало. Как же разнообразить меню ребенка после года, если не из чего выбирать? Это вам – не из чего. Признайтесь – вам все уже надоело, и вы давно пытаетесь разнообразить свое меню, заменяя в нем полезную еду – продуктами с консервантами и прочей химией. Только потому, что все приелось. У ребенка пищевые приоритеты еще стабильны, многие дети могут питаться только макаронами и бананами, другие обожают суп. Вот и пусть едят. Не сбивайте им правильные предпочтения. Часто приходится слышать гениальные выводы: мол, жалко ребенка, пусть хоть попробует мороженку (колбасу, кетчуп)! Ребенок может быть обделен прогулками, вниманием, пониманием со стороны взрослых – такого ребенка жалко. Обделение «бедного» чада мороженками не влияет негативным образом на здоровье и развитие.

Врач-диетолог Ирина Шатохина, журнал "Мой ребенок": Мотивация познакомить ребенка со всей гастрономической гаммой перехлестывает «благодаря» бабушкиным «пора» и подругиному «тебе что, жалко для ребенка?!»… На самом деле, вопрос о разнообразии рациона годовалого или даже двухлетнего ребенка неоднозначен и потому актуален. Причем, далеко не каждый педиатр, призывающий обогатить рацион ребенка, может пояснить целесообразность своего совета. Не очень понятно? Тогда поподробнее… Возьмем к примеру — яблоко. Углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов — натрия, калия, фосфора, железа, магния, витаминов В1 и В2, РР, С, бета-каротина — в нем вполне достаточно. Состав других фруктов несколько отличается, но нет в составе, допустим, груши или абрикоса ничего такого, что в яблоке отсутствует в принципе. Та же ситуация и с мясом. По сравнению со свининой, говядиной или крольчатиной по некоторым показателям имеются серьезные различия. Однако в кролике нет ничего особо редкого и особо ценного, чего нет в курице. С крупами та же история. В овсянке нет ничего уникального, чего не обнаружилось бы в рисе, гречке, перловке. Суть приведенных выше рассуждений сводится к следующему. Все продукты питания можно условно разделить на 5 основных групп: мясное, молочное, овощи, фрукты, крупы. Если в рационе ребенка присутствуют продукты, представляющие все вышеупомянутые группы, — такое питание вполне можно назвать разнообразным. Хотите конкретный пример? Пожалуйста! Меню, состоящее из кефира (молочное), курочки (мясное), хлеба (крупы), яблока (фрукты) и картофеля (овощи) — более чем способно обеспечить человеческий организм всем необходимым для нормальной жизнедеятельности.

Поговорим о надуманных проблемах

• Самый частый вопрос, возникающий у мам: если малыш не хочет употреблять какой-то вид продуктов – это очень плохо? Это плохо, если ребенок при этом страдает: часто болеет, малоактивен, сильно отстает от сверстников в развитии. Отставание в развитии – это тоже факт скользкий. Например, ребенок может не интересоваться книжками, зато ему очень нравится наблюдать (и комментировать) явления природы – или он способен часами разбирать игрушки на запчасти. Это никак нельзя назвать отставанием, даже если ваш сверстник Вася уже Пушкина декламирует. Главное, чтобы ребенок был увлечен каким-то познаванием жизни. А состояние здоровья оценивают по симптомам, а не по привычкам кушать или не кушать в определенное время. Ученые не могут объяснить, как дети умудряются жить на солнечных батарейках и при этом быть здоровыми. И вы не пытайтесь.

• Пищевой интерес ребенка складывается из привычек и предпочтений, заложенных до года. Если родители не совершали явных ошибок, приучая к прикорму – не давили, не нервничали, не добавляли сахар и соль - аппетит должен быть нормальным. Если ребенок способен съедать норму формата «половина поварешки» – это очень хороший аппетит. Возможно, ваша «норма» питания ребенка завышена. За день малыш должен получить 1000-1200 г продуктов, включая молоко и кисломолочные продукты. Это не так уж много. Потребность в калориях после года: 1100-1300 ккал в сутки, это тоже немного.

• Необходимо в разумных пределах учитывать вкусовые привычки ребенка. Не стоит принуждать его пить ненавистный ему кефир, молоко или употреблять какой-то другой продукт, который является с точки зрения родителей «жизненно необходимым». Намного проще и безопаснее подумать, чем заменить его из того ассортимента продуктов, которые ребенку по душе. Бывает так, что ребенку не нравятся котлеты, но он охотно ест мясо в каком-то другом виде, даже не подозревая этого.

• Несмотря на то, что ребенок уже «совсем взрослый», ему по возможности не предлагают вчерашнюю еду. Пища, простоявшая сутки («суп на неделю») и больше – это балласт, а не питание. Взрослые могут употребить балласт, чтобы «не пропадало», но зачем он растущему организму, это вопрос. Особенно если мама мечтает о том, чтобы ребенок зимой никогда не простужался, а летом не подхватывал инфекции.

• Одноразовое употребление еды не должно превышать физиологичные возможности ребенка. Физиологичный объем желудка на конец первого года жизни составляет 250 мл, на третьем году - 400-600 мл. Опорожнение желудка происходит через 4 часа, а в кишечнике еда может находиться от 24 до 48 часов. Количество основных кормлений уменьшается до 4х раз в день.

• Кулинарная обработка продуктов должна отвечать возрасту. Дети в 1,5 года уже активно жуют, потому и кулинарная обработка еды может быть почти такой же, как и для взрослых: овощи кусочками, котлеты, гуляш. Однако пюреобразная консистенция отдельных блюд, как и раньше, одобряется. Если ребенок все еще не любит кусочки – не беда, пусть горячие блюда (обед, завтрак) он получает в измельченном виде, зато в перерывах выдавайте кусочки фруктов, овощей, сухари.

• Необходимо побуждать детей к тщательному пережевыванию еды. Это способствует не только лучшему перевариванию и усвоению съеденного, но и правильному росту и формированию зубов. Придумайте подходящие стишки или маленькие сказочки, приучающие ребенка жевать. Пусть он не повторяет ваших ошибок – не жует две секунды на бегу. Вспомните древнюю мудрость: еду нужно пить, а питье – жевать. Приучайте ребенка к медленному жеванию, таким образом, вы сохраняете его здоровье на долгие годы.

Основы питания после года

Белки

После года ребенок все еще усваивает полезные вещества с молочным белком, поэтому молочные продукты нецелесообразно заменять чем-то другим, ведь при этом снижается усвояемость белка. Ребенок чувствителен не только к количеству белка, но и его качеству, которое определяется аминокислотным составом. Среди аминокислот выделяются 2 группы: незаменимые и заменимые. Незаменимые аминокислоты не синтезируются в организме и поэтому обязательно должны поступать с пищей. К ним относятся 8 аминокислот: триптофан, лизин, метионин, валин, треонин, фенилаланин, лейцин, изолейцин. Дефицит незаменимых аминокислот отрицательно сказывается на состоянии ребенка – начинают распадаться собственные белки, за счет которых покрывается недостаток аминокислот. Отсюда проблемы – задержка роста, веса и развития. Источниками незаменимых аминокислот являются белки животного происхождения. Это ответ на вопрос: плохо ли, если ребенок не ест молочное. Сохраняйте грудное вскармливание до двух лет – или выдавайте смесь, здоровее будете.

Жиры

Они поддерживают иммунитет, богаты витаминами A, D, Е и К. Наравне с белками они строят ткани и клетки организма. Однако жиры - это не самый доступный источник энергии в организме. Их усвоение в пищеварительном тракте происходит медленнее, чем белков и углеводов. Легче усваивается – опять же! - молочный жир, содержащий жирные кислоты с более короткими углеродными цепями. Основной источник - сливочное масло и молочные продукты.

Растительные жиры

Являются основными источниками полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), витамина Е. ПНЖК входят в состав клеточных мембран, нервной ткани, зрительного аппарата. При их дефиците наступают нарушения обмена веществ, как липидного, так и белкового, электролитного, фосфорно-кальциевого. Недостаток может также проявляться в виде нейродермита, экземы, заболеваний поджелудочной и щитовидной желез. ПНЖК разделяются на 2 семейства: Омега-6 и Омега-3. Основные источники для Омега-6 – подсолнечное, кукурузное, соевое, хлопковое масла, а Омега-3 – льняное, соевое масло, а также рыбий жир.

Источники белка и жира в питании детей после года: грудное молоко или смесь, сыр, кефир, сливочное масло, телятина, кролик, цыпленок, говядина, нежирная свинина, нежирные сорта рыбы. Продукты, которые содержат большое количество жира в питании детей лучше не использовать, ведь активность ферментов, которые переваривают жиры и белки, у них меньше, чем у взрослых, потому не пытайтесь накормить ребенка пожирнее. Мясо можно давать через день, рыбу – 1-2 раза в неделю. Соя и продукты из нее, которые стали в последнее время очень популярны, - полностью пригодны для питания ребенка, однако проверяйте, чтобы на упаковке был значок «не содержит ГМИ».

Углеводы

У детей перегрузка углеводами при недостаточном содержании в рационе белков и жиров ведет к снижению иммунитета, обострению аллергии. Основными источником углеводов для детей должны быть крупы, хлеб и овощи. Перекорм углеводной едой, содержащей так называемые рафинированные углеводы, которые особенно любят малыши, - сахар, изделия из муки и разнообразные лакомства, - может привести к нарушению обмена веществ. Сахар быстро всасывается в кровь и нуждается в быстром выделении инсулина, который производится поджелудочной железой. Поэтому не следует ее перенапрягать.

Минеральные вещества

Самые важные для ребенка - натрий, калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь. Много содержится кальция в молоке и молочных продуктах, особенно в сыре (700-980 мг на 100 г). Фосфор в основном содержится в продуктах животного происхождения: в мясе, рыбе, молоке, молочных продуктах, желтке. Потребность в натрии должна восполняться поваренной солью. В отличие от взрослых, потребляющих с пищей больше натрия, чем калия, дети больше нуждаются в калии, чем в натрии. Магний содержится в продуктах растительного происхождения. Железо имеет большое значение в образовании гемоглобина. Больше всего железа в печени, языке, желтке, твороге, овсяной крупе и бобовых, ржаном хлебе, фруктах (яблоки), но из растительной пищи оно усваивается плохо. Важные витамины для детей: А, группа витаминов В, витамины С и D. Следует отметить, что витамины в плодах и овощах распределены неравномерно. В кожуре плодов цитрусовых их почти вдвое больше, чем в мякоти. А вот мякоть яблок, груш и картофеля содержит витаминов значительно больше, нежели их кожица, поэтому яблоки и груши можно чистить. В помидорах и сладком перце насыщенность аскорбиновой кислотой и провитамином А убывает от основания к их верхушке. О витаминах мы уже читали здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2584.

Он совсем уже большой – может кушать суп с лапшой

При составлении меню после года очень важно правильно сочетать продукты. Если, например, на завтрак дается каша, то на обед или ужин лучше приготовить овощные блюда (картофель, пюре, тушеная капуста, овощные запеканки и т. д.). На завтрак вместо каши можно дать макароны или пюре, молочный суп, после полутора лет – омлет, запеканку, сырники. На обед целесообразнее готовить блюда из мяса и рыбы, на полдник выдавать творог и фрукты, йогурт, печенье, на ужин - овощные, крупяные блюда, молоко, яйцо, сыр. В перерывах ребенок пьет сок, кефир, грудное молоко или смесь.

Какие новости в питании после года:

Молоко, кисломолочные продукты

Исследования детских диетологов и нутрициологов подтверждают высокую ценность даже эпизодических кормлений грудью после года. Это и защита иммунитета от вирусных заболеваний, и помощь оптимальному созреванию ЖКТ, и подспорье для нормального созревания всех отделов головного мозга.

Суточная норма кисломолочных продуктов: 200 г кефира, 100-200 г йогурта. Общее количество молока и кисломолочных продуктов: не менее 600 мл в день.

После года в кисломолочном рационе появляются: сыр 10-17%, детские йогурты Агуша или Тема, уктусская «Неженка», остальные уктусские йогурты разрешены после двух лет.

Ребенок до трех лет должен получать кисломолочку с пометкой «детское питание» - детский творожок, детский йогурт. Если вы даете самодельный творог, подслащивайте его детским фруктовым пюре или сухофруктами. Блюда из творога, прошедшего термообработку (сырники, запеканки) детям предлагают после 1,5 лет. Норма творога до трех лет: 70-90 г в день.

Норма сыра после года: 21 г в неделю. Это означает, что два раза в неделю можно выдать пластик сыра или добавить его в макароны. После двух пластик сыра выдают (добавляют в блюда) каждый день.

Не заменяйте полезную детскую кисломолочку «растишками» или «активиями» даже без добавок. Лучше найдите способ накормить ребенка нормальным творожком, добавив в него свежие фрукты или сухофрукты. Идея с форума для ребенка-нехочухи: покупают яркую баночку/бутылочку «растишки» или «актимеля», в ней замешивают детский творожок с фруктовым пюре.

Каши

После года ребенку предлагают кашу из мелких хлопьев (типа Нордик) или из цельных круп, если ребенку они нравятся. Можно оставить и детские растворимые каши, детские мюсли. Важное замечание: если вы варите каши из цельных круп, нет необходимости давать их каждый день. Каши богаты крахмалом, а некоторые злаки содержат фитиновую кислоту, нарушающую усвоение кальция из пищи (это ослабляет нормальное формирование скелета). Это не касается детских растворимых каш. После года в рационе ребенка появляются макароны, кроме макарон пшеничных можно давать гречневые, рисовые, яичные.

Овощи

После года пробуют такие овощи как свеклу, баклажан, помидоры, перец, белокочанную капусту (ее следует хорошо отжать, чтобы сок не раздражал желудок). Готовят салаты из сырых мелкоизмельченных или вареных овощей. Суточная норма овощей: 200 г, картофеля дают меньше. С помидоров и огурцов нужно снимать кожу, она содержит нитраты и сложна для переваривания.

Яйца

Их дают сваренными вкрутую или добавляют в различные блюда. До полутора лет рекомендуется использовать только сваренный вкрутую желток. Все яйцо можно давать ребенку в конце второго года жизни не чаще трех раз в неделю. Лучше использовать перепелиные яйца (2 шт. в день). Омлет из одного яйца тоже вводят после 1,5 лет.

Мясо

Для детей раннего возраста используют нежирные сорта говядины, телятины, свинины, а также курятину. Мясные блюда желательно давать в первой половине дня, так как они перевариваются дольше. Суточная норма мяса до трех лет 50- 70 г в день. Можно использовать консервы для детского питания, врачи вообще рекомендуют как можно дольше не давать ребенку мясо из магазина или с рынка в целях безопасности. До трех лет детям не дают колбасу, ветчину, сосиски. Вместо мяса пару раз в неделю нужно давать рыбу. Суточная ее норма - 25 г. Можно готовить как речную (озерную) свежую рыбу, так и морскую замороженную (треску, хек, окунь и др.). Детям до трех лет рыбу дают в виде фрикаделек, рыбных котлет, отварной или тушеной в собственном соку, политой рыбным бульоном и жиром, а также с морковью и луком.

Растительное масло

Суточная норма - 6 г, желательно использовать в сыром виде, добавляя в овощное пюре и салаты. Жиры животного происхождения ребенок получает с нежирной сметаной (суточная норма 5-10 г) и сливочным маслом (суточная норма 15 г), в которых содержится и небольшое количество молочного белка.

Фрукты, ягоды, грибы

Суточная норма фруктов или ягод 100-150 г. Давать фрукты и ягоды ребенку в чрезмерных количествах нерационально, витамины все равно не запасаются впрок, только витамин С способен жить в организме два месяца. Зато фруктами можно сбить аппетит. Они хорошо сочетаются с кисломолочными продуктами. Норма сока: не более стакана. Свежевыжатые соки предлагают только в разбавленном виде после полутора-двух лет. Грибы детям не дают. Это тяжелая и абсолютно пустая в плане полезности пища.

Хлеб

Норма: 90 г в день. В основном это белый хлеб (60 г), в обед можно съесть кусочек черного (30 г).

Сахар, сладости

Суточная норма сахара — 20 г, кондитерских изделий - 7 г после двух лет. Как десерт, средство поощрения или подарок после двух лет можно давать в небольшом количестве пастилу, зефир, мармелад, повидло, леденцы. Совершенно недопустимы до трехлетнего возраста шоколад, шоколадные конфеты и другие изделия с шоколадом. Они излишне возбуждают нервную систему ребенка, часто становятся причиной аллергии, замедляют перистальтику кишечника и в наше смутное время редко не содержат кучи вредной химии. Почему нужно ограничить высокорафинированные углеводы, содержащиеся в сладостях: быстро всасываясь в кровь, они требуют к себе привязку: минеральные соли, витамины. Все это берется из тканей самого организма. Таким образом, сладости ослабляют иммунитет, особенно в зимний период, когда очень важна здоровая пища.

Питье

Лучшим питьем после года остается обычная чистая вода. Если чай, то зеленый и не из пакетиков. После двух лет можно попробовать напиток из цикория, какао с молоком.

Питание после года: идеи в тарелке

* После года ребенку дают суп на овощном бульоне, борщ, суп-пюре с перетертой зеленью из овощей, шпината, с рисом или гречкой. Обязательно добавить ложку оливкового масла. Актуальны молочные супы не только с лапшой, но и с добавлением круп. Маленьким детям не дают супы с поджаркой, но в будущем, если вы пассеруете лук с морковью для супа, делайте это на оливковом масле, оно не выделяет канцерогенов в отличие от подсолнечного.

Идея: суп молочный с мелкой вермишелью, морковью и сладкой кукурузой.

* Картофельное пюре считается слишком тяжелым, в него целесообразно «спрятать» кабачок. Украшаем пюре «глазами» и ртом из сладкой кукурузы, носом-морковкой, мастерим «волосы» из укропа или петрушки. Попробуйте сделать шарики из овощного пюре, ребенок может накалывать их на детскую вилку.

Идея: используйте тарелки с ячейками, в каждую ячейку можно положить разные продукты: в одну – веточки зелени, в другую – овощи кусочками, в третью – свежий огурец, и т.д.

* Как сделать паровые котлеты: требуется 60 г мяса, 1/2 ломтика белого хлеба, кусочек масла величиной с лесной орех. Мясо пропустить 2 раза через мясорубку, второй раз прокручиваем мясо с хлебом, намоченным в воде или в молоке и отжатым. Добавить масло, немного соли и чуть теплую воду. Все смешать до получения гладкой однородной массы. Мокрыми руками сделать котлеты и положить их в смазанную маслом кастрюлю. Залить 3 чайными ложками горячего бульона или воды, закрыть крышкой и поставить в духовку на 30 минут, поливая образовавшимся соусом.

В приготовлении для ребенка паровой еды ваш лучший друг – пароварка.

* В кашу можно добавить измельченные сухофрукты. Перловку детям не дают до двух лет, это самая тяжелая каша. Не стоит увлекаться и манкой – как известно, она содержит вещество, препятствующее усвоению кальция в организме. Еще от манной каши может заболеть живот, она достаточно тяжелая, и вот секрет про нее: манка должна кипеть не более минуты, затем ее убирают с огня и настаивают не менее получаса. Если вы даете манную кашу сразу, она будет разбухать у ребенка в желудке. Лучше пусть разбухнет самостоятельно.

Идея: отдельно сварите тыкву и добавьте в любую кашу.

* Чтобы скормить ребенку нелюбимые овощи, можно использовать баночное питание под видом соуса. Например, тыкву, морковь или брокколи. Овощное пюре или макароны поливаем сверху любым монокомпонентным пюре.

* Лучшим угощением будут яблоки, бананы или груши с начинкой из творога: пара минут в микроволновке, и полезный десерт на столе. Сверху половинки фруктов, начиненные творогом, можно слегка посыпать сахарной пудрой и добавить корицы или ванили. Другой десерт: протираем яблоко с грушей (можно просто яблоко или грушу), крошим туда детское печенье и ставим в микроволновку на пару минут.

Зачем фруктам микроволновка: выделяется полезный пектин, очищающий организм от токсинов.

На фотографиях: Ксюша (мама hromka ), Гриша и Тема (мама Инь ), Анастасия (мама Свет... далеких планет ).

Статьи об отдельных продуктах, о вводе прикорма: http://www.u-mama.ru/read/razdel.php?id=185