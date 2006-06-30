Лекарства младенцу. Как правильно дать?

Все без исключения родители детей первого года жизни рано или поздно сталкиваются с необходимостью дать своему ребенку лекарство. Это может быть витаминный комплекс, жаропонижающая микстура, антибиотик и многое другое. Для этого требуется определенная изобретательность — ведь грудничок не станет с пониманием глотать горькую таблетку, запивая ее водой из стакана. Но даже больше, чем изобретательность, родителям понадобится внимание и осторожность: крайне важно дать лекарство в нужное время и в правильной дозе, с учетом возможных взаимодействий с другими лекарственными препаратами и побочных эффектов. Несоблюдение простейших правил, которые мы постараемся сформулировать ниже, может привести к тому, что лекарство не окажет нужного воздействия или даже принесет вред.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: Лекарство грудному ребенку должен назначать врач.

Это простое, очевидное, но, увы, не всегда выполняемое, условие. Полезно помнить, что не существует «безобидных» лекарственных средств. К примеру, витаминные препараты при неправильном применении могут вызвать серьезные проблемы (например, передозировка витамина Д, используемого для профилактики рахита, страшнее самого рахита). А жаропонижающие средства применяются далеко не при любом подъеме температуры, и далеко не все жаропонижающие средства (даже из тех, которые выпускаются в детских формах) сегодня рекомендуется давать детям. И так далее. Многие препараты могут вызвать аллергические реакции, зачастую польза от их применения меньше, чем вред от разнообразных побочных эффектов. Поэтому только врач может назначить лекарство вашему малышу с учетом его индивидуальных особенностей и современных представлений о целесообразности назначения того или иного препарата.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: Всегда читайте текст на этикетке.

Сколько раз бы вы ни давали ребенку одно и то же лекарство, внимательный взгляд на этикету остается обязательным. Купив лекарство в аптеке, не поленитесь, проверьте целостность упаковки, срок годности, прочитайте, каков должен быть внешний вид препарата, и если у вас возникли малейшие сомнения, обратитесь за разъяснением к врачу или фармацевту.

Вообще, перед тем, как дать лекарство своему ребенку, полезно уяснить для себя несколько вопросов:

Что это за лекарство и для чего его применяют?

Сочетается ли оно с другими препаратами, которые принимает ребенок?

Как часто и как долго следует давать лекарство ребенку?

Что будет, если неверно дозировать препарат?

В чем состоят побочные эффекты и как скоро они развиваются?

Задавайте вопросы до тех пор, пока вся информация, представленная на этикетке, не станет вам понятной.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: Будьте особенно внимательны при выборе правильной дозы.

Безопасность любого лекарственного средства обеспечивается правильной дозировкой и временным интервалом между приемами. Для маленьких детей лекарства выпускаются в специальных удобных для дозировки и употребления формах. Обычно это капли, сиропы, суспензии. Для того чтобы дать малышу жидкое лекарственное средство, можно использовать специальные мерные пластмассовые стопочки, шприц без иглы, капельный дозатор, мерные ложечки.

Не используйте, пожалуйста, столовые приборы — чайная (десертная, столовая) ложка не предназначена для того, чтобы точно отмерять необходимые вам миллилитры лекарственного средства. И еще. Всегда используйте тот мерный прибор, который идет в комплекте с данным препаратом, а не тот, который «завалялся» у вас в аптечке. Иногда для дачи лекарственного препарата используют свечи (они вводятся в прямую кишку) или мини-клизмы. Такая форма удобна, например, если высокая температура у младенца сопровождается рвотой, и лекарство, вводимое перорально, явно не достигает цели. У этого способа есть и свои недостатки: при поносах или, напротив, скоплении каловых масс в прямой кишке всасывание лекарственного препарата нарушается. Кроме того, чем старше ребенок, тем эмоциональнее он относится к этой процедуре.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О САМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ДАЧИ ЛЕКАРСТВА

1. Не повышайте голоса, будьте настойчивы, но ласковы. Следите, чтобы ваша поза и движения были спокойными и расслабленными.

2. Поиграйте с малышом, прежде чем дать ему лекарство. В игре можно занять то положение, которое кажется вам наиболее удобным.

3. Не делайте никаких приготовлений на глазах у ребенка, не говорите ему о том, что собираетесь сделать, заранее.

4. Когда малышу придется принять лекарство, возможно, он будет недоволен и рассердится на вас. Сохраняйте спокойствие и доброжелательность, постарайтесь занять его внимание чем-то другим.

Капельный дозатор. Это безопасное и удобное устройство особенно подходит для тех детей, которые еще не могут пить из чашки. Желательно, чтобы он находился примерно на уровне ваших глаз, чтобы вы могли точно отсчитать количество капель. Мерные ложки и цилиндрические мерные ложки. Их хорошо использовать для дачи лекарства детям, которые уже умеют пить из чашки, но могут расплескать лекарство. Цилиндрические ложки дают возможность точно определить количество препарата, рассчитанное исходя из веса ребенка. Мерные стопочки. Подходят для детей, умеющих держать чашку в руках и пить из нее, не расплескивая. Тщательно проверьте, то ли количество препарата вы отмерили — поставьте стопочку на плоскую поверхность и сверьтесь с отметкой на ее стенке. Свечи. Свечи часто рекомендуют хранить в холодильнике. Перед тем как воспользоваться свечой, достаньте ее из холодильника и дайте согреться при комнатной температуре. Затем вскройте упаковку (руки должны быть чистыми), положите свечу на чистую тарелку или салфетку (не стоит брать ребенка, а потом судорожно пытаться извлечь свечу из упаковки). Ребенка нужно положить на левый бочок, одной рукой прижать его коленки к животику, а другой нежно развести ягодицы и ввести свечку в задний проход (удобней проводить эту процедуру двоим взрослым — один держит ребенка, а второй целиком занят введением свечи). Свечка должна полностью «скрыться» в анальном отверстии, однако не нужно пальцем запихивать свечу как можно дальше. Введение препарата с помощью клизмы осуществляется аналогичным образом. Таблетки. Назначенную врачом дозу растереть между двумя ложками, размешать в грудном молоке или молочной смеси (если нельзя — то просто в кипяченой воде) и предложить лекарство ребенку уже в таком виде. При этом необходимо отвлечь младенца, приговаривая что-нибудь успокаивающее и, как бы невзначай, прикасаясь к лобику и затылку, а затем быстро слегка сжать щечки пальцами — рот откроется, и вы сможете направить лекарство прямо по назначению. Ошибкой некоторых молодых мам и пап является «рационализаторство»: например, желание зажать нос ребенку — якобы тогда он волей-неволей откроет рот, куда можно будет засунуть ложку с лекарством. Никогда не делайте этого! При таком своеобразном подходе ребенок запросто может поперхнуться. Кстати, лучше не использовать для дачи лекарства детскую ложечку, с которой вы обычно кормите ваше дитя. Ребенок может зафиксировать у себя в памяти все негативные и отрицательные эмоции, связанные с насильственным запихиванием ее вместе с лекарством в рот, и начнет отказываться от кормления уже «нормальными» кашами или пюре. Если врач назначил очень маленькую дозу (например, полтаблетки), можно поступить и так: наберите в шприц ровно 5 миллилитров кипяченой воды, выпустите в чашечку, затем растолките целую таблетку и растворите ее там, а затем наберите в шприц из чашки всего 1 миллилитр раствора. Теперь дозировка точно соблюдена! Останется лишь перелить 1 мл из шприца в ложечку и дать лекарство ребенку.

Лариса Чапельникова, врач-педиатр высшей категории, детская городская поликлиника № 13 при больнице им. Н. Ф. Филатова

Журнал "9 МЕСЯЦЕВ", №12 2001 г.