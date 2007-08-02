Летом огородная зелень оказывается во главе стола, особенно если стол – на даче. Весь год мы покупали жухлые кустики укропа и петрушки в супермаркетах, из этих грустных пучков польза извлекалась исключительно силой самовнушения. К счастью, полки магазинов становятся все шире и краше, теперь мы можем купить разнообразную зелень в горшочках. Зелень считается королевой летнего рациона, в ней – жизнь. Это почему еще? Сейчас узнаем.

Чем полезна трава?

Зелень с грядок – это подарок для всех, кто имеет проблемы с иммунитетом (а кто их нынче не испытывает). Зеленые пучки содержат, прежде всего, аминокислоты, нейтрализующие действие канцерогенов, то есть гонят из нашего организма все городские испарения и ненужную химию. Еще зелень содержит антиоксиданты и энзимы, оздоравливающие и омолаживающие организм. Для того чтобы не болеть совсем, нужен ежедневный ритуал: всего лишь с медитативным спокойствием медленно прожевать небольшой пучок петрушки или укропа. Целиком. В зелени живет элемент германий, он является мощным иммуномодулятором. Германий называют «люстрой Чижевского», он насыщает организм полезными ионами и выгоняет вредные. Ну, и, конечно же, хлорофилл, который активно участвует в обмене веществ. Сок зелени помогает желудочно-кишечному тракту лучше справляться со своими функциями, – ведь вы никогда не найдете в продаже свежий сок петрушки, сельдерея и укропа. Вся зелень, а так же лук и чеснок содержат фитонциды – природные антибиотики.

Как сохранить пользу?

Однажды в какой-то статье попалась странная фраза: зелень необходимо держать в проточной воде не менее получаса. Спрашивается: зачем такая предосторожность, особенно если зелень – с родной грядки? Оказывается, в листьях могут прятаться яйца червей и других мелких паразитов. Согласитесь, факт неприятный. Если на листьях зелени заметны черные пятна – это следы обработки химией.

Зелень не хранят в полиэтиленовом пакете. Как вариант, пакет можно надуть и крепко перевязать, чтобы листья не прикасались к нему. Лучше всего хранить зелень во влажной ткани. Свежая трава прекрасно хранится в сушеном или замороженном виде. Для заморозки ее необходимо хорошо просушить, а затем разложить в пакеты или пластмассовые емкости. Интересная идея: замораживание зелени в кубиках льда. Этими кубиками можно протирать лицо по утрам и вечерам, а так же добавлять их в суп.

Ранним утром на рынках скупается, прежде всего, зелень. Днем, а тем более, вечером, она уже будет увядшей, несмотря на все ухищрения продавцов. Витаминный запас безнадежно истает. К тому же торговцы часто замораживают зелень для ее сохранности, ведь грузовики с зеленым товаром едут к нам издалека – например, из Грузии. Бабушки, продающие зеленые пучки «с дачи» тоже частенько закупают их с раннего утреца на овощной базе.

При готовке блюд с зеленью очень важно сохранить структуру растений. Веточка содержит весь комплекс полезных веществ, веточка раздробленная – уже половину, полежавшая в салате – треть. Поэтому зеленью принято украшать сверху, а не сдабривать внутри. Следите, чтобы гости не отодвигали украшение в сторону, прочитайте им маленькую лекцию о пользе двух цельных веточек петрушки. Не солите готовое блюдо в процессе готовки, иначе зелень выделит сок, и салат будет водянистым. Лучше не солить блюда с зеленью вообще, зато обязательно нужно добавить в них сок лимона или другой окислитель (уксус), чтобы не только улучшить вкус, но и сохранить стремительно распадающиеся витамины.

Ботву свеклы, редиса, репы и т.п. выбрасывают по традиционному недомыслию: ботва содержит больше минеральных и биологически активных веществ, чем сами корнеплоды. Возьмите ботву, крупно ее нарежьте и замочите на ночь – утром у вас будет готов полноценный бульон с замечательным витаминным зарядом.

Самые распространенные травы:

Листовой салат

Сочетается с продуктами: любые овощи, брынза.

Главная ценность листового салата – это фолиевая кислота, поэтому он необходим в употреблении при беременности и подготовке к ней. Так же салат содержит богатый комплекс витаминов и микроэлементов. Салат латук насыщен солями калия и кальция, в латуке содержится щавелевая кислота, витамины группы В.

Суп овощной с листовым салатом

На два литра воды: листовой салат - 300 г, картофель - 300 г, морковь - 50 г, лук репчатый - 50 г, петрушка - 50 г, масло растительное, соль по вкусу.

Салат промыть и крупно нарезать. Морковь вымыть, поскоблить, натереть на крупной терке и спассеровать на растительном масле вместе с мелко нашинкованным луком и кореньями петрушки. Картофель вымыть, очистить и нарезать крупной соломкой. Залить картофель кипящей водой и варить до готовности. Когда сварится картофель, добавить салат и пассерованные овощи и посолить. Довести до кипения и снять с огня. Подавать со сметаной или сливочным маслом.

Петрушка

Сочетается с продуктами: макароны, творог, заправки для бутербродов, блюда из яиц.

Петрушку называют королевой зелени, она содержит уйму необходимых минеральных веществ: калий, кальций, натрий, магний, фосфор, фтор и железо, а так же каротин, витамины группы В, витамин А и PP. Мало кто знает, что в 100 г петрушки прячутся две суточные дозы витамина С. Петрушка отбеливает зубы, ее соком протирают лицо – улучшается состояние кожи, исчезают угри. Очень полезна петрушка при заболеваниях ЖКТ, т.к. ее эфирные масла имеют противовоспалительные свойства. Петрушка противопоказана при беременности, она обладает стимулирующим воздействием на мускулатуру матки и может привести к тонусу и даже выкидышу. Но для этого ее надо съесть достаточно много – пара веточек не повредят точно.

Укроп

Сочетается с продуктами: любые овощи, мясо.

Э та пахучая зелень отличается высоким содержанием эфирных масел. Укроп, как и петрушка, богат витаминами С и Р, солями калия, кальция, магния и фосфора. Укроп регулирует работу кишечника, его издавна используют при метеоризме у маленьких детей, а у кормящих мам укроп стимулирует лактацию. Еще он лечит кашель, обладая отхаркивающим действием.

Картофель, запеченный в фольге

Мята, укроп, петрушка - 100 г, масло сливочное - 100 г, сметана - 100 г.

Картофель положить в фольгу или пергамент вместе с мятой, укропом, охлажденным маслом. Пакет выложить на противень и выдержать в жарочном шкафу около получаса.

Сельдерей

Сочетается с продуктами: морепродукты, овощи, мясо.

Сельдерей богат высоким содержанием органического натрия, а это означает, что он может заменить обычную соль без вреда для организма, поэтому сельдерей полезно употреблять людям, которым почему-либо приходится отказываться от соли. Если посыпать салат, кашу, суп размельченным сельдереем, то отсутствие соли не ощущают даже люди, которые к ней привыкли (таков вкус этой травы). Сельдерей содержит магний и железо, калий, кальций, фосфор, он активно помогает обмену веществ и малокалориен, поэтому считается важным продуктом для похудальцев.

Суп-крем из сельдерея

250 г сельдерея, 2 луковицы, около литра овощного бульона, соль, перец, 50 г маложирной сметаны, лимон, ст.л. сливочного масла, зелень.

Пассируем лук до золотистого цвета, добавляем сельдерей кубиками, тушить 10 минут. Добавляем бульон, соль, перец, тушим еще 10 минут. Остужаем, превращаем блендером или миксером в однородную массу, добавляем сметану и лимон, ставим на плиту и доводим до кипения. При подаче на стол посыпьте зеленью.

Рукола

В руколе содержатся алкалоиды и флавоноиды, обеспечивающие растению яркий вкус и аромат. Она имеет ярко выраженный запах и острый горчично-ореховый привкус, поэтому ее часто используют в соусах, пицце и при консервировании овощей. Рукола - главный друг худеющей девушки. Ни один другой салат не влияет столь положительно на обмен веществ. Рукола - кладезь витамина С и йода, повышает уровень гемоглобина в крови, выводит холестерин и оказывает тонизирующее действие на организм в целом.

Итальянский салат

Руколу вымыть, разложить по тарелкам. Главное - не резать листья! Они должны образовывать небольшие корзиночки. На руколу сверху нужно выложить нарезанные кружочками помидоры, полить оливковым маслом и уксусом. На помидоры выложить тонко нарезанный сыр пармезан - по 2-3 кусочка на "корзинку". Готовое блюдо надо посыпать поджаренными кедровыми орешками и мелко порубленным чесноком. Есть "Итальянский салат" нужно, отрезая ножом по кусочку.

Орегано

Сочетается с продуктами: сыр, картофель, орегано традиционно используется в приготовлении пиццы.

Орегано – это душица обыкновенная. Его используют как природный антисептик. Орегано обладает обезболивающим и противовоспалительным действием, его заваривают от всех видов боли, особенно головной и зубной. Душица богата витамином С и целебными эфирными маслами.

Курица с кабачками и орегано

Куриное филе, лук репчатый, кабачки (желательно маленькие), сметана, брынза, зелень, орегано.

Курицу порезать мелкими кусками и обжарить без масла (10 мин). Добавить лук, молодые кабачки и накрыть крышкой. Тушить 10 мин на маленьком огне. Добавить брынзу, сметану и орегано. Тушить еще 5 минут. При подаче к столу украсить зеленью.

Мелисса лимонная

Сочетается с продуктами: фрукты, особенно печеные яблоки, мороженое и омлет.

Издавна мелиссу относят к успокаивающим травам, ее заваривают при нервных расстройствах. Как и в другой зелени, в мелиссе много витамина С и каротина. Перечная мята содержит большое количество природного гормона – эстрогена, поэтому ее не рекомендуют применять при беременности, а вот у лимонной мелиссы действие более мягкое.

Щавель

Щавель – хороший источник витаминов (B,C,D,E,K,P) и микроэлементов. Растение является природным антиоксидантом. Содержащийся в щавеле кремний укрепляет нервную систему. Считается, что щавель способен рассасывать опухоли и уничтожать раковые клетки. Кисловатый вкус обусловлен наличием в нем щавелевой кислоты - сильного возбудителя секреции поджелудочной железы, стимулирующего перистальтику.

Пирог с щавелем

Для теста: мука пшеничная - 2 1/2 стакана, сливочное масло - 250 г, сахар - 1/2 стакана, сода - 1 ч.л, яичные желтки - 3 шт. Для начинки: щавель - 1 кг, сахар - 2 ст. ложки. Для оформления: яичные белки - 3 шт., сахар - 1 стакан.

Муку смешайте с содой и просейте, добавьте нарезанное охлажденное масло, сахар, яичные желтки и замесите песочное тесто. Заверните тесто в фольгу и положите на 2 часа в холодильник. Щавель нарежьте соломкой и перемешайте с сахаром. Тесто раскатайте на посыпанной мукой доске, перенесите на противень и в нескольких местах сделайте проколы вилкой. На тесто равномерно уложите начинку из щавеля. Выпекайте пирог при 200 °С 30 минут. Белки взбейте с сахаром в устойчивую пену. Наполните массой кондитерский мешок с круглой насадкой и на слегка остывший пирог выпустите взбитые белки в виде решетки. После этого пирог снова поместите в духовку и выпекайте еще, пока белок не подрумянится.

Кинза (Кориандр)

Родина растения - Средиземноморье. Это древняя и очень известная пряность. Кориандр называют «арабской петрушкой» или «китайской петрушкой»: это любимая трава азиатов. В ее листьях содержатся каротин, витамины С, В1, В2, Р, минеральные соли. Говорят, что для нейтрализации всех вредных бактерий во рту достаточно разжевать одну веточку кинзы. Не рекомендуется употреблять кинзу при серьезных проблемах с ЖКТ.

Базилик

Сочетается с продуктами: фрукты, блюда с томатами.

В народе его называют «травой долгожителей». По данным научных исследований базилик уничтожает многие виды патогенных и простейших бактерий, возбуждает аппетит, содержит витамин Р и провитамин А, стимулирует пищеварение и защитные силы организма.

Сливочно-томатный суп с базиликом

(на 4-6 порций) 1 кг зрелых помидоров, 2 ст. л. оливкового масла, 1 зубчик чеснока, соль, перец, сахар, 1 ст. л. белого винного уксуса, 1 л овощного бульона, 250 мл сливок, 1 пучок базилика.

Помидоры очистить от кожицы, удалить семена, мякоть нарезать кубиками. В большой кастрюле разогреть растительное масло и обжарить в нем очищенный и мелко нарубленный чеснок. Добавить помидоры. Посолить, поперчить, заправить сахаром и уксусом. Влить бульон. Довести до кипения и на слабом огне варить 30-40 минут. Большое сито выстлать влажным кухонным полотенцем и осторожно процедить бульон в кастрюлю. В завершение слегка отжать. Оставшееся томатное пюре сохранить для приготовления следующего блюда. Все остудить. В маленькой кастрюле разогреть треть сливок. Оборвать листики базилика. Красивые листики отложить для украшения, остальные вместе со стеблями мелко порубить и добавить в сливки. Посолить, поперчить и дать настояться 15 минут. Сливки с базиликом процедить через мелкое сито в кастрюлю, остатки слегка отжать. Влить оставшиеся сливки и взбить в густую пену. Добавить оставшиеся листики базилика, нарезанные полосками. Сливки с базиликом разложить по суповым тарелкам, затем налить в них горячий томатный бульон.

Крапива

Народная мудрость утверждает, что крапива стоит семи докторов. Молодые свежие листья крапивы и побеги содержат до 3% растительных белков, железо, медь, марганец, до 200 мг витамина С, витамин В2 и К, клетчатку, крахмал и многое другое. Крапива незаменима при маточных, геморроидальных, кишечных кровотечениях, так как не только ускоряет свёртываемость крови за счёт содержания витамина К, но и обладает свойством усиливать тонус гладкой мускулатуры. Измельчённые листья крапивы кладут в горячее блюдо в последнюю очередь, перед подачей на стол - так лучше сохраняются биологически активные вещества (витамины, фитонциды, хлорофилл, органические кислоты и дубильные вещества).

Салат из крапивы с кефиром

Крапиву мелко нарезать и размять (можно пожалеть руки и сделать это деревянной ложкой), смешать с мелко порезанным зеленым луком и кефиром, украсить кругляшками крутого вареного яйца. Соль, перец - по вкусу.

Шпинат

Польза шпината, как говорят, сильно преувеличена рекламой… американской. К нам тоже долетела часть тамошней увлеченности шпинатом. Это растение в небольшом количестве содержит калий, железо, магний, кальций и витамин С. В 1999 году Королевское медицинское общество провело новые исследования шпината. По результатам оказалось, что человеческий организм в состоянии переваривать лишь молодые листья шпината, в более "зрелом" возрасте шпинат не более полезен, чем солома. Кстати, именно поэтому шпинат консервируют в виде пасты - листья человек даже прожевать не может. Зато шпинат – отличный… краситель для чего угодно, благодаря насыщенному цвету и пресному вкусу.

Спаржа

В спарже содержатся витамины С, РР, группы В, каротин, соли калия, кальция, фосфора, железа. В пищу идут молодые, только что вышедшие на поверхность почвы белые или светло-зеленые стебли. Спаржу едят вареной, с маслом или с соусом, кладут ее в супы, но ее ни в коем случае нельзя переваривать.

Рис со спаржей

Ингредиенты: 300 г. риса, 1 небольшой пучок спаржи, 100 г. сливочного масла, 40 г. рисовой муки, 1 стакан сметаны, 250 г. хлебного мякиша.

Сварить рис. Одновременно приготовить крем из спаржи. Очищенную спаржу положить в кипящую соленую воду и варить до тех пор, пока не станет совсем мягкой, протереть через сито. Разогреть в кастрюле 60 г. сливочного масла, положить в него рисовую муку и постепенно вливать горячую воду. Потом добавить сметану и пюре из спаржи. Посолить, поперчить. Смешать все с готовым рисом. Из хлебного мякиша и сливочного масла приготовить маленькие канапе одинакового размера. Обжарить их на сковороде или в духовке. Выложить на блюдо венком, смазав каждое канапе рисом со спаржей. Оставшуюся смесь выложить в центр венка.

Лук

В луке репчатом содержатся сахара, пектин, эфирные масла, витамин С, каротин, витамины С, В1 В2, В6, Е, биотин, фолиевая кислота, РР. Среди минеральных веществ особенно много калия, кальция, железа, марганца, кобальта и цинка. В зеленом пере лука: витамины С, В1, В2, В6, Е, РР, биотин, фолиевая кислота. Как видим, лук – это просто клад. Свежий лук повышает аппетит, обладает мочегонным свойством, предупреждает запоры, снимает боль, способствует растворению песка и мелких камней при почечнокаменной болезни. Лук жареный или отваренный в молоке, а также настойка из лука cпocoбствyют отхаркиванию мокроты, смягчают кашель. Лук активно применяют в ингаляциях. Если семью одолевают ОРЗ или грипп, нужно обязательно раскладывать дольки лука (и чеснока) в потайных углах квартиры, чтобы все дружно дышали фитонцидами.

Луковый суп по-крестьянски

Лук репчатый - 2-3 луковицы, масло сливочное или маргарин - 2 ст.л., мука кукурузная - 1 ст.л., бульон (куриный или овощной) - 1.5 стакана, молоко - 1 неполный стакан, сливки - 1/2 стакана, булка - 100г, яйцо (желток) - 1 шт., сыр тертый - 2 ст.л., перец, соль - по вкусу.

Лук нарезают кольцами и тушат в масле на слабом огне, не давая зарумяниться. Затем всыпают муку, перемешивают, разводят бульоном и дают прокипеть. Приправляют перцем, солью, молоком и сливками. Ломтики белой булки подсушивают в духовке, сверху намазывают смесью тертого сыра с сырым желтком, кладут их в суповую миску, заливают горячим супом, дают постоять 3-4 минуты, после чего подают на стол.

Салат из зеленого лука со сливами

200 г зеленого лука, 200 г слив, 100 мл салатной заправки, зелень.

Зеленый лук перебрать, промыть, откинуть на сито, чтобы стекла вода, или высушить на полотенце, нарезать кусочками длиной 1 см. Свежие или маринованные сливы (без косточек) разрезать пополам или на 4 части. Укроп, петрушку, мяту мелко нарубить Все перемешать, выложить в салатницу и украсить сливами.

Чеснок

Чеснок по своему химическому составу близок к луку, но витаминов в нем практически нет. Чеснок могут есть даже язвенники, потому что особые ферменты в желудке быстро нейтрализуют его горечь, и жжение мы ощутим только во рту. В луковицах чеснока содержатся эфирные и жирные масла, витамины группы В и С, углеводы, магний, кальций, фосфор, хлор, йод и другие микроэлементы, а также ферменты, и, конечно, фитонциды, которые обладают чрезвычайно высокой биологической активностью. Чеснок понижает давление, нормализует обмен веществ, помогает выведению избытка холестерина. В наше время в чесноке обнаружено более ста химических соединений. Он содержит селен, германий, цинк, которые эффективно помогают предотвратить возникновение и развитие рака. Так же чеснок борется с вредными грибками и возбудителями инфекций.

Баклажаны с чесноком

Баклажаны – 500г, чеснок - 5-6 зубчиков, помидоры - 4-5 шт., масло растительное, майонез, соль, сахар, базилик - по вкусу.

Баклажаны (лучше брать некрупные молодые плоды), нарезать кружочками, засыпать солью и дать постоять примерно 1 час, пока они не пустят сок. После этого ломтики баклажанов промыть и обжарить на сильно разогретом масле до золотистого цвета. Баклажаны сложить в термостойкую форму, посыпать толченным с солью и базиликом чесноком и выложить сверху кружочки помидоров. Залить майонезом или другим соусом и запекать в духовке при температуре 200 градусов примерно 30 минут

Когда вводить зелень в рацион малыша?

Народный миф утверждает, что ребенок может отказаться от груди, если мама будет употреблять чеснок, лук и пряные травы. Опросы показывают, что бабушки - пугают, а ребенок – «слушает да ест» и почему-то совсем не спешит брезгливо отказываться от молока с изменившимся запахом.

Петрушку и укроп в перетертом виде добавляют в рацион малыша с семи месяцев. Как уже было сказано, при разрушении структуры растения значительное количество ценных веществ попросту теряется. Поэтому гораздо полезнее выдать ребенку веточку той или иной зелени пожевать целиком. За одним вы проверите, нет ли у малыша аллергии на зелень.

Лук и чеснок вводят после 8-10 месяцев, если у ребенка сохраняются проблемы с пищеварением (нарушения стула, высыпания на коже), лучше их подвинуть еще дальше. Зелень достаточно трудно усваивается, чтобы облегчить усваивание, ее следует перед подачей обдать кипятком.

Другую зелень – щавель, шпинат, одуванчик, крапиву, кинзу и др. вводят не раньше полутора лет! К сожалению, эти полезные травы влияют на работу почек.

Норма зелени – 3-5 г в день, это количество вполне способно удовлетворить потребность в нужных макроэлементах. Переизбыток обычной зелени, особенно если это салат из разных трав, грозит синдромом раздраженного кишечника, его симптомы похожи на отравление. В народе эта болезнь называется «сорвать живот». Поэтому обязательно следите, чтобы ребенок не переел разнообразной зелени на даче.

Полезные вещества усваиваются вместе с жиром, поэтому блюда с зеленью должны содержать растительное масло (подсолнечное, оливковое или кукурузное).

Естественная красота? – легко!

Выражение «упасть лицом в салат» как нельзя лучше подходит для создания своего косметического салона на даче. Падайте смелее! Необязательно готовить маски по сложным рецептам: можно просто нарезать или размять руками любую зелень, смешать ее со сметаной, маслом или кефиром – и нанести на кожу лица, рук, шеи и декольте.

Маска из укропа (для сухой кожи, против воспалений и прыщиков)

1 ст. ложку мелко нарезанных листьев и стеблей укропа смешивают с 1 ч. ложкой оливкового масла, добавляют овсяной муки и готовят кашицу. Маску наносят толстым слоем на лицо, через 20 мин. смывают водой.

Маска из кефира с зеленью петрушки и отрубями. (для жирной кожи)

0,5 пучка зелени петрушки измельчают, добавляют 1 столовую ложку кефира, 1 столовую ложку отрубей и 3-4 капли лимонного сока. Смесь наносят на кожу лица на 10-15 минут, затем смывают теплой водой.

Маска из зеленого салата (для нормальной кожи)

В мелко измельченные листья зеленого салата добавить 1 столовую ложку растительного масла и 1 чайную ложку лимонного сока. Смесь приготовить перед самым применением, наложить на чистую кожу лица и шеи, держать 15-20 минут. Смыть сначала теплой, затем холодной водой или ватным тампоном, смоченным крепким чаем. Маску делать 1-2 раза в неделю.

Мятная маска (для сухой кожи)

Мелко измельченные листья мяты залить кипящей водой в соотношении 1:3, довести до кипения, кипятить еще 2-3 минуты, слегка охладить и в теплом виде ровным слоем нанести на марлю, взятую в несколько слоев. Наложить на лицо на 15-20 минут, затем снять, а лицо ополоснуть теплой водой. Маску делать 3 раза в неделю, Курс - 3-4 недели.

Для волос

50 г зелени петрушки заливают 0,5 л воды, кипятят 15 минут, охлаждают, затем процеживают. Втереть в кожу головы, равномерно нанести на волосы. Смыть через 15-20 мин.

Для глаз

Положить свежеистолченную зелень петрушки на закрытые глаза, накрыть ее влажными тампонами и оставить на 15 мин.

