Туберкулез. Симптомы, лечение и профилактика туберкулеза у детей
24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом «Белая ромашка».
Ни для кого не секрет, что туберкулез идет по планете семимильными шагами из года в год, пополняя свои ряды всё новыми и новыми маленькими пациентами. И это несмотря на то, что существует обязательная вакцинация, а также профилактические осмотры. Но всё же остановить «триумфальное шествие» туберкулеза возможно: вовремя выявить недуг, начать своевременное лечение, а также исключить контакты со здоровыми детьми во избежание распространения инфекции.
Однако не всё так просто: коварная болезнь может себя долго не обнаруживать. Ситуация усугубляется ещё и тем, что у детей туберкулез имеет свои особенности течения и симптомы.
Поэтому давайте поговорим о самом заболевании: как ребенок может заразиться, какие проявления должны вас насторожить, а также о том, что делать, если вы заподозрили неладное у малыша.
Что такое туберкулез?
Это опасная инфекционная болезнь, поражающая все органы и системы. Однако больше всего она «любит» легкие.
История вопроса
Еще в древности имелось предположение, что туберкулез — заразная болезнь. Однако лишь в 1882 году, 24 марта, Роберт Кох объявил, что выявил возбудителя этой инфекции, которая получила свое название по фамилии ученого — «палочка или бацилла Коха».
Спустя 100 лет после открытия микроба, в 1982 году, ВОЗ учредила всемирный день борьбы с туберкулезом — 24 марта. Эмблемой борьбы стала белая ромашка как олицетворение символа здоровья и чистоты легких.
Свойства туберкулезной палочки
Возбудитель туберкулеза — очень устойчивый и агрессивный микроб, длительно сохраняющий свою жизнеспособность: в высушенной мокроте — до 10-12 месяцев, уличной пыли — до 2 месяцев, воде — до 5 месяцев. Однако микобактерия туберкулеза (МБТ) погибает под воздействием прямых солнечных лучей в течение нескольких минут.
К тому же, туберкулезная палочка устойчива к воздействию практически всех дезинфицирующих средств (например, в растворе хлора она жизнеспособна до 6 часов), а также ко многим лекарственным препаратам.
Именно поэтому заразиться туберкулезом можно довольно быстро, а лечению этот недуг поддается трудно, особенно если был выявлен на поздних стадиях.
Как можно заразиться туберкулезом?
Источник заражения — больной человек или животное, выделяющие в окружающую среду МБТ. К сведению: один больной открытой легочной формой туберкулеза заражает около 10-15 человек в год.
Наиболее распространенные способы подцепить «заразу»:
- Воздушно-капельный путь (95% случаев). При разговоре, кашле, чихании больного с открытой формой легочного туберкулеза в воздух попадают МБТ. Они распространяются при чихании на 9 метров, при кашле — на 2 метра. Вдыхая зараженный воздух, здоровый ребенок инфицируется.
- Пылевая инфекция. При сильном движении воздуха туберкулезные палочки поднимаются вверх, проникая в легкие со вдохом.
- Контактный путь. Описаны случаи поражения у детей конъюнктивы глаз, слезного мешочка и кожи.
- Пищевой путь. Встречается редко: при употреблении зараженных продуктов — через мясо или молоко зараженных животных.
Почему риск заболеть у детей выше?
Считается, что туберкулезом болеют в основном те, кто недостаточно питается, проживает в плохих условиях, по роду деятельности часто контактирует с туббольными. Отчасти это утверждение верно как для детей, так и для взрослых.
Однако малыши всё же рискуют гораздо больше подцепить «заразу». Поскольку у них имеются возрастные особенности строения некоторых внутренних органов, а также незрелость иммунной системы.
Особенности у детей раннего возраста:
- Недостаточная вентиляция легких, поскольку верхние дыхательные пути (полость носа и рта, носоглотки), а также трахеи короткие и широкие. Тогда как бронхи узкие и длинные.
- Плохо развит кашлевой рефлекс.
- Незрелая иммунная система. Её клетки (фагоциты) хорошо захватывают «чужака», но плохо его переваривают, не уничтожая полностью.
- Слизистая бронхов сухая, поскольку слизистых желез в ней мало.
Особенности у подростков:
- Происходит нейроэндокринная перестройка организма, поэтому иммунная система несколько запаздывает с ответом на инфекцию.
- Сегменты легких интенсивно растут анатомически, но не полностью справляются со своими функциями.
- Подросток психологически перестраивается, у него могут появиться вредные привычки (например, курение) и так далее. Все эти факторы ведут к понижению иммунитета. К тому же, расширяется круг общения, поэтому риск контакта с инфицированным больным повышается.
Благодаря всем этим факторам МБТ «въезжает» в организм ребенка «на белом коне», а лечение туберкулеза представляет собой определенные трудности.
Механизм развития
Выделяют три основных варианта течения туберкулеза:
- Первичный туберкулез — время с момента проникновения МБТ в организм и до заживления очага болезни.
Иммунная система весьма агрессивно реагирует на внедрение палочки в организм, локализуя процесс — первичный туберкулезный очаг, который обычно располагается в легких). Далее в ответ на него в лимфатических узлах и сосудах возникает специфическое воспаление. Таким образом, образуется первичный туберкулезный комплекс.
В этом периоде МБТ может с током крови или лимфы разнестись по всему организму, поражая кости, кишечник, кожу и другие органы (особенно у детей младшего возраста).
- Вторичный туберкулез развивается у лиц, ранее перенесших первичный процесс, если в силу ряда причин первичный очаг обостряется.
- Хроническая туберкулезная интоксикация — когда нет местных специфических изменений для туберкулеза в легких и других органах. Как правило, присутствуют лишь симптомы общей интоксикации, нарушение общего состояния, длительное повышение температуры тела и похудание. Эта форма туберкулеза наиболее часто встречается у детей.
Туберкулез у детей: на что маме обратить внимание?
Туберкулез имеет множество масок, поскольку часто проявляет себя симптомами других болезней, да и те иногда выражены слабо. К тому же, многое зависит от органа, который поражен, а также активности инфекционного процесса вообще.
Признаки недуга наиболее четко выделены в раннем детстве, в 7-8 лет проявления недуга слабы, а в подростковом возрасте выраженность симптомов может быть разной.
Однако присутствуют некоторые общие определенные появления недуга →
- Жалобы малыша
Как правило, у ребенка нет жалоб или они незначительны.
- Симптомы общей интоксикации, обусловленные нарушениями со стороны центральной нервной системы:
- в раннем возрасте малыш без видимой причины становится беспокойным, плаксивым, капризным, плохо спит
- дошкольник быстро утомляется, раздражителен, может неадекватно реагировать на окружающих (например, немотивированная агрессия)
- школьник начинает плохо учиться, становится рассеянным, у него понижается внимание и память, его может вывести из себя любая мелочь (например, сломанный карандаш).
3. Нарушения работы со стороны желудка и кишечника.
У ребенка ухудшается аппетит и нарушается пищеварение. Тревожный симптом у грудных детей — при идеальном вскармливании имеют место диспепсические расстройства (срыгивание, учащенный стул).
4. Понижение массы тела.
Происходит вследствие усиленного разрушения белков, жиров и углеводов. Кроме того, нарушается усвоение пищи в кишечнике, а затраты на энергию повышаются. Поэтому малыш худеет.
- Повышение температуры тела
На ранних этапах заболевания, а также при ограниченной форме туберкулеза у ребенка, как правило, температура тела нормальная.
При прогрессировании процесса или затяжном течении может иметь место длительный субфебрилитет — температура тела 37-37,5°С, а иногда она повышается до 38-39°С.
Повышенная температура тела при туберкулезе имеет свои особенности:
- иногда к вечеру незначительно поднимается, а в течение дня может значительно как повышаться, так и понижаться (на 1-2 градуса);
- в некоторых случаях температура тела в вечерние часы — не более 37°С, а в утренние падает до 36,0-36,2°С;
- температура тела может быть различной в разные дни, повышаясь в необычное время;
- носит длительный характер;
- обычно хорошо переносится.
6. Поражение органов дыхания
- Кашель — не ведущий симптом детского туберкулеза, поэтому вначале заболевания либо он отсутствует, либо не выражен.
Однако если он присутствует, то:
- у детей младшего возраста он носит битональный характер (имеет два тона: основной — низкий, дополнительный — высокий)
- у дошкольников и школьников — сухой или коклюшеподобный (приступообразный спазматический)
- у подростков он сухой или с отделением небольшого количества мокроты
- длительный (более трех недель), усиливающийся в ночные часы.
- Мокрота
Практически не выделяется, а если она имеется, то скудная и, как правило, дети её проглатывают.
- Кровохаркание
Встречается редко — в основном у подростков.
- Одышка (затрудненное дыхание)
На ранних этапах заболевания отсутствует. Однако при прогрессировании недуга, а также развитии осложнений (плеврит, милиарный туберкулез и другие) появляется.
- Боли в грудной клетке
Как правило, они небольшие, непостоянные, усиливающиеся при глубоком дыхании.
- Повышенная потливость
В силу физиологических особенностей работы потовых желез здоровые дети практически не потеют. Тогда как при туберкулезе выделения из потовых желез усиливаются: у малыша постоянно мокрая спинка и ладошки. Потливость особенно выражена в ночные часы.
- Увеличение лимфатических узлов
Характерно для туберкулеза. Первыми увеличиваются лимфоузлы (ЛУ), которые находятся у корней легких. От их величины зависит выраженность кашля.
Далее могут увеличиться ЛУ над ключицами, шеей, подмышками или другие группы. При этом лимфоузлы становятся мягкими и безболезненными.
Конечно, это не все симптомы коварного недуга, его проявления во многом зависят от поражения того или иного органа (кишечника, костей и так далее). Но наиболее часто у детей наблюдаются именно эти признаки. К тому же, помните, что нередко симптомы туберкулеза могут напоминать ОРВИ или бронхит.
На заметку.
В силу особенностей иммунной системы у детей раннего возраста (до двух-трех лет) туберкулез протекает особенно тяжело, быстро приводя к развитию осложнений:
- туберкулезный сепсис (попадание в кровь МБТ)
- милиарный туберкулез (образуются туберкулезные бугорки практически во всех органах)
- плеврит (воспаление оболочки, покрывающей легкие)
- туберкулезный менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга) и другие.
Что можете сделать вы?
Разумеется, если у вас возникло подозрение (достаточно всего 2-3 симптомов), что малыш заболел, обратитесь к педиатру. Поскольку необходимо как можно раньше определить правильный диагноз и назначить адекватное лечение.
И главное — воздержитесь от самостоятельного лечения ребенка антибиотиками! Поскольку туберкулезная палочка вырабатывает устойчивость ко многим препаратам. Поэтому потом справиться с недугом будет в разы труднее, а риск развития осложнений повысится.
Да и ребенок дольше будет принимать лечение, а назначаемые лекарственные средства для борьбы с туберкулезной палочкой далеко не так безобидны.
Как подтверждается диагноз?
У ребенка набирают необходимые анализы (крови, мочи), проводится рентген легких, исследуется мокрота и так далее.
Однако в постановке диагноза опираются на пробу Манту. Тест проводят для того, чтобы выявить чувствительность организма к туберкулезной палочке, развившейся в результате инфицирования.
К слову, не всегда положительная проба Манту (туберкулиновая проба) свидетельствует об активном заболевании. Нередко она просто говорит о том, что палочка присутствует в организме, но до поры до времени сдерживается иммунной системой, то есть попросту «спит». Однако при воздействии неблагоприятных факторов (стресс, простуда и другие) «просыпается», вызывая заболевание.
Лечение туберкулеза у детей
Проводится теми же препаратами, что и у взрослых: Изоноазид (ему отдается предпочтение), Стрептомицин и другие. Причем не всегда требуется госпитализация в стационар.
Как правило, при своевременном выявлении и адекватном лечении болезни улучшение общего состояния ребенка наступает довольно быстро, а недуг отступает. К тому же, поврежденные ткани у детей восстанавливаются лучше, чем у взрослых.
В случае инфицирования, но без явных признаков активной болезни, проводится химиопрофилактическое лечение.
Профилактика туберкулеза
«Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить». Пожалуй, трудно не согласиться с этим высказыванием. Касается оно и туберкулеза.
К тому же, следует помнить, что туберкулезная палочка не всегда, попав в организм ребенка, приводит к развитию заболевания. Потому что иммунная система справляется с «чужаком». И в ваших силах предотвратить формирование коварного недуга.
В профилактике развития туберкулеза у детей присутствует два направления:
1. Дети, не имевшие контакт с больными туберкулезом
Проводится плановая вакцинация и ревакцинация БЦЖ (содержит ослабленные живые бычьи МБТ) согласно утвержденному календарю прививок.
Для контроля противотубекулезного иммунитета проводится реакция Манту:
* раз в году, начиная с 12 месячного возраста до 18 лет — вакцинированным детям
* не вакцинированным — дважды в год, начиная с 6 месяцев до вакцинации БЦЖ
Однако у пробы Манту имеется несомненный минус — немалый процент ложноположительных реакций. Поэтому в перспективе планируется проведение внутрикожной пробы с препаратом Диаскинтест, который более чувствительный.
2. Дети, находившиеся в контакте с больным туберкулезом
Назначается химиопрофилактическое лечение противотуберкулезными препаратами.
Наряду с этими мерами очень важно наладить полноценное питание, а также создать охранный режим для ребенка: нормализовать сон, свести к минимуму стрессовые ситуации и так далее. Тогда иммунная система малыша дает достойный отпор «чужаку».
P.S. Дорогие родители, на сегодняшний день туберкулез — излечимый недуг. Главное — вовремя выявить его, тогда риск развития осложнений у ребенка будет минимален, а выздоровление наступит в разы быстрее. Поэтому если у вас возникли подозрения, что малыш заболел, обращайтесь к врачу. И совершенно неважно, подтвердятся ли ваши опасения или нет. Тут уж лучше «перебдеть, чем недобдеть».
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
врач-ординатор детского отделения