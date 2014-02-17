Туберкулез. Симптомы, лечение и профилактика туберкулеза у детей

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом «Белая ромашка».

Ни для кого не секрет, что туберкулез идет по планете семимильными шагами из года в год, пополняя свои ряды всё новыми и новыми маленькими пациентами. И это несмотря на то, что существует обязательная вакцинация, а также профилактические осмотры. Но всё же остановить «триумфальное шествие» туберкулеза возможно: вовремя выявить недуг, начать своевременное лечение, а также исключить контакты со здоровыми детьми во избежание распространения инфекции.

Однако не всё так просто: коварная болезнь может себя долго не обнаруживать. Ситуация усугубляется ещё и тем, что у детей туберкулез имеет свои особенности течения и симптомы.

Поэтому давайте поговорим о самом заболевании: как ребенок может заразиться, какие проявления должны вас насторожить, а также о том, что делать, если вы заподозрили неладное у малыша.

Что такое туберкулез?

Это опасная инфекционная болезнь, поражающая все органы и системы. Однако больше всего она «любит» легкие.

История вопроса

Еще в древности имелось предположение, что туберкулез — заразная болезнь. Однако лишь в 1882 году, 24 марта, Роберт Кох объявил, что выявил возбудителя этой инфекции, которая получила свое название по фамилии ученого — «палочка или бацилла Коха».

Спустя 100 лет после открытия микроба, в 1982 году, ВОЗ учредила всемирный день борьбы с туберкулезом — 24 марта. Эмблемой борьбы стала белая ромашка как олицетворение символа здоровья и чистоты легких.

Свойства туберкулезной палочки

Возбудитель туберкулеза — очень устойчивый и агрессивный микроб, длительно сохраняющий свою жизнеспособность: в высушенной мокроте — до 10-12 месяцев, уличной пыли — до 2 месяцев, воде — до 5 месяцев. Однако микобактерия туберкулеза (МБТ) погибает под воздействием прямых солнечных лучей в течение нескольких минут.

К тому же, туберкулезная палочка устойчива к воздействию практически всех дезинфицирующих средств (например, в растворе хлора она жизнеспособна до 6 часов), а также ко многим лекарственным препаратам.

Именно поэтому заразиться туберкулезом можно довольно быстро, а лечению этот недуг поддается трудно, особенно если был выявлен на поздних стадиях.

Как можно заразиться туберкулезом?

Источник заражения — больной человек или животное, выделяющие в окружающую среду МБТ. К сведению: один больной открытой легочной формой туберкулеза заражает около 10-15 человек в год.

Наиболее распространенные способы подцепить «заразу»:

Воздушно-капельный путь (95% случаев). При разговоре, кашле, чихании больного с открытой формой легочного туберкулеза в воздух попадают МБТ. Они распространяются при чихании на 9 метров, при кашле — на 2 метра. Вдыхая зараженный воздух, здоровый ребенок инфицируется.

При разговоре, кашле, чихании больного с открытой формой легочного туберкулеза в воздух попадают МБТ. Они распространяются при чихании на 9 метров, при кашле — на 2 метра. Вдыхая зараженный воздух, здоровый ребенок инфицируется. Пылевая инфекция. При сильном движении воздуха туберкулезные палочки поднимаются вверх, проникая в легкие со вдохом.

При сильном движении воздуха туберкулезные палочки поднимаются вверх, проникая в легкие со вдохом. Контактный путь. Описаны случаи поражения у детей конъюнктивы глаз, слезного мешочка и кожи.

Описаны случаи поражения у детей конъюнктивы глаз, слезного мешочка и кожи. Пищевой путь. Встречается редко: при употреблении зараженных продуктов — через мясо или молоко зараженных животных.

Почему риск заболеть у детей выше?

Считается, что туберкулезом болеют в основном те, кто недостаточно питается, проживает в плохих условиях, по роду деятельности часто контактирует с туббольными. Отчасти это утверждение верно как для детей, так и для взрослых.

Однако малыши всё же рискуют гораздо больше подцепить «заразу». Поскольку у них имеются возрастные особенности строения некоторых внутренних органов, а также незрелость иммунной системы.

Особенности у детей раннего возраста:

Недостаточная вентиляция легких, поскольку верхние дыхательные пути (полость носа и рта, носоглотки), а также трахеи короткие и широкие. Тогда как бронхи узкие и длинные.

поскольку верхние дыхательные пути (полость носа и рта, носоглотки), а также трахеи короткие и широкие. Тогда как бронхи узкие и длинные. Плохо развит кашлевой рефлекс.

Незрелая иммунная система . Её клетки (фагоциты) хорошо захватывают «чужака», но плохо его переваривают, не уничтожая полностью.

. Её клетки (фагоциты) хорошо захватывают «чужака», но плохо его переваривают, не уничтожая полностью. Слизистая бронхов сухая, поскольку слизистых желез в ней мало.

Особенности у подростков:

Происходит нейроэндокринная перестройка организма, поэтому иммунная система несколько запаздывает с ответом на инфекцию.

поэтому иммунная система несколько запаздывает с ответом на инфекцию. Сегменты легких интенсивно растут анатомически, но не полностью справляются со своими функциями.

но не полностью справляются со своими функциями. Подросток психологически перестраивается, у него могут появиться вредные привычки (например, курение) и так далее. Все эти факторы ведут к понижению иммунитета. К тому же, расширяется круг общения, поэтому риск контакта с инфицированным больным повышается.

Благодаря всем этим факторам МБТ «въезжает» в организм ребенка «на белом коне», а лечение туберкулеза представляет собой определенные трудности.

Механизм развития

Выделяют три основных варианта течения туберкулеза:

Первичный туберкулез — время с момента проникновения МБТ в организм и до заживления очага болезни.

Иммунная система весьма агрессивно реагирует на внедрение палочки в организм, локализуя процесс — первичный туберкулезный очаг, который обычно располагается в легких). Далее в ответ на него в лимфатических узлах и сосудах возникает специфическое воспаление. Таким образом, образуется первичный туберкулезный комплекс.

В этом периоде МБТ может с током крови или лимфы разнестись по всему организму, поражая кости, кишечник, кожу и другие органы (особенно у детей младшего возраста).

Вторичный туберкулез развивается у лиц, ранее перенесших первичный процесс, если в силу ряда причин первичный очаг обостряется.

Хроническая туберкулезная интоксикация — когда нет местных специфических изменений для туберкулеза в легких и других органах. Как правило, присутствуют лишь симптомы общей интоксикации, нарушение общего состояния, длительное повышение температуры тела и похудание. Эта форма туберкулеза наиболее часто встречается у детей.

Туберкулез у детей: на что маме обратить внимание?

Туберкулез имеет множество масок, поскольку часто проявляет себя симптомами других болезней, да и те иногда выражены слабо. К тому же, многое зависит от органа, который поражен, а также активности инфекционного процесса вообще.

Признаки недуга наиболее четко выделены в раннем детстве, в 7-8 лет проявления недуга слабы, а в подростковом возрасте выраженность симптомов может быть разной.

Однако присутствуют некоторые общие определенные появления недуга →

Жалобы малыша

Как правило, у ребенка нет жалоб или они незначительны.

Симптомы общей интоксикации, обусловленные нарушениями со стороны центральной нервной системы:

в раннем возрасте малыш без видимой причины становится беспокойным, плаксивым, капризным, плохо спит

малыш без видимой причины становится беспокойным, плаксивым, капризным, плохо спит дошкольник быстро утомляется, раздражителен, может неадекватно реагировать на окружающих (например, немотивированная агрессия)

быстро утомляется, раздражителен, может неадекватно реагировать на окружающих (например, немотивированная агрессия) школьник начинает плохо учиться, становится рассеянным, у него понижается внимание и память, его может вывести из себя любая мелочь (например, сломанный карандаш).

3. Нарушения работы со стороны желудка и кишечника.

У ребенка ухудшается аппетит и нарушается пищеварение. Тревожный симптом у грудных детей — при идеальном вскармливании имеют место диспепсические расстройства (срыгивание, учащенный стул).

4. Понижение массы тела.

Происходит вследствие усиленного разрушения белков, жиров и углеводов. Кроме того, нарушается усвоение пищи в кишечнике, а затраты на энергию повышаются. Поэтому малыш худеет.

Повышение температуры тела

На ранних этапах заболевания, а также при ограниченной форме туберкулеза у ребенка, как правило, температура тела нормальная.

При прогрессировании процесса или затяжном течении может иметь место длительный субфебрилитет — температура тела 37-37,5°С, а иногда она повышается до 38-39°С.

Повышенная температура тела при туберкулезе имеет свои особенности:

иногда к вечеру незначительно поднимается, а в течение дня может значительно как повышаться, так и понижаться (на 1-2 градуса);

в некоторых случаях температура тела в вечерние часы — не более 37°С, а в утренние падает до 36,0-36,2°С;

температура тела может быть различной в разные дни, повышаясь в необычное время;

носит длительный характер;

обычно хорошо переносится.

6. Поражение органов дыхания

Кашель — не ведущий симптом детского туберкулеза, поэтому вначале заболевания либо он отсутствует, либо не выражен.

Однако если он присутствует, то:

у детей младшего возраста он носит битональный характер (имеет два тона: основной — низкий, дополнительный — высокий)

он носит битональный характер (имеет два тона: основной — низкий, дополнительный — высокий) у дошкольников и школьников — сухой или коклюшеподобный (приступообразный спазматический)

— сухой или коклюшеподобный (приступообразный спазматический) у подростков он сухой или с отделением небольшого количества мокроты

он сухой или с отделением небольшого количества мокроты длительный (более трех недель), усиливающийся в ночные часы.

Мокрота

Практически не выделяется, а если она имеется, то скудная и, как правило, дети её проглатывают.

Кровохаркание

Встречается редко — в основном у подростков.

Одышка (затрудненное дыхание)

На ранних этапах заболевания отсутствует. Однако при прогрессировании недуга, а также развитии осложнений (плеврит, милиарный туберкулез и другие) появляется.

Боли в грудной клетке

Как правило, они небольшие, непостоянные, усиливающиеся при глубоком дыхании.

Повышенная потливость

В силу физиологических особенностей работы потовых желез здоровые дети практически не потеют. Тогда как при туберкулезе выделения из потовых желез усиливаются: у малыша постоянно мокрая спинка и ладошки. Потливость особенно выражена в ночные часы.

Увеличение лимфатических узлов

Характерно для туберкулеза. Первыми увеличиваются лимфоузлы (ЛУ), которые находятся у корней легких. От их величины зависит выраженность кашля.

Далее могут увеличиться ЛУ над ключицами, шеей, подмышками или другие группы. При этом лимфоузлы становятся мягкими и безболезненными.

Конечно, это не все симптомы коварного недуга, его проявления во многом зависят от поражения того или иного органа (кишечника, костей и так далее). Но наиболее часто у детей наблюдаются именно эти признаки. К тому же, помните, что нередко симптомы туберкулеза могут напоминать ОРВИ или бронхит.

На заметку.

В силу особенностей иммунной системы у детей раннего возраста (до двух-трех лет) туберкулез протекает особенно тяжело, быстро приводя к развитию осложнений:

туберкулезный сепсис (попадание в кровь МБТ)

милиарный туберкулез (образуются туберкулезные бугорки практически во всех органах)

плеврит (воспаление оболочки, покрывающей легкие)

туберкулезный менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга) и другие.

Что можете сделать вы?

Разумеется, если у вас возникло подозрение (достаточно всего 2-3 симптомов), что малыш заболел, обратитесь к педиатру. Поскольку необходимо как можно раньше определить правильный диагноз и назначить адекватное лечение.

И главное — воздержитесь от самостоятельного лечения ребенка антибиотиками! Поскольку туберкулезная палочка вырабатывает устойчивость ко многим препаратам. Поэтому потом справиться с недугом будет в разы труднее, а риск развития осложнений повысится.

Да и ребенок дольше будет принимать лечение, а назначаемые лекарственные средства для борьбы с туберкулезной палочкой далеко не так безобидны.

Как подтверждается диагноз?

У ребенка набирают необходимые анализы (крови, мочи), проводится рентген легких, исследуется мокрота и так далее.

Однако в постановке диагноза опираются на пробу Манту. Тест проводят для того, чтобы выявить чувствительность организма к туберкулезной палочке, развившейся в результате инфицирования.

К слову, не всегда положительная проба Манту (туберкулиновая проба) свидетельствует об активном заболевании. Нередко она просто говорит о том, что палочка присутствует в организме, но до поры до времени сдерживается иммунной системой, то есть попросту «спит». Однако при воздействии неблагоприятных факторов (стресс, простуда и другие) «просыпается», вызывая заболевание.

Лечение туберкулеза у детей

Проводится теми же препаратами, что и у взрослых: Изоноазид (ему отдается предпочтение), Стрептомицин и другие. Причем не всегда требуется госпитализация в стационар.

Как правило, при своевременном выявлении и адекватном лечении болезни улучшение общего состояния ребенка наступает довольно быстро, а недуг отступает. К тому же, поврежденные ткани у детей восстанавливаются лучше, чем у взрослых.

В случае инфицирования, но без явных признаков активной болезни, проводится химиопрофилактическое лечение.

Профилактика туберкулеза

«Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить». Пожалуй, трудно не согласиться с этим высказыванием. Касается оно и туберкулеза.

К тому же, следует помнить, что туберкулезная палочка не всегда, попав в организм ребенка, приводит к развитию заболевания. Потому что иммунная система справляется с «чужаком». И в ваших силах предотвратить формирование коварного недуга.

В профилактике развития туберкулеза у детей присутствует два направления:

1. Дети, не имевшие контакт с больными туберкулезом

Проводится плановая вакцинация и ревакцинация БЦЖ (содержит ослабленные живые бычьи МБТ) согласно утвержденному календарю прививок.

Для контроля противотубекулезного иммунитета проводится реакция Манту:

* раз в году, начиная с 12 месячного возраста до 18 лет — вакцинированным детям

* не вакцинированным — дважды в год, начиная с 6 месяцев до вакцинации БЦЖ

Однако у пробы Манту имеется несомненный минус — немалый процент ложноположительных реакций. Поэтому в перспективе планируется проведение внутрикожной пробы с препаратом Диаскинтест, который более чувствительный.

2. Дети, находившиеся в контакте с больным туберкулезом

Назначается химиопрофилактическое лечение противотуберкулезными препаратами.

Наряду с этими мерами очень важно наладить полноценное питание, а также создать охранный режим для ребенка: нормализовать сон, свести к минимуму стрессовые ситуации и так далее. Тогда иммунная система малыша дает достойный отпор «чужаку».

P.S. Дорогие родители, на сегодняшний день туберкулез — излечимый недуг. Главное — вовремя выявить его, тогда риск развития осложнений у ребенка будет минимален, а выздоровление наступит в разы быстрее. Поэтому если у вас возникли подозрения, что малыш заболел, обращайтесь к врачу. И совершенно неважно, подтвердятся ли ваши опасения или нет. Тут уж лучше «перебдеть, чем недобдеть».

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/