Ребенок не ест молочку? Вкусные детские рецепты из молочных продуктов

Молоко, кефир, творог и йогурты – основа детского питания. С молочным белком усваиваются полезные вещества и аминокислоты. Что же делать мамочкам, если подошло время молочного прикорма, а ребенок его не очень хорошо ест? В этой статье вы найдете интересные идеи подачи и рецепты блюд из молочных продуктов: коктейли, мороженое, десерты, запеканка, вареники, пудинг.

Весь первый год малыш подавал сигналы, не умея рассказать о своих предпочтениях: отталкивал ложку с прикормом, кривился от кислого творожка. В прошлых статьях мы выяснили, что только бабушки способны считать эти реакции баловством. Дитя до года – это чистый лист, идет честная демонстрация требований организма. Который именно в этом возрасте сообщает о возможной непереносимости тех или иных продуктов.

Но вот ребенок стал старше, и молочные продукты должны завоевать его любовь хотя бы в малом количестве. В магазинах неплохой выбор на витринах, и в основном это аналоги, заменители, десерты… Современные мамы покупают молочные продукты в фирменных магазинах и киосках, заводят дружбу с фермерами, делают домашний йогурт и творог. Мамы во все времена – волшебницы, когда дело касается возможности накормить семью максимально полезными продуктами. Но иногда волшебство подводит: как преодолеть капризы нехочухи и замаскировать молоко и кисломолочные продукты в рационе?

Приемы/лайфхаки/способы

- Делайте слаще. Тягу человека к сладким продуктам специалисты объясняют строго по-научному. Все начинается с привыкания в утробе мамы к сладкому вкусу глюкозы (от нее детки в животе икают), затем новорожденному предлагают сладкое грудное молоко или смесь. Для многих сладость остается вкусом жизни, материнской заботы. Добавьте в кислый кефир, творог или натуральный йогурт фрукты, ягоды, фруктовое пюре.

Но делайте это строго перед подачей: фруктовые кислоты конфликтуют с кисломолочными бактериями, поэтому в фабричных йогуртах используются замороженные, а не свежие добавки.

Делайте необычно

Коктейли с трубочками и зонтиками, йогуртное мороженое, многослойные десерты отнимают немного времени, а выглядят потрясающе. Это самая полезная маскировка молочных и кисломолочных продуктов для нехочух.

Делайте без перегибов

Термообработка убивает пользу, поэтому различные запеканки - это альтернатива фабричным десертам, а не поставка кальция, который после запекания переходит в неусвояемую форму. Сахар подавляет усвоение кальция и витаминов – переслащивать блюда бессмысленно. Проанализируйте питание ребенка: возможно, он уже употребляет достаточно фруктов, овощей и зелени, и молочные продукты ему не столь важны. Их важность обусловлена исторически – в нашей стране детям не выжить было без молока в периоды голода и войн, поэтому бабушки все еще уверены, что детский рацион без молока – пустой.

Делайте нежнее

С помощью бытовых приборов можно творить чудеса с нелюбимыми продуктами. Почему ребенок не любит творог – может, из-за комочков? Взбейте творог с йогуртом или «снежком» блендером. Таким образом вы повысите усвояемость молочного белка. Сырники из взбитого творога также будут нежными.

Делайте неправильно

Нарушайте привычки, если вам важно накормить ребенка кисломолочкой. Йогурт и взбитый творог – это готовые соусы и «намазки» к любым блюдам: фруктовый салат, тефтельки и котлеты, блинчики, хлебцы. Йогуртная заправка сочетается с овощными салатами из свеклы и моркови. Несколько ложек йогурта или детского творога без следа скроются в кашах. Используйте «неправильную» посуду: перекладывайте творог в яркие баночки с чужой этикеткой.

Делайте сами

Вкус домашних йогуртов отличается от промышленных. Если вам непременно хочется разнообразить рацион, обратите внимание на молоко миндальное, соевое, овсяное или кунжутное. Их легко приготовить дома самостоятельно – или купить в магазинах здорового питания, заказать в интернете. Это не молочный белок, но не менее, а в чем-то и более полезная альтернатива.

Рецепты

Овсяный кефирный коктейль с ягодами

2-3 столовых ложки овсяных хлопьев; 100 г ягод; стакан кефира; щепотка молотой корицы. Овсяные хлопья залейте небольшим количеством кефира и оставьте для набухания на 10-15 минут. Добавьте ягоду, разомните, долейте кефир и смешайте при помощи блендера до однородности. По желанию сдобрите щепоткой корицы.

Творожный пудинг

Творог – 200 г, яйца — 2 шт., манная крупа — 2 ст. ложки, сахар — 2 ст. ложки, соль — щепотка, сахар ванильный — 1 чайная ложка. Взбить яйца с сахаром, добавить творог и перетереть, чтобы не было комочков. Засыпать остальные ингредиенты и взбить миксером. Разливаем тесто по силиконовым формочкам, ставим их в микроволновку на 3 минуты. Мощность 700 Вт. Через 3 минуты выключаем и даем постоять еще 2 минуты, затем снова включаем таймер на 2 минуты. Пудинг готов!

Ленивые вареники без яиц

Творог (не слишком сухой) — 700 г, мука пшеничная / мука (+ горсть для формовки) — 200 г, вода — 1,5 л, соль — 0,5 ч. л. Поставьте на огонь воду. Добавьте к творогу муки, чтобы масса получилась как тесто. Из теста скатайте колбаску толщиной примерно в 2,5 см. Нарежьте на брусочки. Посолите закипевшую воду половиной чайной ложки соли, бросьте вареники и варите на среднем огне 3-4 минуты.

Творожная запеканка как в детском саду

Творог — 300 г, манная крупа — 4 столовые ложки, сметана — полстакана, сахар — 4 столовые ложки, яйцо — 2 штуки, разрыхлитель — 1 упаковка, изюм — 100 г, ванилин — щепотка, соль — четверть чайной ложки. Изюм вымойте и запарьте в кипятке. Сметану предварительно размешайте с манкой и дайте постоять 10-15 минут для разбухания. В чашу блендера сложите творог, разрыхлитель, манку со сметаной, ванилин и соль. Вместо разрыхлителя можно взять половину чайной ложки соды. Взбейте до состояния пасты. Яйца взбейте с сахаром до стойкой пены. Аккуратно подмешайте к яичной массе творожное тесто так, чтобы пена не опала. Добавьте изюм, перемешайте. Форму смажьте растительным маслом, присыпьте манкой дно и стенки. Налейте смесь. Поставьте в разогретую духовку на 180 градусов. Время приготовления 40-45 минут.

Мороженое по рецепту Джейми Оливера

2 чашки йогурта, 2 спелых банана, 200 г замороженной клубники и чашку замороженной черники, 2 столовых ложки меда. Нарезаете бананы и вместе с остальными ингредиентами, не размораживая ягод, отправляете в блендер. Измельчаете ингредиенты до однородной массы, заполняете ею формочки, втыкаете палочки и отправляете в морозилку на 3 часа.

Вкусное мороженое для школьника

Сливки жирные - 100 мл, йогурт - 2 стакана, сахар ½ стакана, желатин 1 ч. л., вода - 40 мл, фрукты - 500 г. Замочить желатин (1 чайная ложка без верха) в воде комнатной температуры. Оставить для набухания. Фрукты или ягоды вымыть и сложить в чашу для блендера, хорошо измельчить в пюре. Отдельно взбить сливки, добавляя сахар. Взбивать пока сахар не растворится до пышной пены. Добавить к ягодному пюре сливки и йогурт. Хорошо взбить миксером или блендером. Желатин слегка подогреть на плите или в микроволновке, чтобы растаял и добавить в получившеюся массу. Еще раз хорошо взбить. Разложить готовое мороженое по формочкам и убрать в морозильную камеру на 6-7 часов, а лучше на ночь.

Овсяное молоко

Замочите 200 г «Геркулеса» 2 литрами воды на 15-20 минут, хлопья должны увеличиться в объеме, но при этом не превратиться в кашу. Теперь взбейте жидкость при помощи блендера. Взбивать нужно до тех пор, пока жидкость не станет мутной. Все, молоко готово! Остается лишь процедить его через марлю или мелкое сито. По желанию можете добавить специи в небольшом количестве.

Миндальное молоко

Промойте сырой миндаль, залейте его питьевой водой. Оставьте на 1-2 дня. Далее воду слить, миндаль обсушить. Можно снять с орехов шкурку, и тогда молоко будет белее, но на вкусе готового продукта присутствие шелухи не сказывается. Засыпаем орехи в блендер, заливаем водой (на одну чашку миндаля две чашки воды). Измельчайте в течение 3-4 минут, процедите через марлю: выжимайте получившееся молоко из марлевого мешка. Оставшийся жмых не выбрасывайте – его можно заморозить и потом добавлять в выпечку.

