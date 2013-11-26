Лишний вес у детей: причины, последствия, методы коррекции

Совсем недавно считалось, что лишний вес у детей — это проблема Америки или стран Европы. Поскольку в этих государствах велико пристрастие к блюдам быстрого приготовления (фастфуду). Однако, к сожалению, сейчас и в нашей стране с этим вопросом дела обстоят неблагополучно: всё чаще и чаще можно встретить детей с избыточным весом. Поэтому мы в скором времени рискуем «догнать и перегнать» заграницу по этому показателю.

На самом деле ожирение — проблема, которая в большинстве случаев берет свое начало в детстве. Поскольку это не только сложности подбора одежды по размеру в детском отделе, но еще и насмешки в школе, а также риск развития многих заболеваний по мере взросления.

Немного статистики…

В США каждый третий ребенок страдает от лишнего веса, в Европе — каждый пятый, у нас пока ещё — каждый шестой. Как видите, тенденция наблюдается довольно грозная.

Когда бить тревогу?

Для детей и подростков не существует универсальной формулы, по которой можно определить соответствие веса тела по отношению к возрасту. Для этого используются центильные таблицы. Они представляют собой схемы, по которым можно сравнить показатели вашего ребенка с показателями других детей того же пола и возраста.

Чтобы понять, как по ним работать, представьте себе выстроившихся в шеренгу сотню детей на уроке физкультуры:

* стоящие в начале шеренги — великаны, опережающие своих сверстников;

* находящиеся ближе к центру соответствуют средневозрастным нормам;

* стоящие в конце строя — самые маленькие, отстающие от сверстников.

В центильных таблицах это отображается следующим образом:

если вес вашего малыша находится в пределах от 25 до 75 центилей, то это норма

когда вес меньше этих показателей, то у него недостаток массы тела

если вес больше, то, возможно, у ребенка избыточная масса тела.

Когда показатели больше или меньше средних, обязательно обратитесь к врачу! В приведенных таблицах по вертикали указан возраст ребенка, а по горизонтали — центили (3, 10, 25, 50, 75, 97).

Показатели веса для девочек Показатели веса для мальчиков

Каковы причины лишнего веса у детей?

Согласитесь, чтобы справится с любой проблемой, необходимо найти «корень зла» и лишь затем приступать к кардинальным мерам. Лишний вес у детей — не исключение.

Заболевания, которые могут привести к избыточному весу у ребенка

* Эндокринная патология. Нарушения работы щитовидной железы (понижение функции) и половых желез, сахарный диабет и другие.

* Травмы головы, иногда даже опухоли головного мозга (пролактинома).

* Наследственная предрасположенность.

Доказано, что в семьях, в которых родители имеют худощавое телосложение, риск развития у ребенка ожирения составляет всего 8%. Тогда как при ожирении одного родителя этот показатель равен 40%, а обоих — более 80%. Это связанно с тем, что наследуется ген, который способствует накоплению жира в адипоцитах (жировых клетках).

Хотя, вероятно, такая склонность связанна ещё и с тем, что в этих семьях имеется пищевая традиция, которая складывается годами:

- отдается предпочтение высококалорийной пище,

- преувеличенно относятся к понятию «порция»,

- особенности приготовления пищи,

Поэтому, возможно, речь не всегда идет о нарушениях на генетическом уровне.

Однако наиболее часто к избыточному весу у детей приводят:

* Психологические факторы. Дети, точно так же, как и взрослые, склонны «заедать» свои проблемы. И не важно, что это: незаслуженная плохая отметка в школе, трудности переходного возраста, семейные неурядицы взрослых, несчастная любовь, экзамены или нежелание идти в ненавистную школу. В этом случае еда становится эквивалентом душевного комфорта.

* Пристрастие к компьютерным играм и телевизору — это бич современного поколения. Поскольку сейчас для наших детей подвижные игры не всегда интересны. Они хотят поскорее пройти очередной уровень в игре, получить новую виртуальную жизнь и так далее.

И, к сожалению, родители сами иногда виноваты в этом, поскольку включают малышу мультик, будучи заняты. И их тоже можно понять, поскольку жизнь из года в год всё дорожает и дорожает.

* Любовь к фастфуду. Не секрет, что большинство наших детей обожают чипсы, картошку фри, пиццу, гамбургеры. Оно и понятно, ведь блюда действительно вкусные.

А между тем, в них большое содержание опасных жиров и консервантов, которые приводят к увеличению уровня холестерина. В результате у ребенка могут развиться некоторые заболевания.

Вместо нормальной еды дети часто отдают предпочтение сладкому и газированным напиткам.

* Нарушение режима питания. Пожалуй, эта причина берет свое начало ещё с той поры, когда кроху просят поесть, сопровождая присказками да уговорами в духе «ложечку за папу, ложечку за маму…», пока он не съест всё, даже если упорно отказывается.

Малыша немного постарше заставляют съесть определенную порцию, награждая за это чипсами или сладеньким. В результате ребенок привыкает кушать больше, чем требует его организм.

К тому же, начав посещать школу, ребенок не всегда плотно завтракает или может вообще отказаться от завтрака. Однако потом в школе с радостью и вредом для себя же перекусит чипсами, сухариками, шоколадными батончиками, а вечером уже плотно поужинает.

Избыточный вес — опасность для всего организма

Особенно опасны лишние килограммы в доподростковом возрасте, поскольку начинается гормональная перестройка организма ребенка, у него формируются мышцы и скелет. Поэтому если в этом возрасте ребенок перестает активно двигаться, а отдает предпочтение компьютерным играм, то ни к чему хорошему это не приведет.

Лишние килограммы «бьют» практически по всем органам и системам, угрожая формированием тяжелых заболеваний по мере взросления ребенка.

* Сердце и сосуды. Повышение артериального давления, развитие сердечной недостаточности, артериосклероз, стенокардия.

* Пищеварительная система. Панкреатит (воспаление поджелудочной железы), холецистит (воспаление желчного пузыря), склонность к запорам. Иногда жир откладывается в печени и замещает нормальную печеночную ткань, приводя к печеночной недостаточности.

* Эндокринная система. Недостаток гормона поджелудочной железы, отвечающего за усвоение сахара (инсулина), приводит к развитию сахарного диабета второго типа.

* Кости и суставы. Из-за избыточного веса увеличивается нагрузка на кости и суставы. В результате деформируются кости скелета и разрушаются суставы.

* У девочек с лишним весом выше риск бесплодия.

* Нередко наблюдаются расстройства дыхания во время сна: апноэ (эпизоды остановки дыхания), храп.

* Психоэмоциональная сфера. Ребенок, страдающий от лишнего веса, не всегда может разделить со сверстниками многие развлечения, связанные с физической активностью. Он часто слышит в свой адрес насмешки от сверстников, ведь дети порой бывают очень жестоки. В результате он замыкается в себе, у него появляется масса детских комплексов или может развиться даже депрессия.

Лишний вес у ребенка — дело всей семьи

Если на ваш взгляд у вашего ребенка лишний вес, то прежде чем предпринимать какие либо действия, обязательно обратитесь к врачу, чтобы исключить медицинскую проблему.

К тому же, не каждый ребенок, у которого имеется небольшой избыточный вес, страдает ожирением. Ведь иногда у некоторых детей структура тела несколько выше средних показателей. Поэтому необходимо учитывать соответствие роста и веса на определенном этапе развития ребенка. Именно это и сделает доктор: рассчитает индекс массы тела.

Итак, если медицинская проблема исключена, то в ваших силах многое изменить. Но во всём процессе должна участвовать вся семья. Ведь трудно объяснить ребенку, почему всем сегодня можно побаловать себя сладеньким, а ему полагается только безвкусная каша на воде.

Однако не переусердствуйте. Поскольку ребенок должен расти и развиваться, что невозможно без поступления в организм всех необходимых питательных веществ, а также дополнительных калорий.

Поэтому у детей в борьбе с лишним весом имеются некоторые особенности:

* Если у ребенка до семи лет нет проблем со здоровьем, то цель лечения — поддержание веса на определенном уровне, чтобы по мере взросления килограммы перешли в сантиметры.

* После семи лет рекомендуется снижать вес постепенно: не более 400 грамм в неделю или до 500 грамм в месяц. В зависимости от исходного веса. Поэтому какие-либо «новомодные» диеты для детей не приемлемы. Если уж и придерживаться определённой диеты, то только той, которую порекомендовал врач.

Однако вы сможете помочь своему ребенку сами, следуя некоторым советам.

Организуйте правильно питание

* Пресеките «кусочничество» для всех членов семьи. То есть для всех всё должно быть строго: завтрак, обед, полдник, ужин. Причем постарайтесь, чтобы за столом собиралась вся семья, ешьте не спеша, расскажите, как прошел день или поделитесь своими планами на ближайшее будущее.

Однако, чтобы малыш не чувствовал себя одиноко в перерывах между едой, на столе должны быть фрукты (апельсины, яблоки). Чтобы он мог только один раз между основными примами пищи перекусить.

* Отдайте предпочтение овощам и фруктам. Поскольку они не только кладезь витаминов и многих «полезностей», но еще и источник клетчатки, которая дает насыщение.

* Постарайтесь исключить «вредности» или хотя бы их ограничить: чипсы, сухарики, крекеры, печенье, замороженные продукты, сладкие напитки и полуфабрикаты.

* Конечно, нельзя совсем обойтись без «вкусностей», поэтому изредка балуйте малыша ими.

* Старайтесь не использовать еду как наказание или награду.

* Пресеките все приемы пищи перед экраном монитора компьютера или телевизора. Поскольку чувство насыщения наступает намного позднее, если ребенок отвлекается. В результате он съедает намного больше.

Причем, этот пункт касается всех членов семьи!

* Старайтесь красочно оформлять стол: нарезайте красиво овощи, фрукты, хлеб и так далее.

* Ограничьте до минимума походы с ребенком в кафе и рестораны (особенно с едой быстрого приготовления). Поскольку в такой пище содержится большое количество вредных жиров, быстрых углеводов и консервантов.

* Постарайтесь «обманывать» организм ребенка: подавайте еду в небольших тарелках. Таким образом, создается впечатление, что еды много. Постепенно ребенок привыкнет к небольшим порциям, а, повзрослев, сам станет ограничивать себя в еде.

* Ограничьте в рационе ребенка продукты с содержанием быстрых углеводов: макароны, белый хлеб, рис белый стандартный, мармелад, картофель в мундире, сахар. Поскольку, попав в желудок, они сразу усваиваются организмом.

* Отдайте предпочтение методам приготовления пищи, которые наиболее полезны для ребенка. К примеру, вместо того, чтобы пожарить цыпленка, лучше испеките его в духовке или сварите.

Увеличьте физическую нагрузку и уровень активной деятельности

! Приложите усилия к тому, чтобы ребенок максимально двигался. Прекрасно подойдут для этой цели активные игры: салочки, прятки, прыжки через скакалку, катание на роликах.

! Ограничьте время нахождения перед телевизором или экраном монитора компьютера до двух часов в день.

! Вместе занимайтесь тем, чем нравится вашему малышу, подавая собственный пример: походы в лес, плаванье в бассейне, прогулки в парке.

! Позвольте ребенку самому выбрать вид спорта, которым он хочет заниматься, а также дни недели для тренировок. Поскольку если он не будет получать удовольствия от занятий, то всё может закончиться довольно плачевно: «заеданием» стресса и диваном.

! Подавайте собственный пример: купите себе абонемент в бассейн или тренажерный зал.

! И, наконец, самое главное — всегда хвалите ребенка за любые достижения: будь то вынесенное ведро мусора или отличная игра в футбол!

Конечно, проблема лишнего веса у детей должна решаться не только в отдельно взятой семье, но и на уровне муниципальных властей. Поскольку необходимо правильно организовать питание в школах и детских садах, открывать и поддерживать финансово спортивные секции для детей. Но, к сожалению, чаще всего родители в одиночку стараются справиться с этой проблемой. А задача эта — не из легких.

Однако, в ваших силах помочь ребенку гармонично развиваться физически и психоэмоционально, а также формировать правильные пищевые привычки. Ведь это даст вашему малышу возможность в будущем поддерживать здоровый вес, несмотря на колебания гормонов (особенно в подростковом возрасте), а также позволит легче вступить во взрослую жизнь.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения