Почему он такой голодный после садика? (Часть II)

Первая часть статьи: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4717.

Продолжаем разборки с садичным питанием. Меню для детских учреждений разработано с учетом возрастных особенностей, все блюда в нем продуманы. Но бывают неприятные случаи, когда ежедневное меню перекраивается с учетом настроения медицинского работника – либо других факторов. В итоге получаются несочетаемые варианты вплоть до селедки с молоком. Отследить эти огрехи могут только сами родители, как и решить проблему питания на общих собраниях. К сожалению, за ежедневной рутиной садичные работники могут не придавать значения таким «мелочам».

Вот цитата из статьи «Методика и организация рационального питания в детском учреждении», из нее можно понять, по какому принципу садичное меню составляется именно таким образом. Соблюдаются ли указанные принципы в вашем ДОУ? Несмотря на то, что в статье использованы давние принципы и нормы, заложенные еще Минздравом СССР, все замечания в ней верны по сию пору и будут верны еще сто лет – и, надеюсь, они еще немного потеснят наступающую эру фаст-фуда.

В детском учреждении перспективное меню составляют на 7—10 дней. Это дает возможность правильно распределять продукты в течение недели, обеспечивать разнообразие блюд, наиболее рационально расходовать денежные средства и, что особенно важно, своевременно заказывать необходимые продукты на базе. Перспективное меню составляет врач, а там, где нет врача,— медицинская сестра и диетсестра. В нем предусматривают чередование блюд, особенно основных, чтобы они не повторялись на протяжении недели. Исключение могут составлять те полезные для детей блюда, которые им больше нравятся. Однако нельзя идти у детей на поводу. Необходимо настойчиво приучать их к разнообразной пище, особенно к овощам, молоку, творожным блюдам, блюдам из овсяной крупы и др. Уже с 1,5—2 лет детям дают салаты, приготовленные не только из вареных, но и сырых, свежих и квашеных мелко нарезанных овощей, различной зелени. Если ребенок отказывается от незнакомого или нелюбимого им блюда, сначала дают это блюдо в небольшом количестве и заботятся о том, чтобы оно было вкусно приготовлено. Можно прибегнуть к маскировке овощей, например, капусту сочетать с картофелем в виде зраз, морковные блюда в виде морковно-овощных запеканок. Охотно дети едят винегрет. Расход продуктов на каждое блюдо определяется по картотеке или рецептурам, представленных в руководствах по детскому питанию. Составляя меню, следует учитывать, что молоко, хлеб, сахар, мясо, овощи, крупы необходимо включать в рацион ежедневно; рыбу, сыр, сметану — не каждый день. Однако в течение недели полагающийся набор продуктов должен быть полностью реализован. Чтобы определить, сколько раз в течение недели в меню можно включать мясное, рыбное, творожное или какое-либо другое блюдо, необходимо суточное количество продукта, указанное в наборе, умножить на 6, если учреждение работает шесть дней в неделю, или на 7 — для домов ребенка и санаториев. Затем уточняют по картотеке или рецептурам, сколько продукта идет на изготовление одной порции того или иного блюда отдельно для детей раннего и дошкольного возраста. Например, творога по рекомендуемым нормам в день ребенку полагается 40 г, а на шесть дней это составит 240 г. Этого количества достаточно для приготовления творожных блюд три раза в неделю; предположим, в один день пойдет 90 г на сырники, в другой — 70 г на ленивые вареники и в третий день — 80 г на пудинг. Для всех детей дошкольного возраста количество творога может быть одинаковым, творожные блюда готовят для обеих возрастных групп по одному выходу порций. Расход мяса, рыбы, масла, овощей на приготовление одного и того же блюда для детей раннего и дошкольного возраста будет разным. Это важно учитывать, если пища готовится в одном котле. Составляя меню на день и распределяя продукты на отдельные приемы пиши, необходимо помнить, что белковая пища возбуждает нервную систему, поэтому мясные и рыбные блюда, а также блюда из бобовых, содержащие много белка, рекомендуется давать преимущественно в первую половину дня — на завтрак и обед. Первые блюда необходимо правильно сочетать со вторыми. Если на первое блюдо приготовлен крупяной суп или бульон с вермишелью, то гарнир к мясному или рыбному блюду должен быть овощной. Желательно давать гарнир из нескольких видов овощей, правильно сочетая их. Например, к рыбе на гарнир дают картофель с зеленым горошком или картофель с тушеной свеклой. К мясному блюду — картофель и капусту, к паровым котлетам, курице — рисовую кашу, свеклу и морковь. Если на первое блюдо приготовлен борщ, щи, овощной суп, то ко вторым блюдам можно дать гарнир из круп или вермишели, огурец, помидор. К крупяным гарнирам также полезно дать некоторое количество овощного гарнира. Отдельные основные мясные и рыбные блюда можно подавать с соусом или подливами, которые разнообразят питание детей, способствуют повышению аппетита и улучшению усвояемости. На ужин рекомендуется готовить различные овощные, творожные и крупяные блюда: винегрет, овощные запеканки, пудинги и т. д. Творог, как и мясо, содержит много белка, но молочные белки быстрее перевариваются и усваиваются. Допустимо иногда на ужин включать и рыбные блюда, белки которых быстрее перевариваются, чем белки мяса. Больше внимания необходимо уделять меню завтраков. Именно в них много погрешностей. Одна из них — однообразие блюд (только каша и чай). Такое питание не может обеспечить организм ребенка достаточным количеством белков животного происхождения. Если учесть, что в завтрак выдается 5—10 г сливочного масла на хлеб, то в таком приеме пищи избыток жира над белком составляет два и более раза. Это ухудшает усвоение даже того количества белка, который имеется в каше. Подобные завтраки не пополнят организм ребенка важными аминокислотами — лизином, метионииом и др., а также витаминами. Это может существенно отразиться на его здоровье. Поэтому в продуктовые наборы для завтраков следует вводить мясо и рыбу. На ужин, как уже отмечалось, давать детям мясо не рекомендуется. К тому же приготовление мясных и рыбных блюд на завтрак позволяет полностью использовать дневную норму рыбных и мясных продуктов. Количество животного белка можно повысить за счет яиц, омлета, сыра. Добавление в меню завтрака 10-15 г сыре обогащает его 3—4 г животного белка, в том числе 75—140 мг триптофана, 75—100 мг метионина и 160—260 мг лизина. Сыр повышает аппетит. Замечено, что дети более охотно съедают кашу с сыром. Для возбуждения аппетита и обогащения завтрака микроэлементами и витаминами в меню включают небольшое количество овощной закуски из свежих сезонных или консервированных овощей: икру из кабачков или баклажанов, салаты из помидоров, огурцов, зеленого салата и лука с укропом и петрушкой, бутерброды с маслом и сладким перцем, старшим детям к хлебу с маслом можно дать дольку чеснока. Полезно давать детям морковный сок, 50 г которого почтя полностью покрывают суточную потребность ребенка в каротине. В ясельной группе можно дать сырую тертую морковь с сахаром, а старшим детям — чищеную целую. В отдельные дни на завтрак дают кусочек сельди с картофелем и луком, зеленым горошком. Каждый день для приготовления завтрака необходимо использовать не менее 200—250 г молока. При четырехразовом питании составляется меню и на полдник. Обычно в полдник дается молоко либо кефир с печеньем или булочкой, фрукты или фруктовый сок. При трехразовом питании третий прием пищи делают более калорийным, чем полдник при четырехразовом питании. Он должен состоять из двух блюд: рагу овощное с небольшим количеством мяса или рыбное блюдо (рыбные фрикадельки, белип, рыба по-польски и т. д.), омлет, пудинг творожный, каша (если её не было на завтрак) и молоко или кефир с булочкой. В целом за день ребенок должен получить в детском учреждении не менее 80 % физиологической нормы питательных веществ. Остальное он дополучает во время домашнего ужина. В течение дня питание ребенка должно быть разнообразным. Повторение одних и тех же блюд не допускается. (адрес документа: http://pitanie-detey.ru/)

Чем кормить дома?

Вечером, а также по выходным предлагайте ребенку легкую и полезную еду. В выходные можно обогатить меню продуктами, не входящими в казенный рацион. Например, «живая» кисломолочка, яйца, сырые овощи, а в некоторых садиках наблюдается дефицит свежих фруктов, рыбных блюд. Не старайтесь непременно откормить детей пирожками и мясом. Стремление накормить посытнее – это национальная традиция, а не голос разума. Все-таки, время за окном уже другое, нужно как-то перестраивать свое отношение к рациону в сторону пользы и разнообразия. Ребенок в садике испытывает достаточные нагрузки на нервную и физическую систему, ему необходимы полезные вещества – витамины, микроэлементы. Особенно в период с весны до осени, когда организм должен качественно подготовиться к «простудному» периоду.

Что касается ужина: если вы точно знаете, что ребенок в садике не наедается – значит, делайте ужин поплотнее: каша, овощное рагу, рыба с гарниром. Поверьте: если человек голоден, он съест все, что ему предлагают. Ребенок, всю дорогу умоляющий о еде, по приходу домой не должен отказываться от горячего блюда. Отказывается? – поздравляю! - причина не в голоде. За исключением ситуаций, когда существует резкое неприятие каких-либо конкретных блюд, а не просто желание выпросить что-либо повкуснее. Во всех остальных случаях голодный ребенок съест все. Если он начинает капризничать, выпрашивая печенье и другие «куски» - значит, его голод имеет характер психологический, и организму требуется не еда, а утешение: расслабление, удовольствие, чувство покоя. Поиграйте, займитесь чем-то вдвоем. А потом, глядишь, и правда кушать захочется.

Плотный ужин должен быть не менее чем за три часа до сна, ближе ко сну – только легкий перекус (кефир, йогурт, фрукты). Мамы редко обращают внимание на соответствие вечерней еды и сна, это ошибка. Во сне человек усваивает полученные питательные вещества. Мясной ужин нежелателен, мясо переваривается 5-6 часов и не дает отдыха желудку, предпочтительнее рыба, овощи, кисломолочка. Завтрак – это углеводный заряд, а ужин - белковый.

Вечером, забирая ребенка из садика, обязательно загляните в меню. Вы будете примерно знать, что ел ребенок в течение дня, чем ужинал – и что ему можно предложить вечером. Ужин дома и садичный ужин должны быть сочетаемыми! Расспросите воспитателя о том, хорошо ли ребенок кушал, доедал ли порции. Если синдром «недоедания» по вечерам прогрессирует - причины его, скорее всего, совсем не в питании. В том же отсутствии внимания или переизбытке свободного времени, или темпераменте. Съел картошку с мясом и не наелся – это нормально для мужчины, отработавшего на руднике. Не для ребенка, даже садичного. Если он не наедается питательными блюдами – это может означать, что в домашнем рационе есть какие-то ошибки, их надо исправлять. Например, привычка к постоянным перекусам, когда горячая пища непременно заедается десертами.

Нужно ли кормить с утра перед садиком?

Только в том случае, если ребенок не ест садичную кашу или встает за два часа до выхода. После сна организм находится в режиме интенсивной детоксикации, очищая себя от шлаков и побочных продуктов метаболизма. В продолжение утра (когда переработка пищи заканчивается) включается режим выживания, организм начинает интенсивно вырабатывать энергию, запускается механизм бодрствования, призванный противостоять стрессам и утомлению. Если завтрак будет правильным, процесс выработки энергии тоже запустится верно. Неправильный завтрак запускает обратные механизмы. Падает сопротивляемость к вирусам, стрессам. К тому же утреннее печенье сбивает аппетит, ребенок нередко отказывается от полезной каши в садике, а потом родители причитают, что дитя в садике по утрам остается голодным, и снова прикармливают перед выходом. Даже если аппетит у ребенка хороший, и в садике он обязательно позавтракает, утреннее печенье лучше ограничить или убрать вовсе. Особенно в зимние «вирусные» периоды, когда дети часто передают друг другу разные болячки. Завтрак для человека очень важен, и дневное самочувствие (здоровье, умственная активность) напрямую зависит от завтрака. Например, прием сладкой пищи с самого утра способствует дневному упадку сил. Недаром самым полезным началом дня считается стакан чистой воды натощак, затем требуется сложноуглеводный завтрак, обогащенный витаминами группы В (каша+бутерброд). Если уж без печенья не обойтись – выбирайте самое простое по составу. В качестве легкого завтрака можно предложить йогурт, фрукты.

Если трудовой день не ограничивается садиком

Иногда после садика ребенка ведут еще куда-либо: в секцию или кружок. Эти мероприятия целиком и полностью находятся в зоне ответственности родителей. Если вы решили, что ребенку необходимы дополнительные нагрузки – значит, вы должны контролировать его вечерний рацион. Перед спортивными занятиями нельзя выдавать мучные и сладкие перекусы. Кормить перед танцами или у-шу печеньем или булочками абсурдно – тогда лучше тихо-мирно идти домой, а не вперед к спортивным достижениям. Даже если спортивные занятия проходят в легкой форме – например, не танцы, а ритмика – все равно для детского организма этой нагрузки, да еще после садика, вполне достаточно. И еда перед тренировкой должна быть соответствующей. То же самое касается и творческих занятий: активность мозга, концентрация напрямую зависят от полученного перекуса. Неправильная еда одинаково отнимает на себя энергию у мозга и мышц.

Перекус между садиком и секцией состоит из белковой пищи: детский йогурт, творожок, яйца, молоко, кефир, сыр. Если необходимо выдать ребенку что-либо по дороге, возьмите с собой бутылочку йогурта или сок, сухофрукты, перепелиные яйца, хлебцы с сыром - все это можно легко съесть и на ходу.

Рецепты «от детского сада»

Бывает, что ребенок любит запеканки и пышные садичные омлеты, а иногда сами взрослые ностальгируют по студенческой столовой. Хотя для некоторых эти запеканки вспоминаются как бесконечный кошмар. Но если вы – нечаянный поклонник садиковских (или «столовских») блюд, их можно готовить на завтраки или ужины. Необходимое пояснение: столовские омлеты делают не из свежих яиц, а из меланжа - цельного яичного порошка. Отсюда и цвет и пышность. В домашних условиях из цельных свежих яиц это сделать довольно трудно. Яйца надо не взбивать, а только аккуратно смешивать вилкой, да так, чтобы воздуха туда не вбить.

Омлет (все продукты указаны из расчета порции на одного ребенка!)

Яйцо – 48 г, молоко – 50 мл, масло – 2 г, мука – 3 г.

Яйца перемешиваются, добавляется мука, смесь размешивается в молоке, по вкусу добавляется соль. Противень смазывается сливочным маслом и на него выкладывается слой будущего омлета высотой 2,5-3 см. Выпекается 8-10 минут при температуре 180-200 градусов.

Омлет «столовский»

1 яйцо или 40 г меланжа, 15 г молока или воды, 0,5 г соли, 3 г масла или маргарина.

Смешать яйца с молоком, добавить соль. Не взбивать! - просто смешать. Вылить будущий омлет в жаропрочную форму смазанную жиром, такого размера, чтобы слой был высотой 2,5-3 см (вот и секрет его толщины). Выпекать в жарочном шкафу (то бишь в духовке), разогретом до 180-200С 8-10 минут. Чтобы корка сверху не подгорала - минуты через 3-4 закрыть все это дело фольгой.

Творожная запеканка по ГОСТу

Творог - 135г, крупа манная или пшеничная мука - 10г-12г, сахар - 15г, яйца - 4г, маргарин - 5г, сухари - 5г, сметана - 5г, масса готовой запеканки-150г, сметана - 30г.

Протертый творог смешивают с мукой или предварительно заваренной в воде (10мл на порцию) и охлажденной манной крупой, яйцами, сахаром и солью. Подготовленную массу выкладывают слоем 3-4см на смазанную жиром и посыпанную сухарями форму. Поверхность массы разравнивают и смазывают сметаной, запекают в жарочном шкафу 20-30 мин. до образования на поверхности румяной корочки. При отпуске нарезают запеканку на куски квадратной или прямоугольной формы и поливают сметаной.

P.S. Учтите что яйца в рецепте в граммах. Так что на 1кг 350г творога надо всего 1 яйцо.

Творожно-манная запеканка

250г. творога, 1 ст. ложка сахара, 0.5 чайной ложки соли, 2 яйца взбить, 2 ст. ложки манной крупы, 0.5 стакана молока.

Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с сахаром: Белки взбить с сахаром, причем сначала на медленной скорости миксера потом на максимальной. Добавлять их ко всем ингредиентам в последнюю очередь, осторожно перемешивая ложкой. И конечно форму надо брать соответствующую количеству продуктов. Если вы 100гр. творога размажете по противню, конечно, ничего не получиться. Добавить творог, соль и набухшую манку. Всё перемешать и вылить в форму, смазанную маргарином и посыпанную сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало). Запекать в разогретой духовке при мощности 200 градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится. Как вариант, молоко можно заменить сметаной – говорят, что тогда запеканка точно не опадает.

Морковно-рисовая запеканка

1,5 дл. риса для каши, 0,5 л. воды, 250 мл. молока, 0,5 кг. моркови, 2 яйца, 0,5 ч.л.соли, 1-3 с.л. сахара, масло

Рис отварить в воде до готовности. Затем в рис добавить молоко, тертую морковь, яйца, сахар. Полученную массу выложить в форму, сверху положить хлопья масла. Печь при температуре 175 градусов 1-1,5 часа.

Творожно-вермишелевая запеканка

1 ст. мелкой вермишели, 2 пачки творога, 1 ст. сахара, 4 яйца, изюм, ванильный сахар - по вкусу.

Отварить в подсоленной воде вермишель и слить воду. Творог растереть с сахаром и яйцами (2 желтка оставить для смазки), добавить изюм, ванильный сахар, вермишель. Форму смазать маслом, выложить приготовленную смесь, сверху смазать желтками и выпекать при температуре 180 градусов до золотисто-коричневой корочки. (адрес рецепта: http://gotovim-doma.ru/)