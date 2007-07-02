Первое лето? Чудесное!

http://www.nanya.ru/

Сплошные витамины

Резкие перемены в питании малыша всегда нежелательны, а летом - тем более. Поэтому, если ваш ребенок до сих пор ест мамино молочко, постарайтесь сохранить грудное вскармливание до осени, таким образом вы предотвратите возможные кишечные заболевания.

Детям, которые находятся на искусственном или смешанном вскармливании и привыкли к определенной смеси, продолжайте давать этот продукт, не заменяя его без особой необходимости другим.

В жаркие дни малыш, возможно, предпочтет супам и кашам фрукты или несладкие фруктово-овощные отвары. Нет ничего страшного, если в дневные часы он будет есть хуже обычного: в жару выделение пищеварительных соков снижается и чувства голода не возникает. В таких случаях мясное блюдо или овощное пюре можно предложить на ужин.

Летнее меню здорового ребенка включает почти все ягоды, фрукты и овощи за небольшим исключением. Например, свежие огурцы, как показывает практика, у некоторых детей могут вызвать нарушение стула. При появлении первых признаков нарушения пищеварения следует воздержаться от продуктов, их вызвавших. Свеклу полезно давать детям со склонностью к запорам, добавляя в овощное пюре. Кроме того, вареный, мелко натертый овощ можно заправить несколькими каплями растительного масла, лимонного сока и предложить малышу чайную ложку этого блюда как дополнительный гарнир к мясу.

Ребенку 10-11 месяцев можно дать маленький ломтик свежего помидора. Однако это может вызвать аллергическую реакцию, значит, детям с проявлением экссудативного диатеза помидоры не рекомендуются. Это же относится к клубнике. Фруктовые пюре летом готовят из свежих фруктов: яблок, зрелых мягких абрикосов, персиков. А вот из вишни, черной и красной смородины, малины лучше получаются соки.

В течение дня допустимо давать ребенку только один вид новых для него ягод или фруктов, а общее их количество не должно превышать 100-150 г в 6-9 месяцев и 150-200 г - в конце первого года жизни.

Болезнь «грязных рук»

Главное в профилактике кишечных инфекций - строжайшее соблюдение правил гигиены. Летом достаточно нескольких часов, чтобы микроорганизмы, поселившиеся в пищевых продуктах, размножились в количествах, которые способны вызвать тяжелое заболевание. Поэтому готовить ребенку пищу следует непосредственно перед едой. Молочные продукты, предназначенные для употребления в течение дня, необходимо хранить в холодильнике.

Тщательно мойте овощи и фрукты. Те, которые кроха будет есть в сыром виде, сначала вымойте под проточной водой, а затем обдайте кипятком. С абрикосов и персиков после этого легко снять кожицу, чтобы приготовить пюре. Особого внимания требует обработка клубники: на ягоды могут попасть земля, частицы удобрений, обсемененные микробами.

Следите за чистотой в доме и на кухне. Уничтожайте мух. Чаще мойте руки с мылом сами и малышу.

Если у ребенка появились рвота, частый жидкий стул - не занимайтесь самолечением, а сразу вызовите врача. До его прихода не кормите малыша, только давайте ему пить - небольшими порциями и часто.

Перегрелся или озяб?

Помимо пищевых проблем, значительную опасность представляет для малыша обилие прямых солнечных лучей, которые воз- буждающе действуют на нервную систему маленьких детей. Их тепловой обмен несовершенен, поэтому перегрев наступает быстро и переносится тяжело. Кроме того, кожа малышей очень нежная, чувствительная, поэтому на ней быстро возникают ожоги. Поначалу их можно и не заметить, но спустя несколько часов после чрезмерного для ребенка пребывания на солнце кожа краснеет, повышается температура, малыш становится капризным, плачет, отказывается от еды. В таких случаях необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Если во время прогулки ребенок беспокоен, жадно пьет, а на коже у него появились маленькие красные пятнышки - потница, значит, он перегрелся и его следует сразу же раздеть, снять хотя бы часть одежды. В летний день малыш после полугода может оставаться на улице в ползунках и легкой хлопчатобумажной рубашечке, в тени - без головного убора, а на солнце обязательно в легкой светлой шапочке. Ему вполне достаточно отраженных солнечных лучей, которые падают на него, когда он находится под деревьями или навесом.

В средней полосе нашей страны летняя погода переменчива и от родителей требуется максимум внимания, чтобы ребенок не только не перегрелся, но и не озяб. Вполне возможно, что сегодня вам придется одеть малыша не так, как вчера, и даже во время одной прогулки или сна на воздухе не раз сменить ему кофточку и прикрыть байковой пеленкой.

Закаляемся!

Лето - самая удобная пора для закаливания, которое должно войти в повседневный быт ребенка с той же необходимостью, что и умывание. Не подумайте, что малыша придется приучать к каким-то спартанским, суровым условиям, - речь идет о планомерном и постепенном повышении устойчивости организма к простудным заболеваниям, укреплении его защитных сил, повышении его приспособительных возможностей. Самая мягкая закаливающая процедура - воздушные ванны. Если вы уже проводили их в комнате, сейчас можно и нужно перенести эту процедуру на открытый воздух. Начинайте в теплый безветренный день при температуре воздуха не ниже 22о-23о С. Ребенка можно раздеть до пояса или оставить совсем голеньким на несколько минут. Увеличивая продолжительность такой ванны каждые 3 дня на две минуты, доведите ее до получаса. Предоставьте раздетому малышу в детском манеже или на одеяльце свободу движений - пусть ползает, садится, привстает, возится с игрушками. В конце лета проводите такие процедуры и в более прохладные дни, а если ребенку это нравится, можно увеличить и их продолжительность.

Прекрасное закаливающее действие оказывает вода. Очень эффективны влажные обтирания и обливания. Обтирать ребенка надо смоченной в воде и слегка отжатой махровой рукавичкой. Сначала только руки, от пальчиков до плеча, через три дня еще и грудь, потом еще и спину и, наконец, все тело. Температура воды в начале - 32о С, а дней через 7-10 снижайте ее каждые три дня на 1о С, доведя до 27о С.

Зимой детей после полугода можно купать через день, но летом пусть кроха принимает ванну ежедневно: температура воды - 35о-36о С, а для обливания - 34о С. Обтирание лучше делать утром, а ванну - перед ночным сном.

В открытых водоемах детей до года купать нельзя не только из-за опасности переохлаждения, но и возможного наличия в воде болезнетворных микробов.