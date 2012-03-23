Стоматит у детей. Лечение

В детской практике стоматиты являются одним из самых основных и распространенных инфекционных заболеваний полости рта. В переводе латинского «стоматит» обозначает воспаление слизистой оболочки полости рта. Стоматиты это группа заболеваний, в которую входит – кандидоз полости рта, герпетический и афтозный стоматит, стоматиты, которые возникают на фоне различных инфекционных заболеваний, бактериальные, травматические и аллергические стоматиты.

Каждый вид стоматита характерен для определенного возраста , так, например, кандидоз полости рта может возникнуть у новорожденных детей буквально с первых недель жизни. Герпетический стоматит возникает у маленьких детей, наиболее характерный возраст с года до трех, а у детей младше полугода практически не возникает. Афтозный же стоматит характерен для детей школьного возраста. Но из всех правил есть исключения.

Почему возникает стоматит?

Причин стоматита много, у каждого стоматита есть свой возбудитель или причина, взаимодействие с ними приведет к возникновению заболевания. Но не только сами причины являются основополагающими в возникновении стоматита, играет роль иммунная защита ребенка и особенности анатомического строения слизистой оболочки. У детей слизистая тонкая и нежная, ее без труда можно травмировать. Микротравмы могут инфицироваться, не отлажена работа иммунной защиты, как полости рта, так и всего организма в целом и она не способна противостоять патогенному воздействию возбудителя, как следствие - возникает стоматит.

К защитным механизмам полости рта относится слюна, у детей 5 – 6 месяцев происходит адаптация слюнных желез к работе и наблюдается обильное слюноотделение. Сам состав слюны еще не адаптировался, и в ней достаточно мало ферментов, которые обладают антисептическим действием. Все эти факторы в сумме провоцируют возникновение стоматитов.

Кандидоз полости рта

Кандидоз полости рта или молочница это самое распространенное заболевание в стоматологии детского возраста. Возбудителем данного заболевания является дрожжеподобные грибы рода Candida. Эти грибы могут находиться в полости рта в качестве условно-патогенной микрофлоры и долго не вызывать заболевания.

Как можно заразиться?

Передача возбудителя может осуществляться множеством способов, основной источник этих грибов - родители. Ребенок может быть инфицирован с самого момента рождения, когда проходит по родовым путям матери с вагинальным кандидозом. После рождения родителям трудно удержаться от поцелуев, а сам поцелуй может стать механизмом передачи грибов от родителей к малышу. Кроме того, получить грибы малыш может и при грудном вскармливании, когда у матери кандидоз соска, или при искусственном вскармливании, когда мамочка облизывает соску или пустышку малыша.

Родители часто и не догадываются о своем носительстве, так как грибы не приносят никаких неудобств и могут не вызывать у взрослого никаких заболеваний. А вот защитная система малыша может с ними не справиться и возникает заболевание – кандидозный стоматит.

Как развивается заболевание?

Для того, чтобы возник стоматит, необходимо изменение состояния организма, которое может возникнуть в результате какого-либо заболевания, снижения местного или общего иммунитета или приема лекарственных препаратов. Чаще всего заболеванию подвержены ослабленные детки, недоношенные или рожденные с малым весом, часто болеющие, но молочница может возникнуть и здорового ребенка, который пренебрегает гигиеной полости рта или вынужден был принимать длительно антибиотики. Хотя современные антибиотики практически не провоцируют развитие молочницы.

Клиническая картина

Кандидоз может быть острым и хроническим, для детей более характерны острые формы стоматита. Острый кандидозный стоматит может протекать в легкой, средней и тяжелой форме. Клиническая картина зависит от возраста ребенка, и от степени тяжести течения заболевания.

Заболевание в основном начинается бессимптомно, постепенно малыш начинает испытывать жжение, сухость в полости рта, возможен зуд. Малыши капризны и могут отказываться от еды, дети, которые находятся на грудном вскармливании, могут прикладываться чаще к груди. Дети дошкольного и школьного возраста могут жаловаться на неприятный привкус и неприятный запах изо рта.

При осмотре полости рта виден налет, который особенно хорошо заметен утром, после пробуждения. Цвет налета может варьировать от белого до грязно-серого цвета. Форма налета похожа на свернувшееся молоко или творожок. По мере размножения грибов, налет трансформируется в пленочки, которые обычно покрывают губы с внутренней стороны, десны и участки по линии смыкания зубов и щеки. Налет может покрывать и язык (глоссит). Слизистая полости рта красного цвета, нередко поражение переходит и на заднюю стенку глотки.

Температура тела может повышаться в зависимости от степени тяжести заболевания, для легкой формы заболевания повышение температуры не характерно. Для среднетяжелой формы характерно повышение температуры тела в пределах 38º, а для тяжелой от 38º. Регионарные лимфатические узлы могут быть увеличенными или оставаться неизмененными, это напрямую зависит от степени тяжести заболевания.

При легкой степени налет легко снимается шпателем, и под ним видная ярко окрашенная слизистая, которая не кровоточит. При среднетяжелой и тяжелой форме налет пропитан нитями фибрина, который содержат псевдомицелий грибов – цвет налета становится желто-серого оттенка. Налет трудно снимается, и если снимается то не полностью, а под налетом видна отечная слизистая оболочка, которая легко кровоточит даже от незначительно прикосновения. Особенно тяжело такие состояния протекают у детей младшего возраста и грудничков, дети дошкольного и школьного возраста переносят заболевание гораздо легче.

Осложнения и прогноз

В целом прогноз благоприятный, но есть и осложнения, заболевание может перейти в хроническую форму. Самым грозным осложнением у ослабленных детей и малышей с низкими защитными свойствами организма является распространение грибов с током крови и лимфы по всему организму. Кандидоз может поражать все органы и системы, в таком случае прогноз неблагоприятный. У подростков часто кандидоз полости рта сопровождается кандидозом половых органов.

Частые эпизоды кандидозного стоматита могут указывать на сложные заболевания - лейкозы, ВИЧ, сахарный диабет и многие другие заболевания. Кроме того, из-за частого возникновения, малыши могут отказываться от приема пищи, что может сказаться на наборе веса и на физическом развитии ребенка.

Родителям важно отличать именно кандидоз полости рта от простой обложенности языка. В случае если язык просто обложен, ребенок не будет отказываться от пищи, не будет жалоб на жжение, зуд, и тем более, не повышается температура. Для точной лабораторной диагностики необходим соскоб с языка. При изучении соскоба под микроскопом видны сами грибы и псевдомицелий, но единичные грибы не подтверждают предварительный диагноз.

Герпетический стоматит

Самой распространенной формой вирусного стоматита является герпетический стоматит. Это связано с широкой распространённостью вируса герпеса, по статистике к 16 годам вирус наблюдается у 90% населения, но не только от этого зависит такая распространенность, огромную роль играет и работа иммунной защиты ребенка. С такой высокой распространенностью связан переход заболевания в хроническую форму, так практически у каждого 10 ребенка, герпетический стоматит переходит в хроническую форму с периодическими рецидивами.

Как можно заразиться?

Вирус очень широко распространен в окружающей среде, и может вызывать множество других заболеваний - различных поражений центральной нервной системы, внутренних органов. Так же вирус может поражать половые органы, и играет не последнюю роль в возникновении патологии плода у беременных женщин. В большинстве случаев наблюдается сочетание клинических форм герпетического стоматита.

Заболевание больше характерно для малышей от полугода до трех лет, это связано с тем, что те антитела, которые ребенок получил во время своего внутриутробного развития, уже не активны, и к тому же отсутствуют адекватные механизмы защиты.

Вирус передается в основном воздушно-капельным путем, передача вируса может происходить и контактным путем. Для того, чтобы заболевание развивалось, необходимы сопутствующие факторы, особое значение имеет строение слизистой оболочки полости рта, и местная защита. А у детей все механизмы не достаточно отлажены и не могут работать в полную силу по сравнению с взрослым человеком.

Как развивается заболевание?

Сам процесс возникновения герпетического стоматита еще не достаточно изучен, но любая вирусная инфекция начинается с проникновения вируса в клетку. После начинается процесс разрушения, и вирус может попадать в кровь.

Заболевание может протекать в трех формах – легкая, средняя, тяжелая. Степень тяжести заболевания определяется количеством элементов сыпи. Скрытый период у детей старшего возраста длится 2 – 17 дней, для маленьких детей инкубационный период может затягиваться, и длится до 30 дней. Само заболевание протекает в четыре стадии, высыпания появляются в третий период заболевания.

Для легкой формы стоматита характерно отсутствие симптомов интоксикации, болезнь начинается остро с повышения температуры тела до 37,5º. При осмотре полости рта можно заметить ярко окрашенные слизистые оболочки, после формируется пузырек – стадия везикулы. Пузырек достаточно быстро лопается и происходит переход в следующую форму – эрозию слизистой оболочки полости рта. Для легкой формы заболевания количество элементов не более 5-6 штук. В период угасания заболевания высыпания приобретают мраморную окраску.

Симптомы интоксикации характерны для среднетяжелой и тяжелой формы заболевания. Появлению сыпи предшествует ухудшение состояния ребенка, характерна слабость, сонливость, отказ от приема пищи, при осмотре первоначально можно заподозрить ОРЗ. Температура тела может повышаться при среднетяжелой форме до 38º, регионарные лимфатические узлы увеличены. В период, когда происходит высыпание элементов, температура тела повышается до 38 - 39º, возможно появление тошноты и рвоты. Элементы могут появляться не только в полости рта, но и на окружающих тканях лица. При среднетяжелой форме количество высыпания не превышает 20, слюна становится тягучей, отмечается ярко выраженное воспаление десен.

Первые две клинические формы заболевания встречаются чаще, чем тяжелая форма герпетического стоматита. Ко всем начальным симптомам среднетяжелой формы заболевания присоединяется нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Могут отмечаться носовые кровотечения, тошнота, рвота. Температура тела может подниматься до 40º. Через пару дней в полости рта начинается высыпание элементов, инфекция постепенно распространяется по всему лицу и сыпь может появляться даже на ушах ребенка. Высыпания рецидивируют и сливаются между собой, могут появляться даже на деснах. При такой форме герпетического стоматита показана госпитализация ребенка.

Афтозный стоматит

Причина этого заболевания еще не выяснена до конца, одни авторы утверждают, что это реакция аллергического типа, другие утверждают, что возникновение афтозного стоматита связано со сбоем в работе желудочно-кишечного тракта. Заболевание характерно для детей школьного возраста, в меньшей степени для детей дошкольного возраста.

Клиническая картина

Клинически, язвы напоминают язвы при герпетическом стоматите. Но есть и отличия, афта - это эрозия округлой или овальной формы с ровными краями и гладким дном, дно афты окрашено в ярко-красный цвет. Основное расположение таких язв на слизистой оболочке губ и щек.

По мере прогрессирования заболевания афта меняется и покрывается мутной пленкой. После того, как пленка прорывается, может присоединиться вторичная инфекция, что может осложнить течение заболевания. Состояние ребенка при этом меняется, появляется сонливость, капризы, отсутствие аппетита, нередко и отказ от пищи. Температура тела повышается редко, но может держаться в пределах 38º.

Другие виды стоматита

Вирусные стоматиты, которые возникают на фоне других инфекционных заболеваний, имеют различную клиническую картину. Так при ветряной оспе в полости рта могут появляться характерные высыпания, они быстро превращаются в болезненные эрозии.

При дифтерии в полости рта образуется пленочки фибрина, после удаления которых обнажается поврежденная слизистая. Сами пленочки быстро исчезают, но оставляют после себя воспаленную слизистую. При скарлатине в полости рта заметен плотный налет на языке, к 4 дню заболевания язык становится ярко-красного цвета – малиновый язык. Это происходит за счет беспорядочного слущивания эпителия. Даже при гриппе в полости рта имеются свои изменения, обычно это обложенность языка и воспаление слизистой оболочки десен – гингивиты.

В качестве аллергического стоматита может быть местная реакция на применение какого-либо медикаментозного препарата или приема пищи. В полости рта это может проявляться в виде отека слизистой оболочки и различного вида язвочек и налетов, практически для каждого аллергена характерна своя клиническая картина. Самой главной отличительной особенностью таких стоматитов является отсутствие симптомов интоксикации и отсутствии гипертермии.

Лечение стоматитов

Лечение всех видов стоматитов комплексное, но в то же время подход должен быть индивидуальным . В комплекс лечения входит подготовительный этап, общие рекомендации, общее и местное лечение ребенка.

Общие рекомендации

Как только родители заметили проявления любого стоматита, ребенка необходимо изолировать, чтобы не допустить распространения заболевания среди других детей. Малышу необходимо выделить отдельную посуду, полотенца, игрушки, и строго следить за тем, чтобы этими предметами не пользовались другие члены семьи.

В период заболевания гигиена полости рта выходит на первое место. Это важное обстоятельство, которое поможет избежать таких последствий, как присоединение бактериальной инфекции к элементам сыпи. После клинического выздоровления необходимо поменять зубную щетку на новую, не зависимо от сроков ее эксплуатации. Малышам до года обрабатывать полость рта можно дентальными салфетками с ксилитом, ксилит обладает антисептическим действием, что так же поможет избежать присоединения вторичной инфекции.

В том случае, если малыш находится на грудном вскармливании, перед каждым кормлением грудь матери должна быть обработана. Перед каждым кормлением грудь необходимо ополоснуть под проточной водой, не допустима обработка груди спиртовыми растворами или мылом – такие действия могут привести к стиранию естественной смазки груди. Для малышей-искусственников после клинического выздоровления бутылочка должна быть так же заменена.

Иногда малыши могут отказываться от приема пищи , в большинстве случаев это связано с неприятными ощущениями в полости рта, при тяжелой форме стоматита это могут быть даже болевые. В таком случае для облегчения состояния ребенка необходимо обезболить участки элементов стоматита.

В роли обезболивающих препаратов могут выступать обезболивающие гели при прорезывании зубов . Современная фармация предлагает большой выбор препаратов, к ним относится «Камистад» (обладает обезболивающим и противовоспалительным действием), «Калгель», «Бейби Доктор» (не содержит лидокаина, показан деткам с аллергией к этому препарату).

Особое внимание уделяется консистенции и температурному показателю пищи и рациону питания . Консистенция пищи должна быть жидкой и полужидкой, лучше всего любую пищу размельчить блендером, и если нет такой возможности, размять вилкой. Так же пища должна быть комнатной температуры, исключаются полностью холодные и очень горячие продукты питания. Из рациона питания полностью исключаются соленые, кислые, острые и консервированные продукты. После того, как малыш покушал, полость рта необходимо прополоскать растворами антисептиков (гексорал, мирамистин) или хотя бы просто водой. Если малыши не умеют еще полоскать полость рта, можно применять дентальные салфетки с ксилитом.

Если у ребенка в полости рта появилась молочница, то мамочке малыша необходимо пройти ряд исследований и выявить у нее заболевание, это может быть не только кандидоз полости рта, но и вагинальный кандидоз и даже кандидоз соска. Только при устранении источника инфекции, можно говорить о выздоровлении у ребенка.

Лечение кандидоза полости рта

Местное лечение

Главной целью лечения кандидоза полости рта является создание щелочной рН. Известно, что при кислой среде в полости рта начинается размножение большинства патогенных микроорганизмов, а вот при щелочной среде рост микроорганизмов замедляется и происходит постепенная их гибель.

Чтобы создать щелочную среду, можно использовать раствор соды, на стакан воды столовая ложка соды или раствор борной кислоты 2%. Для лечения используются анилиновые красители – метиленовый синий. Обрабатывать полость рта такими препаратами необходимо около 5-6 раз в день, можно и больше, но не менее трех раз в день. При обработке полости рта особое внимание необходимо уделять щекам малыша и деснам, так как большинство патогенных микроорганизмов находятся именно в зубном налете, который скапливается у шеек зубов.

Препаратом выбора является – раствор «Кандид», этот препарат разработан специально для обработки полости рта при кандидозе. Действующее вещество разрушает клеточную стенку гриба. Курс лечения составляет 10 дней, и как с приемом антибиотиков, лечение нельзя бросать при появлении первых признаков улучшения, в противном случае формируется устойчивость к препарату. В особых случаях возможно применение «Дифлюкана», обычно его прописывают подросткам, а дозировку подбирает исключительно доктор.

Общее лечение

При кандидозном стоматите возможно повышение температуры тела у ребенка, для облегчения его состояния можно сбивать температуру жаропонижающими. После выздоровления ребенку необходима санация полости рта, так нередко у детей с кандидозом полости рта имеется несколько кариозных зубов. По рекомендации доктора, могут назначаться комплексы витаминов. Так же детям необходимо назначение специальной диеты с уменьшением количества легкоусвояемых углеводов в рационе питания.

Немаловажно обучение правильной гигиене полости рта. Если малыш еще мал, и не может самостоятельно чистить зубки, обучать гигиене полости рта необходимо родителей. Если ребенок дошкольного, школьного возраста, необходимо проведение так называемой контролированной гигиены полости рта. Когда доктор показывает, как чистить зубки, а затем проводит контроль чистки зубов самим ребенком, указывая на его ошибки.

Лечение герпетического стоматита

Общее лечение

При наличии симптомов интоксикации малышу необходимо обильное питье, и мероприятия по снижению температуры тела. При тяжелой форме лечение проходит стационарно, где малыш получает еще и симптоматическую терапию для облегчения его состояния, и устранения сопутствующих симптомов. Для повышения сопротивляемости организма и профилактики повторов, показано назначение иммуностимуляторов, витаминов. В качестве профилактических мероприятий малышам, по совету доктора необходимо проходить профилактический курс ацикловира. В период заболевания из рациона питания исключаются кислые, соленые, консервированные продукты питания, особенно противопоказаны цитрусовые.

Местное лечение

Показана обработка прополисом, который незаменим при лечении вирусных инфекций в полости рта. Прополис обладает противовоспалительным и в то же время антисептическим действием. Для снятия симптомов воспаления и слизистой оболочки и десен показаны ванночки из лечебных трав – ромашка, шалфей. В том случае, если малыш не умеет полоскать рот, родителям необходимо обрабатывать полость рта самостоятельно, предварительно смочив ватный тампон в отваре. Проводить такую обработку надо аккуратно, следует учитывать, что у ребенка могут быть болевые ощущения.

Препаратом выбора является ацикловир, который может применять как в виде мази, так и в таблетированой форме, нередко это делается параллельно. Дозы препарата назначает доктор в каждом случае индивидуально. Препарат действует избирательно и полностью безопасен для здоровых клеток. Обрабатывать элементы сыпи необходимо 3 – 4 раз в день.

В период заживления элементов сыпи необходимо назначение препаратов, которые будут помогать восстановиться поврежденной слизистой оболочке, это кератопластики. В эту группу можно отнести витамин А, облепиховое масло, масло шиповника.

Афтозный стоматит

Общее лечение

Так как причина афтозного стоматита пока еще точно не известна, лечение проводят тандем врачей – аллерголог, гастроэнтеролог и стоматолог. Каждый из докторов проводит свой перечень исследований, после которого будет ясно, что привело к заболеванию. В том случае, если это была аллергическая реакция, то необходимо установить аллерген и постараться избежать контакта с ним. В том случае если причина была со стороны желудочно-кишечного тракта, то необходимо постараться устранить причину заболевания и не допустить рецидива. В некоторых случаях назначается курс антибиотиков и антигистаминных препаратов.

Как и при любом виде стоматита, в том случае, если ребенка беспокоит повышение температуры, необходимо снизить ее и назначить специальную диету с полным исключением агрессивных продуктов питания.

Местное лечение

Стоматолог подберет антисептики, которыми необходимо обрабатывать полость рта ребенка минимум 3 раза в день. Самое главное правило, которое предъявляется к антисептикам – это бережное влияние на слизистую оболочку, антисептик не должен раздражать слизистую оболочку полости рта. В период угасания заболевания необходимы препараты, которые помогут восстановиться слизистой оболочке.

Самое основное при лечении любого стоматита – это контроль со стороны врача и четкое и полноценное выполнение рекомендаций. Не стоит самостоятельно или по совету подруг менять препараты, применять народную медицину и гомеопатию. Это может привести к плачевным результатам и осложнениям.