Как накормить ребенка фруктами, если он их не любит

Так уж сложилось исторически, что мамы и папы любят паниковать по поводу питания ребенка. Хотя еще в прошлой статье мы выяснили: подход к питанию изменился за последние годы. И родители будто бы стали спокойнее относиться к пищевым капризам детей.

Проблема в другом: в некоторых регионах сложно следовать принципам здорового питания, если вы не миллионер, если трудолюбивые бабушки не забили кладовку дачным урожаем, или у вас нет возможности раз в сезон отдыхать и наедаться «живыми» фруктами в Таиланде. А все-таки хочется предлагать детям чистые продукты без химии как можно дольше.

Когда начинать давать ребенку фрукты

Раньше считалось, что прикорм следует начинать с фруктов. Затем мнения специалистов сместились в пользу овощей, как менее сладких. А в наши дни прикорм вообще вводят по индивидуальным предпочтениям, и это мудро. Главным остается правило дорожной безопасности: не спешить!

До 2-3 лет дети лучше усваивают витамины с молочным белком, а другие продукты остаются в ранге знакомства со вкусами и консистенцией. И если дитя упорно отвергает фрукты, в этом нет трагедии, кроме пошатывания нервной системы чувствительных мам. Что касается витаминов, то ими богаты фрукты с ветки – с дачной яблони, груши, сливы. Витамины нестойки, особенно витамин С, не терпящий кислорода, света и температурной обработки. Не стоит преувеличивать пользу магазинных фруктов, большинство из которых дозревали не в природе, а принудительно, теряя при этом витаминный запас.

В норме ребенок от года до трех лет должен получать 50-100 г фруктов в день, школьники – 200 г. Обычно дети раннего возраста питаются здоровой пищей без избытка соли и химических заменителей. Когда ваш школьник объявит ультиматум домашней еде, расписывая, столько чипсов разрешают съесть его друзьям их замечательные родители, вы с умилением вспомните, как он в 3 года отталкивал банан.

Настоящие проблемы иногда случаются в более старшем возрасте. Причина - сбитый вкус. Ребенок до года просто не знает других вкусов, он знакомится с ними через прикорм. Детсадовцы и школьники уже распробовали вредности и острые, переслащенные блюда, добиться здорового питания сложнее.

Как приготовить фрукты

Итак, ребенок не любит фрукты, но вам кажется, что он должен их получать хотя бы в малом объеме. Потому что вам так комфортнее и удобнее.

- Некоторые дети обожают баночное фруктовое пюре. Примерно до 99 лет – в нем не отказывают себе и взрослые, особенно в «Неженке». Возможно, баночное пюре полезнее, чем принудительно доспевшие – в результате обработки газом или с иными ухищрениями – экзотические фрукты. Или восковые яблоки и груши в магазинах зимой. И избавьтесь от стереотипа «ест банки, как маленький!» И не оглядывайтесь на других детей, которые всегда чем-то успешнее вашего. Тому, что ребенок предпочитает консистенцию пюре, могут быть важные причины, связанные со здоровьем, особенностями физиологии.

- Запекайте. Этот метод подходит и для аллергиков. При запекании выделяется полезный пектин. Вкус запеченных фруктов часто нравится детям-нехочухам.

Типичные приемы мам, собранные из форумов:

- Делаем еду привлекательнее. Можно смастерить фруктовые шашлычки и канапе на деревянных и пластиковых шпажках.

- Фрукты добавляют в творог, маскируют в блюдах с мясом. Взбитый в блендере с фруктами творог – вкусный десерт, где ингредиенты не опознать. Персики, абрикосы, яблоки и груши бесследно скрываются в кашах. А суп-пюре скроет в себе что угодно – те же яблоки, сочетающиеся со многими овощами, добавляют в любой рецепт.

- Если измельчить фрукты, добавив в них немного овсяной муки, получится «варенье» для хлебцев. Еще вариант изысканного десерта: фруктовое пюре с детским печеньем. Его можно предложить свежим или подержать в холодильнике и подать в формочке.

- Детям старше трех лет подойдет фруктовый щербет: смешать фруктовое пюре с йогуртом и заморозить в силиконовых формочках.

- Известно, что маленькие дети подражают взрослым: ешьте фрукты всей семьей. Заведите ритуал, когда в одно и то же время на столе появляется красивая вазочка с фруктовыми кусочками, и все берут понемногу.

А может их высушить?

Дети любят «кусочничать», и здесь фанатам кухонной техники помогут сушилки для овощей и фруктов. Этот аппарат готовит как раз полезные кусочки. Принцип сушилки заключается в обезвоживании фруктов и ягод с помощью циркуляции теплого (а не горячего) воздуха, благодаря чему полезные вещества в них не распадаются.

Сушеные яблоки долго хранятся, заменяя зимой свежие фрукты. Используются как добавка к рису (плову), кашам, напиткам, салатам. Их употребляют для профилактики гриппа. Груша выводит из организма тяжелые металлы и токсины. Это самые древние сушеные фрукты на Руси. Сегодня они уже не так популярны, ибо появилось множество готовых сухофруктов. А зря. Яблоки и груши по своим целебным свойствам нисколько не уступают финикам, инжиру, кураге. Содержат необходимый для работы мозга бор, которого мало в других сухофруктах.

Сухофрукты – восточная сказка

Сухофрукты из магазинов и рынков могут компенсировать недостаток фруктов в рационе, но выбирать их нужно тщательно.

ЧЕРНОСЛИВ содержит калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, хром, марганец, цинк, йод, фтор, витамины A, B1, В2, РР, С. Является абсолютным чемпионом по содержанию антиоксидантов. До 90% сокращает рост стафилококка и кишечной палочки. Попробуйте нафаршировать его грецкими орехами, мягким сыром. И о выборе: если у чернослива кофейный оттенок, это означает, что его предварительно ошпарили кипятком. И витаминов в нем мало. Также не стоит покупать темно-серый чернослив, он явно обработан глицерином. Настоящий чернослив – только черный, а его вкус не должен горчить.

КУРАГА содержит пектин, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В15, Р, РР, много каротина (провитамина А). Все знают, что курага богата калием, а всего 5 штучек кураги содержат дневную норму железа. Выбирая курагу, присмотритесь к неприглядной по цвету – есть шанс, что ее не обрабатывали химикатами. Оранжевой она еще может быть, ведь в ней кладезь каротина, а вот вырви-глаз-оранжевой бывает только специально обработанной.

ФИНИКИ содержат все витамины, кроме Е и биотина, но особенно много в них витамина В5. В сушеных финиках содержатся калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо. С финиками вы получите 23 вида различных аминокислот. Очень полезны финики детям с чувствительной нервной системой. Еще одна прелесть фиников: восполняют потерю кальция в организме. Не покупайте сморщенные финики (хотя они должны быть с морщинками), и те, на кожице которых выступил кристаллизованный сахар и плесень. Хранить финики можно целый год в холодильнике, а в морозилке пять лет.

ИЗЮМ бывает разный. Более полезным считается изюм из черного винограда, нежели из белого. Содержит большое количество бора и марганца, необходимого щитовидной железе, а также калий, железо и магний, витамины В1, В2 и В5. "Хвостатый" изюм не проходит механическую обработку, высшие сорта изюма бывают только с хвостиками. 99% светлого изюма, продаваемого в магазинах и рынках, обработали серой для придания золотисто-желтого цвета. Высушенный натуральным образом изюм имеет светло-коричневый цвет. Изюм для компота лучше брать с косточками, в них больше всего антиоксидантов.

ЦУКАТЫ (папайя, банановые чипсы, кокос) – сушеные фрукты, пропитанные перед сушкой сиропом. Они выварены в сахарном сиропе, высушены, да еще и покрашены неизвестно чем. Калорий в них предостаточно, польза загублена на корню.

