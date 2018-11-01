Как накормить ребенка фруктами, если он их не любит
Так уж сложилось исторически, что мамы и папы любят паниковать по поводу питания ребенка. Хотя еще в прошлой статье мы выяснили: подход к питанию изменился за последние годы. И родители будто бы стали спокойнее относиться к пищевым капризам детей.
Проблема в другом: в некоторых регионах сложно следовать принципам здорового питания, если вы не миллионер, если трудолюбивые бабушки не забили кладовку дачным урожаем, или у вас нет возможности раз в сезон отдыхать и наедаться «живыми» фруктами в Таиланде. А все-таки хочется предлагать детям чистые продукты без химии как можно дольше.
Когда начинать давать ребенку фрукты
Раньше считалось, что прикорм следует начинать с фруктов. Затем мнения специалистов сместились в пользу овощей, как менее сладких. А в наши дни прикорм вообще вводят по индивидуальным предпочтениям, и это мудро. Главным остается правило дорожной безопасности: не спешить!
До 2-3 лет дети лучше усваивают витамины с молочным белком, а другие продукты остаются в ранге знакомства со вкусами и консистенцией. И если дитя упорно отвергает фрукты, в этом нет трагедии, кроме пошатывания нервной системы чувствительных мам. Что касается витаминов, то ими богаты фрукты с ветки – с дачной яблони, груши, сливы. Витамины нестойки, особенно витамин С, не терпящий кислорода, света и температурной обработки. Не стоит преувеличивать пользу магазинных фруктов, большинство из которых дозревали не в природе, а принудительно, теряя при этом витаминный запас.
В норме ребенок от года до трех лет должен получать 50-100 г фруктов в день, школьники – 200 г. Обычно дети раннего возраста питаются здоровой пищей без избытка соли и химических заменителей. Когда ваш школьник объявит ультиматум домашней еде, расписывая, столько чипсов разрешают съесть его друзьям их замечательные родители, вы с умилением вспомните, как он в 3 года отталкивал банан.
Настоящие проблемы иногда случаются в более старшем возрасте. Причина - сбитый вкус. Ребенок до года просто не знает других вкусов, он знакомится с ними через прикорм. Детсадовцы и школьники уже распробовали вредности и острые, переслащенные блюда, добиться здорового питания сложнее.
Как приготовить фрукты
Итак, ребенок не любит фрукты, но вам кажется, что он должен их получать хотя бы в малом объеме. Потому что вам так комфортнее и удобнее.
- Некоторые дети обожают баночное фруктовое пюре. Примерно до 99 лет – в нем не отказывают себе и взрослые, особенно в «Неженке». Возможно, баночное пюре полезнее, чем принудительно доспевшие – в результате обработки газом или с иными ухищрениями – экзотические фрукты. Или восковые яблоки и груши в магазинах зимой. И избавьтесь от стереотипа «ест банки, как маленький!» И не оглядывайтесь на других детей, которые всегда чем-то успешнее вашего. Тому, что ребенок предпочитает консистенцию пюре, могут быть важные причины, связанные со здоровьем, особенностями физиологии.
- Запекайте. Этот метод подходит и для аллергиков. При запекании выделяется полезный пектин. Вкус запеченных фруктов часто нравится детям-нехочухам.
Типичные приемы мам, собранные из форумов:
- Делаем еду привлекательнее. Можно смастерить фруктовые шашлычки и канапе на деревянных и пластиковых шпажках.
- Фрукты добавляют в творог, маскируют в блюдах с мясом. Взбитый в блендере с фруктами творог – вкусный десерт, где ингредиенты не опознать. Персики, абрикосы, яблоки и груши бесследно скрываются в кашах. А суп-пюре скроет в себе что угодно – те же яблоки, сочетающиеся со многими овощами, добавляют в любой рецепт.
- Если измельчить фрукты, добавив в них немного овсяной муки, получится «варенье» для хлебцев. Еще вариант изысканного десерта: фруктовое пюре с детским печеньем. Его можно предложить свежим или подержать в холодильнике и подать в формочке.
- Детям старше трех лет подойдет фруктовый щербет: смешать фруктовое пюре с йогуртом и заморозить в силиконовых формочках.
- Известно, что маленькие дети подражают взрослым: ешьте фрукты всей семьей. Заведите ритуал, когда в одно и то же время на столе появляется красивая вазочка с фруктовыми кусочками, и все берут понемногу.
А может их высушить?
Дети любят «кусочничать», и здесь фанатам кухонной техники помогут сушилки для овощей и фруктов. Этот аппарат готовит как раз полезные кусочки. Принцип сушилки заключается в обезвоживании фруктов и ягод с помощью циркуляции теплого (а не горячего) воздуха, благодаря чему полезные вещества в них не распадаются.
Сушеные яблоки долго хранятся, заменяя зимой свежие фрукты. Используются как добавка к рису (плову), кашам, напиткам, салатам. Их употребляют для профилактики гриппа. Груша выводит из организма тяжелые металлы и токсины. Это самые древние сушеные фрукты на Руси. Сегодня они уже не так популярны, ибо появилось множество готовых сухофруктов. А зря. Яблоки и груши по своим целебным свойствам нисколько не уступают финикам, инжиру, кураге. Содержат необходимый для работы мозга бор, которого мало в других сухофруктах.
|
Рецепты с фруктами для детей
Мы подобрали несколько вкусных и полезных рецептов с фруктами для ваших детей. Они пригодятся, если ваш ребенок не очень любит некоторые фрукты.
Сухофрукты – восточная сказка
Сухофрукты из магазинов и рынков могут компенсировать недостаток фруктов в рационе, но выбирать их нужно тщательно.
|
Сухофрукты: сладкие восточные сказки
Чем полезны сухофрукты, как их выбрать и сделать самим!
ЧЕРНОСЛИВ содержит калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, хром, марганец, цинк, йод, фтор, витамины A, B1, В2, РР, С. Является абсолютным чемпионом по содержанию антиоксидантов. До 90% сокращает рост стафилококка и кишечной палочки. Попробуйте нафаршировать его грецкими орехами, мягким сыром. И о выборе: если у чернослива кофейный оттенок, это означает, что его предварительно ошпарили кипятком. И витаминов в нем мало. Также не стоит покупать темно-серый чернослив, он явно обработан глицерином. Настоящий чернослив – только черный, а его вкус не должен горчить.
КУРАГА содержит пектин, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В15, Р, РР, много каротина (провитамина А). Все знают, что курага богата калием, а всего 5 штучек кураги содержат дневную норму железа. Выбирая курагу, присмотритесь к неприглядной по цвету – есть шанс, что ее не обрабатывали химикатами. Оранжевой она еще может быть, ведь в ней кладезь каротина, а вот вырви-глаз-оранжевой бывает только специально обработанной.
ФИНИКИ содержат все витамины, кроме Е и биотина, но особенно много в них витамина В5. В сушеных финиках содержатся калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо. С финиками вы получите 23 вида различных аминокислот. Очень полезны финики детям с чувствительной нервной системой. Еще одна прелесть фиников: восполняют потерю кальция в организме. Не покупайте сморщенные финики (хотя они должны быть с морщинками), и те, на кожице которых выступил кристаллизованный сахар и плесень. Хранить финики можно целый год в холодильнике, а в морозилке пять лет.
|
Маскируем полезные овощи. Рецепты для детей
Как приготовить вкусно овощи для ребенка? Предлагаем приготовить овощные блюда для детей, от которых не откажутся даже самые большие привереды! Придется искать, фантазировать, выкручиваться, а может быть и маскировать.
ИЗЮМ бывает разный. Более полезным считается изюм из черного винограда, нежели из белого. Содержит большое количество бора и марганца, необходимого щитовидной железе, а также калий, железо и магний, витамины В1, В2 и В5. "Хвостатый" изюм не проходит механическую обработку, высшие сорта изюма бывают только с хвостиками. 99% светлого изюма, продаваемого в магазинах и рынках, обработали серой для придания золотисто-желтого цвета. Высушенный натуральным образом изюм имеет светло-коричневый цвет. Изюм для компота лучше брать с косточками, в них больше всего антиоксидантов.
ЦУКАТЫ (папайя, банановые чипсы, кокос) – сушеные фрукты, пропитанные перед сушкой сиропом. Они выварены в сахарном сиропе, высушены, да еще и покрашены неизвестно чем. Калорий в них предостаточно, польза загублена на корню.
Не пропустите! В нашем следующем материале - рецепты для детей с фруктами!