Что такое иммунитет

Спросите у любой мамочки – какое у нее самое заветное желание? И все мамы хором ответят: чтобы малыш никогда не болел! Но - увы и ах. Аптеки, рецепты и бессонные ночи остаются непременными «атрибутами» в жизни большинства родителей. Порой кажется, что микробы и вирусы просто липнут к ребенку. Как грамотно поставить им заслон? Как укрепить детскую иммунную систему?

Какая у нас защита?

Значение иммунитета для организма переоценить трудно. Способность отражать вредные воздействия извне сформировалась у человека в процессе длительной эволюции. Будущему «царю природы» приходилось постоянно встречаться с микроорганизмами, вызывающими различные болезни, реагировать на них и отражать их вредоносное воздействие. В результате такой эволюции у людей и сформировались механизмы защиты от микробов. Человека окружает среда, наполненная микроорганизмами. Он находится в постоянном контакте как с «собственными» бактериями, грибами и другими паразитами, обитающими на внутренних и внешних поверхностях тела, так и с микрофлорой во внешней среде. Подсчитано, что на поверхности кожи и слизистых оболочках обитает около 10 в 14-ой степени бактерий, из них 10 в 10-ой степени - только во рту, а в верхнем отделе тонкого кишечника – 10 во 2-ой степени – 10 в 3-ей степени на 1 мл содержимого.

Значительная часть «собственных» микробов необходима организму, поскольку активно участвует в различных жизненно важных процессах, например в пищеварении. При этом многие, в том числе и «полезные» микроорганизмы могут при определенных условиях вызвать инфекционные заболевания (пневмонию – воспаление легких, расстройства пищеварения, инфекцию мочевыводящих путей и т.п.).

Человеческий организм имеет несколько взаимосвязанных линий защиты против враждебных микроорганизмов. И нарушение любого из этих «оборонных» звеньев – наследственное или приобретенное – снижает устойчивость к микробному окружению. А значит, увеличивается возможность заболевания. Первая линия «обороны» - факторы неспецифической защиты. Они называются так потому, что присутствуют в организме всегда, даже если на него не оказывается негативное влияние микробов. К факторам неспецифической защиты относят: непроницаемость кожи и слизистых оболочек для большинства микробов; наличие в кожных секретах бактерицидных (уничтожающих бактерии) веществ; соляную кислоту и ферменты, вырабатываемые в желудочно-кишечном тракте, а также продукты распада желчи и присутствие в крови, слюне и слезах различных защитных веществ (например, молочной кислота и лизоцима). К тому же, кожа имеет плотный верхний роговой слой, который интенсивно обновляется – отшелушивается, а вместе с ним удаляется множество микроорганизмов, способных вызвать болезнь. Правда, слизистые оболочки более уязвимы, чем кожа, так как не имеют рогового слоя, их проще повредить, и они значительно чаще поражаются микробами.

Вторая линия «обороны» – иммунная система организма, или иммунитет. Это такая же самостоятельная система, как пищеварительная, нервная или эндокринная, однако в отличие от других, распределена по всему организму. Сюда входят лимфоидные органы и ткани: вилочковая железа, селезенка, лимфатические узлы и скопления лимфоидной ткани (например, небные миндалины), а также клетки костного мозга и крови – лимфоциты, которые являются функциональной единицей иммунной системы и постоянно циркулируют по телу с кровотоком.

Функции иммунной системы. Иммунная система защищает организм от проникновения чужеродных веществ - антигенов микробного (бактерии, вирусы, грибки и др. микроорганизмы), растительного или животного происхождения. Ее основное «оружие» - это, так называемый иммунный ответ. Он представляет собой цепь последовательно развивающихся реакций, в ответ на внешнее воздействие, конечная цель которых – выработка антител (специфических защитных белков крови, которые распознают чужеродные агенты и уничтожают их).

Антитела подразделяются на классы:

Иммуноглобулины G – самая большая подгруппа иммуноглобулинов, на их долю приходится до 75% от общего числа. К ним относятся антитела к вирусам, бактериям и другим чужеродным агентам. Иммуноглобулины А составляют 16-20% от общего количества иммуноглобулинов; отвечают за, так называемый, местный иммунитет - защищают слизистые оболочки, связывают многие микробы и пищевые аллергены, препятствуя их проникновению в организм. Иммуноглобулины М – иммуноглобулины первичного иммунного ответа, т.к. они первыми секретируются В-лимфоцитами при контакте с любым антигеном, но при этом иммунологическая память не формируется. Она формируется только при повторном контакте с тем же агентом, но в этом случае уже образуются иммуноглобулины класса G. Общее содержание иммуноглобулинов М в крови составляет примерно 5-10%. Иммуноглобулины Д имею функциональное значение лишь при созревании В-лимфоцитов, о которых мы расскажем позже. Иммуноглобулин Е, хотя и представлены в весьма небольшом количестве, имеют огромное значение – это антитела, определяющие развитие аллергических реакций у человека (т.е. отмечается избыточная патологическая выработка иммуноглобулинов Е собственной иммунной системой). Именно их повышенное количество обнаруживается у аллергиков и именно снижение иммуноглобулинов Е, является одной из задач успешного лечения аллергических заболеваний.

Кроме того, иммунная система контролирует процесс развития клеток и тканей организма и не допускает отклонений от заданной генетической программы. То есть, уничтожает опухолевые, стареющие и отмирающие клетки и регулирует механизм созревания их молодых «последовательниц», чтобы те взяли на себя весь заложенный объем работы.

Схема «грозного оружия»

Что же такое иммунный ответ? Каков принцип его действия?

Если микроб проникает в организм, это значит, что первая «линия обороны» с ним не справилась. И теперь его пытаются уничтожить «солдаты» иммунной системы - фагоциты (от греческого phagein «поедать», «пожирать»). Эти клетки первыми вступают в борьбу. Среди фагоцитов есть клетки, способные перемещаются в зону нарушений, захватывать и переваривать чужеродные агенты, а есть клетки не способные передвигаться, но они подобно фильтру задерживают чужеродные частицы, поступающие с током крови. Если микроб не слишком агрессивен (слабый), фагоциты сами справляются с «неприятелем». Это – вариант естественной природной саморегуляции организма человека. Тотальная мобилизация всех иммунных сил, при таком ходе событий не требуется, так как организму невыгодны повышенные энергозатраты. Чем меньше усилий приложено для ликвидации микробов, тем легче протекает заболевание и быстрее наступает выздоровление или болезнь не развивается вовсе. Поглощая и переваривая «чужака», фагоцит выделяет вещества - цитокины, которые активируют клетки крови, в том числе и лимфоциты, способствующие развитию специфического иммунитета, то есть иммунитета против конкретного инфекционного агента, поступившего в организм.

Лимфоциты подразделяются на Т- и В-клетки. В-лимфоциты получили свое название от слова «бурса» - лимфоидного образования пищеварительного тракта птиц, где и были впервые выявлены (отсюда буква B в названии). Основная функция этих клеток заключается в производстве антител (иммуноглобулинов различных классов).

Т-лимфоциты образуются в вилочковой железе - тимусе (отсюда буква Т в названии). На долю Т-клеток в крови приходится около 75% всех лимфоцитов. Т-лимфоциты подразделяются на подгруппы, одни из них «помогают» В-лимфоцитам синтезировать и выделять антитела, способные сохраняться в течение долгих лет, а то и всей жизни. Другие способны усиливать или ослаблять (по необходимости) нормальный иммунный ответ на вирусную или бактериальную инфекции. Третьи, способны уничтожать нездоровые клетки собственных тканей организма. При нарушении этих функций Т-лимфоцитов развиваются иммунодефицитные состояния, опухолевые и аллергические процессы.

Если Т-лимфоциты включаются в борьбу с инфекционным агентом, то происходит уничтожение живых бактерий, грибов и клеток организма, пораженных вирусом, то есть - уничтожается живой клеточный материал.

Если в борьбу с инфекционным агентом включаются В-лимфоциты, продуцируются антитела и формируются, так называемые, клетки памяти или иммунологическая память. Она дает возможность при повторном действии инфекционного агента быстро мобилизовать Т- и В-клетки, вырабатывающие большое количество антител, и уничтожить «неприятеля». Отсюда и закономерность: человек, однажды переболевший корью, краснухой и т.п., больше ими не заболеет. Эта способность иммунной системы «запоминать» «неприятеля» используется при вакцинации детей: введенный в небольших дозах ослабленный микроб (или его часть) не вызывает болезни, а приводит в действие иммунную систему, заставляя ее вырабатывать антитела и сохранять клетки памяти. При встрече с настоящей инфекцией это позволяет защитить организм.

Правда, реакция на «чужака» при первичной встрече с ним вырабатывается долго, путем постепенного включения всех звеньев иммунитета.

В чистом виде, только Т-клеточного или В-клеточного иммунного ответа, практически не существует, в каждом случае имеется взаимодействие Т- и В-клеток, с преобладанием тех или других.

Как клетки «общаются»?

Чтобы система (в том числе, и иммунная), работала слаженно, ее составляющие должны трудиться, контактируя друг с другом. Общим «языком» для нашего иммунитета выступает большая группа белковых соединений (интерлейкины, цитокины и пр.). Именно они осуществляют передачу сигналов от клетки к клетке иммунной системы и обеспечивают их взаимодействие. Каждое из этих соединений по-своему сложно, однако у всех имеется общая конечная цель: они вызывают воспалительную реакцию - универсальную форму борьбы организма с воздействиями, нарушающими его жизнедеятельность. Большинство воспалений возникает на иммунной основе, то есть является ответом на действие антигена, который может поступать не только из внешней среды (бактерии, вирусы, грибы и др.), но и образовываться в самом организме (омертвевшие клетки и ткани, опухолевые клетки). В целом этот вид реакций направлен на уничтожение опасного «чужака» для организма и восстановление поврежденных тканей.

Развитие иммунной системы у детей

Становление и развитие иммунной системы является основой устойчивости организма ребенка, или наоборот, его подверженности различным заболеваниям бактериальной, вирусной, грибковой природы, а также иммунодефицитным состояниям и развитию аллергии. Процесс созревания этой глобальной природной защиты длится многие годы, поскольку иммунологическая память не наследуется, а приобретается человеком в процессе развития.

Формирование иммунной системы у малыша начинается еще внутриутробно, когда устанавливаются сложные связи между организмом матери и плода. Синтез собственных иммуноглобулинов плода начинается примерно на 10-12 неделе беременности и представлен незначительным количеством иммуноглобулинов М, которое, однако, значительно увеличивается ближе к родам. На 12-той неделе у плода появляются Т-лимфоциты. Число лимфоцитов резко возрастает у новорожденного после 5-х суток жизни.

Иммунная система новорожденного находится в состоянии физиологического угнетения. Важнейшее биологическое значение этого состоит в предупреждении риска слишком бурных иммунных реакций, неизбежных при контакте новорожденного с огромным количеством антигенов. Новорожденные дети и дети первых месяцев жизни защищены материнскими антителами, т.е. если мама переболела или была привита до беременности, например, от кори, краснухи, то она передает готовые антитела малышу. Собственный синтез иммуноглобулинов у маленького ребенка крайне ограничен.

К концу первого года жизни в крови малыша имеется примерно 50-60% иммуноглобулинов G и только 30% - иммуноглобулинов А от средних значений взрослых. Содержание иммуноглобулина М достигает «взрослых» показателей только к 3-5 годам жизни.

В процессе роста ребенка существуют определенные «критические» периоды в формировании иммунной системы.

Первый критический период – период новорожденности (до 28 дней жизни). В это время иммунная защита ребенка подавлена. Поэтому младенец очень восприимчив к вирусным инфекциям и воздействию собственных условно-патогенных микробов, которые способны вызывать заболевания в условиях сниженного иммунитета.

Второй критический период – 3-6 месяцев жизни, обусловлен разрушением материнских антител в организме ребенка. Но на проникновение инфекции в организме малыша все же развивается первичный иммунный ответ, преимущественно за счет синтеза иммуноглобулинов М, не оставляющих иммунологической памяти. Однако в этот период дети подвержены воздействию разного рода вирусов, вызывающих ОРВИ. Также в это время отмечается высокая заболеваемость кишечными инфекциями, воспалительными заболеваниями органов дыхания. Кроме того, если на первом году жизни ребенок не получил материнские антитела (мама не болела и не была привита или не кормила грудью), тяжело и нетипично протекают детские инфекции (коклюш, ветряная оспа, краснуха и т.д.). И, к сожалению, в дальнейшем ребенок может заболеть ими вновь, поскольку пока у него еще не развита иммунологическая память. В этом же возрасте могут появляться пищевые аллергии.

Третий критический период – 2-3 года жизни ребенка. У малыша значительно расширяются контакты с окружающим миром. Основным в работе иммунной системы остается первичный иммунный ответ, хотя уже могут образовываться иммуноглобулины G. Система местного иммунитета (иммуноглобулины А) сохраняется незрелой. Дети все еще очень чувствительны к вирусам и бактериальным инфекциям, причем характерны повторные заболевания.

Четвертый критический период – 6-7 лет. У ребенка в этот период уровни иммуноглобулинов М и G соответствуют параметрам у взрослых, однако иммуноглобулин А имеет еще низкие значения. В это же время величина иммуноглобулина Е достигает максимального уровня. В 6-7 лет формируются многие хронические заболевания, нарастает частота аллергических заболеваний.

Пятый критический период – подростковый возраст (12-13 лет у девочек; 14-15 лет – у мальчиков). Период бурного роста и гормональной перестройки, сочетается с уменьшением лимфоидных органов. После периода спада, отмечается новый подъем частоты хронических заболеваний.

Группа целебной поддержки

По данным Всемирной Организации Здравоохранения дети раннего возраста (до 3 лет) переносят 6-8 респираторных заболеваний в год. В среднем, в течение года при нормальном функционировании иммунной системы, ребенок может переболеть 1-2 раза достаточно тяжелыми вирусными инфекциями (грипп, аденовирусная инфекция); до 4-5 инфекций могут протекать легко в виде насморка, покашливания, невысокой температуры. Единственный способ полноценно защититься от инфекционных заболеваний – выработать собственный иммунитет, который формируется при встрече с микробом. В этих случаях родителям не стоит считать, что у малыша снижен иммунитет. Частые ОРВИ ни в коей мере нельзя рассматривать, как проявление несостоятельности иммунной системы ребенка и говорить об иммунодефиците. Наоборот, для иммунодефицита характерны длительные, часто повторяющиеся инфекции, возбудителями которых являются бактерии и грибки.

Конечно, дети, посещающие детские сады, первое время болеют достаточно часто, так как возможность контакта с заболевшими людьми увеличивается. Этот период обычно длится 6-12 месяцев. Причиной повышенной заболеваемости может стать и стрессовая ситуация, нежелание ребенка находиться в дошкольном учреждении, и т.п.

Отмечено, что дети, не посещающие детский сад, болеют реже, но как только они начинают ходить в школу, частота вирусных заболеваний у них резко возрастает.

Для повышения защитных сил организма ребенка можно применять различные общеукрепляющие методики: закаливание, контрастные воздушные ванны, одевать малыша соответственно погоде, принимать поливитамины, стараться максимально ограничить контакты с другими детьми в периоды вспышек сезонных вирусных заболеваний (например, во время эпидемии гриппа не стоит водить ребенка на елки и прочие массовые мероприятия). К тому же можно применять лекарственные средства, повышающие местную неспецифическую защиту слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Это всем известные: оксалиновая мазь, интерферон (гриппферон), антигриппин и т.п.

Достаточно эффективны средства народной медицины, например, чеснок и лук. Эти растения выделяют, так называемые, фитонциды - вещества, уничтожающие вирусы и бактерии. Обычно их измельчают и расставляют в стеклянных блюдцах в помещении. Нанизанный на ниточку зубчик чеснока можно повесить малышу на шею.

Широко используется и защитное действие лимона. В этом виде цитрусовых, помимо наличия фитонцидов (в кожуре) содержится много витамина С, обладающего высокой стимулирующей активностью иммунной системы. Лимон можно, добавлять в чай или воду для питья, но существуют и более интересные рецепты. К примеру, протертый через мясорубку лимон смешивается с медом и курагой (грецким орехом) в равных пропорциях, принимается по 1 чайной ложке 1-2 раза в день в течение 1 месяц. Естественно, это блюдо противопоказано детям-аллергикам, так как все его составляющие высокоаллергенны.

Когда следует обращаться к иммунологу?

При частых простудных заболеваниях, протекающих с осложнениями (ОРВИ, переходящая в бронхит – воспаление бронхов, пневмонию - воспаление легких или возникновение на фоне ОРВИ гнойного отита – воспаление среднего уха и т.п.).

При повторном заболевании инфекциями, к которым должен вырабатываться пожизненный иммунитет (ветряная оспа, краснуха, корь и т.п.). Однако, в таких случаях необходимо учитывать, что если малыш переболел этими заболеваниями до 1 года, то иммунитет к ним может быть нестоек и не давать пожизненной защиты.

Если у ребенка имеется какое-либо хроническое или острое заболевание и по этому поводу проводится длительное лечение антибактериальными, противогрибковыми, гормональными препаратами, ослабляющими иммунитет.

Во время консультации врач подробно расспрашивает родителей о том, как протекала беременность, роды, чем и как болел ребенок, осматривает малыша, при необходимости может назначить обследование. В иммунологии существуют свои, специфические, методы исследования иммунной системы, но, как правило, в раннем возрасте (до 3-х лет) они мало информативны, поскольку редко выходят за пределы нормальных возрастных показателей. Однако, выяснив состояние здоровья ребенка, в лечебных или профилактических целях иммунолог может назначить специальные препараты, повышающие иммунную защиту. Условно (так как некоторые из них обладают широким спектром действия) можно разделить на следующие группы:

- иммуномодуляторы – лекарственные препараты, усиливающие функциональную активность иммунной системы в целом. Каждый из них обладает избирательным воздействием на какое-либо звено иммунитета, но его конечный эффект многогранен. Наиболее известные из этих препаратов: группа, так называемых, бактериальных лизатов (продуктов распада): бронхомунал, ИРС-19, имудон, рибомунил (они содержат части микробов, при поступлении в организм которых происходит выработка антител к ним). Действие этих препаратов во многом сходно с действием вакцин, и также применяются в основном для профилактики вирусных заболеваний. Эффективность их достаточно высока при длительных курсах лечения. В результате появляется возможность сокращения числа острых и обострений хронических заболеваний, значительного сокращения продолжительности и уменьшения тяжести течения болезни, профилактика осложнений. Иммуномодуляторы назначаются детям после перенесенного острого вирусного заболевания, осложненного бактериальной инфекцией (бронхитом – воспалением слизистой оболочки бронхов, ларинготрахеитом – воспаление слизистых оболочек гортани и трахеи, инфекцией мочевыводящих путей и т.д.). А также часто болеющим детям в период сезонного повышения простудных заболеваний (осень-зима) в качестве профилактики.

Широкое распространение в практической медицине получил препарат Виферон, который содержит интерферон (белок крови человека, выполняющий функцию неспецифической защиты от вирусов), токоферола ацетат (витамин Е), аскорбиновую кислоту (витамин С). Этот препарат выпускается в 4-х вариантах, в зависимости от содержания в нем интерферона. Действие виферона заключается в активизации фагоцитов, Т- и В- лимфоцитов. Эти свойства виферона предупреждают заражение, обеспечивают удаление возбудителя инфекции и возможные осложнения. Кроме того, этот препарат обладает иммуномодулирующим действием, то есть, способствует нормализации работы иммунной системы, мобилизует внутренние резервы организма.

Скажем несколько слов и о широко используемом гомеопатическом препарате Афлубин. Комбинация компонентов Афлубина позволяет отнести его к комплексным гомеопатическим препаратам с иммуномодулирующим, противоспалительным, жаропонижающим действиями. Препарат оказывает противоспалительное воздействие на слизистые оболочки ротовой полости, дыхательных путей, кишечника. Обладает жаропонижающим действием, при этом снижение повышенной температуры тела происходит плавно до субфебрильной температуры (37,2-37,5 градусов С), которая наиболее оптимальна для активизации фагоцитов и лимфоцитов. Эффективность препарата не зависит от типа вируса, но связана со сроками начала лечения, чем раньше применяется препарат, тем легче протекает заболевание. Также Афлубин можно применять для профилактики простудных заболеваний дыхательных путей.

- иммунокорректоры – средства, воздействующие на конкретно нарушенное звено иммунной системы (на Т-лимфоциты, В-лимфоциты и пр.); К препаратам этой группы относятся: ликопид, иммунофан, галавит.

- иммуностимуляторы – средства, усиливающие иммунный ответ (метилурацил, диуцифон, дибазол, левамизол, витаминные (в основном, витамины групп А, Е, С) и биопрепараты (с бифидо- и лактобактериями), пищевые добавки и пр.; Главным отличием этих препаратов от иммуномодуляторов является воздействие их на организм в целом, а не на какое-либо звено иммунной системы в отдельности. Также эта группа обладает выраженным стимулирующим действием и на неспецифические факторы защиты. Иммуностимуляторы в основном применяются только для профилактики инфекционных заболеваний. К этой же группе относится препарат Иммунал (содержит в своем составе эхинацею пурпурную). Он способствует повышению активности неспецифических факторов защиты, стимулирует кроветворение и активность фагоцитов. Однако, даже имея большой арсенал средств, повышающих иммунитет, родители не должны заниматься самолечением. Ведь правильно разобраться в причине частых инфекционных заболеваний, оценить способность иммунной системы ребенка противостоять инфекции, может только врач, наблюдающий малыша, который по совокупности внешних проявлений болезни, данных лабораторных анализов, поможет вам среди многообразия лекарственных средств выбрать то, что действительно поможет в каждом конкретном случае.

Елена Бердникова

врач-педиатр Центра коррекции развития детей раннего возраста НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ России

Журнал "Мама и малыш", №12 2004 г.