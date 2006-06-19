Наверное, мама каждого мальчика мечтает, чтобы он вырос не только послушным и заботливым сыном, но привлекательным и успешным мужчиной. А так как постичь особенности мужского полового органа нам, женщинам, не под силу, бывает что мамы "паникуют": "Кажется у моего ребенка пенис кривой, что делать?" Чтобы прояснить, где норма, а где патология, мы обратились к детскому урологу Александру Львовичу ЧИЛИКОВУ, врачу высшей категории хирургического отделения ОДКБ № 1.

- Многие мамы за искривление полового члена принимают короткую уздечку, которая вызывает искривление головки полового члена. Но в этом случае анатомическое строение органа не страдает и сформирован он правильно. Проблема короткой уздечки перестает быть проблемой во время первого полового акта, когда она надрывается (это может сопровождаться небольшим кровотечением). Но потом разрыв быстро зарубцовывается, и проблема отпадает сама собой, хотя в некоторых случаях разрывы могут повторяться.

К тому же во время профилактического осмотра детей хирург, если уздечка короткая, рекомендует родителям обратиться к урологу для решения вопроса необходимости и возможности ее рассечения. Это небольшое по длительности оперативное вмешательство выполняемое в стационарных условиях.

Если же все-таки у родителей есть какие-то сомнений, касающиеся формы, вида, размера полового органа мальчика, в первую очередь нужно обращаться к детскому хирургу по месту жительства. А хирург уже потом направляет к узкому специалисту: детскому урологу, эндокринологу и т.д.

- А что же тогда считается настоящим искривлением полового члена у детей?

- А вот настоящее искривление полового члена, или гипоспадия, это серьезная патология, устраняемая только хирургическим путем. И вот об этом хотелось бы поговорить более подробно.

Гипоспадия - это врожденный порок развития мочеиспускательного канала, при котором отверстие мочеиспускательного канала открывается на нижней поверхности полового члена, мошонке или промежности. Часто половой член при этом бывает еще и ротирован. Естественно, дальнейшее правильное развитие полового члена значительно затруднены, а порой просто невозможны. Чем дальше от головки располагается наружное отверстие мочеиспускательного канала, тем больше выражено недоразвитее полового члена и его деформация. Также характерно сужение наружного отверстия.

В особенно тяжелых случаях гипоспадии половой член напоминает клитор, мошонка расщеплена и похожа на половые губы, а участок рудиментарной слизистой мочеиспускательного канала, наружное отверстие которого расширено - напоминает вход во влагалище. Установление пола в этом случае бывает затруднено и встречаются случаи ошибочного определения женского пола, особенно, если тяжелой форме гипоспадии сопутствует крипторхизм - неопущение яичек. К счастью, такие тяжелые случаи встречаются крайне редко. Тем не менее, даже самые тяжелые формы гипоспадии мы можем прооперировать.

- Что становится причиной развития патологии?

- Проблема заключается в том, что все это формируется тогда, когда еще не каждая женщина знает о беременности - это 4-6 неделя. Она думает, что задержка, а на самом деле уже беременна. А чем раньше закладывается порок, тем он тяжелее. Вот почему мы не устаем говорить о том, что беременность должна быть запланирована. К ней нужно готовиться, тогда вероятность неблагоприятных факторов будет снижена.

Кроме того, любые колебания гормонального фона женщины могут стать причиной неправильного развития половых органов ребенка. Нужно учитывать, что после приема гормональных контрацептивов должно пройти не менее года, так как это влияет на гормональный фон матери, что может привести к развитию гипоспадии. Некоторые родители, родив ребенка после многолетних попыток забеременеть, удивляются, почему у ребенка гипоспадия. Но уже сам факт проблематичного наступления беременности, говорит как минимум о гормональных нарушениях в организме женщины.

Увеличение случаев гипоспадии связывают и с плохой экологией нашего региона.

- Если патология формируется во время беременности, можно ли ее определить во время ультразвукового исследования?

- Сделать это очень сложно. Тем более что даже просто определить пол будущего ребенка иногда затруднительно, а уж рассмотреть, все ли у него в порядке с половыми органами, еще сложнее. Но я не вижу в этом никакой проблемы. И даже если ее выявят внутриутробно, то это не требует досрочного родоразрешения или прерывания беременности. Сегодня гипоспадия относится к корригируемым порокам.

- Как часто встречается эта патология?

- За 15 лет, что я работаю в этом отделении, было 3 случая смены пола, когда при рождении поставлен пол - девочка, а оказалось, что у мальчика - гипоспадия. По разным данным эта патология встречается с частотой 1 на 150-300 случаев новорожденных мальчиков. В нашем отделении проводится 40-50 операций в год по устранению гипоспадии и формированию наружного отверстия уретры на естественном ее месте, то есть на головке.

- Это почти пластическая хирургия!

- Это чистой воды пластическая хирургия. Причем уникальность этих операций заключается в том, что объектом становятся маленькие органы маленьких детей.

Нужно обладать микрохирургической техникой. Продолжительность операции от 1,5 и более часов. Это одинаково большая нагрузка, как для хирурга, так и для маленького пациента. Поэтому нужно, чтобы ребенок был подготовлен к ней.

- В каком возрасте рекомендуется проводить оперативное лечение при гипоспадии?

- Сейчас подобные операции мы начинаем делать уже с 2-х летнего возраста, но избираем тактику индивидуального подхода. До года ребенок интенсивно растет. С года до 2-х он уже адаптировался, уже известно, есть ли сопутствующая патология, каковы прогнозы на использование наркоза. Кроме того, иногда на подготовительном этапе требуется совместная работа с эндокринологами. Вот почему оперативное лечение гипоспадии может откладываться и до 5-7-летнего возраста в отдельных случаях.

Но все-таки, чем раньше будет проведено лечение, тем лучших результатов мы достигнем.

Ведь цель лечения гипоспадии - не только в том, чтобы сделать там "все, как у всех" (хотя и это тоже очень важно!). Операция, проведенная в раннем детстве, позволяет правильно развиваться половым органам и предупреждает психологические проблемы у ребенка. Наша основная задача - улучшить качество жизни маленького пациента. И мы стараемся закончить пластическую коррекцию наружных половых органов до прихода мальчика в детское учреждение - детский сад, школу. Кроме того, нужно учитывать и то, что если операцию проводить до периода полового созревания, то риск развития осложнений значительно снижается. В целом, осложнения встречаются приблизительно у 10-15% прооперированных мальчиков. Тем не менее, все осложнения устраняются в ближайшие 6-12 месяцев.

- Каков прогноз в плане будущего у детей, прооперированных по поводу гипоспадии?

- Конечно же, этот вопрос очень волнует родителей. Но дело в том, что этими операциями мы создаем лишь механику: уретра, мочеиспускательный канал, головка, прямой половой член - это лишь путь для мочи и семени. Мы создаем условия для благоприятной, нормальной эрекции и возможности проведения полового акта. Но мы не можем влиять на качество спермы будущего мужчины. Тем более, что к моменту полового созревания и началу половой жизни наши пациенты уже давно выходят из-под нашего наблюдения.

Но могу сказать, что мой учитель, кандидат медицинских наук Валерий Иванович МАКАРОВ, изучая отдаленные результаты оперативного лечения гипоспадии, вызывал своих бывших пациентов. И они, в свою очередь, приглашали его не только на свадьбы, но и на крестины своих детей.

Беседовала Надежда ТИУНОВА