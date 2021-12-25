Правила безопасности детей в зимние праздничные дни

Готовимся провести новогодние праздники весело, но всегда актуальными остаются вопросы безопасности наших детей. Ведь выходных и праздничных дней впереди еще много, да и зимние забавы сейчас в самом разгаре. Прислушайтесь к советам детских врачей о том, как провести праздники и зимние выходные без вреда для здоровья ребенка. Что делать в случае отравления напитками и едой, переломов, ударов, ожогов и какую оказать первую помощь и нужно ли обращаться к врачу.

Главным фактором риска практически всех проблем со здоровьем детей, которые с ними могут случиться во время новогодних праздников, детские врачи и врачи скорой помощи считают то время, когда дети остаются без присмотра взрослых. Или когда этого присмотра им катастрофически не хватает — то есть присмотр есть, но страдает его качество. То есть, взрослые могут находиться как раз рядом с детьми. Но по причине своего окрыленно-эмоционального состояния, усталости или алкогольного опьянения они просто могут неправильно оценить то, что происходит, и к чему это приведет.

Итак, по мнению врачей, которые в праздники оказывают помощь детям, основные опасности для детей во время, когда взрослые отдыхают, это:

1. Алкоголь, уксус и другие агрессивные жидкости.

2. «Взрослая» еда или еда, уже непригодная к употреблению.

3. Ледяные и снежные горки.

4. Электрогирлянды.

5. Хлопушки и более серьезная пиротехника.

Алкоголь и другие неприятные жидкости

Понятно, что детям алкогольные напитки употреблять не следует. Но во время праздников они видят, как это делают взрослые, и у них может появиться желание повторить за ними. Были случаи, когда скорую вызывали к детям дошкольного возраста, причем родители в этих случаях, как правило, не видели тот момент, когда ребенок выпил шампанское, вино или водку. Да, дети пьют и водку. Потому что по виду они не могут оценить её вкус. Например, в один из недавних новогодних праздников 8-летний мальчик в совершенно благополучной семье выпил полстакана водки, и помощь ему оказывали врачи реанимационной бригады скорой помощи.

Что нужно и можно здесь сделать?

Первое — не употреблять алкоголь в присутствии детей. Малоприменимо на практике? Тогда можно попробовать второе — тщательно следить за тем, чтобы дети не имели доступа к бутылкам с алкогольными напитками. А в случае, если случилось непредвиденное, и маленький ребенок или ребенок постарше выпил спиртное — обращаться в скорую помощь.

При этом не нужно стараться самостоятельно вызывать рвоту у ребенка. Дети — это не взрослые, здесь от рвоты до аспирации (попадания рвотных масс в дыхательные пути) — только один шаг. До приезда скорой можно дать активированный уголь (только если нет рвотных позывов), уложить ребенка на бок (не на спину, потому что есть опасность все той же аспирации рвотных масс), согреть. Ещё можно дать крепкий сладкий чай. Когда все закончится благополучно — отругать себя как следует и в следующий Новый год перейти на детское шампанское.

Вместе с докторами мы обращаем внимание, что отравления детей алкоголем во время массовых праздников — это, увы, не выдумка, а печальная реальность. То же касается и уксуса — приготовили салаты и мясо, отлили столько, сколько нужно, и поставили бутылочку с уксусом далеко-далеко (и желательно высоко). А в случае, если ребенок уксус все-таки выпил — совет тот же — рвоты не вызываем, рот полощем водой и в скорую немедленно!!!

Праздничная еда

Гастроэнтерологи каждый год говорят о том, что майонез, двухдневные салаты (а то и 3-4-х дневные), жирная колбаса, пельмени (особенно из магазина, в которых пищевой пользы нет, зато вреда достаточно), острые закуски могут стать неприятным подарком на Новый год и многим взрослым. А детям — тем более.

Мамы и папы! Если вы не чувствуете в себе сил для послепраздничной «готовки», то вам в помощь молочные каши, простейшая молочная лапша или, в крайнем случае, баночное питание. Но от «селедки под шубой», которую готовили три дня назад, ребенку праздничного настроения точно не добавится. Однако на больничную койку он попасть может. В вашем сопровождении.

Очень хотите порадовать ребенка? Кусочек нежирного новогоднего тортика в конце обычной для ребенка трапезы или любое другое любимое им блюдо создадут нужную атмосферу праздника, не нанеся вреда здоровью. И не нужно забывать, что в присутствии газированных напитков вредное действие жиров на поджелудочную железу возрастает в несколько раз. Приготовьте ребенку морсик, фруктовый чай, сок — из того, что он любит.

Горки

Горки бывают ледяные и снежные, и катаются с них сейчас на самых разных приспособлениях.

Здесь нужно помнить одно — если вы пришли на горку в первый раз или первый раз посадите ребенка на новое «сплавсредство», оцените сначала горку сами. Как там обстоит дело с выбоинами, не ударится ли ребенок головой, нет ли на горке кучи чрезмерно веселых подростков, которые могут «затоптать» малыша? Или, наконец, куда от вершины горки доедут санки и ледянки? Нет ли в конце ската горки железных конструкций, каменных стен или автодороги? Ещё одна история, правда, уже с другим мальчиком: только что из 9-й больницы выписался мальчик, которого сани с горки завезли под железную трубу. В итоге — тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа… Не ёлки, а борьба за жизнь.

Если мы не желаем своим детям беды — проверяем безопасность покрытия на горках и измеряем длину тормозного пути. В том случае, если ребенок все-таки ударился головой — нужно быть очень внимательными к его состоянию. В том случае, если у него появилось головокружение, тошнота, рвота или потеря сознания — вызываем скорую помощь или самостоятельно обращается в приемный покой ДГКБ № 9 или в ближайший травмпункт. То же — и при переломах конечностей. Только здесь важно помнить, что дети не могут так же, как взрослые, оценить тяжесть травмы. Поэтому оценивая, что там — ушиб или перелом, нужно быть очень внимательными. Если отек на месте удара значителен или нарастает, если движение в ноге или руке ограничено и причиняет резкую боль, то нужно показать ребенка врачу.

Обморожение

Прогулки на свежем воздухе могут доставлять не только удовольствие. Если вы заметили, что кожа малыша стала бледной, появилась мраморность — это первые признаки обморожения. Постарайтесь как можно скорее отвести малыша в теплое помещение. Не разрешается тереть обмороженные участки кожи руками, тканью и тем более снегом: это может привести к еще большему повреждению. Ребенка следует укутать, согреть, дать попить теплый чай. Если обморожение значительное, то необходимо обратиться за медицинской помощью.

Можно перед прогулкой смазывать кожу рук и лица специальными защитными средствами. И следите за тем, чтобы ребенок на прогулке двигался, тогда возможность обморожения значительно снижается.

Электрогирлянды

Наверное, прозвучит это грубо, но зато почти в стиле «Джентельменов удачи»: «выпил — отключи гирлянду». К «выпил» можно ещё добавить — вышел или вышла в ванну, лег спать, пошла провожать в гостей… соседка пришла за луковицей, опять же. Пусть ёлочка горит только в вашем присутствии, и когда вы видите и её, и ребенка. Но если все-таки случится непредвиденное — отключаем электричество, осматриваем ребенка и звоним в скорую или в отделение неотложной помощи детской районной поликлиники. Потому что (и это не моя выдумка, а слова врача-реаниматолога Станции СМП Екатеринбурга): «в том случае, если ребенок достоверно получил электротравму, он должен быть осмотрен врачом». Ожог на месте удара током виден вам, но при воздействии электричества возможны нарушения ритма сердца вплоть до его остановки и другие, весьма неприятные последствия.

Пиротехника

Последние годы здесь все не так, как было раньше — пациенты с травмами от пиротехнических средств у детских врачей стали единичными, но расслабляться все же не стоит. Отчасти уменьшение остроты проблемы связано с тем, что покупать люди пиротехнику стали в «проверенных» местах, да и пользоваться ей за много лет уже научились. Но все же — не давайте в руки детям праздничные фейерверки, а особенно — не давайте пиротехнические средства, которые купили впервые, и пользоваться которыми сами не научились. Порадуйте сначала себя.

Ну, а если радости не получилось, а получился ожог, да ещё с осколками, которые попали в глаза — то тут нужно ехать не в гости к Снежной Королеве, а со стерильной повязкой (можно из автомобильной аптечки) — в травмпункт или в приемный покой ДГКБ № 9 (если речь идет о детях) или ЦГКБ № 23 (если речь о взрослых или о серьезной травме глаза). Самим осколки из глаз доставать не нужно! Максимум, что можно сделать — это промыть поврежденную поверхность теплой водой, причем глаза лучше промывать не ваткой, а струей воды из баллончика. Все с той же целью — чтобы осколки не проникли дальше.

Что делать, если случился ожог

Надо: Не менее 15-ти минут охлаждать больное место с помощью прохладной воды! Затем обрабатываем ожог Пантенолом или бальзамом «Спасатель». Если ожог серьезный (например, большая площадь, или ожог области лица, промежности), необходимо вызвать скорую помощь. Самостоятельно можно дать обезболивающее, питье, обернуть рану бинтом или чистой тканью.

При химических ожогах глаз или слизистой оболочки рта их следует, так же как и кожу, сначала промыть водой, а затем при ожогах щелочью — нейтрализовать 1%-ным раствором борной кислоты; при ожоге кислотой — 1%-ным раствором соды. Нейтрализацию химии, попавшей в глаз, следует производить в течение часа и больше, до тех пор, пока к пострадавшему не возвратится исчезнувшее с момента ожога зрение. После этого в глаза закапывают по 1–2 капли стерильного вазелинового или подсолнечного масла, накладывают повязку и отправляют к специалисту.

Не надо: Сразу смазывать ожог маслом, кефиром, Пантенолом и пр.! Это лишь задержит отдачу тепла с поверхности кожи, и тепло будет уходить вглубь раны, повреждая более глубокие слои. Сначала место ожога нужно как следует охладить, чтобы не создалась герметичная подушка из масла/мази, не позволяющая снизить температуру больного участка. Выводим тепло, а ПОТОМ уже применяем мази. Не применяйте йод или зеленку, они задержат выздоровление. Не протыкайте пузыри, они защищают поврежденную часть кожи от микробов.

Также напоминаем, не оставляйте горящие свечи вообще ни при каких обстоятельствах!

Про сладкое

И следите за тем, чтобы дети не объедались сладкими подарками. Это опасно аллергией и острой реакцией поджелудочной железы с последующим длительным лечением. Крепитесь, но убирайте все сладкое подальше. Ешьте сами ночами, чтобы ребенку не досталось))

Ну и напоследок — дети и взрослые, не теряйте друг друга в Новый Год и в любой другой день (а то теперь и потерявшиеся на улице дети в новогодние праздники — это тоже не новость), берегите свое здоровье и будьте здоровы!

