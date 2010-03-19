Чем кормить ребенка на завтрак? Копилка экологичных идей

Вопрос «что приготовить ребенку на завтрак?» - это цветочки по сравнению с проблемой «как заставить его это съесть».

Необходимость сытного завтрака бередит материнскую душу, растравленную советами, газетами и собственной мамой. Стереотипов по поводу детских завтраков существует больше, чем полезных рецептов. Но вспомним, что маленький ребенок сам себя отлично регулирует. Он хочет кушать, только когда голоден, а не когда это нужно всему миру. То есть поступает правильно и в соответствии со всеми законами здоровой жизни. Что делает среднестатистическая мама: она «подтягивает» установки ребенка к стереотипам. Наше общество путает понятия «голод» и «аппетит». Голод – это природная потребность организма в восстановлении сил посредством еды. Аппетит – это, чаще всего, реакция на соблазны. Можно искусственно «разгулять» аппетит, поставив перед человеком кулек с конфетами, например. При этом голода не будет, а только соблазн. Вот и наша среднестатистическая мама в большинстве случаев думает не о том, как утолить ребенку голод, а о способах соблазнить его едой. А у детей голод и аппетит как раз находятся в консенсусе. Чего не скажешь о взрослых, измученных рекламой, перепадами настроения и священной причиной переедания под названием «просто так».

Почему 90% детей так плохо едят (как считают их родители)? Потому что у них меньше соблазнов в еде, чем у взрослых! А взрослые ошибочно принимают отсутствие ложного аппетита за отсутствие голода. И кропотливо приучают детей к такому иллюзорному аппетиту.

Нужно четко различать: мы кормим ребенка сытно – или более-менее полезно. Кормить сытно – это значит придумывать балласт. Балластом считается еда тяжелая, жареная, химическая, поданная в чрезмерном количестве. Она же является базой для стереотипов: ребенок должен «не остаться голодным». Ради удовлетворения этого стереотипа детей откровенно закармливают: горка печенья, лишь бы что-то съел. «Хоть что-то съел» - еще одна мантра для усталой мамы. Еда – это, конечно, не абсолютная причина плохого здоровья. Есть и другие. Но если ребенок любого возраста часто завтракает печеньем или «быстрыми хлопьями», это нужно первым делом учесть при первых признаках ослабления иммунитета, непонятных болях в животе, кожных проблемах, частых простудах, повышенной возбудимости или плохой концентрации внимания. Не обращаете внимания на качество еды – не жалуйтесь на простуды. Анаферон «космостару» и печеньям не конкурент.

Просыпаемся!

Ни одно живое существо, отойдя ото сна, не бежит завтракать. Сначала оно подготавливает тело к активному дню: пробежится, принюхается, постепенно расправляя свои чувства и ощущения. Редкий человек после пробуждения сразу хочет есть. Для «нарабатывания» аппетита придуманы ритуалы: потягивание, душ, зарядка, задумчивое созерцание кирпичных пустот за окном. И только потом организм подает робкий сигнал «голод!»

У ребенка дел после пробуждения гораздо больше. Ему жаль расставаться со сном, и он цепляется за кровать в надежде на кучу внимания, и внимание подоспевает: мама расправляет крылья и готовится к прыжку. Уделите это время легкому массажу. Поглаживайте ребенка по плечам, спине, ногам, растирайте ступни, массируйте пальчики. Придумайте специальную утреннюю песню, скороговорку, чтобы ребенок к ней привык. Вариантов – масса, вплоть до криво-косо, но своих родных. Главное – позитивные интонации. Помассировали – идем (а кого-то и несем) умываться, одеваться. Некоторым детям нужна пауза подольше – поиграть, подумать. И только теперь идем в кухню, где на столе уже готов…

Правильный завтрак

Многие родители, жалующиеся на то, что ребенок плохо ест по утрам, не замечают тысячи привычных явлений, превращающих хороший завтрак в плохой. Если процесс завтрака заснять на пленку и просмотреть, эти привычки будут видны как на ладони:

Все вокруг торопятся, кидают фразы «ешь быстрее», внимания к еде нет ни у кого, а ведь взрослые для ребенка – первейший авторитет: «Раз никто не хочет, то и я не буду». Если ребенок не желает завтракать, вам придется уделять ему внимание. Нет ничего хуже еды, принятой с отвращением, в спешке или по принуждению. Она не усваивается, не приносит организму пользы и закладывает фундамент под дальнейшие психосоматические болячки.

Ребенок знает, что может легко выпросить что-либо «повкуснее» каши, потому что мама уже не раз соглашалась. Если додавить – согласится еще. Дитя поднажало, выпросило бутерброд или печенье, «голодным» не осталось, галочку в строке «накормлен» ставим. На следующее утро получаем все то же нытье по поводу «ничего не хочу». Вы считаете, что человек после ночи обязан быть голодным? Но голодный съест все, что дают. Не хочет=не голодный.

Если ребенок по утрам капризничает – дайте ему поголодать, не нервничайте, не демонстрируйте беспокойство. Не нужно ничего впихивать в ребенка для ублажения стереотипа «утром надо что-то съесть». Печенье, конфеты, сушки на пустой желудок – ослабляют. Еда под телевизор, книжку, мамины пляски и неидеальное пение – ослабляет. Не захотел поесть с самого утра – съест второй завтрак через 1,5-2 часа. Ушел голодным в садик/школу, а там оголодал и мучился – анализируйте, что вы делаете не так.

Причинами отсутствия аппетита по утрам (до 11-12 часов) являются:

Закармливание «кусками» на ужин, тяжелый (мясной) ужин, заболевания ЖКТ, недосып, неправильное поведение родителей, сбивающее пищевой интерес; психологические проблемы у ребенка (или в семье). И самая банальная причина – невкусная еда. А еда не может быть невкусной ВСЯ. Ребенку, постоянно жалующемуся на «невкусно», не хватает внимания – или ему сбили пищевые предпочтения гораздо раньше.

А идеальной едой для завтрака, конечно же, остается…

Каша!

Конечно, самой лучшей будет каша из цельного зерна. Но не всегда у нас есть время приготовить именно такую кашу. Совет: замочите любую крупу с вечера. Скорее всего, с утра ее даже не потребуется варить. Крупяные хлопья – это зерно сплющенное, пересушенное, и так далее, как только над ним не издевались. Но ничего страшного в употреблении хлопьев нет. Они просто менее полезны. Главное, чтобы хлопья были «живыми», то есть без добавок.

Самые полезные крупы – гречка, рис и овсянка. Если ребенок любит не более двух видов каш – радуйтесь, что он вообще ест по утрам каши, эта традиция в свете расширившегося ассортимента обработанных продуктов начинает угасать.

Как правильно сварить кашу:

Рисовая. На стакан риса – 1,5 стакана воды. Накрыть плотной крышкой, чтобы пар не вырывался наружу. Варить ровно 12 минут. Сначала варим на сильном огне, через минуты две – на умеренном, под конец на слабом. Не перемешивать! Затем убираем рис с огня и даем настояться еще столько же.

Гречневая. В гречневую кашу нельзя добавлять сахар, он нейтрализует многочисленные полезные свойства этой крупы. Также портит гречку и молоко. Гречку варят в соотношении 1:2 с водой под плотной крышкой. После закипания доваривают на умеренном огне до полного впитывания воды. Перемешивать в процессе варки не стоит.

Пшенная. На 2 стакана пшена - 1 чайную ложку соли и 2-3 ст. ложки масла. В кастрюлю влить 4 стакана воды, положить столовую ложку масла и соль. Когда вода закипит, засыпать предварительно промытое пшено и варить до загустения. После этого кашу надо поставить на час для упревания. В готовую кашу положить 1-2 ст. ложки масла и размешать.

Все виды круп – кроме гречки и риса! - нужно закладывать только в кипящую воду. Это улучшает вкус. Еще один «бабушкин» метод: варим кашу до полуготовности, сливаем воду и добавляем молоко, масло, иные добавки. Оставляем разбухать, обернув полотенцем. Рис, перловку и пшенку промывают перед варкой теплой и даже горячей водой, чтобы отделить крахмал и жир. Любую кашу варим на воде, а подогретое молоко добавляем только для вкуса. Если молоко необходимо кипятить – вскипятите отдельно, но недолго. При кипении структура молочного белка нарушается, превращая молоко в неперевариваемый продукт. Он неполезен ни детям, ни взрослым. Поэтому метод варки каши непосредственно в молоке уходит в прошлое. Впрочем, он и в прошлом появился недавно – наши бабушки тоже молоко с крупой не кипятили, все каши упревали в печке, а затем разбавлялись молоком.

Манную кашу не употребляют чаще раза в неделю. Большинство детей ее любят за нежную структуру, но, к сожалению, манка больше годится для откорма, чем кормления, содержит минимум полезных веществ и максимум крахмала.

По сути манка - это побочный продукт, образующийся при производстве пшеничной муки. После размола всегда остаётся 2% мелких осколков зерна, которые лишь немного больше мучной пыли, — это и есть манка. Любители манной каши не догадываются, что в продаже есть три типа манки, которые немного отличаются по своей вредности. Самую неполезную и самую распространённую делают из мягких сортов пшеницы. На упаковке она обозначается шифром «марка М» или просто буквой «М», мало что говорящей покупателю. Самая лучшая манка, но не всегда самая вкусная, делается из твёрдой пшеницы и обозначается буквой «Т». А манка с «МТ» на упаковке — ни то, ни сё, смесь мягкой и твёрдой пшеницы (последней должно быть не менее 20%). Почему у нас изобрели такую непонятную для потребителей маркировку, можно только догадываться. Но мало того, даже эту информацию на упаковке часто не указывают.

Неполезные свойства манки желательно не усугублять неправильной варкой. Варят ее не более минуты, затем оставляют разбухать минут на 15-20, чтобы она не продолжила разбухание в желудке ребенка.

Что можно добавить в любую кашу:

Специи: анис, бадьян, корицу, ваниль или барбарис на кончике ножа. Положите в кашу мармеладку – это улучшит вкус и обогатит блюдо пектином. Из цитрусовых корочек сделайте цедру и разотрите ее в порошок, цедра прекрасно ароматизирует кашу. Также классически добавляют сухофрукты, мед, овощи. Гречневая каша сочетается со свеклой и абсолютно любыми другими овощами. А вот интересный рецепт настоящей царской каши:

Пшенная каша с овощами и ягодами:

Отвариваем, стараясь не разварить до состояния липкой каши, пшено (около 1 стакана сухой крупы), добавив соли. На сковороде с высокими бортами подогреваем растительное масло. Кладем на сковороду очищенную и порезанную кубиками морковь (2 моркови средней величины). Добавляем к ней порезанную кубиками тыкву. Тушим (без добавления воды) под крышкой. Когда морковь и тыква становятся мягкими, добавляем к ним пшено. Пикантность блюду придают:

1) Грецкие орехи. Их нужно поломать на небольшие кусочки и добавить на сковороду после тыквы. Тушить орехи вместе с овощами.

2) Яблоки, очищенные от кожуры и порезанные на кубики. Тоже тушим вместе с овощами, добавив их на сковородку последними. Но с яблоками один нюанс: добавляйте их, если готовите блюдо на один раз. После хранения в холодильнике и вторичного подогрева яблоки раскисают.

3) Клюква. Добавляем так же, как грецкие орехи. Подавать кашу (вкуснее всего!) с медом и сыром (первое полито сверху, второе – вприкуску). (Источник: http://parentsideas.com)/

Запеканки из круп

Запеканки – это дополнительная термообработка блюд, иногда уже готовых. К тому же в них кладут несочетаемые продукты, сахар, и так далее. Поэтому их польза минимальна, зато они разнообразят рацион – и просто очень вкусные, ими можно побаловать семью на завтрак в выходные. Вот несколько быстрых рецептов:

Запеканка рисовая с фруктами:

В готовую рисовую кашу добавить соль, сахар, одно яйцо и перемешать. Затем выложить на смазанную маслом и обсыпанную сухарями сковороду половину полученной массы. На ее выровненную поверхность положить нарезанные мелкими кубиками свежие очищенные яблоки, груши, которые сверху покрыть оставшейся кашей. Поверхность запеканки смазать смесью яйца (два) со сметаной и запечь ее в духовке.

• Молока - 0,75 л, риса - 1 стакан, сахарного песка - 2 ст. ложки, яиц - 3 шт., топленого масла - 1 ст. ложка, молотых сухарей – l ст. ложка, сметаны - 1 ст. ложка, фруктов - 100 г, соли - по вкусу.

Запеканка гречневая с творогом:

Из гречневой крупы варят кашу на молоке. В хорошо растертый творог добавляют сметану, взбитые яйца, сахар, соль и перемешивают, В противень, смазанный сливочным маслом (20 г) и посыпанный молотыми сухарями, выкладывают кашу, разравнивают ее, кладут сверху слой творога, поливают растопленным сливочным, маслом (40 г) и запекают 30 мин в духовке. Готовую запеканку нарезают квадратиками, кладут на блюдо, поливают растопленным сливочным маслом (40 г) и подают на стол.

• Гречневой крупы - 1 стакан, молока, наполовину разбавленного водой, - 0,5 л, творога - 300 г, сметаны - 7г стакана, яиц - 2 шт., сахарного песка - 1 ст. ложка, сливочного масла -100 г, молотых сухарей - 10 г, соли - по вкусу.

Запеканка овсяная с яблоком:

Яблоки порезать на крупные дольки и посыпать смесью сахара и корицы. Масло взбить с сахаром, добавить хлопья, перемешать и выложить на яблоки. Выпекать 20-30 минут при 200С.

• Яблоки - 500г, сахар - 2 ст.л., корица - по вкусу, сливочное масло - 75г, сахар - 1/2 стакана, овсяные хлопья - 1.5 стакана.

Чем заменить кашу?

Этот вечный вопрос мучает тех мам, чьи дети не любят по утрам есть кашу. Вариантов замены - множество. Любой продукт можно испортить только неправильной варкой. Кушать по утрам макароны – не вредно, если их варить по уму. Пища, которую нужно предварительно приготовить, а не просто «залить водой, молоком или соком» хороша для завтрака, и спорить по поводу ее вредности бессмысленно, если заменой служат «быстрозавтраки» или булки.

Макароны. Главное – не переварить. Макароны должны быть сварены в большом количестве воды, то есть свободно плавать в воде. На стандартную пачку (450 г) используем 3-4 литра воды. Закладываются макароны только в кипящую воду, при варке перемешиваются. Существует золотое правило: "10-100-1000". Оно означает, что на каждые 100 г макарон необходим 1 л воды и 10 г соли. Идеально сваренные макароны должны быть твердыми на укус, тогда все полезные вещества останутся целыми. От рекомендованного на пачке времени для варки отнимайте одну минуту. Также из макарон готовят запеканки, заливая их яйцом со сливками.

Что можно добавить: тертый сыр, сухую зелень, тертую морковь, сладкую кукурузу и горошек, овощи из заморозки (цветная капуста, брокколи, кукуруза).

«Восточная» лапша. Макароны любят все, но давать их на завтрак чаще одного раза в неделю не стоит. Лучше обратить внимание на лапшу гречневую, рисовую. Гречневая и рисовая лапша сочетаются с сыром, творогом, овощами, яйцами. Украсьте блюдо перепелиными яйцами, морковными палочками. Все это быстро готовится, и очень полезно. Если в доме найдется пучок салатных листьев – выложите «восточные» виды лапши на листья, блюдо примет воистину шикарный вид. Авось ребенок еще и зелень сжует.

Рецепт «ресторанного» завтрака для всеядного ребенка: варим гречневую лапшу, отдельно на пару готовим замороженный шпинат. Выкладываем на тарелке лапшу и шпинат, политый сметаной и посыпанный кунжутом. Из рисовой, гречневой или яичной лапши можно приготовить такие же запеканки, как из привычных макарон.

Молочный суп. Чтобы сохранить полезность, его варят как кашу: макароны или овощи в кипящей воде, а молоко добавляется после готовности. Кроме вермишели молочный суп заправляют тертой морковью, кукурузными зернами, рисом, мелко порезанной цветной капустой или брокколи.

Омлет из куриных или перепелиных яиц. Омлет – блюдо тяжелое, поэтому им завтракают не чаще двух раз в неделю. В омлет, как и в молочный суп, добавляют тертую морковку, кукурузу или отварной рис, зелень.

Завтрак овощной. Отварная цветная капуста, брюссельская или брокколи с сыром или маслом, стручковая фасоль, запеканки и омлеты из этих же капуст и фасоли. Овощи, которыми точно не надо завтракать: картофель, свекла. Они будут раздражать «утренний» желудок, привнесут ощущение тяжести. Салаты из свежих овощей вводить в завтрак можно и нужно, если ребенку они нравятся. Огурцы и помидоры оставьте для обеда, утром едим морковь, капусту (любую) в сочетании с яблоком, сухофруктами. Заливка: масло, лимонный сок. Чтобы ребенку понравился салат, нашинкуйте его тоненькими полосками или используйте крупную терку.

Облегченный вариант завтрака: вареные яйца, йогурты и фрукты, бутерброды из подсушенного хлеба или хлебцев. Йогурты выбирайте максимально «живые». До недавнего времени у нас в городе «живой» считалась только продукция уктусского молокозавода, но в последнее время на прилавках появились фруктовые йогурты из Кушвы и Ирбита со сроком годности 5-7 суток.

Копилка идей:

Завтрак «самолетный». Это когда в тарелку накладывают всего по чуть-чуть. Пригодится для привередливых детей: что-нибудь из интереса попробует. Варим перепелиные яйца, нарезаем морковку тонкими палочками, чистим и режем яблоко и банан на кусочки, намазываем хлебцы творожным сыром или брынзой – одним словом, складываем в тарелку разные кусочки и играем в завтрак в турецком отеле.

Спасительные шарики. Из отварного риса или гречки скатываем шарики и поливаем их растопленным сливочным маслом или нежирной сметаной, или фруктовым пюре. Это пятиминутное дело. В зависимости от возраста ребенка в шарики добавляем рубленое яйцо или тертый сыр, творог, мелко порезанные сухофрукты - фантазия безгранична. Можно сделать начинку-сюрприз (черносливина или курага внутри). Или обвалять шарики во взбитом яйце (сухарях) и 2-3 минуты подержать в духовке.

Печеные фрукты. Запеките пару яблок или груш, в сердцевину – творог, мед.

Фаршированные яйца, помидоры. «Фарш» может быть совсем немудреным: сыр+творог, творог с зеленью, даже размоченные в воде черные сухари (кстати, это вкусно).

Чем еще можно разнообразить завтрак: фруктовая нарезка, залитая йогуртом, коктейль из молока (питьевого йогурта без добавок) с бананом и замороженными ягодами.

Неправильные завтраки

Организм с утра нежен и придирчив, он избавился от токсинов, он отдохнул, расправился и потянулся навстречу солнцу. Он не готов к печенью. К плохой муке, ароматизаторам, разрыхлителям, красителям. Ему придется бороться с неприятной едой, что приведет к быстрой утомляемости, вспыльчивости и другим переменам в настроении и здоровье по мере накопления.

Итак, неправильным завтраком для ребенка мы считаем…

«Быстрозавтраки». Глазированные хлопья, колечки, звездочки, и прочее. Эта «замена каши» не является полноценной даже частично. Те же претензии к мюсли с сухофруктами и орехами, вываренными и высушенными до неузнаваемости и обработанными серой для цвета. От крупы здесь одно название, что бы ни придумывала реклама на упаковке. И витамины все искусственные, ибо свои «потерялись» в процессе варварской обработки. На продаже «быстрых завтраков» зарабатываются миллионы, всяческих «заманух» на упаковке великое множество. Что интересно, упаковка ясно указывает на принадлежность продукта к детскому питанию, но специальная маркировка отсутствует. Это означает, что в составе может быть что угодно. Искусственные пищевые добавки экспертизы товаров обнаруживают ВО ВСЕХ «быстрозавтраках» без исключения. Нет в них никакого натурального меда, зато присутствует до 50% сахара и 2% соли, которые отлично подавляют усвоение заявленного великолепия витаминов.

Не надо давать ребенку звездочки-колечки с молоком по утрам. Мало ли, что так питаются в западных фильмах и сериалах. Это всего лишь стереотип, навязанный рекламой. Хлопья с молоком – это балласт. Эффект, ослабляющий организм, от него сильнее, чем поддерживающий силы. Самый здоровый компонент такого завтрака – это молоко. Ну, и дайте ребенку стакан молока. Без хлопьев. Зачем организм с утра должен усваивать гидрогенизированные жиры, крахмал, эмульгаторы и красители – непонятно. Если ребенок ну очень просит «колечки» - выдайте их на десерт после обеда. Но не надо портить ими начало дня.

Жареная пища, горячие бутерброды. Также ослабляют организм с утра. Вместо того чтобы запускать обмен веществ, ударяют по поджелудке.

Есть и другие блюда, вполне здоровые, которыми завтракать нежелательно. Например, творог. Детям до 3-5 лет его с утра дают в термизированном виде (запеканка, сырники). Творог – продукт кислый, организм с утра не готов к его приему - много случаев, когда дети «травятся» свежим творогом из-за неусвоения. Также не подходит и кефир, зато прекрасно подходит йогурт – продукт более мягкий. Мы знаем, что творог насыщен кальцием, но кальций – капризный вечерне-ночной элемент, поэтому творог оставляем на полдник и ужин. Третья причина: творог не обеспечивает полноценного завтрака, это не еда, а добавка к еде. А если творог смешивают со сметаной и сахаром, его польза вообще скатывается к нулю. Блюда из термизированного творога не очень полезны, но вкусны, многие дети их обожают. Например, старинное «мамское» блюдо…

«Ленивые снежинки»:

• 200 гр. творога, 1 яйцо, 2 ч. л. манной крупы, 1 ст. л. сахара, немного замороженной или свежей ягоды. Ванилин (не обязательно), но будет ароматней.

Творог растереть с желтком. Добавить взбитый белок, манную крупу, сахар, перемешать. Полученную массу брать по ложке и опускать в подсоленный кипяток, пока не всплывут сырники. Еще можно сделать из нее «колбасу» и нарезать кусочки «по косой». Творог для «снежинок» выбираем посуше. Вместо манки можно использовать овсяные хлопья. Если сырники разваливаются – добавьте муки. Сахар необязателен. Перед подачей полить фруктовым пюре.

Если ваш ребенок требует на завтрак «запеканки как в садике», рецепты садичных блюд здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4736.