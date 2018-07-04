Как побороть отсутствие аппетита у ребенка

Частая проблема, с которой сталкиваются родители – это отсутствие аппетита у ребенка и предпочтение употребления какого-то конкретного продукта. Что это: признак болезни или элементарно неправильное воспитание?

Об этом мы поговорили с Натальей Юрьевной Новиковой, специалистом Кабинета здорового ребенка в ДГБ №8, магистром, консультантом по грудному вскармливанию.

- Что же делать, если у ребенка отсутствует аппетит?

- Для начала необходимо выяснить, в чем же проявляется отсутствие аппетита. Нередко выясняется, что ребенок отказывается от каких-то одних продуктов, но охотно ест другие. Например, демонстративно выплевывает кашу и требует сладкие фрукты. Если ему идут на встречу, то в следующий раз ситуация повторится. Очевидно, что проблема избирательного аппетита прямого отношения к аппетиту как таковому не имеет. Это проблема педагогическая: в семье растет манипулятор.

- Что же делать в этом случае?

- Ребенок должен расти не баловнем судьбы и не центром вселенной. Не хочет есть кашу – завтрак окончен, обед через четыре часа. Не стал есть суп за обедом – жди до ужина. При этом важно, чтобы никакая пища не попадалась ему на глаза, чтобы ребенок не имел возможности самостоятельно перекусить, и чтобы в его присутствии не было разговоров о еде.



- Так ведь он может и целый день не есть!

- Ничего страшного. Человек может обойтись без еды и несколько дней. Главное, чтобы была вода – воду предлагаем. Просто воду, не сок, не компот, не морс, не чай. Ну до этого, как правило, не доходит, если, конечно, у родителей и бабушек хватит терпения. Ну не хватит – это все ж таки ваш ребенок!

А вообще формирование у ребенка пищевых навыков зависит от примера взрослых в семье. Если родители перекусывают на бегу, едят у телевизора, употребляют «неправильную» пищу, никогда не собираются за обеденным столом – то вряд ли у ребенка сформируется правильное пищевое поведение.

- Почему еще может отсутствовать аппетит?

- Из-за перекусов между едой. Ребенок плохо поел за завтраком, через час ему дают бутерброд, потом йогурт, и к обеду ребенок не голоден. Школьники могут сразу после уроков перекусить колбасой, сладкими сырками и булочками, следовательно, ни о каком супе потом речи и быть не может – он не хочет его есть.

- Может быть, все дело в индивидуальных особенностях развития?

- Дети все разные: кто-то очень подвижен и постоянно тратит калории, а кто-то спокоен, любит тихие игры. Потому первый чаще всего худенький, а второй достаточно упитан, хотя может есть меньше первого. У каждого свои возможности переваривания и усвоения пищи, интенсивность обмена веществ. Поэтому и потребности у детей одного возраста различны.

У всех разное телосложение. Можно ребенка бесконечно кормить – но все равно ребра торчат. Это такой тип. Другие детки склонны к повышенному жироотложению.

- А что касается уровня физической активности ребенка?

- По мере расхода энергии у детей появляется чувство голода. Маленькие спортсмены никогда не страдают отсутствием аппетита.

Очень часто ребенок хорошо ест в компании сверстников – в гостях, в детском саду. Хороший аппетит заразителен.

Если ребенок после школы посещает кружки, где он чаще всего сидит, если у него освобождение от физкультуры, если он часами проводит время за компьютером – отсутствие аппетита ему обеспечено, так как нет энергозатрат. Либо у него могут возникать проблемы с лишним весом при хорошем аппетите. Здесь поможет только личный пример: совместные активные игры на прогулке, катание на велосипедах, футбол, бассейн и так далее.

- Если ребенок все-таки не хочет есть, может быть, его кормить насильно?

- Этим, конечно, аппетита не добьешься, а вот потерять его навсегда – можно. Для хорошего переваривания пищи нужны ферменты, наличие желудочного сока – то есть вся система должна быть готова к еде. Если просто поместить пищу в желудок, то процент ее усвоения очень низок. Нужен ведь красивый внешний вид пищи, ароматный запах.

При насильном кормлении могут возникать спазмы желудка и кишечника, рвота и так далее. Так можно даже сформировать анорексию.

- А могут ли какие-то болезни влиять на аппетит?

- Пониженный аппетит может быть вызван каким-либо заболеванием. Тогда необходима консультация педиатра. Но чаще всего это все-таки погрешности в воспитании.

- Бывает так, что ребенок просит что-то одно, при плохом аппетите он все же употребляет в день много сока или, например, кефира… Это как-то скажется на здоровье?

- Если ребенку позволять есть только то, что он любит, то возникнет дефицит определенных макро- и микронутриентов. Это скажется на развитии ребенка, может сформировать определенные патологии развития органов и систем. Например, если ребенок очень любит молоко и употребляет его в каждый прием пищи и ночью в неограниченном количестве, то его организм получает слишком много белка, от чего страдает выделительная система, в частности почки. Возможно появление диатеза на коже. И все это будут сопровождать запоры или поносы. Поэтому внимательно следите за пищевым поведением вашего ребенка.

- Может быть, вы скажете несколько «напутственных» слов нашим родителям?

- С удовольствием! Дорогие родители, не забывайте, что питание семьи не должно быть однобоким. Важно его разнообразие и полезность продуктов. Проявите терпение, организуйте четкий режим питания, режим дня, достаточные активные прогулки на улице, приятные совместные обеды и ужины, и все у вас будет хорошо!

