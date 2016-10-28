Детские больницы Екатеринбурга. В каком стационаре лечиться?

Мы разобрались, в какие детские больницы Екатеринбурга врачи направляют детей в зависимости от того, чем дети болеют. Очень надеемся, что наша информация поможет родителям быстро принять правильное решение в том случае, если они решили обратиться в приёмное отделение самостоятельно и предупредить их и успокоить – если они вызывали и ждут скорую помощь.

Итак, чаще всего малышей направляют лечиться в стационар по поводу ОРВИ и их осложнений, то есть пневмоний и острых бронхитов. Лечением таких детей в городе занимаются две больницы – ДГБ №8 и ДГКБ №11. В ДГБ №8 лечатся дети из Чкаловского, Октябрьского, Ленинского и большей части Кировского районов. Дети из микрорайона Пионерский (Кировский район), а также из Орджоникидзевского, Железнодорожного и Верх-Исетского районов направляются в ДГКБ № 11. В эти же больницы госпитализируют детей по поводу герпангин, геморрагического васкулита, острого пиелонефрита – с тем же распределением по районам.

Но у этого правила есть исключения:

Первое – все дети с ОРВИ и пневмониями в возрасте до одного месяца лечатся в стационаре ДГКБ №11.

Второе – детей с ларингитами, осложнёнными стенозом гортани и с тяжёлыми ангинами принимает ГКБ №40.

Третье – пневмонии и обструктивные болезни органов дыхания, осложнённые тяжёлой дыхательной недостаточностью – повод для направления ребёнка в отделение реанимации ДГКБ №11 вне зависимости от района, в котором он живёт.

Мамам и папам стоит обратить внимание, что ни в инфекционный корпус ГКБ №40, ни в отделения ДГКБ № 9 дети с острыми респираторными вирусными инфекциями не попадают (исключение – ларингит (ГКБ № 40) и заболевания ЛОР-органов, требующие помощи врача-хирурга (ДГКБ №9)). Поэтому при обращении в приёмные отделения этих больниц ребёнка, скорее всего, придётся перевозить в другую больницу.

Менингококковая инфекция, корь, краснуха, ветряная оспа, скарлатина, коклюш, дифтерия, инфекционный мононуклеоз, энтеровирусные инфекции, различные энцефалиты – вот этим всем занимается как раз инфекционный корпус ГКБ №40. Детей сюда направляют в том числе и при появлении любой сыпи, когда в качестве её причины невозможно исключить инфекцию.

Детей с кишечными инфекциями и острым вирусным гепатитом в Екатеринбурге принимают только ДГБ №15 – сюда направляются дети до 3-х лет и ДГКБ №9 – в эту больницу направляют детей в возрасте от 3 до 14 лет. Единственное исключение – это крайне тяжёлое течение кишечных инфекций с явлениями нейротоксикоза. Такие дети лечатся в отделении реанимации инфекционного корпуса ГКБ №40.

Новорожденных детей с гипербилирубинемией (то есть с желтухой) и с инфекционно-воспалительными заболеваниями (омфалитом, везикулёзом, конъюнктивитами и неинфекционными энтероколитами), острыми аллергическими заболеваниями с кожными проявлениями и неврологическими заболеваниями из всех районов Екатеринбурга направляют только в стационар ДГБ №5.

Важно! Стационар Областной детской клинической больницы №1 принимает всех екатеринбургских детей по поводу: сахарного диабета, гемофилии, инородных тел трахеи и бронхов – то есть органов дыхания и при всех неотложных заболеваниях органов грудной клетки, когда требуется помощь детского хирурга – то есть при асбцессах лёгких, нагноениях плевры, лёгочных кровотечениях.

Малыши в возрасте до 6-ти месяцев здесь лечатся при травмах, ожогах, неотложных хирургических заболеваниях органов брюшной полости, мочевыводящей системы, гнойных хирургических болезнях. Более старшие дети, которым уже исполнилось полгода, получают лечение уже в ДГКБ №9. Исключение есть, но оно только одно – операции по поводу инвагинации кишечника (это вид кишечной непроходимости, который чаще всего бывает у малышей). До 3-х месяцев их делают хирурги ОДКБ №1, после 3-х месяцев – хирурги ДГКБ №9.

ДГКБ № 9 – принимает всю хирургию у детей старше 6-ти месяцев – то есть травмы, ожоги, неотложные и гнойные хирургические заболевания. Инородные тела в органах пищеварительной системы (глотки, пищевода, желудка, кишечника) и полости носа – это ещё один «профиль» ДГКБ №9. Совершенно не обязательно, что ребёнку потребуется операция – многие инородные тела даже из кишечника можно удалить консервативно. Но обращаться с этим нужно в ДГКБ №9.

При травмах глаз детям из всех районов города помогают врачи центра травмы глаза ЦГКБ №23 (на Эльмаше), а при гнойных заболеваниях глаз – врачи ДГКБ №9.

Из педиатрических направлений в плане информации важно, что екатеринбургских детей в приступном периоде бронхиальной астмы и детей с тяжёлыми острыми аллергическими заболеваниями также госпитализируют в ДГКБ №9. «Девятка» же – место для лечения детей по профилю «неврология» - если им больше 1-го месяца (до этого возраста они лечатся в ДГБ №5).

Все заболевания сердечно-сосудистой системы у детей – это повод для направления в ДГКБ №11. Отсюда при наличии показаний к лечению у кардиохирургов ребёнок может быть переведён в ОКБ №1.

