Уход и гигиена наружных половых органов у мальчиков

К сожалению, многие родители не уделяют должного внимания здоровью мальчика, его интимной гигиене. За это потом расплачивается их сын: его миссия продолжателя рода может оказаться под угрозой. Однако, большая часть патологии мужских половых органов хорошо поддается коррекции, особенно на ранних стадиях.

Большинство заболеваний мужских половых органов в самом раннем возрасте нередко становятся причиной мужского бесплодия в будущем. Поэтому о здоровье маленьких мужчин всегда заботились особо, уделяя внимание правильному развитию, а также уходу и гигиене наружных половых органов.

С первых дней жизни

Значительную часть врожденной патологии можно диагностировать уже с первых дней жизни. Внутриутробно яички у мальчиков закладываются в брюшной полости и к моменту рождения постепенно опускаются в мошонку. Неопущение одного или обоих яичек называется «крипторхизмом». Обнаружив эту патологию, врач направляет малыша к специалисту - урологу, который наблюдает за ним в течение года. Если хотя бы одно яичко к году не опустилось, ребенку назначают операцию, с помощью которой яичко низводят в мошонку.

Помимо того, что яички должны опуститься в мошонку, к моменту рождения должен закрыться и канал между брюшной полостью и полостью яичка. Если этого не происходит, жидкость, находящаяся в брюшной полости, попадает в полость яичка и развивается другое заболевание - «водянка оболочек яичка». В этом случае патология проявляется увеличением в размерах соответствующей половины мошонки и не вызывает болевых ощущений. До двухлетнего возраста ребенок наблюдается у хирурга в поликлинике и если к этому моменту сообщение с брюшной полостью не закрывается самостоятельно, производится хирургическая перевязка канала.

Особенность строения наружных половых органов у маленьких мальчиков в том, что крайняя плоть сужена и головка полового члена не выводится наружу. Это абсолютно естественное состояние называется «физиологический фимоз» и оно не нуждается в коррекции. Более того, не следует насильно выводить головку из препуциального мешка. Это может травмировать слизистую крайней плоти и вызвать формирование рубцовых изменений. Чаще всего головка самостоятельно раскрывается в процессе роста ребенка к 6 годам или раньше.

С первых дней жизни малыша родители должны следовать правилам гигиенического ухода за ним. Многие мамы прекрасно умеют ухаживать за девочками. Но когда в семье появляется мальчик, тут же возникают сложности. Некоторые родители считают, что «этот орган» лучше вообще не трогать - со временем все решится само собой, но это не так. Уход за маленьким мужчиной требует особой тщательности и регулярного наблюдения. И родителям ни в коем случае не следует забывать об этом. Иначе в дальнейшем подросший мальчик может столкнуться с серьезными проблемами.

Нужен врач?

Немедленное обращение у врачу необходимо, если у малыша появились боли в области крайней плоти, покраснение и отек, появились гнойные выделения белого или желтого цвета, - это признаки гнойного воспаления - «баланопостита».

Следует обращаться к врачу немедленно:

- при покраснении мошонки, ее отечности, болезненности

- после травмы, полученной в область промежности

- при отеке полового члена, покраснении, невозможности закрыть головку, задержке мочеиспускания.

- при жалобах ребенка на боли области мошонки и полового члена

- после перенесенного паротита (свинки)

В любом возрасте родители ребенка могут столкнуться и с приобретенными, острыми заболеваниями его мужских половых органов. Эта группа патологических состояний носит название «острые заболевания яичка». Внешние проявления их одинаковы: отек, покраснение, боли в области мошонки. Развиваются они в течение нескольких часов и требуют немедленной хирургической коррекции. В противном случае в яичке могут наступить необратимые патологические изменения, что в дальнейшем существенно скажется на репродуктивной функции. Поэтому при обнаружении родителями выше перечисленных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Примерно в 11-12 лет у мальчиков начинается период полового созревания, меняется голос, появляются вторичные половые признаки, увеличиваются наружные половые органы. В этом возрасте проявляется еще одна возможная патология, а именно - варикозное расширение вен семенного канатика яичка - «варикоцеле».

Заболевание преимущественно проявляется с левой стороны (до98%), что объясняется анатомическими особенностями. К сожалению, те последствия, которые несёт данное состояние, а это в первую очередь мужское бесплодие, не соответствует проявлениям болезни. Как правило, подросток не предъявляет никаких жалоб, и лишь на поздних стадиях болезни он может отмечать тяжесть в мошонке, или уменьшение в размерах левого яичка.

Для того, чтобы не пропустить это грозное заболевание, мальчику необходимо проходить регулярные профилактические осмотры у хирурга или уролога (1 раз в год). Лечение данного заболевания только оперативное и заключается в перевязке семенных вен, что останавливает патологический кровоток в яичке.

Гигиена

Гигиена наружных половых органов является очень важным моментом, особенно у мальчиков. Поэтому с самых первых дней жизни ребенка нужно регулярно, один раз в день, в конце купания, слегка (ни в коем случае не травмируя кожицу) оттягивая крайнюю плоть, ополаскивать головку кипяченой теплой водой или отваром ромашки. А когда малыш подрастет, это можно делать обычной проточной водой.

В 4-5 лет мальчик должен это делать под вашим наблюдением, самостоятельно.

Уход за маленьким мужчиной требует особой тщательности! Важно помнить, что многих проблем можно избежать, если соблюдать элементарные гигиенические правила и регулярно показывать малыша детскому хирургу, урологу.

Журнал "Baby Land"