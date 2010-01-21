У ребенка болит живот! Причины болей в животе

Боли в животе являются самой распространенной причиной обращения к врачу в детской практике. Заболеваний, в картине которых превалируют боли в животе, очень много. Но самое важное - это не пропустить среди них те, которые требуют экстренной хирургической помощи. Достаточно часто, в поздней диагностике и развитии осложнений виновны сами родители, которые либо, занимаясь самолечением, слишком поздно обращаются к врачу. Но острая хирургическая патология органов брюшной полости требует своевременной постановки диагноза и проведения оперативного лечения.

Дети с болями в животе, особенно в возрасте до 3 лет, в обязательном порядке должны быть осмотрены хирургом, а в случаи подозрения на хирургическую патологию должны быть госпитализированы в детские стационары!

Поэтому мы и решили рассказать вам о наиболее часто встречающихся хирургических заболеваниях органов брюшной полости.

Острый аппендицит

Острый аппендицит – это воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Является самым распространенным хирургическим заболеванием. Среди детей, оперированных по поводу болей в животе аппендицит выявляется приблизительно в 60-70 случаев из 100.Основным симптомом острого аппендицита является боль в животе. Причем, вначале заболевания, у большинства детей, боль локализуется в околопупочной области, с последующим ее перемещением в правые отделы живота. Тошнота, рвота - частые, но не обязательные симптомы острого аппендицита, так же как и повышение температуры – температура может повышаться как незначительно, так и достикать высоких цифр – до 39 градусов С . У части детей может быть понос, возникающий в результате усиления сокращения кишечника. Как при большинстве заболеваний желудочно-кишечного тракта язык может быть покрыт налетом.

При остром аппендиците могут наблюдаться симптомы, зависящие от места расположения червеобразного отростка. Если червеобразный отросток расположен в малом тазу, в непосредственной близости от мочевого пузыря, часто отмечают болезненное и учащенное мочеиспускание; при расположении отростка вблизи сигмовидной или прямой кишок могут иметь место частые, болезненные позывы на дефекацию (опорожнение). При расположении отростка под печенью наблюдаются интенсивные боли в правом подреберье, сопровождающиеся тошнотой и рвотой.

Кишечная инвагинация

Под кишечной инвагинацией понимают внедрение одного участка кишки в другой, возникающие в результате нарушения ее перистальтики - процесса последовательных сокращений и расслаблений различных отделов кишки, способствующих продвижению содержимого. Встречается с частотой 2-4 случая на 1000 младенцев, преимущественно у мальчиков. Наиболее часто кишечная инвагинация развивается у детей в возрасте 6-12 месяцев при неправильном введении прикорма, содержащего, как правило, овощные или фруктовые ингредиенты. Клетчатка может вызвать нарушение перистальтики, что и приводит к инвагинации.

Клиническая картина кишечной инвагинации достаточно характерна: на фоне полного здоровья у ребенка появляются резкие, схваткообразные боли в животе. У детей первого года жизни это проявляется выраженным беспокойством, немотивированным криком и плачем, поджиманием ножек к животу. Приступы часто сопровождаются рвотой, подъемом температуры. Стул в начале заболевания может быть обычным, без патологических примесей. Приступ боли стихает так же неожиданно, как и начался: дети становятся спокойными, играют, появляется аппетит. Через некоторое время вышеописанная картина повторяется. Периодичность болевого синдрома является характерным клиническим проявлением инвагинации. С течением времени внеприступные периоды - «светлые промежутки», становятся короче, а приступы более частыми, выраженными и длительными.

Появление выраженного болевого синдрома объясняется ущемлением внедрившейся кишки. В кишке нарушается кровоснабжение, появляется отек кишечной стенки. Клетки слизистой оболочки начинают продуцировать большое количество слизи, которая смешиваясь в просвете кишки с пропотевающими (проникающими) через стенки кровеносных сосудов эритроцитами, приобретает малиново-красный цвет. Этим объясняется появление при инвагинации стула в виде «малинового желе». Иногда просто отмечается примесь крови в каловых массах.

Кишечная инвагинация у детей старше 3 лет возникает на фоне каких-либо органических изменений, вызывающих нарушение моторики. К ним относятся полипы (доброкачественные опухолевидные образования, растущие из стенки кишечника в его просвет) тонкой и толстой кишки, множественные увеличенные лимфоузлы, опухолевидные образования органов брюшной полости и пр. Поэтому, при развитии кишечной инвагинации у детей старше 3 лет, необходимо комплексное обследование для выявления и ликвидации причины развития данного состояния.

Наличие у ребенка кишечной инвагинации является показанием к хирургическому лечению.

Дивертикул Меккеля

Дивертикул Меккеля является врожденным пороком развития кишечника и представляет собой вырост стенки тонкой кишки конической или цилиндрической формы. Встречается с частотой примерно 2 %. Особенностью дивертикула Меккеля является то, что в 90 % случаев в строение его стенки включена инородная ткань: клетки, характерные для слизистой желудка, 12-перстной кишки или ткани поджелудочной железы. Это обстоятельство и определяет проявления заболевания. Инородная ткань продуцирует агрессивные секреты (соляную кислоту, сок поджелудочной железы), которые приводят либо к воспалению дивертикула, либо к повреждению стенок с развитием кровотечения. При развитии дивертикулита у ребенка возникает клиническая картина, сходная с таковой при остром аппендиците. Как правило, больного берут на операцию с диагнозом «острый аппендицит», а в ходе операции становится ясна истинная причина боли в животе.

Пельвиоперитонит

Пельвиоперитонит – это воспаление тазовой брюшины, матки и ее придатков с появлением жидкости в малом тазу. Наиболее часто встречается у девочек от 3 до 9 лет. Заболевания внутренних половых органов выявляются приблизительно у 20 девочек из 100 прооперированных, среди них приблизительно в 30% случаев выявляется пельвиоперитонит. Причиной развития данного заболевания, как правило, является инфекция наружных половых органов, то есть у таких девочек до болей в животе могли отмечаться патологические выделения из половых путей.

Обычно проявляется болях в подвздошных областях или над лоном, может быть повышение температуры, тошнота, рвота. У части детей отмечается болезненное и учащенное мочеиспускание. Достаточно постоянным признаком является наличие серозно-гнойных выделений из влагалища.

Показанием к хирургическому лечению, как и при подозрении на острый аппендицит, являются напряжение мышц передней брюшной стенки и наличие симптомов воспаления брюшины. ВрезкаРодителей должна насторожить любая боль в животе, длящаяся более часа или возобновляющаяся через какие-то промежутки времени. Дети, как правило, не могут указать точное место боли и чаще показывают на область пупка. При сильной боли появляется бледность кожных покровов, ребенок плачет, изгибается, поджимает ножки.

Часто, боли в животе наблюдаются у детей, страдающих какой-либо гастроэнтерологической патологией (нехирургические заболевания органов пищеварения). Как правило, такие боли редко бывают продолжительными и исчезают после опорожнения кишечника, приема ферментных препаратов или спазмолитиков. Для родителей многих маленьких пациентов подобные боли становятся привычными. Но бывают ситуации, когда за маской «привычной боли в животе» скрывается острая хирургическая патология органов брюшной полости. Во избежание эксцессов необходимо запомнить два основных правила.

До осмотра врачом не рекомендуется давать ребенку какие-либо обезболивающие лекарства, поскольку они могут изменить клинические проявления: боль ослабевает, но продолжает развиваться воспаление. Облегчить состояние малыша можно, дав ему в возрастной дозировке средство, устраняющее спазм гладкой мускулатуры кишечника, например, НО-ШПУ (детям до 6 лет 0,01-0,02 – ¼ таблетки, детям 6-12 лет - 0,02 г ½ таблетки).

Кормить малыша до разрешения ситуации не следует.

Во-вторых, если данное средство в течение часа не привело к исчезновению болевого синдрома, ребенка необходимо проконсультировать у врача. Лучше вызвать на дом детскую «неотложку» или «скорую помощь». В этом случае велика вероятность, что малыша сразу госпитализируют в стационар соответствующего профиля. Если вы решили сами отвезти ребенка в клинику, то выбирайте стационар широкого профиля, где есть и хирургическое, и инфекционное, и терапевтическое отделение. Если вы сомневаетесь, всегда можно проконсультироваться с дежурным врачом-консультантом по телефону, для этого достаточно просто набрать «03».

В детской больнице

При поступлении ребенка с жалобами на боль в животе, в приемном отделении больницы осматривает хирург. По напряжению мышц передней брюшной стенки, резкой болезненности живота при пальпации (ощупывании) и другим симптомам можно заподозрить острую хирургическую патологию органов брюшной полости. Ребенку измеряют температуру, проводят общий анализ крови (определяют количество лейкоцитов в крови; их повышенное количество указывает на наличие воспаления). Всем детям с болями в животе проводят пальцевое исследование через прямую кишку, которое необходимо для обследования полости малого таза, исключения абсцессов и пр. Если полностью исключить хирургическую патологию врач не может, то ребенка направляют в хирургическое отделение для наблюдения, дальнейшего обследования и решения тактики лечения. Например, при подозрении на острый аппендицит (но при отсутствии его однозначных признаков) хирург осматривает ребенка каждые 3 часа. Детям до трех лет обязательно проводят осмотр живота во сне, поскольку маленькие больные часто во время осмотра активно напрягают переднюю брюшную стенку. В ходе наблюдения острая хирургическая патология органов брюшной полости либо исключается, либо выявляются показания к оперативному лечению.

Необходимость оперативного вмешательства определяются исключительно хирургом при осмотре ребенка или наблюдении в динамике. Другие неоперативные дополнительные методы обследования имеют второстепенное значение. Самый распространенный метод - это ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Но подчас оно не может дать полное представление об истиной причине боли в животе.

Хирургическая тактика

В сомнительных случаях большое значение приобретает лапароскопия - метод, позволяющий с помощью оптического прибора, осмотреть брюшную полость установить диагноз и одновременно выполнить хирургическое вмешательство с помощью специальных инструментов, введенных через небольшие разрезы в передней брюшной стенке. Конечно, лапароскопию проводят в условиях операционной и под общим наркозом. Преимущества лапароскопии несомненны. Во-первых, обзорное исследование всей брюшной полости и малого таза сразу позволяет правильно поставить диагноз. Во-вторых, минимальная травматичность, способствующая быстрой реабилитации больного. В-третьих, значительно снижен риск образования спаек (образований в брюшной полости из соединительной ткани) после операции. И последнее, это косметический эффект: 3 небольших разреза, один из которых производится в области пупка, в последующем практически не заметны на передней брюшной стенке. При лапароскопии становятся очевидны признаки воспаления червеобразного отростка (аппендикса) или тазовой брюшины и органов малого таза (матки, маточных труб).

Острый аппендицит

При выявлении изменений в червеобразном отростке выполняют его удаление – аппендэктомию.

Поздняя диагностика острого аппендицита приводит к развитию осложнений, наиболее грозным из которых является перитонит - воспаление брюшины (тонкой пленки, покрывающей стенки и органы брюшной полости). При развитии перитонита, после аппендэктомии удаляют гнойный выпот и устанавливают дренажи для его последующего оттока. Осложненные формы аппендицита характеризуются более тяжелым течением и высоким риском развития послеоперационных осложнений, которые требуют сложного и длительного лечения, и, нередко, повторных операций.

Кишечная инвагинация

Тактика лечения при кишечной инвагинации зависит от продолжительности заболевания и клинической картины. При отсутствии признаков перитонита и прошествии менее чем 6 часов с момента заболевания, основным диагностическим и лечебным методом является пневмоирригоскопия. Это наиболее простой и эффективный способ, заключающийся в продвижении воздуха по толстой кишке и расправлении участка кишки под действием давления. Для этого в толстую кишку с помощью резиновой груши нагнетают воздух, за продвижением которого следят с помощью рентгеновского аппарата. Признаком расправления внедрившегося участка кишки является свободное продвижение воздуха в тонкую кишку. Далее ребенку дают выпить жидкую бариевую взвесь и следят за ее продвижением, делая обзорные рентгенограммы брюшной полости через определенное время. Появление примеси бария в каловых массах является достоверным признаком проходимости желудочно-кишечного тракта.

При позднем поступлении, учитывая высокую вероятность омертвения стенки ущемленной кишки, производят операцию: лапароскопическую или лапаротомию (открытие брюшной полости). После расправления кишки оценивают состояние ее ущемленной петли. При наличии признаков омертвения производят удаление измененного участка кишки.

Дивертикул Меккеля

Во время операции, при наличии неизмененного червеобразного отростка, в обязательном порядке проводят исследование тонкой кишки для исключения дивертикула Меккеля. При его обнаружении производят резекцию (удаление) участка кишки с дивертикулом.

Пельвиоперитонит

При пельвиоперитоните в ходе лапороскопии проводят удаление выпота из малого таза электроотсосом с последующим посевом выпотной жидкости для определения микробной флоры и ее чувствительности к антибиотикам. Если на фоне пельвиоперитонита развился аппендицит, выполняют аппендэктомию. В послеоперационном периоде проводят антибактериальную терапию несколькими препаратами, в обязательном порядке девочек осматривает гинеколог. Как правило, данного комплекса мероприятий достаточно для полного выздоровления.

При исключении острой хирургической патологии органов брюшной полости всегда рекомендуют обследование ребенка для определения характера болей в животе. Обследование можно провести либо в амбулаторном порядке, либо в специализированном, например, гастроэнтерологическом отделении.

В большинстве случаев, боли в животе связаны с заболеваними желудочно-кишечного тракта, к которым относятся: гастрит, дуоденит, энтерит, колит – воспаление слизистой желудка, 12-перстной кишки, тонкой и толстой кишки (в том числе и вирусного происхождения); дискинезией желчевыводящих путей, обусловленных нарушением процессов сокращения желчевыводящих путей и эвакуации желчи; реактивныйм панкреатитом – воспалением поджелудочной железы, возникающим при заболеваниях других органов желудочно-кишечного тракта.

Воспаление мезентериальных лимфоузлов (мезаденит), как правило, сопровождается болями в животе. Наиболее часто встречается неспецифический мезаденит (причина которого не определена), возникший после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции. Глистные инвазии (лямблиоз, амебиаз, аскаридоз и т. д) так же проявляются болями в животе.

Дети с подобной патологией должны наблюдаться у гастроэнтерологов и получать комплексное лечение. Как правило, в стационаре, необходимо выполнить хотя бы диагностический минимум: ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек, для девочек – ультразвуковое исследование малого таза, общий анализ мочи, общий анализ крови. Данные заболевания выявляются на УЗИ органов брюшной полости и при эндоскопическом исследовании (в ходе этого исследования различные отделы желудочно-кишечного тракта осматривают с помощью оптических аппаратов, вводимых через рот)пояснить верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Если выявлены какие-либо изменения в почках и мочевом пузыре, то ребенок должен быть обязательно осмотрен нефрологом и урологом.

Таким образом, тактика лечения, объем операции и исход заболеваний органов брюшной полости напрямую зависит от сроков обращения к врачу. Несвоевременное обращение или отказ от лечения могут привести к тяжелейшим осложнениям и даже смерти ребенка. Следует помнить, что только врач может оценить симптомы заболевания, тяжесть состояния ребенка и определить показания к тому или иному виду лечения.