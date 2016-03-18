Грипп и осложнения на сердце

Перенесенные респираторные вирусные инфекции могут стать причиной значительно более серьезных заболеваний. Особенно – если ребенок перенес инфекцию «на ногах», не соблюдал постельный режим во время подъема температуры или слишком рано после болезни вернулся к своим обычным нагрузкам. В первую очередь – к спортивным.

Чаще всего ОРВИ и грипп становятся причинами последующего развития миокардитов (воспаление сердечной мышцы), кардиомиопатий (заболевания сердечной мышцы, когда происходит её структурная и функциональная перестройка) и инфекционных эндокардитов (воспаление внутренней оболочки сердца).

Опасность этих заболеваний – в их серьезных последствиях (от минимальных и выраженных нарушений в работе сердца вплоть до смерти) и в том, что на их признаки не всегда обращают внимание – как дети и родители, так и врачи.

Обычно такие осложнения возникают через 3-4 недели после перенесенного ОРВИ. Главные способы профилактики кардиологических осложнений вирусных инфекций – это постельный режим во время болезни (особенно – в период лихорадки), отказ на это время от любых нагрузок как эмоциональных и умственных, так и физических. В том случае, если ребенок во время подъема температуры бегает, играет, получает недостаточное количество питья, а тем более – посещает школу или спортзал, то он попадает в группу риска.

Первые признаки развившегося после ОРВИ или гриппа осложнения на сердце:

- ребенок после болезни не справляется со своей обычной нагрузкой,

- перебои в работе сердца, различные «замирания» и сердцебиения, на которые может пожаловаться ребенок,

- потливость, бледность,

- сохраняющийся подъем температуры до 37-37,5С (мы говорим о температуре через 3-4 недели после стихания симптомов ОРВИ),

- у некоторых детей к этим симптомам может добавиться отечность или болезненность в области крупных суставов рук и ног – как проявление системного воспалительного ответа организма.

Что в таком случае надо делать?

Первое и самое главное – обратиться к грамотному педиатру. В идеале через 3-4 недели после перенесенного ОРВИ или гриппа (особенно если ребенок болел тяжело) – сдать диагностический «минимум» (общий анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи) и сделать электрокардиограмму. Тем более это стоит сделать в том случае, если ребенка беспокоит что-то из вышеописанных жалоб или у него ранее были выявлены заболевания сердца.

Самое опасное – а такие пациенты в Екатеринбурге, к сожалению, появляются каждый год – это когда острый миокардит возникает после ОРВИ у детей до 1 года. Дети в таком возрасте сами не могут пожаловаться ни на что, а уловить грань между капризами недавно переболевшего малыша и начинающейся болезнью родителям удается не всегда. Если это малыш в возрасте до 1 года – то он может начать делать нетипичные перерывы во время кормления. Потому что кормление для него – это тоже нагрузка. Ребенок может вяло сосать грудь, есть меньше, засыпать во время еды, у него может начаться отрицательная динамика в развитии двигательных навыков – например, он перестает переворачиваться как делал это раньше или будет делать это с трудом, начнет больше плакать, капризничать.

Тогда при любых подозрениях малыша нужно показать педиатру, а если остались сомнения, и симптомы не проходят – то и кардиологу. Возможно, перестраховаться, но снять малышу ЭКГ или даже сделать УЗИ сердца и развернутый биохимический анализ крови, по которому можно будет судить об интенсивности воспалительного процесса. 15-20-минутная процедура здесь может спасти жизнь малыша, потому что следствием непролеченного вовремя миокардита может стать инвалидность или даже смерть.

Если же страшного финала не произошло, то в более старшем возрасте у детей после перенесенного миокардита могут быть выявлены различные нарушения сердечного ритма: экстрасистолии, блокады и так далее. По наблюдениям детских кардиологов, большинство всех «случайно» выявленных блокад у детей являются следствием воспалительных заболеваний миокарда. Здесь стоит задуматься – ведь получается, что когда-то жизнь такого ребенка находилась в смертельной опасности, а лечения он не получил.

Детские кардиологи сегодня принимают во всех детских районных поликлиниках Екатеринбурга, также детские кардиологи, аритмологи и ревматологи работают в Городском детском кардиоревматологическом центре на базе Детской городской клинической больницы № 11. По программе ОМС сюда можно попасть по направлению из своей районной поликлиники. В этом случае в системе удаленной записи врач-педиатр должен записать ребенка на прием в ДГКБ № 11 и сообщить маме дату и время приема. Если ребенок состоит на диспансерном учете в Городском детском кардиоревматологическом центре, то ему периодичность посещений устанавливает специалист Центра, и тогда запись из поликлиники по месту жительства не нужна.

Фото: www.globallookpress.com