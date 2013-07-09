У ребенка болит живот: когда нужна помощь хирурга? Хирургия «девятки» (ДГКБ № 9)

Маленькие и уже не совсем маленькие дети нередко жалуются на боли в животе. О том, чем можно помочь малышу, и куда необходимо обращаться за помощью при картине «острого живота», когда боль появляется внезапно, мы сегодня беседуем с заместителем главного врача по хирургии ДГКБ № 9, лауреатом Премии Профессионального признания «Медицинский Олимп» 2009 и 2013 года Игорем Петровичем Огарковым.

Причины острой боли в животе

Острую боль в животе у детей могут вызывать не только хирургические заболевания, - начинает наш «ликбез» Игорь Петрович, - очень часто мы видим случаи, когда беспокойство ребенка и его родителей вызвала боль в животе, возникшая на высоте температуры при респираторной вирусной инфекции. Дело в том, что при повышении температуры выше 38С у ребенка достаточно часто возникает воспаление в лимфатических узлах, в том числе, и в тех, которые находятся в брюшной полости. Это так называемый мезаденит, а боль в животе возникает из-за того, что увеличенные лимфоузлы вызывают растяжение брюшины.

Кстати, такая боль бывает достаточно интенсивной, и неспециалист не сможет с точностью исключить наличие острого хирургического заболевания. Как правило, на боли в животе при ОРЗ жалуются дети до 3-5 лет – связано это с возрастными особенностями работы их лимфатической системы и болевых рецепторов, которые находятся в брюшной полости.

Также причиной острых болей в животе, когда ребенку нужна помощь не хирурга, а педиатра или инфекциониста может стать пневмония, когда воспалительный очаг в легком располагается в нижних отделах, на границе с органами брюшной полости. Отдельно следует сказать про кишечные инфекции. Именно эта группа заболеваний имеет очень похожую клиническую картину с хирургическими болезнями, и именно пациенты инфекционных отделений часто бывают сложны в плане диагностики. Поэтому родителям в случае возникших у них сомнений тоже ни в коем случае нельзя заниматься «самодиагностикой» и принимать решение о том, что ребенок «просто что-то съел» или же у него более серьезное заболевание!

Чаще всего причинами развития картины «острого живота», когда ребенку нужна неотложная помощь хирурга, являются острый аппендицит, различные виды кишечной непроходимости, в том числе и врожденной, травмы органов брюшной полости, гинекологические и урологические заболевания.

Классическая боль при аппендиците возникает в околопупочной области или чуть выше (это называется эпигастрий), затем спускается вниз, в правую подвздошную область. При кишечной непроходимости первым симптомом может стать рвота, а боль при этом бывает схваткообразная, со «светлыми» промежутками, асимметрией живота, задержкой стула. При травмах органов брюшной полости, которые бывают следствием падения детей с высоты, при ударе о твердые предметы, особенно при разрывах печени и селезенки боль в животе возникает резко, а затем начинают резко нарастать симптомы кровопотери – слабость, бледность, холодный пот, частый нитевидный пульс. Эти симптомы оставлять без внимания категорически нельзя!

И никогда не нужно забывать о том, - обращает внимание родителей Игорь Петрович, - что дети до определенного возраста не только не могут четко указать на болезненное место в животе (как правило, когда спрашиваешь ребенка – «где у тебя болит?», в 99% он покажет в область пупка), но и из-за своей стеснительности или возрастных предрассудков вообще могут не указать на истинный источник боли.

Например, при гинекологических заболеваниях у девочек, травмах половых органов, острых заболеваниях органов мошонки у мальчиков ребенок может жаловаться на боли в животе, и только осмотр специалиста может выявить истинную причину такой боли. Поэтому родителям нужно быть очень внимательными к тем жалобам, которые предъявляют их дети, а расспрашивая – делать это очень тактично. Ведь только по поводу острых урологических заболеваний в нашей больнице в год оперируются более 200 мальчиков в возрасте от 0 до 14 лет, а от своевременности оказанной в этих случаях помощи зависит их дальнейшее репродуктивное здоровье.

Если боль в животе только появилась

Как и при любом заболевании ребенка самое главное для родителей – сохранять спокойствие и своим действием или бездействием не нанести вред ребенку, - продолжает нашу беседу Игорь Огарков, - если боль в животе ещё только-только появилась, то не стоит в тот же момент вызывать скорую помощь.

Ребенку для облегчения его состояния можно дать возрастную дозировку но-шпы (дошкольникам - ¼ таблетки, в 7-14 лет – ½, более взрослым детям можно дать целую таблетку) и ферментов (креон, мезим-форте, панкреатин). Исключение здесь по-прежнему составляют анальгетики – их давать не следует, потому что на их фоне врач при осмотре ребенка может увидеть искаженную клинику заболевания. Если после приема но-шпы боль проходит бесследно в течение 30-60 минут, то ребенка нужно будет в ближайшие дни показать гастроэнтерологу, и вместе с ним определить причину боли и провести лечение. Если же через час-два-три боль в животе не исчезает, то, в зависимости от времени суток, родителям нужно или обратиться к хирургу в поликлинику по месту жительства, либо вызвать скорую помощь. Особое внимание следует обратить в том случае, когда вместе с болью в животе у вашего ребенка начинает повышаться температура тела, появляется рвота – консультация специалиста здесь обязательна!

Пользуясь случаем, я хочу обратиться к папам и мамам, которые, минуя скорую помощь или хирурга поликлиники, самоходом приезжают с детьми в приемное отделение 9-й больницы, - говорит Игорь Петрович, - не нужно подвергать вашего ребенка, который и так в этот момент переживает стресс из-за появившейся у него боли, такой длительной поездке, которая зачастую может оказаться бесполезной. Судите сами - в течение суток в приемный покой ДГКБ № 9 приезжают от 120 до 140 пациентов. В том числе по «скорой» - около 50, причем подавляющее большинство из них действительно нуждаются в нашей помощи, и остаются в больнице. Два или три десятка детей в день к нам направляют поликлиники, и подавляющее большинство – 60-70 человек - приезжают самоходом. При этом только единицы из них нуждаются в стационарном лечении, а большинство после осмотра врача уезжают домой. При этом ребенок достаточно много времени проводит в незнакомой для него обстановке приемного покоя, сдает анализы, из-за этого неконтролируемого потока приходится ждать детям, которых привозит скорая помощь.

пост медицинской сестры

Если вы попали в больницу

Практически в 100% случаев неосложненные острые заболевания органов брюшной полости, если хирургического вмешательства избежать не удается, в нашей больнице лечатся малотравматичными методами, - говорит Игорь Петрович, - все наши операционные оснащены современным эндоскопическим оборудованием, эндоскопические операции у нас проводятся круглосуточно, в том числе и по «неотложке».

процедурный кабинет и санузел

Единственным ограничением здесь может быть только значительное распространение воспалительного процесса по брюшной полости или же обширная травма, когда без разреза нам не обойтись. Во всех остальных случаях мы ограничиваемся 2-3 отверстиями на передней стенке живота, через которые с помощью специальных инструментов работает хирург. Дети после таких операций встают уже через несколько часов, практически не ощущают боли, а выписка, например, после операции по поводу аппендицита, у нас проходит на 5-7 день после поступления. Отмечу, что в нашей больнице весь объем медицинской помощи при острых заболеваниях органов брюшной полости, о которых мы сегодня говорим, оказывается бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. Родители при желании и наличии мест оплачивают только пребывание в палате повышенной комфортности. Методика проведения операции определяется только состоянием ребенка и его заболеванием – ни о каких доплатах за малотравматичный метод операции речи быть не может.

При поступлении ребенка с болями в животе в ДГКБ № 9 в приемном отделении его осматривает врач, здесь же по назначению врача проводятся все необходимые исследования – общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, УЗИ, рентгенологическое исследование (для исключения кишечной непроходимости). В случае, если возникает клиника разрыва внутренних органов (печени и селезенки), экстренно и бесплатно проводится компьютерная томография. Все это время ребенок находится с родителями (исключая кабинет КТ). Затем, при госпитализации с ребенком может остаться один из родителей, причем, как нас заверили в 9-ке, строгих ограничений в зависимости от возраста ребенка здесь не делают – если состояние пациента требует присутствия мамы, папы или, например, бабушки, то запрета на их пребывание не будет. Единственный момент – больница обеспечивает питанием только родителей детей в возрасте до 4-х лет, и не всегда может гарантировать предоставление отдельной кровати для взрослого (здесь все зависит от заполненности отделения и палат).

Пациенты, поступившие по «неотложке» размещаются в отделении неотложной хирургии, которое рассчитано на 35 коек, в том числе, в нем есть и три палаты повышенной комфортности. Стоимость пребывания в сервисных палатах составляет чуть более 500 рублей в сутки - это палата на 1 ребенка и 1 сопровождающего, с пользованием общими санитарными удобствами для всего отделения. В каждом отделении среди упомянутых трех сервисных палат есть по одной палате типа «апартаменты», где, помимо двух спальных мест (функциональной кровати для пациента и дивана для сопровождающего) есть также свой душ и туалет. Здесь стоимость 1 суток пребывания составляет 954 рубля.

Апартаменты

Питание для пациентов и их родителей для общих и сервисных палат единое, в отделении неотложной хирургии мы зашли в буфет, в котором увидели два достаточно приличных по виду холодильника (для продуктов, принесенных и дома и для детского питания), микроволновую печь (доступна всем), жизнерадостные занавески и новую мебель (столы и скамейки).

Меню, при ближайшем рассмотрении, не вызвало панического ужаса – в день нашего приезда на завтрак в нем присутствовали 2 вида каш (манная и пшенная), сливочное масло, отварное мясо, яйца, чай. На обед – три вида супа (борщ, овощной протертый суп и щи), картофельное пюре, плов, котлеты, протертое мясо и компот. На полдник – печенье с кисломолочными продуктами. На ужин в хирургическом отделении кормили гречневой кашей, овощным рагу, творожной запеканкой, мясными биточками и омлетом. Список блюд поразил мое воображение, однако, здесь необходимо заметить, что по системе «шведский стол» в больнице, конечно же, никто кормить не будет. Номер диетстола все же будет определяющим, и есть плов послеоперационному больному никто, конечно же, не разрешит.

Отделение неотложной хирургии в 9-ке отремонтировано 3 года назад, причем ремонт этот проходил за счет внебюджетных средств больницы. Здесь достаточно приличные санузлы (отдельно для мальчиков и для девочек).

Чистые палаты, часть из них с функциональными кроватями. Для совсем маленьких детей (а хирургия 9-ки принимает пациентов с 6 месяцев) есть детские деревянные кроватки с защитными стенками. Обычная палата рассчитана на 4-х пациентов. Помимо кроватей, в ней есть стол, табуретки, тумбочки (для каждого) и шкафчики для одежды (по 1 шкафчику на 2 человека, но они разделены секциями). Ноутбуками и сотовыми пользоваться никто не запрещает. Единственное неудобство – это способ их зарядки без удлинителя из розетки в коридоре, который больнице диктуют санитарные нормы. Кстати, по этим же нормам здесь запрещено использование электрочайников в палатах.

функциональные кровати и шкафчики в обычной палате

Во время нашей экскурсии мы провели небольшой опрос пациентов и их родителей. Явного неудовольствия лечением и условиями в отделении нам никто не выразил, впрочем, как и не дал подробных комментариев об истории своего лечения. Это и неудивительно, ведь время нахождения здесь очень сократилось благодаря современным методикам, ну и забота больницы о досуге своих пациентов не дает скучать и грустить – в холле каждого отделения здесь установлены большие телевизоры, по которым после сончаса дети смотрят мультфильмы.

Несколько слов о профилактике, или почему детские хирурги не любят бананы

Ещё один очень важный момент, на который мне бы хотелось обратить внимание – это профилактика, - завершает наше беседу Игорь Огарков, - понятно, что воспалительные заболевания, особенно воспаление аппендикса, по поводу которого мы оперируем детей даже в возрасте до года, предупредить достаточно сложно или просто невозможно. Но правильно кормить ребенка, хотя бы с той целью, чтобы избежать попадания с ним в хирургическое отделение, под силу любой маме.

До сих пор в праздничные дни мы видим детей в возрасте 6-7-8 месяцев с кишечной непроходимостью. При расспросе родителей выясняется, что этим детям с общего стола давали «попробовать» соленые огурцы, пельмени, копченую колбасу. Кроме этого, к нам достаточно часто поступают дети после слишком раннего или неправильного введения прикорма. И отдельная наша «больная тема» - это бананы, которые по своей цене и круглогодичной доступности теперь конкурируют почти со всеми фруктами и даже некоторыми овощами. Педиатры очень любят рекомендовать для питания детям этот, ранее экзотический для России фрукт, а мы, детские хирурги, не можем разделить этой любви.