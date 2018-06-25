Интервью с главным врачом МАУ «Детская городская клиническая больница № 11» Анной Сергеевной Соколовой

Главный врач ДГКБ №11 Анна Сергеевна Соколова – врач-педиатр, инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук (стаж работы 17 лет) отвечает на вопросы мам по организации медицинской помощи в 11-й больнице, по питанию детей, уходу за новорожденными, грудному вскармливанию, вакцинации, сезонным и хроническим заболеваниям и другим.





11-я детская больница работает в Екатеринбурге с 1949 года. Сперва больница находилась в срубленном доме, в котором были два изолированных друг от друга отделения и четыре застеклённых полубокса. Отапливалась она дровами, водопровода и канализации не было. Сегодня ДГКБ № 11 — одна из крупнейших городских больниц, современный медицинский холдинг. После недавнего объединения (с ДГБ №5) она обслуживает два крупных района Екатеринбурга: Ленинский и Верх-Исетский. А это — 83 000 детей!

Вопросы по работе больницы и её поликлиник

Вопрос: Здравствуйте! Очень сложно дозвониться до call-центра для записи к узким специалистам. Последний раз "провисела" на трубке 13 минут! Наверное, я была 101-я в очереди у операторов. Прошу Вас принять меры. Через интернет записаться к специалисту также нет возможности, система высвечивает "ноль" талонов к специалистам.

Ответ: Мы стараемся, чтобы с такой проблемой, как «недозвон» в наш call-центр, пациентам не пришлось сталкиваться. Если это происходит, то, действительно, бывает вызвано повышенной нагрузкой в «пиковое» время. Прошу Вас обратить внимание на то, что через операторов call-центра или через интернет можно записаться к участковым педиатрам, а из узких специалистов – к офтальмологу и стоматологу. К остальным специалистам на консультацию записывает только участковый педиатр!

Если по какой-либо причине вы не смогли дозвониться до call-центра, то можно позвонить по телефону Единой городской регистратуры +7(343) 204-76-76 или подойти в регистратуру своей поликлиники.

Вопрос: Как у вас налажена обратная связь? К кому я могу обратиться с вопросами организационного характера?

Ответ: При любых возникших сложностях родители всегда могут позвонить заведующим поликлиник, руководству - все телефоны указаны на сайте больницы www.dgb11.ru . Специалисты больницы всегда с радостью вам помогут. Также на сайте действует рубрика «Вопрос-ответ», где врачи отвечают на вопросы по организации медпомощи в ДГКБ №11. Также у нас есть телефон "горячей линии" по вопросам записи на прием к врачам и исследованиям - +791264-26-128. Мы хотим, чтобы вы знали – 11-я детская больница работает на благо своих маленьких пациентов, их мам и пап.

Детская городская клиническая больница № 11 Прием граждан по личным вопросам: пн., вт., 11.00 - 12.00 (по предварительной записи) тел. (343) 246-35-81 Почта: office@db11.ru и dgb11-office@yandex.ru

Вопрос: Ещё один вопрос про call-центр – я не могла дозвониться больше 20 минут. И как попасть к лор-врачу? Мы с Московской ездили на Заводскую, долго ждали. В регистратуре сказали, он за этот день человек 100 принял!

Ответ: Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы делаем всё возможное, чтобы посещение всех подразделений ДГКБ № 11 было максимально комфортным. Ваши отзывы нам также важны, и я ещё раз проверю работу нашего call-центра. К слову, мы первая и на этот момент единственная городская больница, которая много лет назад внедрила собственный call-центр, в дополнение ко всем остальным способам записи на прием (а это - Единая регистратура, интернет-портал, регистратуры поликлиник, запись непосредственно на приеме у врача). Сейчас наш call-центр постепенно увеличивает свои мощности, и я думаю, что в ближайшее время проблемы длительного ожидания ответа оператора будут исключены.

Что касается доступности узких специалистов и особенно ЛОР-врача, то эти врачи очень востребованы, а у нас на данный момент имеется некоторый дефицит кадров по данному направлению. Но имейте ввиду, что со многими симптомами вы прежде всего можете обратиться к своему педиатру. Он правильно оценит ситуацию и при необходимости организует консультацию лор-врача в кратчайшие сроки.

Все наши участковые врачи оснащены отоскопами – компактными оптическими приборами, которые применяются для осмотра ушного канала и барабанных перепонок. Поэтому доктор имеет возможность исключить или подтвердить острый отит и, при наличии показаний, направить к специалисту. В целом мы решаем кадровый вопрос: уже в сентябре ждем на работу десять молодых участковых педиатров. С узкими специалистами сложнее – при современной системе образования их дольше учить, но мы будем искать или, при возможности, обучать.

В любом случае наши пациенты могут записаться на прием к узкому специалисту в любую из шести поликлиник 11-й больницы.

Вопрос: Мой сын проживает со мной, но часто гостит у своего отца. Мы оба проживаем в Верх-Исетском районе. Если ребёнок заболеет, находясь у папы, к нему придет наш участковый (или дежурный) врач на вызов? Или медицинская помощь на дому оказывается только по тому адресу, который указан в карточке ребенка?

Ответ: Экстренная и неотложная помощь – в данном случае я имею ввиду вызов скорой помощи, бригады неотложной помощи из поликлиники, вызов дежурного врача - оказывается по фактическому адресу нахождения пациента. То есть если ребёнок заболел остро, то помощь ему будет оказана вне зависимости от того, где он находится, медиками скорой помощи или поликлиники, к которой прикреплён данный адрес. Обращаю внимание – прикреплён адрес, а не ребёнок.

Вопрос: Мы проживали в Верх-Исетском районе, теперь в Ленинском. Дом относился к 5-й детской больнице, их сейчас объединили с ДГКБ № 11. Мы решили наблюдаться дальше в поликлинике на ул. Московской, 48, так как больница буквально в 2-х шагах от нашего дома, и наш педиатр нас полностью устраивает. Один маленький нюанс - справку об эпидблагополучии надо получать в поликлинике на 8 Марта. Появится ли возможность получать справку об эпидблагополучии на Московской, 48? И можно ли записываться на приём к специалистам разных поликлиник, могут ли операторы call-центра предлагать альтернативу? И самое главное - зачем сейчас сначала записываться к педиатру, чтобы она выдала талоны к специалистам? С какой целью это ввели? У педиатров итак огромные очереди, ещё приходится выписывать направления к специалистам. Комиссию пройти просто нереально.

Ответ: Справки об эпидемиологическом благополучии выдаются детям по району обслуживания поликлиники – таковы правила. При прикреплении ребёнка с другого адреса законных представителей предупреждают о необходимости в последующем брать справки об эпидблагополучии в поликлинике по месту жительства.

Про запись к узким специалистам: безусловно, записать на приём Вас могут к специалистам во все поликлиники ДГКБ № 11. Перед прохождением комиссии при оформлении ребенка в детское учреждение нужно записаться только на приём к участковому педиатру, далее он сам запишет Вашего ребёнка ко всем нужным специалистам и на исследования. Сделано это было, в первую очередь для того, чтобы упорядочить поток пациентов и обеспечить доступность консультаций врачей-специалистов для тех детей, которым они необходимы по медицинским показаниями.

Вопрос: При печати талонов в поликлинике на Заводской всегда, к любому врачу печатается кабинет номер 26. Так, я получила направление в другом отделении, ну и пришла к 26 кабинету. Это не проблема, если талон берешь прямо на Заводской - регистратор тут же исправляет. Но вот я пришла с Удельной.

Ответ: По талону с кабинетом 26 мы всё проверили, и с отделения на улице Удельной пробовали напечатать талон: все номера кабинетов соответствуют заявленному расписанию. Возможно, это был временный сбой. Обращаю Ваше внимание, что при любых вопросах, которые не удается решить в регистратуре, Вы также можете обращаться к заведующим поликлиник.

Вопрос: Двое моих деток приписаны к поликлинике на 8 марта,126, но проживаем мы в непосредственной близости к поликлинике на Московской. Возможно ли нам ради удобства получения справок для школы и садика приписаться к поликлинике рядом с домом?

Второй вопрос по поводу ожидания записи к узкому специалисту: 26 марта нам было выдано направление к гастроэнтерологу по поводу рецидивирущих афтозных стоматитов, в этот же день я дозвонилась в call-центр и моего ребёнка поставили в лист ожидания записи к специалисту (время ожидания назвали около 4 недель). С 26 марта я неоднократно перезванивала в call-центр уточнить, есть ли мы в листе ожидания, и наша запись там подтверждалась. Но записали нас только вчера.

Ответ: Выбрать поликлинику, которая будет удобна для Вас, Вы, конечно, можете – по российскому законодательству это можно сделать один раз в год. Для этого Вам нужно прийти в поликлинику и написать заявление о прикреплении. Относительно столь длительного срока ожидания консультации гастроэнтеролога – мы проведём проверку с тем, чтобы такие случаи в нашей больнице больше не повторялись.

Однако хочу добавить, что афтозный стоматит должен лечить педиатр и не всегда необходима консультация именно гастроэнтеролога. На сегодня у нас работает лишь один специалист, осенью ожидаем выхода второго гастроэнтеролога. Если у Вас останутся вопросы после консультации, Вы сможете обратиться к заведующей педиатрическим отделением своей поликлиники.

Вопрос: Здравствуйте. Слышала, что у вас очень хороший детский кардиоцентр. Но как можно попасть в него? Хотелось бы пройти с ребенком комплексное обследование, а как таковых причин для направления у нас нет. Собираемся отдавать сына в спортсекцию. Хотелось бы знать - можно ли нам нагрузки. Спасибо за ответ.

Ответ: Детский городской кардиоревматологический центр – уникальное и единственное в Екатеринбурге специализированное отделение, которое на высоком уровне занимается обследованием, лечением и реабилитацией детей с заболеваниями сердца и суставов. Ежегодно сюда обращается более 11 тысяч пациентов.

Для записи в городской детский кардиоцентр МАУ ДГКБ №11, независимо от диагноза, необходимо направление от педиатра или от зав. детской поликлиники. В Вашем случае, для полной диагностики сердечно-сосудистой системы лучше пройти обследования в дневном кардиоревматологическом стационаре нашего Кардиоцентра. Записаться, уточнить порядок записи или другую информацию Вы можете по телефону +7 (343) 231-50-60.

Если Вы желаете попасть платно на консультативный прием или провести обследование сердечно-сосудистой системы в дневном стационаре по собственному желанию - необходимо обратится в платную регистратуру: +7(343) 373-41-55.

Вопрос: Чтобы посещать бесплатно специалистов в вашей больнице, нужно обязательно прикрепиться?

Ответ: Да, конечно. В наших поликлиниках обслуживается только прикрепленное население. Если же вы спрашиваете про специалистов Кардиоцентра или же различных дневных стационаров – а их у нас шесть! – то для этого нужно направление от вашего участкового педиатра (независимо от места проживания), подписанное заведующей поликлиникой.

Вопрос: Проживаем на Шейнкмана, 104, соответственно, наш участок в поликлинике на ул.8 Марта, 126. В связи с последними объединениями больниц 5 и 11, очень просим рассмотреть возможность закрепления нашего адреса за участком в поликлинике на ул. Московской, поскольку территориально значительно ближе (поликлинику на Московской видно из окна, а до той поликлиники идти минут 30-40). Участковому педиатру также к нам будет ближе дойти в случае вызова на дом.

Если нет возможности перераспределить адреса между участками, то прошу пояснить: возможно ли в индивидуальном порядке прикрепиться к поликлинике на Московской, при этом, чтобы педиатр выходила на дом в случае вызова? Все справки - об эпидблагополучии, а также открывать и закрывать больничный лист будем только в поликлинике на Московской?

Ранее, до объединения, была возможность индивидуального прикрепления, при этом справки об эпидблагополучии не выдавались, больничные не открывались. Врач могла только придти на вызов, а за открытием больничного и справками надо было все равно идти на 8 Марта, что крайне было неудобно и исключало целесообразность перевода в другую поликлинику.

Ответ: Все застрахованные лица (лица, имеющие полис ОМС) должны быть прикреплены к какой-либо медицинской организации. Также и Ваш ребенок должен быть прикреплен к поликлинике по месту жительства. Выбор лечебного учреждения, также как и страховой организации, возможен только раз в год путем подачи заявления на имя руководителя медицинской организации. Также по закону вы имеете право на смену врача, но при условии согласия другого педиатра принимать вас.

Однако, вы должны учитывать, что вызов врача на дом все равно будет осуществляться согласно территориальному признаку, то есть на дому вас по-прежнему будет обслуживать доктор с вашего прежнего участка. Насколько целесообразно наблюдать ребенка у двух разных докторов, решать вам. Если вы все-таки приняли решение поменять врача, вам нужно подойти к заведующей поликлиникой. При себе необходимо иметь:1. Письменное согласие другого педиатра наблюдать вас. 2. Заявление на имя заведующей поликлиникой.

Справка об эпидблагополучии выдается по адресу проживания. Таковы правила.

Самостоятельно понять, на что пациент имеет право и как этим правом воспользоваться, можно из следующих документов:

1. Федеральный закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.10,21,33)

2. Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2017г. №1006-ПП «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2018 год».

Вопросы, связанные с обследованием и лечением детей

Вопрос: Стала замечать, что у ребёнка постоянно мокрый подбородок, кожа стала шелушиться, слюни струйкой не текут, зубы все прорезались. Ночью спит с открытым ртом, и утром видно подтек из засохшей слюны. Год назад стоял диагноз аденоиды. Может быть мокрый подбородок из-за аденоидов или это неврология? У ребёнка ещё есть диагнозы: заброс желчи в желудок и ГЭРБ, эти диагнозы могут быть связаны с мокрым подбородком? Ребёнку 2.6 г. К какому врачу обратиться на консультацию с этим вопросом?

Ответ: Для уточнения диагноза и составления плана обследования ребёнка нужно записаться на прием к участковому педиатру. При необходимости он направит на консультацию к врачам-специалистам. Это могут быть и лор-врач, и гастроэнтеролог, и невролог.

Вопрос: Моему сынишке 4 месяца. Ему ставят диагноз атопический дерматит. Он ест смесь Нутрилон гипоаллергенный, также я давала по назначению врача витамины Е и D. На время решила отменить прием витаминов, постепенно потом стала давать масляный витамин D. Высыпаний не было. Как только дала витамин Е, так сразу высыпало на том же месте. Может ли быть аллергия в виде дерматита на витамин Е? На данный момент все щёчки чистые. Продолжать кушать гипоаллергенную смесь? Хотелось бы питаться более «молочной». И мы ещё использовали крем "Элидел" - как часто можно его применять?

Ответ: Лекарственная аллергия может быть на любой препарат, в том числе и на витамины. Поэтому если наблюдаете связь высыпаний связь с приёмом витамина Е, то давать его не нужно. Что касается гипоаллергенной смеси, то лучше кормить ей малыша до 6-месячного возраста, а затем пробовать обычную адаптированную смесь, постепенно заменяя одно кормление в день. При отсутствии реакции можно будет полностью перейти на обычную смесь. Крем, который вы упомянули, можно использовать длительно - как средство, которое смягчает кожу.

Вопрос: Сколько МЕ витамина D нужно давать ребёнку первого года жизни, живущему на Урале? До какого возраста принимается витамин D? Нужно ли в качестве профилактики давать витамин Д 3-4-х летнему ребенку, в какой дозировке и форме (на масляной или водной основе)?

Ответ: Национальная программа «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации: современные подходы к коррекции» от 2018 года регламентирует приём препаратов витамина D детям от 1 до 6 месяцев жизни по 1000 МЕ; от 6 до 12 месяцев – 1000 МЕ; от 1 до 3-х лет – 1500 МЕ; от 3 до 18 лет – 1000 МЕ ежедневно, вне зависимости от вида вскармливания, без перерыва на летние месяцы. Коррекция дозы производится лечащим врачом при выявлении у ребёнка симптомов рахита и по результатам лабораторного исследования на витамин D (25(ОН)D). Препарат витамина D можно выбрать индивидуально, возможен прием как водного, так и масляного раствора, все они показали свою эффективность.

Вопрос: Проконсультируйте, пожалуйста, к кому еще обратиться и какие обследования пройти. У ребенка (возраст 1 год 4 месяца) днем и вечером держится субфебрильная температура в течение 4-х месяцев - 37,2-37,3. Всё началось с прорезывания зубов и насморка. За это время выявили цитомегаловирус методом ПЦР в крови, при этом антитела G – положительны, М – отрицательны. Пропили курс фамвира, но температура так и не снизилась. Сделали УЗИ брюшной полости, на котором выявили расширение чашечно- лоханочной системы справа. Все 4 месяца у ребенка прорезываются зубы - клыки и жевательные. Что делать? Какие еще обследования пройти?

Ответ: Действительно, при цитомегаловирусной инфекции низкий субфебрилитет (температура 37,1 – 37,4) – это достаточно типичный симптом. Лечение уже проведено, но вы не указали, какие были результаты контрольных обследований. Если Вы их не сделали, их лучше будет повторить (на выявление ЦМВ методом ПЦР и антител к нему методом ИФА).

Ещё обратите внимание на то, что подобная температура очень часто бывает вызвана инфекциями мочевыводящих путей. При этом общий анализ мочи очень часто никаких изменений не выявляет. Поэтому стоит сдать более точный количественный анализ, например, по Нечипоренко. Его может назначить участковый педиатр. Это важно, ведь расширение чашечно-лоханочной системы по УЗИ – это фактор риска для развития инфекции мочевыводящих путей.

Вопрос: У моего ребенка аутизм. Сейчас ему 4 года 8 месяцев. У него был обнаружен вирус Эпштейн-Барра. Скажите, как часто нужно сдавать анализы, чтобы отслеживать состояние вируса? На какой-то регулярной основе или когда ухудшается состояние ребенка? Нужно ли постоянно принимать сдерживающую противовирусную терапию?

Ответ: Инфицированность детей дошкольного возраста герпес-вирусами, в том числе и вирусом Эпштейн-Барра, очень высокая. Поэтому это скорее правило, чем исключение. Повторное обследование методом ПЦР на вирус стоит проводить только при проявлении клинических симптомов, которые могут быть вызваны этим вирусом. Оценить эти симптомы и назначить обследование и, если будут показания, то и лечение, должен только врач. Потому что лечение этого вируса достаточно серьёзное. Принимать в постоянном режиме противовирусную терапию не нужно, потому что она имеет не только лечебный, но и побочный эффект.

Вопрос: Моей дочери 2,5 года. В мае она перенесла ротавирусный энтерит. Гастроэнтеролог назначил ей после обследования Нексиум 10мг на 2 месяца. Лечим рефлюкс, в машине укачивает с 1 годика, пьем часто Мотилиум. Не вызовет ли Нексиум привыкания за это время, и как после отмены лекарства? Может ли рефлюкс вернуться и без Нексиума мы уже не сможем? Какие ещё анализы сдать, чтоб уже разобраться с животиком? И ещё вопрос: когда дочь бодрствует, то температура у неё почти постоянно 37,0-37,2. Как только засыпает, то через 20 минут норма - 36,7-36,8. Измерять ли ей температуру и до какого возраста?

Ответ: Сразу могу Вам сказать, что последствия ротавирусного энтерита моментально не проходят – нужно соблюдать диету, пропить биопрепараты и пролечить рефлюксную болезнь. Что касается Нексиума, то вы как раз лечите ГЭРБ, и препарат нужно принимать столько времени, сколько указал врач. Да, лечение назначено гастроэнтерологом, но контролировать его может участковый педиатр. Можно после того, как Вы выполните все рекомендации гастроэнтеролога, обратиться к педиатру и вместе с ним решить вопрос о необходимости дальнейшего лечения. Если ребёнка после лечения будет что-то беспокоить, то можно взять направление в наш дневной гастроэнтерологический стационар. У нас работают опытнейшие специалисты, в стационаре смогут провести необходимые дополнительные обследования, подкорректировать схему лечения. Небольшие колебания температуры тела у ребёнка в указанных Вами пределах возможны и не являются симптомом болезни. Важно ещё помнить, что спокойная мама – это залог здоровья её детей, поэтому измерять температуру тела у ребёнка несколько раз в день не нужно.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, если дома есть относительно взрослый ребёнок, который ходит в садик и в семье случилось пополнение. Стоит ли ограничить посещение старшим ребёнком детского сада, чтобы не носить в дом инфекции? Как, на Ваш взгляд, это скажется на воспитании и здоровье в целом?

Ответ: Ограничивать посещение детского сада, на мой взгляд, не стоит. Лучше проводить неспецифическую (частые прогулки, закаливание, правильное питание, соблюдение режима дня) и специфичеcкую профилактику - то есть вакцинацию у обоих детей.

Вопрос: У ребенка (3 года) уже 5 месяцев не проходит кашель. Преимущественно после сна, начинается с сухого и постепенно усиливается до откашливания. Как только получилось откашлять мокроту, кашель заканчивается. И так каждый день. Педиатр никакие анализы кроме ОАК, ОАМ не назначает. Были у пульмонолога - не видит со своей стороны проблем у нас. К какому врачу нам нужно записаться? На что обратить внимание? Какие анализы сдать?

Ответ: Ставить диагнозы по интернету дело неблагодарное. По Вашей симптоматике это могут быть разные заболевания. Чтобы правильно поставить диагноз и назначить адекватное лечение, необходимо видеть пациента. Возможно, понадобится провести ряд дополнительных обследований. В любом случае, начинать нужно с общего анализа крови, что и сделал ваш педиатр. Вам можно попробовать обратиться к аллергологу-иммунологу, провести аллергодиагностику.

Вопрос: Дочь 4 года как начала ходить в детский сад ( с августа 2017) постоянно то сопли то рвота с поносом и температурой, как защититься о этого?

Подскажите, купила физраствор для промывания носа, как им промывать, грушей стоя или капать пипеткой лежа и вставать? Стараюсь раза 3 в день грушей стоя, насморк лечу то називином, то грипфероном, то проторголом, сначала идут прозрачные, а потом густые желтые.

Сейчас болеет, рвало пару часов, давала смекту и регидрон, прошло, и появилась тем-ра 37,5 и жидкий стул пару раз, начала давать энтерофурил и сразу температура стала нормальной, стул стал лучше, то же самое у меня и мужа. Врач сказал - возможно, инфекция, стоит ли при подобных симптомах сдавать анализы? Если да, то какие?

Или лечение стандартное, хоть это вирус, хоть инфекция (энтерофурил, смекта, регидрон)? Достаточно ли давать лактобактерин сухой или лучше нормобакт L , начинать сразу или после того, как температуры и рвоты не будет? Сколько не посещать садик после выздоровления?

Дома мою пол со средством для мытья пола и содой этого достаточно для дезинфекции или это зараза передается через руки?

В нашем подъезде живут 3 садичных и 3 школьника и мы, живем на 5 эт без лифта, таким образом заразились ветрянкой от ребенка этажом ниже (с ним не общаясь напрямую), вопрос : можем ли мы подхватывать инфекцию (рвота, понос и темп-ра) просто пройдя по подьезду?

Ответ: В первую очередь отвечу по заболеванию, о котором вы пишете в настоящее время. Основные признаки ротавирусной инфекции – повышение температуры тела, рвота, тошнота, расстройство стула (понос), боли в животе. Необходимо дать жаропонижающие (Нурофен, Панадол), энтеросорбенты (Полисорб, Смекта, активированный уголь). Еще должны быть подключены к лечению антимикробные кишечные антисептики (Стопдиар, Энтерофурил).

При сохранении резких болей в животе, стойкой температуры, многократной рвоты, частого разжиженного стула необходимо незамедлительно обратиться к врачу! В дальнейшем необходимо соблюдать все его рекомендации – и по лечению, и по профилактике, и по выходу в ДОУ.

Что касается влажной уборки, то достаточно мыть пол простой водой, один-два раза в день, а также регулярно проветривать помещение.

Промывать нос гораздо удобнее современными солевыми растворами, в них есть специальная насадка для детей и раствор подается под определенным давлением. Далее для очистки носа можно воспользоваться специальным назальным аспиратором (приобрести в аптеке). Все эти процедуры проводятся стоя.

В подъезде подхватить инфекцию можно, но вероятность низкая.

И последнее – убедительно прошу родителей соблюдать рекомендации вашего участкового педиатра. Он знает вашего ребенка с самого рождения, его особенности, всю историю болезней. Вы всегда можете задать все текущие вопросы по здоровью ему. В особых случаях вы всегда можете обратиться к заведующей поликлиникой.

Вопрос: У сына (возраст 7 лет) к вечеру периодически поднимается температура до 38,6-38,9. На следующий день абсолютно никаких признаков болезни, температура в норме, ничего не беспокоит. Изначально такие всплески врачи связывали с перенесенным мононуклеозом, но прошло уже 5,5 лет. В целом ребёнок здоров, больничные по поводу ОРВИ 2-3 раза в год плюс 2-3 таких всплеска. Нужно ли дополнительно обследовать ребёнка или это действительно длительные последствия мононуклеоза?

Ответ: Сложно сказать дистанционно, от чего без видимых причин у ребёнка может подниматься температура. Причинами такого лихорадочного состояния могут быть разные заболевания! Чтобы установить причину, следует пройти дополнительное обследование, включая и обследование на инфекции - как вирусные, так и бактериальные. Также не нужно забывать про глистно-паразитарные инвазии. Причиной подъёмов температуры также могут быть гормональные изменения. Решить, на что именно следует обследоваться, может Ваш педиатр. Он же выдаст направления на исследования и к узким специалистам – эндокринологу, инфекционисту и другим.

Вопрос: Наблюдаемся в поликлинике на 8 Марта. Очень приятно видеть, что поликлиника обновляется, становится более комфортной для детишек и родителей. Меня волнуют 2 вопроса: 1. Дочке 5 лет, в сентябре 2015 г появилась ксантогранулема на ножке, холестерин до 8,3ммоль/л, повышены ЛПНП. Диету ребенок соблюдает. Гастроэнтеролог рекомендовал консультацию генетика на Флотской, 52. Без направления из поликлиники туда не попасть. Подскажите как получить направление?

2. Больше года ребенка периодически беспокоит сухой навязчивый кашель, независимо от времени года. Аллергопробы выявили реакцию на березу и полынь. Пульмонолог ставит гиперактивность дыхательных путей, все назначения мы выполняем. Никакого эффекта лечение не приносит. Анализы на паразитов, инфекции, все в норме. Невролог ставит "вокальные тики", пили атаракс, проводили физиолечение, дома спокойная обстановка, но ничего не помогает. Каждый специалист находит свою причину. Есть ли возможность обследовать ребенка в условиях стационара в Вашей больнице по поводу кашля?

Ответ: Направление на консультацию к генетику можно получить у своего участкового педиатра. Стационар нашей больницы в основном оказывает неотложную помощь детям.

Сюда «по скорой» в тяжелом состоянии каждый день поступают дети из самых разных районов Екатеринбурга. Обследование органов дыхания и необходимость в госпитализации в данном случае должен решить пульмонолог (необходимо повторно записаться на консультацию) или заведующая педиатрическим отделением вашей поликлиники решит вопрос о госпитализации или консультации в профильном стационаре (например, в ДГБ №9). Заведующая принимает в кабинете № 214, её телефон +7 (343) 266 52 59.

Вопросы по вакцинопрофилактике

Вопрос: Стоит ли на Урале (или вообще) прививать ребенка какими-либо дополнительными вакцинами, помимо тех, которые входят в обязательную программу? Я не рассматриваю случаи поездок в экзотические страны.

Ответ: Необходимые прививки предусмотрены региональным календарем прививок. Самое важное – соблюдать его и рекомендации своего педиатра. Решая вопрос о дополнительной вакцинации, нужно ещё учитывать возраст ребёнка, образ жизни семьи, состояние его иммунитета. Среди современных вакцин я бы советовала обратить внимание на вакцины против менингококковой инфекции, гемофильной палочки. Вируса папилломы человека – в том случае, если ребёнок – девочка. Принимая во внимание наш эндемичный район – на вакцинацию против клещевого энцефалита. Конечно, вопрос о вакцинации в каждом случае нужно решать с врачом, который наблюдает ребёнка.

Вопрос: Недавно был срок ставить вторую прививку от гепатита, но я написала отказ, так как у ребенка был насморк и не очень хороший стул, однако участковый педиатр не придала этому значения. Пожалуйста, скажите, какая схема прививок от гепатита может быть в дальнейшем применена в нашем случае - ребенок привит в роддоме первый раз, скоро 2 месяца будет.

Ответ: Нарушение стула не является противопоказанием к вакцинации, если речь не идет об острой инфекции. Важно четко соблюдать региональный календарь прививок на первом году жизни ребенка, так как нужно успеть максимально защитить ребенка от возможных инфекций и их последствий. Отрадно, что Вы это понимаете и переживаете за дальнейший план вакцинации. Ставить прививку можно после выздоровления, при удлинении интервала между 1-й и 2-й прививками на 5 месяцев и более третью проводят через 1 месяц после второй. Обычная схема выглядит так: 0-1-6 месяцев.

Вопрос: Меня интересует вопрос вакцинации против клещевого энцефалита. Раньше всех детей прививали бесплатно (даже в институте, мне не было ещё 18, ставили эту прививку!). Что сейчас изменилось? Дочери поставили 1-ю прививку 30 января, в феврале заболели и не поставили 2-ю прививку. А когда в марте пришли, то вакцина закончилась. До сих пор по городу нет бесплатной вакцины. Что теперь делать, если нет финансовой возможности приобрести вакцину самим? А в следующем году надо будет ревакцинацию делать дочке и сыну.

Ответ: Вакцинация детей против клещевого энцефалита проводится в рамках «Регионального календаря профилактических прививок в Свердловской области» (приказ МЗСО № 01-01-01-01/393 от 01.11.2017/ приказ Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области № 1895-п от 01.11.2017г), входит в календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.

Данная иммунизация финансируется за счет средств муниципальных образований, средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством. Объемы финансирования иммунизации за счет средств областного бюджета определены государственной программой Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» (утверждены Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013г № 1267-ПП) и обеспечивают первую и вторую вакцинацию детям в возрасте от 15 месяцев до 6 лет и учащихся 1-2 классов школ. Все последующие прививки финансируются за счет средств граждан, либо при наличии финансирования за счет средств муниципального бюджета.

В соответствии с распоряжением УЗ от 07.03.2018 № 120/46/35 «О проведении вакцинации против клещевого энцефалита» в МАУ ДГКБ №11 было получено 2750 доз вакцины против клещевого энцефалита для второй вакцинации (V2) учащихся 1-х классов.

Учитывая отсутствие финансирования ревакцинаций детям за счет средств муниципального бюджета в 2018 году, можем вам предложить иммунизацию только за счет ваших средств.

Вопрос: Хотим свозить ребенка в 1 год на Азовское море, к нам в Россию, но у нас не все прививки, делаем их по индивидуальному графику, так как ребенок аллергик. Подскажите, насколько безопасно путешествовать без всего курса прививок, какие препараты для кишечника пропить?

Ответ: Конечно же, желательно ставить все прививки вовремя, как и прописано в региональном календаре профилактических прививок. Особенно это важно на первом году жизни, чтобы успеть привиться от большого количества инфекций и максимально защитить ребенка от их последствий. Чтобы максимально обезопасить свое путешествие, необходимо соблюдать определенные правила. Ведь летом повышается риск заболеваемости инфекционными болезнями, и в первую очередь - кишечными. Главная защита от них - это неукоснительное соблюдение правил личной гигиены: употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду; воздержаться от употребления сырой воды из-под крана не только для питья, но и для чистки зубов, особенно детям; тщательно и часто мыть руки; фрукты, овощи, зелень, куриные яйца мыть проточной водой, а для детского питания лучше кипяченой, и обдавать кипятком; все игрушки, перед тем как дать ребенку - мыть с мылом и обдавать кипятком.

Помимо этого старайтесь часто проветривать и проводить влажную уборку помещений, т.к. возможен воздушно-капельный путь передачи инфекции. Детям до года в поездки (в самолеты, поезда, машины) рекомендую брать баночное питание. То есть что-то привычное для ребенка и не требующее специальной обработки.

При расстройствах стула, болях в животе в аптечке у родителей должны быть: ферменты (Креон, Мезим, Панкреатин); антимикробные кишечные антисептики (Стопдиар, Энтерофурил); энтеросорбенты (Полисорб, Смекта, активированный уголь). Предварительно перед поездкой можно пропить Баскет-форте или Баскет-беби.

Вопрос: Проходим ясельную комиссию, ребенок переболел отитом в начале июня, в поликлинике на 8 Марта настаивают на прививке Приорикс (ребенок прививается по индивидуальному графику) - ссылаются на какой-то приказ, якобы заведующая не имеет право подписывать медицинскую карту без прививок. Законно ли это? (Манту поставлена месяц назад).

Ответ: Для медицинской комиссии в ДОУ у ребенка должны быть прививки в соответствии с Национальным календарем прививок. Предлагаю вам для решения Вашего вопроса обратиться непосредственно к заведующей вашей поликлиникой Кукаркиной А.А. Тел: +7 (343) 210-22-05. Работает по будням с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. В ее отсутствие можно также подойти к зав.пед.отделением Миролюбовой Т.А.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Почему амбулаторные карты не выдают на руки? Как нам ходить без карточек на приемы к другим специалистам? Почему другие врачи (наш детский гинеколог, например) иногда требуют принести на прием карту?

Ответ: Все амбулаторные карты пациентов – это медицинские документы лечебного учреждения. Они хранятся в регистратурах поликлиник. Существует порядок обращения амбулаторных карт, установленный в соответствии с федеральным законодательством. Поэтому на руки пациенту или его родственникам карта не выдается. Хранить ее вне медицинского учреждения, в котором она была оформлена, недопустимо. Если вам нужна информация из карты для посещения другого медучреждения, то вы можете получить копии медицинской документации или выписки из амбулаторной карты. Для этого необходимо написать заявление и выписку вам подготовят в течение 7 рабочих дней.

Вообще, любой врач в каждой нашей поликлинике обязан вести учет и оформление документации в компьютере. В конце приема врач распечатывает два экземпляра этого приема, один – дает родителям, а второй – отправляет в ту поликлинику, к которой прикреплен ребенок. В регистратуре поликлиники этот бланк обязаны вклеить в амбулаторную карту.

Маршрутизация амбулаторных карт пациентов внутри одного лечебного учреждения осуществляется по показаниям. Если прием ведет, допустим, невролог или детский гинеколог, и она работает в специальной программе на компьютере – то в этой программе будут все данные пациента и предыдущие приемы.

Что касается выписки для других лечебных учреждений, то врач, который направляет к узким специалистам, обязан приложить выписку о ребенке с указанием жалоб, диагноза и цели направления.

Вопрос: Могу ли я как-то помочь деткам из отказного отделения вашей больницы? Какая помощь им нужна?

Ответ: Спасибо вам за вашу отзывчивость и доброе сердце. Все дети, находящиеся на лечении в нашей больнице, в том числе из домов ребенка, полностью обеспечены всеми лекарственными препаратами, расходными материалами, которые закупаются регулярно и в нужном объеме, а также игрушками, техникой, т.е. всем, что необходимо для оказания медицинской помощи и комфортного пребывания ребенка в больнице.

У нас есть определенные требования к людям, которые работают с отказничками. Чтобы иметь возможность заботиться о детях, которые находятся на лечении в нашей больнице, вам потребуется не только специальная подготовка, но и справка о состоянии здоровья, в том числе и психического.

Если у вас есть огромное желание помочь хоть чем-то и вы можете принести подгузники или другие средства гигиены (бумажные полотенца, влажные салфетки, одноразовые пеленки), то мы от них не откажемся! Вы можете позвонить по номеру +7(343) 232-43-08 (главная медсестра ДГКБ №11) и уточнить, что именно на данный момент необходимо и куда приносить.

На тот случай, если вы серьезно настроены и хотите посвящать часть своего времени, а вернее, своей жизни, работе с отказничками, как-то помогать по уходу за ними, то вам необходимо стать волонтером, пройти специальное обучение.

Для этого вам нужно обратиться в Свердловскую региональную организацию «Аистенок» по тел. +7(343)371-02-53. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте www.aistenok.org

Вопрос: Почему нет интернет-записи к узким специалистам?

Ответ: Действительно, записываться с помощью Интернета очень удобно и современно. Но! У этой медали есть и обратная сторона. Во-первых, появилось большое количество «непрофильных» обращений. Это привело к тому, что пациенты, которые действительно нуждались в помощи, допустим, ЛОР-врача, испытывали сложности с записью на прием. Во-вторых, талонами зачастую пренебрегали: по каким-то причинам пациент не приходил на прием и не предупреждал об этом заранее. В итоге – потерянное время врача, упущенная возможность попасть на прием у других пациентов.

К тому же, согласно нормативным документам, с помощью Интернета граждане могут записаться к пяти специалистам: участковый педиатр, участковый терапевт, врач общеврачебной практики, стоматолог и акушер-гинеколог. К остальным врачам - при возможности медучреждения. В ДГКБ №11 запись к узким специалистам через Интернет закрыта по двум вышеназванным причинам:

а) узкий специалист должен принимать только тех пациентов, которые действительно нуждаются в его приеме, а показания для направления определяет участковый педиатр и

б) рабочее время специалистов должно быть использовано максимально эффективно, а это сложно организовать при записи через онлайн-источники.

Вопрос: Почему по номеру регистратуры в поликлинику очень сложно дозвониться?

Ответ: Вопрос «стратегический». Действительно, пациенты привыкли записываться на прием через регистратуру. И много лет в поликлиниках был такой принцип работы - регистратор записывал посетителя на приём, искал карточку, заполнял необходимые документы, отвечал на телефонные звонки… Уже на этом этапе была выявлена огромная потеря времени. И мы решили кардинально изменить подход.

Стеллажи для карточек убраны из регистратуры и вынесены в отдельное картохранилище. На свободном пространстве работают несколько регистраторов, причём общаются с пациентами без барьеров — стен и окошек.

Приём вызовов на дом вынесен из регистратуры в отдельное помещение, что позволяет медрегистратору не отвлекаться на телефонные звонки.

В результате посетитель проводит в регистратуре всего 2—3 минуты! Это позволило справиться с большими очередями. Напомню, вся запись проводится в кабинете участкового врача (медсестрой или врачом) или в call-центре.

Вопрос: Как попасть на прием к узкому специалисту? Очень долго приходится ждать!

Ответ: Есть правило записи к узким специалистам: запись на первичный прием к ним осуществляется только при наличии направления от участкового врача. Данная мера позволяет упорядочить потоки пациентов, а помощь узких специалистов получат все, кому она действительно необходима.

Важно! Родители могут не сомневаться в том, что педиатр сможет правильно оценить ситуацию. Все участковые врачи 11-й больницы - высокопрофессиональные специалисты, имеющие в своем арсенале не только необходимые знания, но и инструменты. К примеру, педиатры оснащены отоскопами. Поэтому доктор имеет возможность исключить или подтвердить острый отит и, при наличии показаний, направить к ЛОРу. Многую «несложную» патологию узких специалистов педиатры не только могут, но и должны выявлять и лечить сами, и только при необходимости – направлять к узким специалистам. То есть участковый педиатр – это основной врач Вашего ребенка, к которому вы должны идти с любыми вопросами.

Безусловно, есть исключения. Если ребенок состоит на диспансерном учете у специалиста, то не нужно соблюдать общую логистику, так как у вас уже есть направление от врача на следующий прием. Или, допустим, неотложные случаи: травмы, боль. В этом случае неотложная медпомощь оказывается вне очереди!

В каждой поликлинике у нас организованы кабинеты неотложной помощи, с отдельным входом для пациентов с острыми симптомами заболевания, что позволяет разделять потоки детей: больных простудными заболеваниями и здоровых.