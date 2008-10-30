Сухофрукты: сладкие восточные сказки

На Востоке все виды сладостей называются «халяуа». Это арабское слово в переводе означает «сладости». Не правда ли, оно очень напоминает другое слово, но речь сегодня не об этом. В приготовлении знаменитых восточных сладостей используются сухофрукты. К нам эти дары природы поступают не только с востока: из Калифорнии, Чили и Франции – чернослив, из Ирана – изюм и финики, из Сирии – инжир, из Турции и Таджикистана – курага. Все рады поделиться тем, чего и так много. Мы больше привыкли к кураге, черносливу и изюму, но чуть ли не с каждым днем появляются новые разновидности: есть спрос – есть и предложение, засушить ведь можно все что угодно. Засилье же вышеуказанных продуктов на полках объясняется просто: курагу или чернослив легко заготовить. Разрезал абрикос на половинки, убрал косточку – и засушивай.

Скоро, извините за нечаянную грусть, зима. Еще можно купить хорошие фрукты – самый сезон для апельсинов, хурмы, гранатов. Но и они отходят, опадают как последние листья с деревьев. На смену им придут яблочки и груши, закатанные в парафин и виноград со вкусом сырой воды. Зимой у нас с витаминами плоховато – страна большая, всех не прокормишь. Остаются сухофрукты. Это необычайно стойкие к ударам судьбы кладези микроэлементов, витамины как раз нестойки к обработкам и утекают вместе с водой. Но их тоже остается немало. А обрабатывают сухофрукты жестоко, об этом мы узнаем немного позже. Чем хороши сухофрукты: их сушат, вода уходит. И полезные вещества оказываются в концентрированном виде. Настоящие «таблетки» получаются.

Чем полезны сухофрукты:

- Они уже подготовлены для долгого хранения, ими невозможно отравиться, если не переедать и хорошо промывать.

- Очень сладкие и сытные, вместо сахара в них содержится фруктоза и глюкоза, которые являются полезными углеводами.

- Для пользы нужно совсем немного. Как говорит восточная пословица: сложи ладонь лодочкой, вот столько еды тебе нужно за один присест. В ладонь можно положить горсть изюма или 5-6 черносливин, их вполне достаточно для здоровья.

- Они содержат большое количество полезных веществ - витамины группы В, натрий, магний, калий, железо, йод.

- Съедая в день по 5-6 штук сухофруктов, можно легко укрепить иммунитет и улучшить состояние волос, кожи.

- Приучив ребенка не к печенькам, а к сухофруктам, вы очень скоро оцените положительные результаты. В первую очередь, курага и чернослив успокаивают нервы, их рекомендуют легко возбудимым детям и депрессирующим родителям. Не говоря уж о том, что витаминных комплексов из аптеки не потребуется всей семье.

Существует три вида сушки фруктов: на солнце (это быстрый способ, но сухофрукты получаются твердыми), в тени (самый лучший способ) и химический способ. В процессе сушки сохраняется 80% полезных веществ. То, что находится в наших супермаркетах, это все – химически обработанные сухофрукты. Они выглядят красивее, долго не портятся и их не кушают разные вредители. В качестве химиката в основном используют серу. Сухофрукты коптят в серном угаре, и они приобретают блеск и лоск в буквальном смысле слова. Урюк и кишмиш становятся золотистыми, чернослив прямо лоснится жиром и блестит на прилавке, словно отполированный черный мрамор. Вид настоящих сухофруктов лишен привлекательности, создаваемой химикатами, в некоторых плодах могут даже насекомые попадаться, но это скорее признак качества – химии нет.

Самые покупаемые, известные и любимые сухофрукты

ЯБЛОКИ и ГРУШИ сушеные . Яблоки хорошо хранятся, а зимой могут заменить не только свежие яблоки, но и жвачку, если жевать их неразмоченными. Их употребляют для профилактики гриппа. Груша выводит из организма тяжелые металлы и токсины. Это самые древние сушеные фрукты на Руси. Сегодня они уже не так популярны, ибо появилось множество экзотических сухофруктов. А зря! Яблоки и груши по своим целебным свойствам нисколько не уступают финикам, инжиру, кураге. Но что особенно ценно - яблоки и груши содержат необходимый для работы мозга бор, которого мало в других сухофруктах.

БАНАНЫ вяленые. Они являются постоянной пищей 400 млн. человек в странах развивающегося мира, а к нам они прибывают, в основном, из Вьетнама. В советское время бананы были только сушеные и зеленые. Сушеные бананы представляли собой слипшиеся коричневые колбаски в тугой упаковке. Они были вяленые, но все почему-то говорили, что они «сушеные». Многие помнят этот вкус с детства, и у многих ассоциации не из приятных – деревянное детство, вяленые бананы. Но некоторые любят. Эти бананы богаты натуральным сахаром, который при переваривании быстро попадает в кровь и дает заряд энергии. Поэтому их часто употребляют спортсмены. Пачку вяленых бананов (или дыни) можно взять с собой на работу – или выдать ребенку-школьнику для второго завтрака в школе. Эти сморщенные стручки со специфическим ароматом содержат калий, магний, железо и кальций.

ДЫНЯ вяленая (сушеная) - таджикская национальная сладость, она содержит клетчатку, белки, минеральные соли, витамин С, витамины группы В, каротин, большое количество железа, фолиевой и никотиновой кислот. Сушеная дыня тонизирует, обладает мочегонными, желчегонными, противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, очищает кожу и кишечник.

ЧЕРНОСЛИВ содержит калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, хром, марганец, цинк, йод, фтор, кобальт, витамины A, B1, В2, РР, С. Он замечательный антидепрессант и является абсолютным чемпионом по содержанию антиоксидантов. А вы думали, что он только запоры лечит, признайтесь? Отнюдь. Он еще и соли тяжелых металлов из организма выводит, и кожу оздоравливает, и сосуды укрепляет. Чернослив получается из сушеных плодов сливы сортов Венгерка. Как ни странно звучит, лучший чернослив делают из сорта Венгерка итальянская. И для детей чернослив полезен не только в качестве средства от запоров: он до 90% сокращает рост стафилококка и кишечной палочки, если эти неприятные бактерии вдруг к ребенку привязались. Этот сухофрукт будто создан для фаршировки: попробуйте нафаршировать его грецкими орехами, мягким сыром. И немного о выборе: если у чернослива кофейный оттенок, это означает, что его предварительно ошпарили кипятком. И витаминов в нем мало. Также не стоит покупать темно-серый «антрацитовый» чернослив, он явно обработан глицерином. Настоящий чернослив – только черный, а его вкус не должен горчить.

КУРАГА – это сушеные абрикосы, они носят различные наименования: абрикосы с косточкой — урюк; абрикосы, разрезанные пополам и без косточки — курага; целые абрикосы с выдавленной косточкой — кайса. Нам более понятна именно курага. Она содержит пектин, яблочную, лимонную и винную кислоты, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В15, Р, РР, много каротина (провитамина А). Все знают, что курага богата калием, а всего 5 штучек кураги содержат дневную норму железа. В ней также есть витамин В5, который способствует сжиганию жира в организме. Научно доказано, что регулярное употребление сушеных абрикосов уменьшает вероятность развития рака. Курага назначается детям при авитаминозе, ее дают в виде пюре. Выбирая курагу, присмотритесь к сероватым особям – есть шанс, что их не обрабатывали химикатами. Оранжевой она еще может быть, ведь в ней кладезь каротина, а вот ярко-ярко-оранжевой бывает только с кладезем химикалий.

ФИНИКИ – это королевский подарок от природы. Они содержат все витамины, кроме Е и биотина, но особенно много в них В5, который повышает жизненный тонус. В сушеных финиках содержатся калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, сера, марганец. С финиками вы получите 23 вида различных аминокислот, которых нет в других сухофруктах. Их полезно употреблять при простудах – не только витаминная добавка, но и легкое жаропонижающее. Финики можно назвать настоящим «женским» лекарством. Они содержат все вещества, полезные женщинам в любом возрасте и в любом положении, включая особые. Научные эксперименты показали, что финики содержат стимуляторы, которые укрепляют мышцы матки в последние месяцы беременности. А это не только облегчает процесс самих родов, но и уменьшает срок послеродового кровотечения. Финики обогащают материнское молоко важными витаминами, в них есть особые элементы, помогающие устранить депрессивные состояния, характерные для беременных женщин. Очень полезны финики детям с чувствительной нервной системой. Еще одна прелесть фиников: они восполняют потерю кальция в организме. Не покупайте слишком сморщенные финики (хотя они должны быть с морщинками) и те, на кожице которых выступил кристаллизованный сахар и плесень. Хранить финики можно целый год в емкости с плотно закрытой крышкой в холодильнике, а в морозилке целых пять лет.

ИНЖИР. Наверняка вы едали сей божественный фрукт на южных курортах, но к нам попадает только химически обработанный (импортный) инжир. Ибо капризен. Поэтому лучше кушать сушеный инжир, а не свежий из супермаркета. Он содержит ферменты, стимулирующие функцию пищеварения, почек и печени, а железа в инжире больше, чем в яблоках, поэтому его рекомендуют больным, страдающим железодефицитной анемией. Инжир богат калием и клетчаткой, к тому же это единственный фрукт с высоким содержанием кальция. Воины Александра Македонского, между прочим, полмира завоевали, питаясь, в основном, сухим инжиром и изюмом - и вы попробуйте, чем черт не шутит. Инжир с горячим молоком полезен при кашле, особенно детям. При кашле: 4-5 штук инжира запаривают в 1 стакане молока, затем растирают, и принимают по полстакана 2-4 раза в день в теплом виде. При потере голоса: вскипятить в двух стаканах молока 6 штук инжира - до упаривания наполовину. Пить по четверти стакана несколько раз в день. Выбирая сушеный инжир, следует помнить, что качественный плод имеет светло-желтоватый цвет воска, сами же фиги одинаковы по размеру и достаточно мягкие. А вот если инжир имеет неприятный солено-кислый вкус, сухой и грубоватый на ощупь, его срок хранения уже истек.

ИЗЮМ – это высушенные ягоды винограда. Изюм бывает разных сортов: светлый, темный, синий, с косточками и без. Он отличается высокой калорийностью: 100 г содержат до 320 ккал. Более полезным считается изюм из черного винограда, нежели из белого. Изюм содержит большое количество бора, препятствующего развитию остеопороза и марганца, необходимого щитовидной железе, а также калий, железо и магний, витамины В1, В2 и В5. "Хвостатый" изюм отличается тем, что не проходит механической обработки во время отделения плодоножки. Поэтому ягоды не мнутся и не теряют во внешнем виде. Высшие сорта изюма бывают ТОЛЬКО с хвостиками. 99% светлого изюма, продаваемого в магазинах и рынках, обработаны серой для придания золотисто-желтого цвета. Высушенный натуральным образом изюм из светлых сортов винограда имеет светло-коричневый цвет! Изюм для компота лучше брать с косточками, именно в них больше всего антиоксидантов. Детям изюм дают с осторожностью, от него могут быть колики. Многие врачи (и бабушки) прямо таки воспевают свойство «изюмной водички», богатой калием. Доктор Комаровский вообще советует использовать только ее для допаивания ребенка с полугода. Все это спорно, исключительно на выбор мамы.

ЦУКАТЫ (папайя, банановые чипсы, кокос) – сушеные фрукты, пропитанные перед сушкой сиропом. Не путайте сухофрукты и цукаты, цукаты относятся к десерту, а не к полезным продуктам. Они выварены в сахарном сиропе, высушены, да еще и покрашены неизвестно чем. Калорий в них предостаточно, польза загублена на корню.

КАК ВЫБИРАТЬ СУХОФРУКТЫ

- Не берите пересушенные или, наоборот, слишком мягкие плоды - это свидетельствует о нарушении условий изготовления и хранения.

- Перед употреблением тщательно промывайте сухофрукты от грязи и химикатов. Кипяток разрушает витамины, поэтому для промывки используют теплую воду. Еще хороший способ – залить сухофрукты яблочным соком и оставить на ночь. Все это касается развесных сухофруктов (с рынка). Если вы купили сухофрукты в упаковке и доверяете производителю, их можно не мыть. Но вас должно насторожить, если они выглядят «как на картинке». Некоторые производители честно указывают на упаковке: «рекомендуется вымыть перед употреблением».

- Светлые фрукты в идеале должны быть темными после сушки. Курага без серы получается темного цвета, яркий цвет достигается с помощью марганцовки. Изюм не должен быть равномерно-желтым, мягким и масленым. Лучшие сорта изюма на базаре для показа подбрасывают в воздух и они, падая, стучат как мелкие камешки. Для придания блеска сухофрукты могут быть натерты маслом не лучшего качества – избегайте глянца.

- Идеальные сухофрукты имеют вид неприглядный: матовые, сморщенные, непрозрачные - сухие, одним словом. Сухие, но не пересушенные, не украшенные примесями из травы, насекомых и прочего добра.

- Если сухофрукты обработаны неправильно, у них присутствует винный «горелый» привкус.

- Выбирая сухофрукты на уличных рынках, имейте в виду, что их мякоть впитывает в себя все вредные выбросы. Поэтому выбирайте продукт не с обочины.

Если вы думаете, что в красивой упаковке находятся сухофрукты и только они, вы ошибаетесь. Там и консерванты есть, и красители бывают. Бояться консервантов не надо, их уровень контролируется, их доза не превышает допускаемую норму. В любом случае читайте состав и делайте выводы для себя. Желательно – особенно если вы даете сухофрукты детям – покупать упаковки с пометкой ГОСТ, а не ТУ. Как-то спокойнее. Сухофрукты и орехи не подлежат обязательной сертификации в системе ГОСТ, но при скрупулезном рассмотрении упаковок в ближайшем супермаркете было выяснено, что «гостовских» сухофруктов немало. И будьте патриотичны – ну, не надо брать импортные. Их уж точно белят, красят…

О чем должна рассказывать упаковка (по материалам журнала «Спрос»):

Если в продукте обнаружен избыток влаги, значит, его не досушили. Это сказывается не только на консистенции сухофруктов (они становятся слишком мягкими), но и на сроке их хранения. Ведь известно, что влажная среда благоприятна для размножения вредных микроорганизмов. К тому же влажный продукт больше весит, а это на руку производителю. Недостаток влаги тоже минус: плоды становятся слишком сухими, жесткими и частично теряют свою питательную ценность. Оптимальное содержание влаги установлено в ГОСТ 28501-90. В нем сказано, что массовая доля влаги кураги не должна превышать 20%, а чернослива – 25%.

Срок хранения сухофруктов в пакетиках достаточно велик: от 8 месяцев до 2 лет. Разумеется, чтобы настолько продлить жизнь продукту, производители используют консерванты: окунают плоды в сладкий сироп, содержащий сорбиновую кислоту (Е200) или ее соединение (Е202), окуривают сернистым газом (Е220). Согласно нормативам, содержание сорбиновой кислоты и ее соединений в продукте не должно превышать 1000 мг/кг, а диоксида серы– 2000 мг/кг.

Как правильно хранить

Хранить сухофрукты нужно в прохладном, темном и сухом месте при температуре ниже +10. Высокая влажность и тепло - идеальные условия для размножения плесени, поэтому лучше не делать запасы на годы. Если же вы заметите признаки плесени, не пытайтесь отмыть или счистить ее: плесень в сухофруктах и орехах может быть смертельно опасной! Продукт с плесенью надо выбросить без всякого сожаления. Срок хранения сухофруктов от 6 до 12 месяцев, в глазури – меньше – около 4 месяцев. Допускается непродолжительное хранение при комнатной температуре.

Рецепты полезных напитков

Рождественский узвар

Для получения вкусного и ароматного узвара очень важна предварительная подготовка фруктов и ягод. Сухофрукты нужно тщательно перебрать и промыть в холодной и теплой воде. Не менее важно соблюдать правильное соотношение воды, фруктов и сахара. На 6 стаканов воды берут не менее 300-400 г сухих фруктов, от 0,75 до 1 стакана сахара и 1 ст. ложку меда. В старинных узварах мед вообще полностью заменял сахар. Из пряностей в узвар кладут гвоздику, корицу и цедру. На указанное количество воды берут 3-4 бутончика гвоздики, 1 /2 ч. ложки корицы, 1 ч. ложку цедры, а также 1/2 ч. ложки лимонной кислоты или половинку свежего лимона с цедрой (его закладывают в самом конце варки, перед снятием с огня).

Компот

Оказывается, варить компот из сухофруктов не так просто, как кажется на первый взгляд.

Продукты: смесь сухих плодов и ягод. Ее можно приготовить самостоятельно или купить готовый набор в магазине. На 200 мл компота вам потребуется 20 г сухофруктов и 2 чайные ложки сахарного песка.

Технология: сухофрукты нужно перебрать, отдельно разложить яблоки и груши, чернослив, изюм, курагу. Крупные плоды нарезают. Сушеные фрукты и ягоды перед варкой необходимо тщательно промыть в теплой воде, сменяя ее 3-4 раза. Процесс варки компота требует «индивидуального» подхода к каждому виду сухофруктов. Сначала яблоки и груши заливают горячей водой, вводят сахар и варят до мягкости (25-30 минут), затем добавляют урюк и чернослив, а изюм и курагу закладывают за 5 минут до окончания варки. Такая последовательность обеспечивает наименьшее разрушение питательных веществ во время приготовления компота. Хотите, чтобы компот был еще вкуснее? Тогда добавьте фруктовый сок или цедру лимона (апельсина). Готовый компот нужно охладить и настоять, желательно не менее 6 часов.

Детям дают компот с шести месяцев, но его нужно разбавлять. Кроме полезных веществ компот содержит экстрактивные вещества – как и бульон. Ну, и само слово «концентрат» все объясняет. Компоты, как и бульоны, детям разбавляют вплоть до трех лет.

КАК СДЕЛАТЬ ДОМАШНИЕ СУХОФРУКТЫ

Самый надежный способ - купить электрическую сушилку для фруктов/овощей. В ней можно сушить все, вплоть до ананасов. А вот еще три рецепта домашних сухофруктов:

Персики

Персики сушат без косточек, половинками. Плоды персиков перед сушкой сортируют, отбраковывают недозрелые, перезрелые, загнившие и пораженные. Затем отобранные плоды моют, разрезают половинки и бланшируют в 2%-ном растворе пищевой соды.

Персики с отделяющейся косточкой разрезают по борозде на две половинки, раскладывают разрезанной частью вверх на столе, в сите и сушат на солнце. Уложенные на противне, застеленном пергаментной бумагой, сушат в духовке при температуре 65 градусов, периодически переворачивая и вынимая из духовки для охлаждения.

Виноград

Для сушки подходит зрелый с плотной мякотью виноград любого сорта. Перед сушкой виноград сортируют, удаляют гнилые ягоды, крупные гроздья разделяют на несколько частей. Сушат виноград обычно на солнце. Перед сушкой грозди опускают на 3-5 сек. в раствор пищевой соды (5 г на 1 л воды), нагретый до кипения. Виноград достают из раствора соды, немедленно промывают проточной водой и выставляют на солнце. Для сушки требуется 15 - 20 суток. По мере подсыхания верхних ягод гроздья переворачивают. Виноград, высушенный в тени, вкуснее, качество его лучше. Менее качественный виноград получается при сушке в духовке. Сушку проводят при температуре 65 - 75С.

Сливы

Можно сушить сливы любого сорта, но лучше всего Венгерку. Для сушки берут здоровые, спелые плоды (или даже переспелые, с морщинистой кожицей). Перебранные и отсортированные сливы порциями опустить в кипящую воду на 1-2 минуты, затем остудить в холодной. Бланширование ускоряет процесс сушки и разрушает ферменты. При этом растворяется восковой налет на поверхности плодов. Чтобы ускорить этот процесс, в кипящую воду надо добавить пищевую соду (10-15г на 1 литр воды). В этом случае время бланширования сокращают до 5-20 секунд. Плоды сортов с нежной кожицей бланшировать в горячей воде при температуре до 90-95 гр, а с плотной - в растворе соды.

Сливы охладить, разложить на решетках в один слой и сушить первые 3-4 часа при температуре 40-45 гр. Когда сливы подсохнут, а кожица сморщится, сушку прервать и решетку выдержать 4-5 часов при температуре 18-22 гр. Затем в течение 4-5 часов сушить повторно при более высокой температуре 55-60 гр. Снова прервать сушку. Досушивать в течение 12-16 часов при температуре 75-80 гр. Высушенная слива темноокрашенных сортов имеет черный с синеватым цвет, а светлоокрашенных сортов - бурый с коричневым оттенком. Правильно высушенные плоды блестящие, равномерно сморщенные, с хорошо отделяющейся косточкой.