Интервью с детским диетологом Ниной Анатольевной Торицыной





На самые часто задаваемые вопросы ю-мам о питании, пользе грудного вскармливания и правильном введении смеси и прикорма, о значении соков и коровьего молока, о преимуществах продуктов питания промышленного производства и влиянии питания на развитие и самочувствие ребенка, ответит главный диетолог города Нина Анатольевна Торицына, стаж работы которой составляет уже 36 лет!

Зачем обращаться к диетологу?

- Чем занимается врач диетолог?

Организацией правильного и рационального питания детей и взрослых.

- Какие самые частые проблемы со здоровьем малыша может помочь решить диетолог?

В начале хотелось бы сказать, что самые частые проблемы у ребёнка возникают именно потому, что родители просто не обращаются к специалисту вовремя. На начальном этапе грудного вскармливания и далее введения прикорма, можно предотвратить массу проблем со здоровьем у ребёнка. В результате позднего обращения, на приём приходят дети после года с запущенной формой гипотрофии. То есть примерно к 1,8 годам ребенок весит менее 8 кг, и специалисту очень сложно помочь ему в таком запущенном состоянии, потому как это не просто недобор веса, нарушается и страдает общее развитие малыша, его физические и интеллектуальные способности. Решение вопроса аллергических заболеваний можно достичь на начальном этапе с врачом-диетологом.

Именно диетолог, изучив причинно-значимые факторы, может либо исключить дальнейшее возникновение, либо снизить аллергическую настроенность ребёнка. Также, часто встречаются пищезависимые заболевания, т.е. заболевания, которые можно профилактировать только правильной организацией питания, например, лактазная недостаточность, целиакия. В случае таких заболеваний, родители почему-то обращаются, когда уже видны последствия, но на стадии легких колик мамы не считают нужным обращаться к врачу, чем очень вредят детям и усложняют процесс лечения ребенка.

- Когда необходимо обращаться к диетологу?

С ребенком от рождения до шести месяцев мама приходит к диетологу по всем вопросам, связанным с грудным вскармливанием, коликами, срыгиванием, кожными высыпаниями, раздражением под подгузником. Конечно, мама новорожденного пойдет к врачу, если к нему есть доверие, если она уже общалась с ним в беременность и корректировала свое питание с ним. К сожалению, не имея адекватных профессиональных советчиков, мамы порой «ломают» много «дров», прежде чем обращаются к специалисту. Такие проблемы, как недостаточное количество молока, техника прикладывания к груди, так же поможет решить врач-диетолог. Проблема срыгивания очень часто возникает у детей раннего возраста и, чаще всего, она возникает с нарушением техники вскармливания. Организацией грудного вскармливания – этим тоже занимается диетолог. Но, к сожалению, мамы часто приходят с вопросами о том, какую смесь выбрать, а не как сохранить грудное молоко. Хороший специалист всегда сначала сделает всё, чтобы сохранить грудное вскармливание, а потом уже, если это невозможно, назначит смесь.

С детками после 6 месяцев одни из основных вопросов - это можно ли прекратить грудное вскармливание, какой смесью вскармливать, когда и как быстро ввести новые продукты?

Питание беременных и кормящих

- Как должна питаться будущая мама?

Женщина должна думать о своем питании не при наступлении беременности, а задолго до неё. Питание должно быть разнообразным и обязательно 5-6 разовым. Необходимо исключить острое, копчёное, солёное. А под запретом спиртное и никотин. Особое внимание нужно уделить молочным продуктам, но это не обязательно цельное молоко, это могут быть йогурты, кефир, сметана, сыр, творог. Обязательно мясо, но не колбасные изделия, обязательно рыба, но не консервы из рыбы. На столе должно быть разнообразие всех овощей, а с фруктами нужно быть осторожными, обязательно яблоки и груши.

Не забывайте о специализированных продуктах для беременных. Если у женщины гестоз (частые или периодические рвоты), пищу можно принимать следующими способами: 1) не вставая с постели, 2) пить через соломинку, 3) не смешивать твёрдую и жидкую пищу, 4) принимать пищу в охлаждённом виде.

Внимание! Женщина должна питаться разнообразно, чтобы в дальнейшем ребёнок не был избирательным к пище.

- А что самое важное в питании кормящей мамы?

Кормящая женщина должна знать, что состав грудного молока крайне сложен и имеет только 1 постоянную величину - это белок, а содержание всех остальных единиц – жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов – нестабильно. Питание женщины может влиять на состав молока, как в хорошем, так и в плохом смысле. Поэтому она должна рационально питаться и обязательно использовать в своём питании специализированные продукты для беременных и кормящих, витаминные комплексы и йодсодержащие препараты. А насчет непосредственно аллергенных продуктов, то надо смотреть индивидуально, что именно мама ест, сколько, как реагирует малыш – коликами, стулом, кожными высыпаниями и, исходя из этого, решать проблему. Обязательно нужно исключить все аллергенные продукты, острое, солёное, копчёное и конечно же алкоголь.

Грудное вскармливание и искусственное вскармливание. Молочные смеси

- До какого возраста необходимо грудное молоко?

До 6 месяцев каждый ребенок должен находиться исключительно на грудном вскармливании, только 0,3 % женщин не могут кормить в силу физиологических особенностей или тяжелых заболеваний. Моя позиция в данном вопросе весьма категоричная – кормить могут все, главное желание и терпение женщины. К сожалению, часто мамы бросают кормить из-за лечения, но лечащий врач всегда должен назначать медикаментозные средства с учетом того, что женщина кормит грудью. Бывает, когда совместить грудное кормление и лечение не получается, тогда необходимо его восстановить после окончания лечения. То есть выход из положения возможен, если мама хочет кормить ребенка грудью, и тут так же придёт на помощь врач-диетолог. По моему мнению, без причинный перевод ребенка на смесь – это невежество всех, кто принимает участие в организации питания малыша. Идеальный период грудного вскармливания не менее 12-18 месяцев, но каждая мама должна знать, что если ребёнок болен, если он после прививки, происходит смена климатических условий, эпидемиологически неблагоприятный период – отлучать от груди нельзя!

- Когда важно перейти с кормления по требованию к кормлению по режиму у детей на ГВ?

Если ребенок в 1,5 месяца не перешел на режим, то это говорит о каком-то неблагополучии у ребёнка, поэтому необходимо обратиться к специалисту, который поможет откорректировать режимные моменты.

- Существуют обстоятельства, когда мамы вынуждены перевести ребенка на смесь – как правильно это делать?

Должны учитываться два основных принципа – постепенность и адекватность. Чем постепеннее переводите на смесь, тем это более эффективно, а подобрать смесь вам поможет только специалист. А если ребёнок здоров, то первая формула для ребёнка – с 0 до 6 месяцев, вторая формула – с 6 до 12 месяцев, далее 3-я и 4-я формулы.

- Как определить, что данная смесь не подходит ребенку?

Если вы соблюдали оба принципа, но у ребёнка возникли проблемы, то только обращение к специалисту поможет вам в данном вопросе. Негативные реакции возникают именно от неграмотного подхода к подбору смеси конкретному ребенку с его конкретными потребностями и её ввода в рацион малыша.

- Случается так, что мамы по разным причинам заменяют смесь молоком или кефиром, ведь «наши мамы и бабушки делали так и мы как-то выросли». Ваше отношение к подобному?

Крайне отрицательное. Такие эксперименты над здоровьем малыша могут закончиться весьма плачевно, надо не лениться, набраться терпения и вводить назначенную адаптированную смесь постепенно. Иногда лучше ввести новую смесь перед сном, или небольшими порциями перед кормлением грудью или перед смесью, к которой ребёнок уже привык. Только терпение и настойчивость мамы даст положительные и ожидаемые результаты, делая все правильно и под наблюдением специалиста ей не придется поить младенца коровьим молоком или кефиром, состав которых совершенно не предназначен для ЖКТ малыша. Лучше всего ребенку до 3х лет получать адаптированные продукты. Молоко имеет несбалансированный состав, что отрицательно сказывается на ЖКТ ребёнка. Кисломолочные продукты обогащены живыми бактериями и они вводятся в рацион согласно схеме прикорма. Кисломолочные продукты – это частично адаптированные продукты, которые назначаются не ранее 8-ми месяцев, а в некоторых случаях и гораздо позднее.

- Часто перевод на смесь объясняется тем, что современные адаптированные смеси практически полностью заменяют грудное молоко, это так?

Сохраняйте грудное вскармливание максимально долго, а если это всё-таки невозможно, то я говорю мамочкам – любите бутылочку! А еще лучше – кормите ребенка из ложечки, конечно, это сложно и для этого нужно время и сноровка и возможно не все время получится кормить из ложки, но хотя бы частично. Именно эти действия позволят сохранить такой важный момент между мамой ребенком – как контакт при кормлении, ведь бутылочку можно дать и отойти, а с ложечкой этого не получится сделать. Грудное молоко – золотой стандарт в питании ребёнка, состав его меняется в зависимости от возраста ребёнка, а так же от питания и настроения мамы. Грудное молоко содержит иммуномодулирующие факторы, поэтому заменить грудное молоко смесью однозначно нельзя.

- До какого возраста организм ребенка нуждается в адаптированной смеси?

Как я уже сказала, детям до 3 лет необходимо давать адаптированные молочные продукты, есть молочные смеси для детей от 12 месяцев (3,4 формула). Эти продукты необходимы для полноценного развития, особенно в условиях Урала. Их можно давать как в чистом виде, так и добавлять в чай, в кашу, пить на полдник и т.д. Подобные смеси создают минимальную нагрузку на всю систему пищеварения, на обменные процессы, на почечную ткань.

- Возможно ли перекормить ребенка на ГВ?

К сожалению, можно, если не соблюдается режим питания, продолжительность кормления, а также если есть нарушения в питании кормящей женщины.

- Можно ли кормить ребенка ночью смесью?

Чаще всего ребенок просыпается не из-за чувства голода, поэтому необходимо установить причину пробуждения ребенка (температура в помещении, некомфортная обстановка, несоблюдение режима и т.д.) Поэтому логичнее перед сном дать ребенку смесь с добавлением муки разных злаков - более длительные углеводы. Ребенок будет сытым всю ночь, и вы получите здоровый сон.

- Чем отличаются смеси «до года» и «от года»?

Все смеси для детского питания разделяются на адаптированные, частично адаптированные и неадаптированные. Кроме того, существует и масса других классификаций — это сухие и жидкие (готовые к употреблению), пресные и кислые (кисломолочные), обычные, лечебно-профилактические и лечебные. Cуществует возрастная градация (0-6 месяцев - первая формула, 6-12 месяцев - вторая формула, 12-36 месяцев - третья формула.)

Стартовые (единички) и последующие смеси отличаются количеством белка, растительных жиров, лактозы (молочного сахара), витаминов и минеральных веществ. Кроме того, они отличаются по калорийности и осмолярности (количеству кислотных и щелочных оснований, необходимых для нормальной работы почек).

Еще одним моментом адаптации является введение в заменители женского молока белков молочной сыворотки, которые по своему составу приближены к женскому молоку. Смеси, обогащенные сывороточными белками, способствуют поддержанию оптимального состава кишечной микрофлоры, реже вызывают функциональные изменения со стороны желудочно-кишечного тракта малыша. Соотношение сывороточных белков к казеину в молочных смесях для детей первых 4 месяцев жизни должно составлять 60% на 40%, а для детей второго полугодия жизни – 50/50 (информация о содержании размещена на упаковках смесей).

Большинство современных молочных смесей содержат свободную аминокислоту – таурин, для детей первых месяцев жизни эта аминокислота незаменима. Концентрация таурина в смесях должна быть порядка 40-50 г/л., а цистеина – 1,7 г/л.

Адаптация жирового компонента молочных смесей максимально направлена на приближение их жирнокислотного состава к составу женского молока, заменяют молочный (животный) жир на смесь растительных масел (кукурузного, соевого, кокосового, подсолнечного, пальмового и др.). В смеси существенно повышается содержание незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК): линоленовой, докозогексаеновой, эйкозопетаеновой, линолевой -незаменимых факторов питания, необходимых младенцу для построения и адекватного функционирования клеток, формирования головного мозга и сетчатки глаза и т.д. Для нормального синтеза жирных кислот необходимо достаточное количество карнитина , позволяющего адекватно развиваться центральной нервной системе малыша, формировать иммунную защиту организма, и просто хорошо расти.

Для адаптации углеводного компонента в молочную смесь добавляют лактозу. Лактоза обладает рядом важных физиологических эффектов: улучшает процессы пищеварения, способствует развитию в пищеварительном тракте лакто- и бифидобактерий, которые угнетают рост «нежелательных» микробов в кишечнике, улучшает усвоение минеральных веществ (магния, кальция) и пр. Допустима частичная замена лактозы декстринмальтозой, которая хорошо усваивается организмом и оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника.

Смеси, содержащие пребиотики (неперевариваемые ингредиенты пищи, способствующие улучшению здоровья за счет избирательной стимуляции роста и/или активности одной или нескольких групп бактерий, обитающих в кишечнике) или пробиотики (живые или высушенные культуры «полезных» бактерий (лакто-, бифидобактерии), обычно существующие в желудочно-кишечном тракте человека) смеси, предназначенные для коррекции нарушений кишечной микрофлоры, при нарушениях двигательной функции кишечника, кишечных инфекциях, при пищевой непереносимости.

- Какие существуют смеси для аллергиков, для болеющих детей? Что есть в их составе? Как они назначаются? Как на них переводят ребенка с груди и с другой смеси?

* Во-первых, здесь необходимо исходить от потребностей пациента.

Риск аллергических заболеваний зависит от анамнеза ребенка и в цифрах это выглядит следующим образом:

5-15% - риск при здоровом анамнезе. (Все члены семьи абсолютно здоровы).

20-40% - риск развития аллергических реакций при отягощенном анамнезе. (Если аллергией страдает один из родителей или родственников).

До 80 % - риск развития аллергических реакций при отягощенном анамнезе. (Если аллергией страдают оба родителя.)

При риске возникновения аллергии необходимо назначать уже специализированные смеси (гипоаллергенные). Это смеси с частичным гидролизом сывороточного белка, + желательно, чтоб они были так же обогащены как и смеси для здоровых детей.

Эти смеси - только при риске возникновения аллергии. То сеть их не надо применять, когда у ребенка уже явные проявления аллергии!!!

- А если аллергия уже возникла?

Здесь все зависит от степени тяжести аллергического заболевания.

Легкая, средняя тяжесть - смеси на основе глубокого гидролиза белка. Здесь врач должен предупредить маму, что смесь имеет горький вкус и цвет кала может поменяться на зеленоватый, с неприятным запахом.

И при тяжелых формах аллергии, когда не достаточно смеси на основе глубокого гидролизата белка - здесь появилась уникальная смесь на основе свободных аминокислот. Эта смесь действительно творит чудеса. На собственном опыте это доказано. (Дети и родители после ее употребления “начинают жить”). Огромное спасибо за этот продукт производителю.

И очень хочется обратиться к педиатрам и родителям - при аллергических реакциях - нежелательно назначать соевые смеси и смеси на основе козьего молока. Данные продукты могут вызвать очень серьезные перекрестные аллергические реакции!

- Как правильно переходить со смеси на смесь?

Переходить со смеси на смесь надо постепенно, при этом вы должны внимательно наблюдать за малышом какое-то время.

При первом введении новой смеси малыш может отреагировать ухудшением состояния здоровья, что объясняется адаптацией организма ребенка и вполне нормально для первых 2-3 дней. Если состояние крохи продолжает ухудшаться по истечению этого периода, то, скорее всего, у малыша невосприимчивость к конкретной смеси, и она ему не подходит. Привычную пищу нельзя заменить новой смесью сразу и в полном объеме. Нужно постепенно подменить одну смесь другой соблюдая режим в течении недели.

Для лучшего растворения, желательно разводить разные смеси в отдельных бутылочках.

Первые два дня смешивайте смеси в следующей пропорции; 3 части старой смеси и 1 часть новой, 3 и 4 день – смеси добавляются в равных долях, 5 и 6 день – соедините 1 часть старой смеси и 3 части новой, а на седьмой день вы можете полностью перейти на новую пищу. Обратите внимание, что этот график подходит в том случае, если ребенок нормально реагирует на вводимый продукт и вы не заметили никаких отрицательных реакций.

В первую очередь, необходимо выяснить причину такого поведения организма малыша. Пример - назначили базовую смесь – ребенок срыгивает, не обязательно из-за этой смеси. Может и другую смесь тоже срыгнет. Здесь надо разобраться в причине срыгивания и после установления причины менять диету. Это логично. Если выясняли причину и подобрали смесь по показаниям, и ребенок ее не переносит- это один из показателей - что смесь необходимо заменить. Благо, сейчас очень много производителей и взаимозаменяемых продуктов в их линейках. Есть из чего выбрать.