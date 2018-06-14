Часто болеющие дети. Как подготовиться к отпуску и отдохнуть с пользой
Летний отдых — прекрасная возможность для ослабленных детей, чтобы окрепнуть и набраться сил.
Наступило лето… Всей семьей можно отправиться в солнечные края и понежиться на морском берегу, поехать в санаторий или выбрать отдых в горах.
Однако не все так просто, если вы собрались в поездку с часто болеющим ребенком. Чтобы отпуск удался и оставил приятные воспоминания, к нему нужно подготовиться.
До отъезда
Важно убедиться, что ребенок чувствует себя хорошо, а сама поездка не навредит его здоровью.
Посетите детских докторов перед отпуском
Педиатр не только осмотрит ребенка, но и, возможно, порекомендует сдать некоторые анализы. Врач даст общие рекомендации: посоветует вид оздоровления, который подойдет вашему ослабленному чаду.
Желательно проконсультироваться и с узким специалистом, если у ребенка имеются серьезные заболевания: хронический бронхит, проблемы со стороны сердца и др. Возможно, избранный вами вариант отдыха не пойдет на пользу вашему малышу.
Поддержите детский организм
Начините подготовку за 3–4 недели до отъезда в отпуск.
Сбалансируйте питание: обогатите рацион свежими овощами, фруктами и ягодами по сезону, насыщающими организм витаминами, минералами и антиоксидантами.
Иногда имеет смысл принимать некоторые лекарственные средства, но только по назначению врача — например,
Собираем аптечку: что взять с собой
Содержимое детской аптечки индивидуально и зависит от имеющихся болезней у ребенка.
Однако существует базовый набор, который должен быть всегда под рукой:
* жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена;
* нелишним будет захватить с собой противовирусные средства;
* запаситесь таблетками и/или аэрозолями от боли в горле;
* не забудьте препараты от аллергии;
* нужны будут лекарства для борьбы с расстройством пищеварения и повышенным газообразованием;
* захватите с собой готовые аптечные порошки для приготовления жидкости, которой нужно начинать ребенка поить при поносе и/или рвоте до того, как его посмотрит доктор;
* не лишними будут средства защиты от укусов комаров и клещей (репелленты);
* понадобятся средства дезинфекции для обработки неизбежных мелких травм (царапин/порезов) и пластыри разных размеров.
Лучше всего разместить составляющие аптечки в прозрачной косметичке. При необходимости вы быстро найдете нужное лекарство, а не станете лихорадочно вытряхивать все содержимое из аптечки.
Отдых в жарких и тропических странах
Желательно воздержаться от таких поездок, но если вы все же решили побывать в экзотических странах, соблюдайте некоторые меры предосторожности.
Вы и ваш ребенок можете встретиться с возбудителями таких опасных инфекций как холера, желтая лихорадка, лихорадка Эбола и еще рядом других не менее серьезных заболеваний. Инфекции протекают очень тяжело и несут опасность для жизни.
Что делать?
Помнить о правилах безопасности и личной гигиены, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу.
От некоторых инфекций можно защититься при помощи вакцинации, о которой рекомендуется позаботиться заблаговременно. Например, от желтой лихорадки. Вакцина вводится один раз в жизни, после чего выдается международный сертификат, который действителен во всем мире. Это опасная инфекция, и в ряде стран, где существует риск ее заражения, без сертификата может быть наложен запрет на въезд.
Ох, уж эта акклиматизация
Теплый воздух и солнечные лучи способны творить чудеса, но все должно быть в меру. Резкая смена климата/питания не всегда идут на пользу ребенку, а иногда и вовсе могут отрицательно сказаться на его здоровье.
Если вы решили поехать в страну/край, где условия жизни значительно отличаются от вашего места постоянного проживания, дополнительная информация не будет лишней.
Что такое акклиматизация?
Способность организма приспосабливаться к новым условиям климата и окружающей среды: температуре, влажности, смене циклонов, составу питьевой воды и др.
Приспособительные возможности организма во многом зависят от возраста ребенка и индивидуальных возможностях детского организма.
Особенно чувствительны к переменам малыши до трех лет, поэтому ездить с ними в жаркие страны не рекомендуется. Дети постарше могут отправиться с вами в путешествие, но с соблюдением предосторожностей.
Кроме того, любое путешествие и отдых сопровождается активной экскурсионной программой, повышенными физическими и эмоциональными нагрузками.
И акклиматизация, и повышенная активность чреваты снижением иммунитета и плохой устойчивостью организма к инфекциям. Ребенок может заболеть простудой или «подхватить» вирусную инфекцию.
Как проявляется?
Возможна общая слабость, головокружения и головные боли, рвота и/или понос. Иногда появляются даже симптомы, похожие на простуду: незначительно повышается температура тела, плохой аппетит др.
Что делать?
Создайте ребенку охранный режим: спокойный и достаточный по продолжительности сон, снижение физических и эмоциональных нагрузок.
Постарайтесь сохранить привычный для ребенка режим дня: питание и отход ко сну в одно и то же время, любимые игры/игрушки
Планирование: сколько должен длиться отпуск?
Чтобы отдых пошел на пользу, отправляйтесь в отпуск не менее чем на три недели. С учетом того, что адаптация ребенка к новым условиям длится около 10–12 дней. Лишь затем пребывание на отдыхе становится оздоровительным и положительно влияет на здоровье.
Правила безопасного отдыха
Солнечные лучи полезны, но они могут вызвать ожоги на нежной детской коже. Защитите ребенка: выбирайте одежду из светлых тонов, используйте солнцезащитные крема, в период максимальной солнечной активности находитесь в тени или помещении.
Купание. Не оставляйте ребенка одного в водоеме, даже если он умеет плавать. Избегайте купания в загрязненных водоемах — высок риск заражения инфекциями.
Не забывайте о реадаптации
Наступает после возвращения домой. Процесс сродни акклиматизации, но обычно протекает мягче или вовсе незаметно. Постарайтесь уменьшить на ребенка эмоциональные и физические нагрузки в этот период.
Часто болеющий ребенок нуждается чуточку в большем внимании и заботе со стороны взрослых. Отправляясь с ним в отпуск помните: вы едите на отдых, чтобы оздоровиться, а не болеть!
Автор: Корецкая Валентина Петровна,
педиатр,
Фото: globallookpress.com
