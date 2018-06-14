Летний отдых — прекрасная возможность для ослабленных детей, чтобы окрепнуть и набраться сил.

Наступило лето… Всей семьей можно отправиться в солнечные края и понежиться на морском берегу, поехать в санаторий или выбрать отдых в горах.

Однако не все так просто, если вы собрались в поездку с часто болеющим ребенком. Чтобы отпуск удался и оставил приятные воспоминания, к нему нужно подготовиться.

До отъезда

Важно убедиться, что ребенок чувствует себя хорошо, а сама поездка не навредит его здоровью.

Посетите детских докторов перед отпуском

Педиатр не только осмотрит ребенка, но и, возможно, порекомендует сдать некоторые анализы. Врач даст общие рекомендации: посоветует вид оздоровления, который подойдет вашему ослабленному чаду.

Желательно проконсультироваться и с узким специалистом, если у ребенка имеются серьезные заболевания: хронический бронхит, проблемы со стороны сердца и др. Возможно, избранный вами вариант отдыха не пойдет на пользу вашему малышу.

Поддержите детский организм

Начините подготовку за 3–4 недели до отъезда в отпуск.

Сбалансируйте питание: обогатите рацион свежими овощами, фруктами и ягодами по сезону, насыщающими организм витаминами, минералами и антиоксидантами.

Иногда имеет смысл принимать некоторые лекарственные средства, но только по назначению врача — например, витаминно-минеральные комплексы.

Собираем аптечку: что взять с собой

Содержимое детской аптечки индивидуально и зависит от имеющихся болезней у ребенка.

Однако существует базовый набор, который должен быть всегда под рукой:

* жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена;

* нелишним будет захватить с собой противовирусные средства;

* запаситесь таблетками и/или аэрозолями от боли в горле;

* не забудьте препараты от аллергии;

* нужны будут лекарства для борьбы с расстройством пищеварения и повышенным газообразованием;

* захватите с собой готовые аптечные порошки для приготовления жидкости, которой нужно начинать ребенка поить при поносе и/или рвоте до того, как его посмотрит доктор;

* не лишними будут средства защиты от укусов комаров и клещей (репелленты);

* понадобятся средства дезинфекции для обработки неизбежных мелких травм (царапин/порезов) и пластыри разных размеров.

Лучше всего разместить составляющие аптечки в прозрачной косметичке. При необходимости вы быстро найдете нужное лекарство, а не станете лихорадочно вытряхивать все содержимое из аптечки.

Отдых в жарких и тропических странах

Желательно воздержаться от таких поездок, но если вы все же решили побывать в экзотических странах, соблюдайте некоторые меры предосторожности.

Вы и ваш ребенок можете встретиться с возбудителями таких опасных инфекций как холера, желтая лихорадка, лихорадка Эбола и еще рядом других не менее серьезных заболеваний. Инфекции протекают очень тяжело и несут опасность для жизни.

Что делать?

Помнить о правилах безопасности и личной гигиены, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу.

От некоторых инфекций можно защититься при помощи вакцинации, о которой рекомендуется позаботиться заблаговременно. Например, от желтой лихорадки. Вакцина вводится один раз в жизни, после чего выдается международный сертификат, который действителен во всем мире. Это опасная инфекция, и в ряде стран, где существует риск ее заражения, без сертификата может быть наложен запрет на въезд.

Ох, уж эта акклиматизация

Теплый воздух и солнечные лучи способны творить чудеса, но все должно быть в меру. Резкая смена климата/питания не всегда идут на пользу ребенку, а иногда и вовсе могут отрицательно сказаться на его здоровье.

Если вы решили поехать в страну/край, где условия жизни значительно отличаются от вашего места постоянного проживания, дополнительная информация не будет лишней.

Что такое акклиматизация?

Способность организма приспосабливаться к новым условиям климата и окружающей среды: температуре, влажности, смене циклонов, составу питьевой воды и др.

Приспособительные возможности организма во многом зависят от возраста ребенка и индивидуальных возможностях детского организма.

Особенно чувствительны к переменам малыши до трех лет, поэтому ездить с ними в жаркие страны не рекомендуется. Дети постарше могут отправиться с вами в путешествие, но с соблюдением предосторожностей.

Кроме того, любое путешествие и отдых сопровождается активной экскурсионной программой, повышенными физическими и эмоциональными нагрузками.

И акклиматизация, и повышенная активность чреваты снижением иммунитета и плохой устойчивостью организма к инфекциям. Ребенок может заболеть простудой или «подхватить» вирусную инфекцию.

Как проявляется?

По-разному : у одних детей довольно выражены явления акклиматизации, у других она проходит незаметно.

Возможна общая слабость, головокружения и головные боли, рвота и/или понос. Иногда появляются даже симптомы, похожие на простуду: незначительно повышается температура тела, плохой аппетит др.

Что делать?

Создайте ребенку охранный режим: спокойный и достаточный по продолжительности сон, снижение физических и эмоциональных нагрузок.

Постарайтесь сохранить привычный для ребенка режим дня: питание и отход ко сну в одно и то же время, любимые игры/игрушки и т. д.

Планирование: сколько должен длиться отпуск?

Чтобы отдых пошел на пользу, отправляйтесь в отпуск не менее чем на три недели. С учетом того, что адаптация ребенка к новым условиям длится около 10–12 дней. Лишь затем пребывание на отдыхе становится оздоровительным и положительно влияет на здоровье.

Правила безопасного отдыха

Солнечные лучи полезны, но они могут вызвать ожоги на нежной детской коже. Защитите ребенка: выбирайте одежду из светлых тонов, используйте солнцезащитные крема, в период максимальной солнечной активности находитесь в тени или помещении.

Купание. Не оставляйте ребенка одного в водоеме, даже если он умеет плавать. Избегайте купания в загрязненных водоемах — высок риск заражения инфекциями.

Не забывайте о реадаптации

Наступает после возвращения домой. Процесс сродни акклиматизации, но обычно протекает мягче или вовсе незаметно. Постарайтесь уменьшить на ребенка эмоциональные и физические нагрузки в этот период.

Часто болеющий ребенок нуждается чуточку в большем внимании и заботе со стороны взрослых. Отправляясь с ним в отпуск помните: вы едите на отдых, чтобы оздоровиться, а не болеть!

Автор: Корецкая Валентина Петровна,

педиатр, врач-ординатор детского отделения

Фото: globallookpress.com

https://www.pexels.com