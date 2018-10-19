Как накормить нехочуху? И надо ли?

Стоит ли маме переживать, что ребенок не ест что-то полезное? Надо ли кормить его насильно? Или хитрить, "пряча" нелюбимые продукты в другие блюда? Давайте разберемся!

Давайте вспомним, как лет десять назад выглядели форумы для родителей. «Когда вводить творог?», «Сок в 3 месяца», «Как заставить полюбить кашу?» — эти вопросы появлялись ежедневно и не по разу. Переломный момент случился совсем недавно. Как будто все мамы дружно посетили тренинг «Отстаньте от ребенка и будьте счастливы». Вопросы исчезли. Родители не только изучили нужную информацию в интернете — они увидели реальные примеры, как это работает. Им помогли форумы, тв-передачи , сериалы, книги психологов, ролики на ю-тубе , да и врачи в поликлиниках постепенно отходят от советских схем по питанию детей.

Всё меняется: мы медленно, шаг за шагом расстаемся с устаревшими принципами. Оказывается, ребенок может обойтись без кефира и яблок, оставаясь при этом здоровым и развиваясь по возрасту. И если он морщится от мясного пюре в 10 месяцев, это не вселенская трагедия. Мама-2001 : «Не ест творог, а как же кальций, как же белок, мир рушится, что же делать!» Мама-2018 : «Не любит творог. Год прошел, все еще не ест. Вот уже 14 лет не ест творог. Ну, и что?»

Нужно ли «впихивать» в ребенка полезные продукты, празднуя победы и сокрушаясь над поражениями?

Когда НЕ надо увлекаться кулинарной маскировкой

— Если малыш с 6 месяцев упорно отвергает какой-либо продукт, это может быть сигналом о пищевой непереносимости. Детский организм с рождения до года — уникальная саморегулирующаяся система. Она подает точные сигналы, что ей требуется, а что представляет опасность. Например, какой-то продукт организм еще не в состоянии переварить. Или у конкретного ребенка рефлекс выталкивания кусочков выражен ярче, чем у сверстников. В этом и состоит счастье материнства: уметь считывать сигналы, пока дитя не способно в силу возраста подробно рассказать о своих ощущениях. Всё, что может сообщить малыш о несвоевременно «вталкиваемом» продукте: оттолкнуть его!

— Борьба со стереотипами. Ваша мама, соседка, коллега в голос твердят, что без моркови у ребенка не будет острого зрения, и вы плохая мать, раз не даете ему морковь, предварительно связав. Или любимый видеоблогер вещает с экрана о необходимости фруктов (витаминов, заменителей сахара и пр.), как бы невзначай сидя на фоне многочисленных дипломов. А если не даете фрукты, то… (плохая мать, далее по тексту). Это всё неправда. Смотрите только на своего ребенка. Что нужно ему, что подсказывает вам интуиция? Это ваш ребенок, а не стереотипный образ. Это не значит, что все советы следует высокомерно игнорировать. Какие-то из них найдут отклик в сердце, но не те, что взращивают комплекс вины и превращают кухню в поле боя.

— Суточная норма — горсть. Взрослому человеку рекомендовано съедать 350–500 г овощей в день в зависимости от образа жизни и энергозатрат. У ребенка суточная норма — его горсточка. Овощи «сверх» будут не вредными — вредно бороться за них.

Когда НАДО придумывать рецепты с секретом

— Для маскировки нелюбимых ингредиентов существует одно «надо»: если вам это удобно. Например, вы храните великолепный урожай с дачи. Или семья питается примерно одинаково, одни и те же блюда воспринимает с восторгом. И только маленький непоседа капризничает. Но у вас и так хватает забот с планированием рациона: работа, домашние обязанности отнимают силы. Может, просто как-то спрятать кабачок? Уговорить на кашу, чтобы утром готовить ее для всех? В общем, во главе угла — комфорт и удобство. А не борьба за каждый витамин, не бег по квартире с ложкой и не еда под мультики и мамины африканские пляски.

— Еще одна причина также связана с личным удобством. Стоит где-то упомянуть, что вы «прячете» овощи, чтобы ребенок их ел, вас могут утопить в критике. Зачем столько усилий, ребенок вырастет без картошки, крахмал вреден, витаминов ноль… Но есть мамы, которым так спокойнее. Они потихоньку добавляют крохи овощей в блюда ребенка, перемалывают их блендером, вырезают снежинки и рисуют рожицы, лишь бы съел. И, если ест — им спокойнее. Вот и всё. Здесь некого осуждать. Это уютная жизненная история без насилия и драмы.

— Приучение к здоровой пище — это элемент воспитания. Не любая мама сможет сдержать себя впоследствии, если ребенок продолжит капризничать в еде, и не начнет ради своих нервов (« что-то поел!») покупать ему вредности. Ситуации «он это не ел, а потом вдруг как начал метать после трех лет!» случаются сплошь и рядом. Иногда стоит ради них и прятать, и проявлять настойчивость.

Начните с себя

Сейчас модно вспоминать старые времена, когда дети ели всё и не выделывались. На то были веские причины: совместный прием пищи, скудный выбор в магазинах, страх перед взрослыми («лучше съесть, чтобы не заругали»). Две причины со временем отпали, осталась одна — и ее очень жаль терять. Современные дети редко видят, как семья собирается за столом. Если в вашем доме нет такой традиции, и все хватают тарелки и разбредаются по углам, трудно ждать от ребенка, что его заинтересует чинный прием пищи. Все бегают, и он бегает. Всем хочется поесть «поинтереснее», и ему хочется.

Сделайте еду интересной

Редко, но случается: дети реально недоедают из-за неутомимого желания заняться чем-нибудь другим. Как Маша из мультика «Маша и медведь», которая, пока ищет в кладовке нужную вещь, поиграет по пути всем, что найдет. У активных детей стремление переключиться срабатывает за минуту, доводя маму до истерики. («Кого уж родили, как уж воспитали!» — подпевает невидимый хор Анонимных Докторов Диванных Наук из интернета).

Попытайтесь наделить еду небанальными качествами. Купите приспособления для фигурной нарезки овощей. Потренируйте фантазию, не зря же вы ребенку книжки читаете. На кого похожа морковка? На что способна картошка-тихоня ? Что защищает замок из горки пюре? Сделайте разноцветное ассорти из кусочков овощей, это будет войско, готовое победить. В продаже можно увидеть специальные терки для ленточек из овощей, с их помощью морковь или цуккини превращаются в «спагетти». Поменяйте детскую посуду на посуду цветную или необычной формы. Суп разрешаем пить из кружки, а овощи надеваем на шпажки. Возможно, ребенку понравится обмакивать овощи, нарезанные брусочками на манер картофеля фри, в соус из сметаны или йогурта с зеленью.

Наши следующие материалы:

Рецепты детских блюд со "спрятанными" овощами!

Фруктовые рецепты для детей!

Молочные рецепты для детей!

Фото: www.globallookpress.com, www.pexels.com