Как накормить нехочуху? И надо ли?
Стоит ли маме переживать, что ребенок не ест что-то полезное? Надо ли кормить его насильно? Или хитрить, "пряча" нелюбимые продукты в другие блюда? Давайте разберемся!
Давайте вспомним, как лет десять назад выглядели форумы для родителей. «Когда вводить творог?», «Сок в 3 месяца», «Как заставить полюбить кашу?» — эти вопросы появлялись ежедневно и не по разу. Переломный момент случился совсем недавно. Как будто все мамы дружно посетили тренинг «Отстаньте от ребенка и будьте счастливы». Вопросы исчезли. Родители не только изучили нужную информацию в интернете — они увидели реальные примеры, как это работает. Им помогли форумы,
Всё меняется: мы медленно, шаг за шагом расстаемся с устаревшими принципами. Оказывается, ребенок может обойтись без кефира и яблок, оставаясь при этом здоровым и развиваясь по возрасту. И если он морщится от мясного пюре в 10 месяцев, это не вселенская трагедия.
Нужно ли «впихивать» в ребенка полезные продукты, празднуя победы и сокрушаясь над поражениями?
Когда НЕ надо увлекаться кулинарной маскировкой
— Если малыш с 6 месяцев упорно отвергает
— Борьба со стереотипами. Ваша мама, соседка, коллега в голос твердят, что без моркови у ребенка не будет острого зрения, и вы плохая мать, раз не даете ему морковь, предварительно связав. Или любимый видеоблогер вещает с экрана о необходимости фруктов (витаминов, заменителей сахара и пр.), как бы невзначай сидя на фоне многочисленных дипломов. А если не даете фрукты, то… (плохая мать, далее по тексту). Это всё неправда. Смотрите только на своего ребенка. Что нужно ему, что подсказывает вам интуиция? Это ваш ребенок, а не стереотипный образ. Это не значит, что все советы следует высокомерно игнорировать.
— Суточная норма — горсть. Взрослому человеку рекомендовано съедать 350–500 г овощей в день в зависимости от образа жизни и энергозатрат. У ребенка суточная норма — его горсточка. Овощи «сверх» будут не вредными — вредно бороться за них.
Когда НАДО придумывать рецепты с секретом
— Для маскировки нелюбимых ингредиентов существует одно «надо»: если вам это удобно. Например, вы храните великолепный урожай с дачи. Или семья питается примерно одинаково, одни и те же блюда воспринимает с восторгом. И только маленький непоседа капризничает. Но у вас и так хватает забот с планированием рациона: работа, домашние обязанности отнимают силы. Может, просто
— Еще одна причина также связана с личным удобством. Стоит
— Приучение к здоровой пище — это элемент воспитания. Не любая мама сможет сдержать себя впоследствии, если ребенок продолжит капризничать в еде, и не начнет ради своих нервов («
Начните с себя
Сейчас модно вспоминать старые времена, когда дети ели всё и не выделывались. На то были веские причины: совместный прием пищи, скудный выбор в магазинах, страх перед взрослыми («лучше съесть, чтобы не заругали»). Две причины со временем отпали, осталась одна — и ее очень жаль терять. Современные дети редко видят, как семья собирается за столом. Если в вашем доме нет такой традиции, и все хватают тарелки и разбредаются по углам, трудно ждать от ребенка, что его заинтересует чинный прием пищи. Все бегают, и он бегает. Всем хочется поесть «поинтереснее», и ему хочется.
Сделайте еду интересной
Редко, но случается: дети реально недоедают
Попытайтесь наделить еду небанальными качествами. Купите приспособления для фигурной нарезки овощей. Потренируйте фантазию, не зря же вы ребенку книжки читаете. На кого похожа морковка? На что способна
