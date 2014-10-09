Эпилепсия. Диагностика и лечение

Все самое важное о лечении и диагностике этой серьезной болезни - эпилепсии. А также о том, что могут сделать родители.

Диагностика эпилепсии

Если у ребенка произошел судорожный приступ, похожий на эпилептический, родителям нужно обратиться на скорую помощь (во время приступа или сразу после него) или к врачу-неврологу – сначала в поликлинику по месту жительства. Неврологом ребенок может быть направлен на специализированный прием врача-эпилептолога в поликлинику Детской городской клинической больницы № 9.

По существующему сегодня в Екатеринбурге порядку запись на этот прием проводят только врач-неврологи из районных детских поликлиник (родителям самим не нужно приезжать в регистратуру поликлиники ДГКБ № 9 заранее с направлением, или записываться по телефону). Существует общее требование – ребенок перед консультацией врача-эпилептолога должен быть обследован. У него должен быть тщательно собран анамнез (с подробным описанием перенесенных ранее неврологических заболеваний и приступов), должна быть проведена электроэнцефалография (в покое, а если получится – то и во время приступа), электрокардиограмма, он должен быть осмотрен врачом-окулистом с обязательным исследованием глазного дна. Маленьким детям (до 1 года) при подозрении на эпилепсию проводят нейросонографию (это так называемое «УЗИ головного мозга», новорожденным и малышам его часто делают как распространенное исследование).

Электроэнцефалография (ЭЭГ) сегодня остается самым доступным методом диагностики эпилепсии. Во время её проведения на ребенка надевают «шапочку» с датчиками, которые фиксируют изменение электрических потенциалов на поверхности головы. ЭЭГ записывают в период бодрствования, во сне, во время приступов и между ними. Конечно, для диагностики эпилепсии более информативна ЭЭГ, записанная во время приступа. Существует ещё одна методика, ценность которой для диагностики эпилепсии ещё выше - это одновременная видеозапись приступа и регистрация ЭЭГ. Данная методика получила название ЭЭГ- видеомониторинга. Обычно ЭЭГ проводится в районной поликлинике по месту жительства, после консультации эпилептолога ДГКБ № 9 пациентам из Екатеринбурга может быть назначена и сделана и видео-ЭЭГ (эти исследования проводятся на базе больницы восстановительного лечения «Бонум» и Клинического института мозга).

Компьютерная и магнитно-резонансная томография головного мозга проводятся для того, чтобы исключить или подтвердить серьезные органические изменения в головном мозге (пороки развития, опухоли, последствия травм), которые могут быть причиной появления эпилептических приступов.

Нужно ли лечить эпилепсию?

Эпилепсию, безусловно, лечить нужно. При частых повторных судорожных приступах у ребенка может образоваться «замкнутый круг», когда один судорожный приступ будет создавать условия для следующего приступа, возбуждая клетки головного мозга. Итог этому – нарастающая умственная отсталость, задержка психомоторного развития, постоянная травматизация ребенка при падениях во время приступов и нарушение его социализации, проблемы в детском саду и школе и даже инвалидность.

Когда нужно начинать лечение эпилепсии?

Конечно, тогда, когда врачом будет точно поставлен диагноз. А диагноз эпилепсии не ставится в том случае, если судорожный приступ у ребенка был единичным. Главным условием для назначения медикаментозного лечения эпилепсии являются повторные приступы, протекающие одинаково и без видимых причин.

Принципы лечения эпилепсии:

1. Монотерапия – то есть лечение одним противосудорожным препаратом. Два препарата против эпилепсии одновременно назначаются только в исключительных случаях, когда монотерапия в течение нескольких недель или месяцев не приносит эффекта.

2. Прием препарата в достаточной дозе. Уменьшение дозы препарата может создать видимость того, что назначенное лечение неэффективно и значительно увеличит время лечения. При этом само лечение начинается с минимальной дозировки лекарства, а потом она повышается до того количества, когда у ребенка нет эпилептических приступов, но при этом минимален или отсутствует вред от побочных эффектов.

3. Регулярность – лекарство нужно принимать каждый день, без пропусков.

4. Длительность - на лечение эпилепсии уходит не менее 3-х лет, иногда до 10-15 лет.

5. Индивидуальный подбор препарата.

«Золотым стандартом» лечения эпилепсии в 19-м и первой половине 20-го века было использование фенобарбитала и его смеси с другими препаратами. Неудивительно, что "чудотворная смесь" в некоторых случаях даже помогала – так как причин у эпилепсии, действительно, множество, и иногда врачу удавалось подобрать нужные ингредиенты. Сегодня от этой практики отказались – во-первых, потому что у врачей значительно возросли возможности для диагностики причины эпилепсии. Во-вторых, потому, что для достижения выраженного положительного результата появились высокоэффективные препараты, а применяемая ранее смесь медикаментов неминуемо приводила к повышению их концентрации в крови, а значит – и к нарастанию токсического эффекта.

Главное при выборе препарата от эпилепсии – это индивидуальный подбор. Но все-таки, учитывая разнообразие причин этого заболевания, на поиск наиболее подходящего в данном случае препарата может уйти достаточно длительное время. Осложняет это ещё и то, что родителям не всегда удается сразу (или вообще) приобрести то лекарство, которое может принести наибольшую пользу. Причин, как мы все понимаем, тому множество, начиная от этапа сертификации импортных медикаментов до наличия препарате в аптеке.

На начальном этапе лечения эпилепсии обычно назначаются препараты вальпроевой кислоты (депакин, конвулекс) и карбамазепин (тегретол, финлепсин). При их неэффективности могут быть назначены и другие – вигабатрин (который сложно приобрести в РФ), трилептал, топирамат, левотирацетам, зонегран, файкомпа и другие. Врачи здесь призывают родителей к одному – да, иногда после нескольких месяцев или лет, казалось бы, безуспешного или недостаточно успешного лечения эпилепсии могут опуститься руки. Возможно, захочется лечение прекратить (ведь есть же ещё и побочные эффекты). Или привезти из-за границы новый препарат, который помог ребенку знакомых. Или… заняться лечением травами или другими нетрадиционными методами. Во всех этих случаях, даже если родители убеждены в правильности принятого ими решения, все-таки лучше посоветоваться с врачом, который наблюдал ребенка все это время. Потому что самолечение эпилепсии, увы, может стать причиной возникновения и учащения приступов, изменения их внешних проявлений и ухудшения общего состояния ребенка. И здесь придется долго дифференцировать – что это – следствие отмены терапии, её побочное действие или прогрессирование болезни.

Лечим или…?

Большинство противоэпилептических препаратов, к сожалению, имеют достаточно серьезные побочные эффекты. При их назначении на одной чаше весов находится возможный вред для головного мозга от эпилептических приступов, а на другой – негативное воздействие медикаментов на организм ребенка. Наиболее часто побочное действие проявляется головокружениями, нарушением координации, пошатыванием при ходьбе, двоением в глазах, сонливостью, тошнотой и рвотой. Возможны и аллергические реакции, но могут возникнуть и значительно более грозные осложнения. Это печеночная недостаточность и угнетение кроветворения. Поэтому во время лечения эпилепсии один раз в три месяца ребенок должен быть осмотрен врачом-педиатром, ему должно быть проведено УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, сделаны анализы крови – общеклинический и биохимический.

Что такое дневник приступов и зачем его нужно вести?

Дневник приступов - это дневник, в котором родители отмечают дату, время, характер и продолжительность эпилептического приступа. Здесь же отмечаются изменения в терапии, увеличение или уменьшение дозировки лекарств, возможные провоцирующие факторы для приступа, общее состояние здоровья ребенка. С помощью такого дневника врач может оценить эффективность лечения, скорректировать его или отменить.

Как лечить фебрильные судороги

Бывает и так, что у ребенка до определенного возраста нет эпилепсии как таковой, но есть повышенная судорожная готовность мозга. Эта готовность проявляет себя тем, что у него появляются судороги – не регулярно, а только при повышении температуры во время тех же ОРЗ. Здесь противоэпилептические препараты не назначаются на постоянный прием, а их начинают давать ребенку в том случае, когда у него есть начальные признаки респираторной инфекции, начинает подниматься или уже поднялась температура, нарушилось его общее состояние. То есть жаропонижающие и антиконвульсанты здесь дают одновременно. Чаще всего такие судорожные приступы предупреждают с помощью препаратов фенобарбитала, вальпроата натрия, бензодиазепина. И опять же – врач в помощь, ведь без него здесь и рецепт на нужное лекарство не получить.

Есть ли свет в конце туннеля?

Большинство форм эпилепсии (до 75%) поддаются медикаментозной терапии. Критериями успешности лечения здесь являются: отсутствие приступов и отсутствие побочных эффектов.

Но есть и такие формы эпилепсии, которые называются «катастрофическими». Чаще всего их причины – это органическое поражение головного мозга во внутриутробном периоде, во время родов и в период новорожденности. Они проявляют себя рано – в первые 3 года жизни ребенка, приступы у них очень частые, при этом даже на фоне лечения параллельно идет выраженная задержка нервно-психического развития ребенка. И, что обидно – эти приступы устойчивы практически к любому лечению. При лечении «катастрофической» эпилепсии врач вынужден использовать комбинации двух, а иногда и трех противосудорожных препаратов. Цель этого лечения - максимально снизить частоту приступов, уменьшить по возможности побочные эффекты от терапии и предусмотреть то, чтобы сама эпилепсия и противосудорожные препараты не оказывали значительного влияния на нервно-психическое развитие ребенка.

Именно при данной форме эпилепсии ребенку может помочь нейрохирургия – особенно в том случае, если у него будет выявлен так называемый эпилептический фокус. Это очаг повышенной, патологической активности клеток мозга, который является источником приступов. С помощью хирургических методов этот эпилептический фокус можно удалить. Как правило, это делается в специализированных федеральных центрах Москвы и Тюмени.

Если все-таки опустились руки…

В лечении эпилепсии, если отмести лечение травами и заговорами, помимо медикаментов и рук нейрохирурга, все-таки есть несколько альтернативных методов лечения. Их применяют при эпилепсии, устойчивой к противосудорожным препаратам. Это гормональная терапия (использование адренокортикотропного гормона), кетогенная диета (обедненная белками и углеводами и содержащая повышенное количество жиров), а также иммунотерапия. Учитывая множество возможных причин развития эпилепсии, в случае неэффективности общепринятого лечения, врач может предложить родителям и эти методы.

Детский сад, школа, институт

Эпилепсия – это не психиатрическая болезнь и не синоним умственной неполноценности или отсталости. Приступы, особенно если они поддаются лечению, ни в коем случае не должны нарушать социализацию ребенка. Выбор здесь будет стоять сначала между обычным детским садом и специализированным, а затем – межу обычной и коррекционной школой. Большинство неврологов и педагогов склоняются к тому, что если у ребенка эпиприступы бывают редко или купированы полностью, то ему лучше будет посещать обычный детский сад и обычную среднюю школу. Конечно же, воспитатели, нянечки, учителя и обязательно – медики должны быть проинформированы о заболевании ребенка. Это нужно сделать в интересах самого же ребенка, при этом пояснив педагогам и правила оказания первой помощи при приступе. И ещё один момент – для самого ребенка наличие у него диагноза эпилепсии не должно быть в таком случае оправданием его плохой учебы, поблажек и снисхождения.

То же касается и занятий спортом. Дети с диагнозом эпилепсия, которые находятся на постоянной и эффективной терапии, могут и даже должны заниматься физкультурой и спортом. Потому что такие занятия, помимо всего прочего, повысят их самооценку и помогут утвердиться среди сверстников. Но все же лучше освободить такого ребенка от занятия на снарядах, где существует опасность падения (это брусья, канат, кольца, бревно и т.д.) и не заниматься теми видами спорта, где от способности ребенка контролировать процесс может зависеть его жизнь. Это верховая езда, лыжи, коньки, прыжки с трамплина, плавание. Плавать ребенок с эпилепсией должен только в присутствии взрослых и не в холодной воде, которая может спровоцировать приступ.

Важно!

При эпилепсии очень важен режим дня, который должен уравновесить процессы возбуждения и торможения в нервной системе. Главное - Сон! Недосыпание может спровоцировать эпилептический приступ.

Ребенку лучше ограничить просмотр телевизора и время компьютерных игр, если ребенок ими увлекается. Исключить мелькание экрана в темноте!!!

У ребенка ни в коем случае нельзя создавать и поддерживать «комплекс вины» за его заболевание. Лучше не обсуждать его болезнь при посторонних людях и всеми способами внушать ребенку, что он ничем не отличается от сверстников, у него такие же способности и перспективы жизни.

Не нужно постоянно проявлять постоянную жалость к ребенку и гиперопеку, особенно в тех случаях, когда эпилептические приступы находятся под медикаментозным контролем. Изначально заниженные требования могут стать серьезной проблемой для интеллектуального роста ребенка и его развития как личности – при том, что изначально его способности ничем не отличались от способностей других детей.

Оптимизм и любовь – это то, что каждый родитель может совершенно бесплатно подарить своему ребенку.

В случае с эпилепсией эти ценности становятся ещё более актуальными, так как помогают ребенку преодолеть сомнения в состоянии своего здоровья и помогут ему реализовать себя в жизни.