Менингит. Как распознать признаки болезни

Сегодня врачи научились лечить туберкулез и другие инфекции, которые несколько десятилетий назад были бы приговором для заболевшего человека. Мамы теперь не падают в обморок, когда их детям ставят диагнозы пневмонии, отита, кишечной инфекций. Потому что здесь уже давно ясны (в большинстве случаев) возбудители инфекций, есть эффективные антибиотики и отработаны схемы их применения. И некоторые родители, назовем их весьма смелыми, даже пытаются лечить перечисленные болезни дома.

Менингиты же - с обилием инфекционных возбудителей, которые их вызывают, разнообразием клиники (особенно в начале болезни) и своей трагичной скоротечностью продолжают уносить детские жизни даже в век суперсовременных антибиотиков и реанимационной техники, о которой детские врачи раньше могли только мечтать.

Сегодня мы попробуем разобраться, чем опасен менингит для ребенка и как его уберечь от этого заболевания. А в случае, если ребенок все-таки заболел – как уменьшить риск негативных последствий.

В этой статье мы не будем вспоминать и разбирать случаи детских смертей от менингита, произошедшие в Екатеринбурге в этом году (которые, в том числе, обсуждались и на юмаме). Однако, по следам этих случаев, попробуем обратить внимание родителей на те моменты, которые, действительно, требуют внимания и настороженности.

Так чем же опасен менингит и как уберечь от него ребенка?

Менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Воспаление именно оболочек, а не клеток мозга.

Это, безусловно, инфекционное заболевание, возбудителем которого могут стать ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫЕ бактерии, вирусы и даже грибы, а не только менингококки. Что особенно печально – для них не нужно особых путей распространения и не нужно особых условий. Те микроорганизмы, которые чаще всего вызывают менингиты, передаются воздушно-капельным путем и проникают в организм человека через слизистую дыхательных путей. И поэтому заболевание может начаться как обычное ОРЗ - например, с боли в горле и повышения температуры. Причем на этой же стадии оно может и закончиться. Но, если инфекция попадет в кровь, разнесется по организму и осядет на мозговых оболочках, вызвав их воспаление, то к начавшемуся ОРЗ присоединится и менингит.

Особая восприимчивость к менингиту может быть у недоношенных детей, детей первых лет жизни, у детей, перенесших тяжелую черепно-мозговую травму. Кроме того, медицина сегодня не исключает некую «семейную» предрасположенность к развитию менингита, которая, скорее всего, связана с особенностями работы иммунной системы.

Если говорить о вирусных инфекциях, то известны случаи менингита при гриппе, ветряной оспе, кори, краснухе, герпетической инфекции, эпидемическом паротите, энтеровирусной инфекции. Значительно более опасны менингиты, вызванные бактериями, причем - и на это родителям нужно обратить особое внимание – причиной менингита здесь может стать любая другая бактериальная инфекция у ребенка. В том числе – пневмония, отит, ангина, осложненный кариес, инфицированные раны и абсцессы. А также – очаги туберкулеза. Не нужно забывать о неблагоприятной эпидемиологической ситуации по туберкулезу, которая сегодня наблюдается в России и о зачастую, бессимптомном его течении.

Причины развития менингита

Итак, менингит может развиться:

- на фоне других инфекционных заболеваний, вызванных практически любыми возбудителями и его проявления «наслоятся» на них,

- как самостоятельное заболевание, которое проявит себя в первые сутки.

Какой вывод можно сделать из всего сказанного? Что менингит – это не только типичные случаи с резкой головной болью, высокой температурой и сыпью. Это и нетипичные случаи, которые не нужно списывать со счетов. Да, это очень просто – сегодня у ребенка заболело горло и поднялась температура, а при температуре зачастую заболела и голова. И здесь очень важно уловить ту грань, когда состояние ребенка вышло за рамки ОРЗ или хронической инфекции носоглотки, которую, безусловно, все равно нужно лечить.

Сегодня причинами развития менингитов у детей, если говорить о тяжелых бактериальных менингитах, чаще всего становятся:

- менингококковая инфекция,

- пневмококки,

- гемофильная инфекция.

У каждого из этих возбудителей есть свои клинические «маркеры» инфекции, но при этом каждый из этих возбудителей ещё до развития менингита может стать причиной воспаления других органов у ребенка. Поэтому все-таки очень хочется предостеречь родителей от самостоятельной диагностики и принятия решений о лечении или госпитализации.

Например, менингококк – он считается самым частым возбудителем менингита. Менингококки передаются воздушно-капельным путем, попадают на слизистую носоглотки и могут вызвать на этом месте воспаление со всеми характерными симптомами ОРВИ. А далее дело случая, а точнее – общего состояния иммунитета у ребенка, проницаемости сосудистой стенки, состояния слизистой, возможно – наличия очагов хронической инфекции. Менингококковая инфекция может остаться в виде назофарингита, а может попасть в кровь и затем – на оболочки мозга, в легкие, надпочечники, суставы и другие органы. Если менингококков в кровь попадает много, то возникает сепсис – менингококцемия, тяжелейшее заболевание с очень печальным прогнозом. Нарушение свертываемости крови и закупорка мелких сосудов, в результате чего появляется типичная для менингококковой инфекции сыпь – багрово-красная (её название – геморрагическая), не исчезающая при надавливании, расположенная чаще всего на руках и ногах, ягодицах, даже не веках у ребенка. Эта сыпь может приподниматься над поверхностью кожи и напоминать по форме звездочки.

Совершенно верно, что родители, заподозрив у ребенка менингит по другим симптомам, начинают пристально осматривать его на предмет появления сыпи, но здесь хочется предостеречь их от двух моментов:

- даже при менигококковом менингите сыпи может не быть или она появится не сразу,

- в случае, если менингит вызван другим возбудителем, сыпи не будет вообще, но потребность заболевшего ребенка в экстренной помощи врачей от этого не станет меньше.

Пневмококковый менингит – он не имеет столько ярких «маркеров» как менингококковый, но передается пневмококк все тем же очень «доступным» воздушно-капельным путем. И даже более того – есть данные, что примерно треть всех детей являются носителями пневмококка, который не вызывает у них жизненнопасных инфекций, а представляет собой лишь один из микроорганизмов, населяющих их носоглотку. При временном снижении иммунитета (например, после перенесенного ОРВИ или переохлаждения или нарушения питания) пневмококки могут стать причиной пневмонии, отитов, воспалений суставов. Чаще всего пневмококковой инфекцией болеют дети до 5 лет и чаще всего она у них протекает в трех видах: пневмония, отит и менингит. Менингит здесь – это следствие попадания инфекции в кровь из очага пневмонии или воспаленного уха.

Ещё одна инфекция, о которой нужно сказать – это гемофильная инфекция. Действительно, раньше в России эту инфекцию недооценивали, но впоследствии оказалось, что по опасности развития менингита у детей она может смело «конкурировать» с хорошо известным менингококком. В чем её опасность? Все в том же – в высокой распространенности, передаче воздушно-капельным путем, «маске» ОРЗ в начале болезни - вплоть до пневмонии и развитием менингита как следствие попадания бактерии в кровь. Специфичным признаком при гемофильной инфекции могут стать симптомы воспаления надгортанника (эпиглоттита) – резкая боль в горле, одышка, хриплый голос у ребенка. Но, как и в случае с сыпью при менингококковой инфекции, этого признака может и не быть. Менингитом, вызванном гемофильной инфекцией, чаще всего болеют дети до 4-х лет.

Итак, все же самое опасное, что может определить трагический исход болезни уже в первые сутки заболевания - это излишняя уверенность мамы, которая сама будет до последнего исследовать и сопоставлять симптомы, невнимательность врачей, неверная тактика при лечении ребенка (в первую очередь – откладывание решение вопроса о госпитализации) или же суперпатогенный возбудитель, нечувствительный к большинству антибиотиков.

Что должно насторожить родителей?

- повышение температуры тела до 39-40С у ребенка в сочетании с симптомами, приведенными ниже:

- резкая, мучительная головная боль

- боль в шее и затылке, невозможность наклонить голову к груди

- рвота

- беспокойство или, наоборот, угнетение сознания, сонливость

- резкая болезненная реакция ребенка на свет, звуки, прикосновения

- монотонный плач у маленьких детей, у них же – выбухание родничка, отказ от еды

- появление сыпи (характер сыпи все-таки точно может определить только врач, поэтому говорить однозначно – появление «звездчатой геморрагической сыпи» - это все равно, что выдавать каждой маме диплом о высшем медицинском образовании и спрашивать с неё в соответствии с ним)

Уважаемые мамы!

Если у Вас есть хотя бы малейшее подозрение на наличие у ребенка менингита, то к врачу Вам нужно обращаться немедленно, а при тяжелом состоянии ребенка с отрицательной динамикой (высокая температура, рвота, резкая головная боль) - то вызывать скорую помощь.

И ни в коем случае не отказываться от госпитализации в том случае, если Вам её предлагают.

Самостоятельно человек, не имеющий медицинского образования и опыта работы в инфекционном отделении, никогда не сможет объективно оценить выраженность менингиальных симптомов (сгибание и последующее разгибание конечностей, «ригидность» мышц шеи и других) и тяжесть ребенка, а счет может пойти на часы и даже на минуты.

Опыт последнего года показывает, что в тяжелых случаях, приводящим к трагическим последствиям, заболевание может длиться всего сутки и начинаться как обычное ОРЗ, и судьбу ребенка за считанные часы может решить или отказ родителей от госпитализации, или самостоятельное обращение только через несколько часов от начала заболевание и не в профильное ЛПУ.

Лечением менингитов у детей в Екатеринбурге занимается только инфекционный корпус ГКБ № 40, а не Девятая или любая другая детская больница.

Если Вы видите, что у ребенка нарастает вялость, температура, головная боль, появляется рвота, а тем более - сыпь - немедленно вызывайте скорую помощь.

Решение о самостоятельной доставке ребенка в стационар может быть опасно и возможно только в крайнем случае, потому что при резком ухудшении состояния (шок, остановка дыхания и другое) родители просто ничего не смогут сделать.



И есть ещё один, очень интересный и на первый взгляд непонятный факт – к возбудителям менингита, особенно если речь идет о бактериях, есть так называемая перекрестная активность антител. Что это значит? Это значит, что если ребенок часто болеет ОРЗ или у него есть хронические очаги инфекции в носоглотке, то в его крови постепенно накапливаются антитела к разным инфекциям. И при попадании в кровь возбудителя, который мог бы вызвать у этого ребенка менингит, он может быть обезврежен этими антителами. А у ребенка, который раньше никогда не болел или болел очень мало этих антител нет, и вероятность заболеть менингитом, как ни странно, у таких детей при попадании аналогичных возбудителей будет выше. Странно? Безусловно. И настолько же неожиданно. Но случай, подтверждающий этот иммунологический феномен, в 2013 году произошел в Екатеринбурге. А значит, что любой ребенок – как частоболеющий, так и «практически здоровый» во время болезни должен быть под пристальным вниманием родителей и врачей.