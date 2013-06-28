Приступ бронхиальной астмы у ребенка: как распознать и что делать взрослым?

«Астма — это когда ходишь в четверть шага, думаешь в четверть мысли, работаешь в четверть возможности и только задыхаешься в полную мощь» (К. Паустовский)

По официальным данным, распространенность бронхиальной астмы у детей составляет 5-12%. Однако заболевание встречается гораздо чаще. К сожалению, диагноз выставляется своевременно всего лишь в одном случае из четырех-пяти. А ведь бронхиальная астма — очень грозное заболевание, поскольку в любой момент ее течение может осложниться приступом.

Так как же распознать коварный недуг? Как помочь ребенку во время приступа бронхиальной астмы?

Бронхиальная астма: особенности приступа в зависимости от возраста ребенка

Дорогие мамы, конечно, вы не врачи и всего знать не можете, да и не обязаны. Однако будет лучше, если вы «вооружитесь» некоторыми знаниями о симптомах приступа бронхиальной астмы в зависимости от возраста ребенка. Это необходимо для того, чтобы вы смогли оказать своевременную помощь своему малышу.

Бронхиальная астма иногда дебютирует даже в первые месяцы жизни. Однако, к сожалению, диагноз зачастую выставляется позднее. Поскольку врачи принимают затрудненное дыхание у малыша и влажный кашель за проявление острой вирусной инфекции или острого оструктивного бронхита.

Причина — нетипичное течение заболевания у детей в первые несколько лет жизни. Это связано с некоторыми особенностями строения легочной ткани (небольшой объем) и бронхиального дерева (узкий просвет бронхов, легкоранимая слизистая оболочка, хорошее кровоснабжение).

Все эти моменты приводят к развитию выраженного отека и сужения бронхов (спазму), а также выделению большого количества слизи в их просвет. В результате нарушается проходимость бронхов. Поэтому в легких у малютки выслушивается большое количество влажных хрипов.

Однако следует подумать о бронхиальной астме, если:

• у малыша эпизоды сильного мучительного кашля повторяются, а интервал между ними менее восьми дней

• на протяжении трех дней у ребенка возникают ночные приступы сильного мучительного кашля.

Приступ бронхиальной астмы: симптомы

У детей до трех лет

Перед развитием типичного (обычного) приступа бронхиальной астмы начинаются так называемые предвестники, которые могут продолжаться от нескольких часов до двух-трех суток. В этот период кроха возбужден, раздражителен, плохо спит или сонливый, иногда испуган, говорит шепотом.

Сам приступ чаще всего развивается в ночные или утренние часы. Это связано с тем, что ночью увеличивается уровень биологически активных веществ, вызывающих сужение бронхов. В то же время, уровень гормонов, расширяющих бронхи, наоборот, уменьшается. Кроме того, ночью активность мышц, участвующих в дыхании, значительно снижена.

Как правило, типичный приступ бронхиальной астмы начинается и протекает следующим образом:

* Утром у крохи из носа появляются жидкие выделения, он начинает чихать и чесать нос, а спустя несколько часов присоединяется кашель.

* Во второй половине дня или ближе к вечеру кашель усиливается, как правило, уже становится влажным. Тогда как у детей постарше обычно он становится влажным ближе к концу приступа.

* Приступ начинается ночью или ближе к утру (четыре-шесть часов утра): кашель становится приступообразным, мучительным, упорным. Когда он достигает максимума, может появиться рвота, в которой присутствует вязкая слизистая мокрота.

Во время приступа малыш тяжело и часто дышит (одышка), у него затруднен и удлинен выдох. При этом дыхание у крохи становится шумным, свистящим и слышимым на расстоянии нескольких метров.

Кроме того, в дыхании часто принимает участие вспомогательная мускулатура. Вы можете это заметить по втягивающимся межреберным промежуткам, участкам шеи над грудиной и ключицами, а также по раздувающимся крыльям носа.

В момент приступа ребенок ведет себя беспокойно и отказывается ложиться. Он стремится занять вынужденное, но удобное положение: полусидя или сидя, но опираясь руками на колени. Поскольку это облегчает дыхание.

Нередко кожа меняет свой цвет: вокруг рта (носогубный треугольник) и на кончиках пальцев она может приобрести синюшный оттенок.

* Зачастую во время приступа у ребенка поднимается температура тела, что и становится основой для установления неправильного диагноза: «ОРВИ», «Пневмония», «Обструктивный бронхит».

* Приступ заканчивается самостоятельно или при помощи лекарственных препаратов отхождением мокроты.

* После приступа малыш обычно сонливый и заторможенный.

Однако из-за особенностей строения легких и бронхов типичный приступ у деток до трех лет развивается редко. Гораздо чаще он протекает в виде упорного мучительного кашля в ночное время.

У детей старше трех лет

Приступ связан больше со спазмом бронхов, тогда как отек слизистой и выделение в их просвет слизи выражено незначительно. Поэтому он сопровождается сухими хрипами и сухим кашлем, а ребенок жалуется на чувство сдавленности в груди. Все остальные симптомы приступа бронхиальной астмы такие же, как и у детей до трех лет.

Кроме того, если у ребенка любого возраста бронхиальная астма протекает тяжело, приступ может развиться и в дневное время.

Маме на заметку

* Чтобы вовремя заметить учащенное дыхание у крохи, вам необходимо научится правильно определять его частоту.

Для этого вне приступа положите ладонь на грудь или спинку малыша и посчитайте, сколько раз она поднимется за 15 секунд. Затем полученную цифру умножьте на 4, что составит число дыхательных движений в минуту. Или посчитайте за 30 секунд и умножьте на 2.

Во время приступа точно также считайте частоту дыхательных движений. Это поможет вам понять, улучшается ли состояние ребенка или нет.

В норме частота дыхательных движений в минуту у ребенка составляет:

- у новорожденного — 40-60

- с месяца до двух — 35-48

- с шести до двенадцати месяцев — 35-40

- с года до трех лет — 28-35

- с четырех до шести лет — 24-26

- с семи до девяти лет — 21-23

- с десяти до двенадцати лет — 18-20

- с тринадцати лет и старше — 16-18

* Существует устройство, которое позволяет узнать о приближении приступа бронхиальной астмы у ребенка за несколько часов или даже дней до него — пикфлоуметр. Это портативный прибор, который снабжен шкалой и подвижной стрелкой.

Пикфлоуметр измеряет пиковую скорость выдоха (ПСВ), которая уменьшается при сужении просвета бронхов. Прибор хорош, но имеет недостаток: его после небольшого обучения могут использовать только дети старше пяти лет.

Приступ бронхиальной астмы: что должна делать мама?

Прежде всего, запомните, что дома вы можете купировать только легкие и умеренно выраженные приступы. Во время них у ребенка появляется одышка (учащается дыхание и затрудняется выдох) лишь при движении или проявлении эмоций — например, если малыш играет, ходит, смеется, плачет, кушает. То есть одышка у крохи в состоянии покоя отсутствует. Кроме того, цвет кожи во время приступа не меняется.

Итак, что делать?

Если приступ развился впервые, немедленно вызовите скорую помощь, а до ее приезда помогите крохе:

* По возможности прекратите контакт с аллергеном, если он известен.

* Обеспечьте доступ воздуха в помещение.

* Снимите, если есть, тугую одежду.

* Помогите крохе принять положение полусидя. Так ему будет легче дышать.

* Сохраняйте спокойствие и внушайте малышу, что опасности никакой нет и приступ скоро пройдет. Так вы успокоите его.

* Поите малыша чистой или минеральной негазированной водой часто и небольшими порциями. Это очень важно, поскольку при учащенном дыхании он теряет много жидкости, что ведет к обезвоживанию, усиливает сужение бронхов и ухудшает общее состояние ребенка.

Если диагноз уже выставлен, а приступ развился не впервые, у вас уже должна быть аптечка с необходимыми лекарственными препаратами быстрого действия, которые расширяют бронхи (бронхолитики).

Как правило, это баллончик дозированного аэрозольного ингалятора: беродуал, сальбутамол, беротек или другие. Поэтому примените рекомендованный врачом лекарственный препарат (одну ингаляционную дозу), дайте свободный доступ воздуху, обязательно успокойте ребенка и поите его водой.

Затем каждые 20 минут оценивайте общее состояние крохи и при необходимости повторяйте ингаляцию. Например, если ребенок себя чувствует лучше, но кашель и небольшая одышка сохраняется.

Однако помните, что для купирования одного приступа бронхиальной астмы можно применить всего пять-шесть ингаляций с двадцатиминутным интервалом. Поскольку возможна передозировка лекарственного препарата или развитие нежелательных последствий (побочных эффектов). Обычно для снятия легкого и умеренного выраженного приступа бронхиальной астмы достаточно от 1 до 3 ингаляций с двадцатиминутным интервалом.

Когда дыхание станет реже, а кашель уменьшится, можно считать, что состояние ребенка улучшилось.

К сожалению, дети не всегда могут сделать полноценный вдох, поэтому поэтому для ингаляций используйте специальное вспомогательное устройство — спейсер.

Он представляет собой полый цилиндр (но может иметь и другую форму), который снабжен маской или мундштуком. Пользоваться спейсером несложно: в специальное отверстие вставляется баллончик с лекарственным веществом, которое впрыскивается в полость приспособления, а его вдыхание осуществляется через маску (у малышей до четырех лет) или мундштук (у детей старше четырех).

Кроме того, детям первых лет жизни для доставки лекарственного вещества непосредственно в легкие предпочтительнее пользоваться небулайзерами (ингаляторами). Для них используйте аптечные растворы лекарственных препаратов, дозировка которых должна соответствовать возрасту ребенка. Лучше всего применять компрессорный ингалятор или меш-небулайзер, поскольку в них лекарственные вещества не разрушаются.

Маме на заметку

Во время приступа не накладываете ребенку горчичники, не делайте ножных ванн с теплой водой, не растирайте его кожу пахнущими веществами, не давайте отвары трав и мед. Эти действия могут только усилить приступ!

Важно! Помните, что у детей общее состояние может быстро и резко ухудшиться, поэтому не медлите с вызовом машины скорой помощи в следующих ситуациях:

* Если по истечении одного-двух часов от начала оказания помощи приступ не купировался.

* При появлении учащенного дыхания и затрудненного выдоха у ребенка в состоянии покоя.

* Когда ребенку трудно говорить и ходить, он сидит в вынужденном положении.

* Если кожа малыша побледнела или появилась ее синюшность на кончиках пальцев, вокруг губ и крыльев носа.

* Когда кроха излишне возбужден («дыхательная паника») или у него нарастает слабость.

* Если вы живете далеко от лечебного учреждения.

* У вас отсутствует возможность оказать помощь в полном объеме дома.

* Если вашему малышу еще не исполнился год.

Что делать после приступа?

Все зависит от общего самочувствия ребенка:

- Если ваш малыш на следующий день активен и чувствует себя хорошо , продолжите основное (базисное) лечение, назначенное врачом.

- Если у ребенка сохраняется кашель, усиливающийся после физической или эмоциональной нагрузки, постарайтесь оградить его от активных игр и бега.

Для лечения продолжайте вводить препарат, расширяющий бронхи, еще 1-2 дня по одной ингаляции каждые 4 часа бодрствования.

И обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Поскольку возможно понадобится увеличить дозу уже назначенного лекарственного препарата для основного (базисного) лечения на 7-10 дней или прописать другое лекарство.

Важно! Препараты, расширяющие бронхи, применяются только для купирования приступа бронхиальной астмы. Поскольку они не действуют на аллергическое воспаление и не обладают лечебными свойствами. Поэтому никогда не увеличивайте их дозу или длительность применения, лучше обратитесь к врачу.

Дорогие мамы, приступ — грозное осложнение бронхиальной астмы, поэтому лучше предупреждайте его развитие. Для этого старайтесь ограждать малыша от возможных провоцирующих факторов (домашняя пыль, мед, шерсть животных и другие), а также соблюдайте все врачебные рекомендации. И тогда вы сможете контролировать это коварное заболевание, а ваш малыш будет наслаждаться свободным дыханием.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения