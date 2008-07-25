Если у ребенка болит живот: лечение и диета при кишечной инфекции

Лето – это прекрасная пора для отпусков, поездок на море, многочасовых игр в песочницах и на траве… и для кишечных болячек. Бактерии и вирусы просто обожают жару и размножаются в ней с превеликим удовольствием. Болезни живота – абсолютные лидеры среди летних заболеваний. Дома мы оставляем в теплом месте салаты и открытые йогурты, превращая здоровые продукты в тусовку бактерий, на улице перебиваемся немытыми бананами, а некоторые мамы предлагают немытый банан ребенку, который только что поиграл в песочнице и не вымыл руки… На даче мы переедаем ягод и засовываем слишком много витаминчиков в ребенка – вспомните, сколько мельчайших косточек содержится в малине, а теперь представьте тысячи косточек в животе ребенка после съеденной тарелки с горкой. Они как микро-бомбы разрушают баланс микрофлоры в кишечнике при переедании. В отпуске мы отрываемся вовсю: вот теперь-то мы поедим! А если заболит живот, откормимся мезимом. Или фесталом. А для ребенка захватим смекту. Или что там еще бывает…

Что же нам грозит в итоге после недомытия и недомыслия?

Педиатры разделяют ОКИ (острые кишечные инфекции) на две основные группы:

1. ОКИ бактериальной природы:

- вызываемые заведомо патогенными энтеробактериями (дизентерия, сальмонеллез, холера, иерсиниоз и др,);

- вызываемые условно-патогенными микроорганизмами (клебсиеллой, протеем, клостридиями, синегнойной палочкой и др.).

2. Вирусные диареи (вызываются вирусами ЭКХО, Коксаки, ротавирусами, аденовирусами и др.).

Съела на две ложки лишку, заболел живот у мышки…

Итак, немытые ягоды или подцепленные в общественных местах микроорганизмы превратились в бомбы и устроили войну в кишечнике. В первую очередь нужно оценить ситуацию и понять, ЧТО могло произойти. Вспоминаем, что ребенок ел, и в каком количестве. Где был, где купался и с кем общался, не чувствует ли кто-нибудь из родственников похожие симптомы, не болеют ли друзья. Это – первое, что вы должны понять. Второе: оцените состояние ребенка на данный момент. Это поможет вам определиться с дальнейшими действиями. Вял ребенок или активен, у него частый жидкий стул – или редкий стул, цвет кожи бледный или нормальный, взгляд ясный или потускневший… Иногда растерянная мама выходит в форум и спрашивает: что дать ребенку от поноса? Сыплются советы, один краше другого: линекс, бифилин, уголь, смекта, мезим-форте… Мама хватается за голову и понимает, какая она плохая и невнимательная к своему ребенку. И срочно закупает список полезных бактерий и ферментов, бесполезных – и даже очень вредных при поносе. А потом еще оказывается, что и лечить нечего, и жидкий стул не причиняет ребенку особого вреда: токсины смываются, процесс идет, все в порядке.

Во многих случаях кишечные «срывы», не сопровождаемые высокой температурой и крайней степенью обезвоживания удается вылечить двумя методами: отпаивание и диета. Некоторые ситуации требуют вмешательства лекарств и должны быть под врачебным контролем. Поэтому мы их разбирать не будем, а рассмотрим только немедикаментозное лечение. Если состояние ребенка вызывает у вас тревогу: он лежит пластом, его часто рвет – вызывайте врача! Если ребенку при этом меньше года – вызывайте скорую!

Консультирует доктор Александр Горелов, профессор кафедры детских болезней Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, заведующий клиническим отделением детей Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии, д.м.н.:

У детей в отличие от взрослых чаще отмечаются тяжелые формы кишечных инфекций, так как у них быстрее наступает обезвоживание, в результате потери воды с рвотой и жидким стулом, а клетки детей, как известно, на 90% состоят из воды и солей.

Следует отметить, что при возникновении любой инфекционной патологии, в том числе и кишечных инфекций, имеет значение не только количество и болезнетворность микробов, попавших в желудочно-кишечный тракт малыша, но и исходное состояние здоровья ребенка.

По характеру стула острые кишечные инфекции бывают:

1. Секреторными (водянистыми). Такие заболевания проявляются жидким водянистым стулом. Вирусы и токсины, вырабатываемые бактериями, как бы заставляют клетку «плакать», и эпителиоциты — клетки, выстилающие желудочно-кишечный тракт, теряют способность всасывать воду; так появляется жидкий водянистый стул.

2. Воспалительными (инвазивными). В этом случае микроб попадает внутрь клетки, разрушая ее. В стуле можно увидеть слизь, кровь, зелень, гной, что свидетельствует о разрушении клеток кишечного эпителия. Таковыми чаще бывают бактериальные инфекции.

Нужны ли антибиотики?

Антибиотики используют у детей только по строгим показаниям. Они изменяют микрофлору кишечника, т.к. губительно действуют не только на болезнетворные микробы, но и на нормальных, очень важных обитателей кишечника, а в случаях острых кишечных инфекций нормальная микрофлора (лакто- и бифидобактерии) как никогда призвана защитить поверхность кишечника от проникновения болезнетворных микробов. Особенно следует предостеречь родителей от попыток лечить детей самостоятельно такими «старыми» антибактериальными препаратами, как левомицетин и препараты тетрациклинового ряда, потому что данные антибиотики не только губительны для нормальной микрофлоры, но и токсичны.

Антибиотики никогда не применяются при водянистых диареях, за исключением холеры.

В настоящее время антибактериальными препаратами лечат только кишечные инфекции, протекающие с воспалительными изменениями в кишечнике, при которых в кале можно увидеть слизь, зелень, кровь. Но даже при этих заболеваниях легкие формы у детей старше 2 лет не требуют назначения антибактериальных препаратов. Однако есть инфекции, при которых антибиотики дают всегда. Это дизентерия, амебиаз (амебная дизентерия), брюшной тиф, холера. При этих заболеваниях антибактериальные препараты дают вне зависимости от их тяжести. Нет необходимости говорить о том, что только доктор сможет отличить одну кишечную инфекцию от другой, так как их проявления зачастую очень похожи. Ни в коем случае не следует проводить аналогию с заболевшими взрослыми членами семьи, принимающими тот или иной препарат даже по назначению врача.

(источник: журнал «Девять месяцев»)

Первое правило при лечении кишечной болячки: не вредить. Ничего не портить, не заниматься самодеятельностью: не прописывать себе лекарства «по форуму» или «по соседке» и не пускать все на самотек, если ребенку реально плохо. Но и впадать в панику тоже не следует.

Вирусная инфекция: как ее выгнать

Памятка от доктора Васильевой Натальи Рашидовны, неонатолога-реаниматолога, консультанта сайта rusmedserv.com.

Основные типы вирусной кишечной инфекции, распространенные сейчас:

1. Повышение температуры до 38-39, рвота, понос (стул жидкий или кашицеобразный).

2. Повышения температуры нет, чаще - ее снижение. Начинается с рвоты, понос (стул в виде "воды").

Лечение вирусных кишечных инфекций:

- Обильное питье! Если есть рвота, то распаивать надо с чайной ложки каждые 5-10 минут. Объем выпитого должен быть равен объему потерянной с рвотой и поносом жидкости.

- Жаропонижающие при высокой температуре.

При невозможности распоить ребенка, неукротимой рвоте показана госпитализация для проведения инфузионной терапии.

Что не нужно давать ребенку при вирусной кишечной инфекции:

- антибиотики (антибиотики не влияют на вирусы!!!!)

- про- и эубиотики (линекс, бактисубтил, эубикор, хилак и пр.)

- энтерофурил и фуразолидон

- ферменты

- иммуномодуляторы

- травки-муравки

- имодиум.

Как предупредить обезвоживание:

Младенцев, получающих грудное молоко или смесь, необходимо кормить чаще, но уменьшить время кормления. При длительной диарее давайте ребёнку 50-100мл специального раствора для дегидратации (Оралит, Регидрон) после каждого эпизода рвоты или жидкого стула. Продолжайте кормление молоком и смесью, так же как и обычно. Растворы для дегидратации можно чередовать с кормлениями. Если рвота продолжается, уменьшите количество молока или смеси на каждое кормление до 15-30 мл, но кормите каждый час.

Более старшие дети: давайте любые жидкости в небольших количествах, но часто.

Признаки обезвоживания:

Ранние признаки: отсутствие мочи в течение 8-12 часов, моча темная, с сильным запахом аммиака, слюна густая, липкая.

Поздние признаки: все вышеперечисленные плюс запавший родничок у грудничка, впавшие глаза, ребенок неактивен, сонлив, его сложно разбудить.

Обязателен вызов врача, если:

- вы не можете напоить ребёнка, а диарея длится больше 24 часов.

- ребёнок нормально пьет, но диарея длится больше недели.

- у ребёнка нет мочи в течение 8-12 часов.

- ребёнок плачет без слез.

- ребёнок очень вял и капризен.

- рот и губы ребенка сухие.

- глаза выглядят запавшими.

- ребёнок постоянно просит пить.

- в стуле и рвотных массах есть кровь.

- рвота темно-зеленого цвета.

ВАЖНО: не используйте самостоятельно никакие лекарственные средства!!!

Полезный совет от доктора Alla Gordina с форума Русмедсервер: Скажу что-то, от чего у многих российских докторов может случиться небольшой инфаркт. ЛЕД или ЛЕДЯНОЕ ПИТЬЕ, особенно сделанный из того же регидрационного раствора — самое лучшее лекарство от рвоты в этом случае. Отлично снимает рвотный рефлекс, часть раствора всасывается во рту, а если что и попадает в желудок — то быстро проскакивает в дуоденум. Вероятность рвоты теплым питьем намного больше, чем холодным.

Чего делать нельзя:

! Не давайте ребенку ферменты (фестал, креон и др.) Они могут только усилить понос, особенно при кишечных инфекциях вирусного происхождения.

! Ни при каких обстоятельствах не давайте детям марганцовку внутрь Рвота и понос в большинстве случаев действительно прекращаются, но лишь на несколько часов. С жидким стулом организм освобождается от огромного количества болезнетворных микробов и вирусов, возбудителей кишечных инфекций, токсинов, газов и других ядовитых веществ, образующихся в кишечнике в результате заболевания. При каловой пробке все «плохие» вещества задерживаются в кишечнике и начинают всасываться в кровь, в результате чего после нескольких часов «относительного» благополучия состояние ребенка резко ухудшается – появляется вздутие живота, одышка и неукротимая рвота, вплоть до летального исхода!

! Не засовывайте в ребенка линекс, хилак-форте, эуфлорины и другие препараты бактерий. На первом этапе болезни, пока сохраняется жидкий стул и рвота, принимать их абсолютно бессмысленно.

! Не пытайтесь обязательно откормить «бедненького» ребенка, чтобы подкрепить его силы, не давайте ему сухари, хлеб, и т.д., чтобы «хоть что-нибудь съел».

! При повышенной температуре не обтирайте ребенка спиртовыми растворами и уксусом! Это токсический удар для ослабленного организма, токсины свободно проникают в кровь через кожу.

! Нельзя НЕ давать малышу воду, опасаясь нового приступа рвоты (вместе с рвотными массами организм ребенка теряет необходимую ему воду и минеральные соли). Не давайте сразу слишком много жидкости (больше 10 мл для детишек до 1 года, больше 40-50 мл для малышей постарше), даже если у малыша сильная жажда (это может вызвать новый приступ рвоты и приведет к еще большему обезвоживанию). Не используйте для выпаивания соки, жидкие концентрированные компоты.

! Категорически нельзя и опасно давать ребенку при кишечном расстройстве препараты от диареи (иначе токсины, которые есть в каловых массах, перестанут выводиться из организма), слабительные, обезболивающие (аспирин, анальгин) и любые другие препараты без консультации врача.

Первый этап: отпаивание

И понос и рвота являются способами защиты организма! С их помощью организм избавляется от токсинов. Поэтому не нужно всеми силами пытаться их подавить, мы только помогаем организму восполнять потерю жидкости. Для «выпаивания» при кишечных инфекциях используются специальные глюкозосолевые растворы, которые выпускаются в порошках:

Регидрон . Перед употреблением содержимое пакетика разводят в литре теплой кипяченой воды и дают пить ребенку. Регидрон возмещает имеющиеся потери воды и солей, предупреждает дальнейшее обезвоживание организма. Однако он не оказывает ярко выраженного лечебного действия, кроме того, прием Регидрона следует обязательно чередовать с приемом в том же объеме слабозаваренного несладкого чая, либо кипяченой воды, либо 5% раствора глюкозы, который можно купить в аптеке. Это позволяет избежать перенасыщения организма ребенка солями.

Гастролит . В его состав, помимо солей, входит экстракт ромашки, который оказывает противовоспалительное действие, снимает спазм кишечника, то есть Гастролит обладает лечебным действием, которое проявляется уже на первые или вторые сутки лечения. Перед употреблением содержимое 1 пакетика разводят в 200 мл обязательно горячей кипяченой воды для получения настоя ромашки и охлаждают до комнатной температуры. При использовании Гастролита раствор нельзя подслащивать. Ребенка в течение дня можно «выпаивать» только одним этим лечебным раствором (не требуется дополнительное употребление жидкости).

Можно приготовить сахарно-солевой раствор – на 1 л кипяченой воды потребуется чайная ложка соли, половина чайной ложки питьевой соды и 8 чайных ложек сахарного песка. При «выпаивании» эти растворы нужно давать с ложечки через каждые 5-7-10 минут. Для ребенка 2-3 лет и старше разовую дозу растворов можно увеличить до 2-3 столовых ложек, а интервалы между приемами – до 10-15 минут. Но аптечные порошки – предпочтительнее, у них более адаптированный состав.

Также для восполнения потери жидкости ребенка высаживают в теплую ванну: влага всасывается через кожу. Пусть он сидит в ней, сколько хочет, хоть по 10 раз на дню.

Этап второй: диетотерапия

Итак, врач приходил и успокоил вас: госпитализация не нужна, кишечную болячку можно пересидеть и дома. Ребенок чувствует себя получше, а значит, можно подумать и о подпитке усталого организма.

Грудничкам, как обычно, повезло больше всех – у них есть грудное молоко. Если ребенок болеет или переболел ротавирусом или иным кишечным недугом, лучшая диета для него – это отмена всех прикормов и «висение» на груди. Если ребенок уже получает прикормы, их подключают на второй-третий день болезни: безглютеновые каши на воде (рис, гречка, допускается овсянка), парные (баночные) овощи, в последнюю очередь возвращают мясо, через неделю после болезни вводим печеные (или баночные) яблоки и груши, и только потом – кисломолочные продукты.

Ребенку постарше (после года) выдавайте пищу чаще и маленькими порциями. Если у него нет рвоты после еды, на жесткой диете сидеть необязательно – кушайте кашку. Не настаивайте на том, чтобы ребенок съел всю порцию, пара ложек – это уже хорошо. Помните золотое правило выздоровления: силы для него берут не только из еды. Организм тратит на борьбу с болячкой свои ресурсы, а еда его только отвлекает, особенно еда неправильная. Не нужно давать ребенку в период болезни хлеб, сухари и сушки, печенье. Не кормите насильно ребенка, не перегружайте его печень, поверьте, он наверстает упущенное, когда ему станет лучше.

Детям более старшего возраста (после трех лет) в острый период инфекции необходимо полностью исключить из питания цельное молоко и каши на цельном молоке, ряженку, сливки; черный хлеб; мясные, куриные и рыбные бульоны; блюда из фасоли, гороха, свеклы, капусты; виноград и цитрусовые; а также все жирное, жареное, консервированное (кроме консервов для детского питания).

Итак: в первые дни болезни ребенок (исключая маленьких детей, которые еще получают грудь или смесь в полном объеме) может поголодать. Допускается рисовый отвар, овсяный. На третий день ему можно дать каши, парные овощи. Если ребенок чувствует себя лучше – постепенно расширяйте рацион.

Первая помощь при отравлении

При отравлении едой или лекарствами возникает частая рвота после еды, боли в животе схваткообразного характера. Если вы уверены, что это именно отравление, в первую очередь все равно необходимо вызвать врача, так как только специалист может правильно разобраться в ситуации. Однако до прихода врача вы можете помочь своему ребенку и облегчить его состояние. Сразу начинайте промывание желудка: давайте пить ребенку маленькими порциями, по 2-3 стакана за раз. Надавливайте на корень языка, чтобы вызвать рвоту, либо на ключичную впадинку под шеей. Маленьким детям необходимо давать воду по 1-й чайной ложке, через каждые 5 минут. Рвоту у таких детишек лучше не вызывать, так как ребенок может захлебнуться. Независимо от возраста ребенка необходимо дать препараты адсорбирующие (поглощающие) яды и токсины. К таким препаратам относятся активированный уголь, энтеродез, полифепан, смекта. Последние три препарата растворяют в воде и дают после промывания желудка. Активированный уголь дается из расчета: 1 таблетка на 10 кг веса ребенка. В наше время он устарел, лучше пользоваться современными аналогами (полифепан, полисорб).

Особенности питания подростков и товарищей взрослых в период обострений болезней

Советует врач-диетолог московской городской клинической больницы № 20 Любовь Евгеньевна Нефедьева (http://www.gastroportal.ru/).

Хронический энтерит и хронический колит с запорами

НЕЛЬЗЯ : Хлеб из муки высших сортов, слоеное и сдобное тесто; жирные сорта мяса, птицы, рыбы; консервы, копчености, маринады, острое; яйца вкрутую и жареные; рис, манная крупа, вермишель; бобовые, редька, редис, чеснок, лук, репа, грибы; кисель, черника, айва, кизил, шоколад, изделия с кремом; хрен, горчица, перец; какао, натуральный кофе, крепкий чай.

МОЖНО : Серый, отрубной хлеб, хрустящие хлебцы; нежирные супы на мясном, курином, рыбном бульонах, борщ, щи, свекольник, окрошка; свекла, морковь, томаты, салат, огурцы, кабачки, тыква, цветная капуста, белокочанная капуста и зеленый горошек - при переносимости; рассыпчатые каши и запеканки; мягкие спелые сладкие фрукты и ягоды, размоченные сухофрукты - чернослив, инжир, курага, урюк; фруктовые и овощные соки; молочнокислые напитки, свежий творог и творожные запеканки, сырники, неострые сорта сыра.

Пищу лучше готовить в воде или на пару, можно запекать. Жареные продукты и блюда плохо влияют на состояние кишечника и других органов пищеварения. Овощи и плоды употребляйте в вареном и сыром виде. Они улучшают работу кишечника. По утрам пейте холодную воду с медом или соки плодов и овощей. На ночь - кефир, компоты из свежих или сухих фруктов, свежие фрукты и чернослив.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит с повышенной кислотностью

НЕЛЬЗЯ : Ржаной и любой свежий хлеб, изделия из сдобного и слоеного теста; крепкие бульоны, щи, борщи, окрошка; жирные сорта мяса, птицы и рыбы; жареные и острые блюда, копчености, маринады, соленья, консервы, пряности, подливы; яйца вкрутую и жареные; белокочанная капуста, брюква, огурцы, редька, редиска, щавель, шпинат, лук, фасоль, грибы.

МОЖНО : Подсушенный пшеничный хлеб из муки высшего и первого сорта, сухой бисквит, сухое печенье; супы-пюре из овощей и хорошо разваренных круп; отварное нежирное мясо и рыба без кожи; молоко, сливки, некислые кефир и творог, сметана - ограниченно; в день 2-3 яйца всмятку или паровой омлет; полувязкие и протертые каши на молоке или воде; картофель, морковь, свекла; сладкие ягоды и фрукты в протертом, вареном и печеном виде.

Не употребляйте сырые и непротертые фрукты и овощи. Обязательно очищайте плоды от косточек, зерен и кожицы. Пища должна быть протертой, отваренной или приготовленной на пару. Только не жареной. При нерезком обострении можно позволить себе запеченные блюда без корочки. Не злоупотребляйте солью. Избегайте очень холодных и очень горячих блюд. При резком обострении срочно обратитесь к врачу.

Хронический энтерит и хронический колит с поносами

НЕЛЬЗЯ : Ржаной и отрубной хлеб, блинчики, сдобное тесто; супы с крупой, овощами, макаронными изделиями, молочные, крепкие и жирные бульоны; мясо и рыба жирных сортов, колбаса; маринады, консервы, икра; цельное молоко, сметана, сливки,сыр; пшено, перловая крупа,бобовые; закуски; сухофрукты, варенье, мед, фрукты и ягоды в натуральном виде; компоты, газированные и холодные напитки, кофе и какао с молоком.

МОЖНО : Сухари из белого хлеба тонко нарезанные, неподжаренные; слизистые супы из риса, манной и овсяной круп на воде или вторичном бульоне; мясо и рыба нежирных сортов в виде фрикаделей, суфле, котлет, приготовленных в воде или на пару; протертые каши; яйца всмятку 1-2 в день, в мешочек, паровые омлеты; кисель из кизила, черники, черемухи, свежезаваренный чай, отвар шиповника, сушеной черники, черной смородины, черемухи, айвы; свежеприготовленный протертый творог, масло сливочное - до 5 г в готовое блюдо.

Старайтесь употреблять жидкие и полужидкие протертые блюда. В супы можете добавить вареное и протертое мясо, яичные хлопья, паровые фрикадельки и овощные отвары. От овощей в других видах лучше отказаться. Ягоды и фрукты разрешены только в виде киселей и желе. Исключение - протертые сырые яблоки. При переносимости можно пить разведенные свежие соки из различных фруктов, кроме винограда, слив, абрикосов.

Хронический гастрит с пониженной кислотностью

НЕЛЬЗЯ : Ржаной и любой свежий хлеб, мучные изделия из сдобного и слоеного теста; молочный, пшенный, гороховый, фасолевый супы, окрошка; жирное и жилистое мясо, жирная рыба; яйца вкрутую; лук, редька, редис, сладкий перец, огурцы, брюква, чеснок, грибы; копчености, соленья, маринады, консервы, острые и жирные блюда; горчица, хрен, перец; фрукты и ягоды с грубыми зернами или грубой кожицей.

МОЖНО : Подсушенный пшеничный хлеб из муки высшего и первого сорта, несдобные булочки и печенье; супы на овощном отваре, на мясном обезжиренном, рыбном, грибном бульонах; каши из разных круп, кроме пшена; отварные макароны и вермишель из муки высшего сорта; картофель, кабачки, морковь, свекла, цветная капуста, зелень петрушки, укропа, сельдерея; кефир, простокваша и другие кисломолочные продукты, свежий творог и блюда из него, сыр, сметана - до 15 г на блюдо.

Эта диета хороша при нерезком обострении заболевания. Вы можете употреблять не только протертые и отварные блюда, но и тушеные, запеченные и даже жареные. Однако жарить следует без панировки и не допускать появления грубой корочки. Овощи для супа должны быть мелко шинкованными или протертыми. Если вы готовите рассольник, лучше замените соленые огурцы рассолом.

Все рекомендации из этой статьи подходят не только детям, но и взрослым!!!

Будьте здоровы!

