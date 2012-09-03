Ясельная комиссия платно. Мнение врача о подготовке и адаптации к детскому саду
На вопросы о правильной подготовке организма ребенка к адаптации в детском саду отвечает Чудакова Людмила Геннадьевна, врач-педиатр 1 квалификационной категории, врач-ординатор, стаж работы 26 лет.
- Что такое адаптация ребенка к детскому саду и как должна проходить адаптация здорового ребенка?
Адаптация – это крайне индивидуальный процесс. Множество различных условий влияют на реакции малыша в новой обстановке. Перед тем, как отправить ребенка в садик, необходимо готовить его не только физически, но и психологически, поскольку очень часто именно смена психологического фона отражаются на здоровье ребенка. Все системы организма начинают выдавать определенные реакции: на фоне общего здорового состояния вегетативная система ребенка может реагировать повышенной потливостью, а нервная система - ухудшением сна, аппетита, изменением поведения. Поэтому неправильно говорить об адаптации исключительно с точки зрения реакции на вирусы и бактерии, вернее воспринимать адаптацию как систему реакций со стороны и физического и психического состояния и комфорта.
Именно из-за сложности процесса адаптации родители должны озадачиться подготовкой ребенка не за 1-2 месяца до садика, а значительно раньше. По идее, с рождения нужно прививать основы здорового образа жизни ребенку, это прекрасный стимул перейти на более здоровый и правильный уклад жизни всей семье. Часто болеющие детки - это огромная проблема для семьи, всем тяжело от сложной адаптации малыша, не говоря уже о том, что болезни с осложнениями - это крайне вредный процесс. Адекватный педиатр всегда старается профилактировать любые заболевания, назначать ряд мероприятий для укрепления иммунитета, и если родители доверяют врачу и готовы пойти навстречу своему ребенку, то тогда адаптация малыша проходит значительно легче.
- От чего зависит разная заболеваемость и общая адаптация у детей? Почему одни дети болеют с осложнениями, а другие нет?
На это влияют две группы факторов: эндогенные и экзогенные.
Экзогенные факторы (внешние):
· несоблюдение правил здорового образа жизни;
· пренебрежение закаливанием и занятиями физкультуры;
· нерациональное питание;
· неправильный режим дня;
· ранний возраст (до двух лет), повышенная восприимчивость детей к респираторным инфекциям;
· экологические нарушения, гиперактивность;
· нерациональное использование лекарственных средств, в частности антибиотиков и жаропонижающих средств.
Эндогенные факторы (внутренние, собственные):
· преморбидный фон: анемия, рахит, гипотрофия – и их воздействие на иммунную систему;
· наличие очагов хронических инфекций рото- и носоглотки, сопровождающиеся снижением эффективности местного иммунитета и повышенной восприимчивостью к инфекциям возбудителей;
· наследственная предрасположенность к неадекватной иммунной реактивности;
· аллергические заболевания.
Поэтому, с точки зрения состояния общего здоровья, внешне одинаковые дети могут реагировать различно, просто потому, что у одного в семье принято курить дома и ребенок является «пассивным курильщиком», а у другого в семье принято спать с открытыми окнами, и дома всегда прохладно и проветрено.
Если ребенок страдает какими-то хроническими заболеваниями, либо до садика он часто болел, то конечно готовить ребенка (помимо общих правил здорового образа жизни) нужно заранее, обратившись к грамотному педиатру. Иначе, попав в новую среду, малыш начнет болеть с удвоенной силой, потому как к слабому здоровью присоединятся психосоматические реакции организма и это может привести к длительным осложненным болезням.
- Что именно могут сделать родители, чтобы максимально смягчить реакцию организма на новые вирусы и бактерии и не допустить осложнений?
Во-первых, необходимо укреплять родной иммунитет через общеоздоровительные мероприятия, такие как:
- мягкое закаливание в сочетании с гимнастикой и массажем грудной клетки (2-4 раза в год). Суть закаливания - это контрастность температуры и систематичность проведения. Стимулирующее иммунитет температурное окружение и норма температуры в квартире должна быть 20 градусов днем и 18 ночью. К легкому стимулирующему закаливанию относится также мытье ног в прохладной воде (с 27-28 градусов понижение до 15 градусов, по 2 градуса в 2-3 дня), контрастный душ (температура 30-40 градусов, понижение до 15-20 градусов). Важны прогулки на свежем воздухе от 2 до 4 часов. В первые недели жизни важно проводить воздушные ванны, гимнастику, плавание;
- стопотерапия – массаж стоп, это одновременно и профилактика плоскостопия (формирование стопы идет до 5 лет), на массажном коврике, «мячике – ежике»;
- комплекс ЛФК, который направлен на повышение тонуса дыхательной мускулатуры диафрагмы, что обеспечивает дренаж легких.
Естественно, каждой маме хочется иметь здорового и активного ребенка, и каждая мама втайне мечтает о «волшебной таблетке», решающей проблемы со здоровьем. Но реальность сейчас такова, что нужно упорно трудиться и организовать ребенку здоровую среду для роста и развития, только так (помимо грамотного врачебного сопровождения) можно избежать ухудшения здоровья, осложнений различного рода. Многие родители боятся переохладить или ленятся делать гимнастику с малышом, многие слушают устаревшее мнение мам и бабушек про то, как «правильно» одевать и кормить ребенка. Благо, сейчас очень много полезной информации об укреплении иммунитета с рождения, при этом не обязательно купать ребенка в ледяной воде или кормить одними овощами. Достаточно проводить регулярно всего лишь несколько процедур, чтобы в будущем избежать огромных проблем и забот.
Во-вторых, проводится специфическая профилактика: вакцинация детей вакцинами Пневмо 23 (Превенар) с двух месяцев до двух лет (стрептококк пнемония), вакциной Акт Хиб (Хиберикс) – с трех месяцев (против гемофильной инфекции). Помимо этого есть «бактериальные вакцины» – лизаты (ИРС 19, бронхомунал, римобунил). Они должны быть назначены индивидуально врачом, а не использоваться «повально» по совету окружающих. Грамотный педиатр выписывает подобные средства уже в последнюю очередь, не злоупотребляя. Они оказывают мягкое воздействие, направленное на нормализацию иммунного ответа и вакцинирующий эффект в отношении наиболее распространенных бактериальных возбудителей респираторных инфекций.
- Многие мамы против принятия антибиотиков при лечении ОРВИ у ребенка, ваше отношение к этому?
Помимо создания условий для укрепления родного иммунитета всегда важно иметь в виду склонность ребенка к тем или иным заболеваниям и сразу купировать их. Некоторые дети легко переносят высокую температуру, иммунитет быстро справляется со своей задачей, но у некоторых детей начинается осложнение там, где «тонко». Многие мамы сейчас категорически против антибиотиков, но важно помнить, что в борьбе с вирусом снижается антибактериальный иммунитет и бактерии условно-патогенной микрофлоры начинают резко множиться. Именно грамотно назначенное антибактериальное лечение вместе с противовирусной терапией дадут наилучшие результаты и помогут избежать гораздо бОльших проблем. Распространено мнение, что антибиотики поражают микрофлору кишечника, что снижает общий иммунитет и усложняет процесс выздоровления. Иммунным органом является не только кишечник, но и костный мозг, и лимфатические узлы (в т.ч. носоглоточные миндалины) и они прекрасно справляются со своей задачей. Это касается в целом здоровых детей, болеющих в пик инфекционных заболеваний и имеющих склонность к бактериальным осложнениям типа отита, ларингита, бронхита и т.п.
Конечно, мы не говорим о постоянном назначении АБ часто болеющим деткам (которые могут болеть до нескольких раз в месяц), к ним подход несколько иной. Необходимо выявить причины частых заболеваний, найти то самое «тонкое» место и заниматься им, а не лечением симптомов. Продуманная восстановительная терапия поможет избежать частых заболеваний в детском саду.
- Действительно ли так нужны модные нынче иммуностимуляторы и противовирусные препараты? Могут ли они наоборот спровоцировать снижение родного иммунитета?
Назначение неспецифической иммуностимулирующей терапии без учета патологических основ заболевания и «точек приложения» препаратов может привести к еще большему дисбалансу в иммунной системе. Поэтому иммуностимуляторы должны назначаться только иммунологом.
Противовирусные препараты мы используем в период вспышек инфекционных заболеваний и они показали свою эффективность и в профилактике, и в лечении. Но, в любом случае, нерациональное использование любых медикаментов может обернуться против здоровья ребенка! Повторюсь – мало за месяц до ДДУ пропить противовирусное средство и поделать зарядку. Здоровый образ должен быть основой жизни ребенка и только тогда он сможет без серьезных осложнений пройти адаптацию. Многие мамы не думают о том, что надо готовиться заранее, но это так.
Конечно, многие детки идут в садик уже в этом году и далеко не все закалялись с рождения и наблюдались у хороших специалистов, но это не повод опускать руки и закармливать ребенка лекарствами «для профилактики». Надеяться, что повезет и адаптация пройдет легко - тоже не вариант.
Начать делать зарядку и потихоньку снижать температуру воздуха в квартире, уменьшать количество слоев одежды и перестать греть кефир в микроволновой печи никогда не поздно! И это обязательно даст свои результаты. Еще важный фактор – психологическая адаптация ребенка проходит значительно легче на фоне крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Если же малыш уже имеет определенный набор проблем, то грамотный педиатр пропишет всю программу восстановительной терапии.
Будьте здоровы!
Наименование организации
|
Адрес
|
Контактная информация
|
Специалисты, сроки
|
Стоимость услуги
|
Доктор Плюс, медицинский центр
|
ул. Куйбышева, 10,
ул. Кузнецова, 21 (детское отделение)
|
(343) 222-26-06
|
2 дня
|
5 500 р.
|
Пеан, медицинский центр
|
ул. Декабристов, 51,
ул. Бажова, 134
|
(343) 251–97–30 (31)
262-55-94 (дет. отд.)
|
2 дня
Нет стоматолога
|
3 800 руб.
|
УГМК – Здоровье, детская поликлиника
|
ул. Шейнкмана, 73
|
(343) 283-08-08
|
От 2 дней.
Нет дерматолога, ко многим специалистам запись отдельно.
|
7 065 руб.
|
Детский доктор, медицинская клиника
|
ул. Нагорная, 46 «б»,
ул. Титова, 31 «а»
|
(343) 270-22-80 (81), 200-22-44,
(343) 263-77-30 (03).
|
2 дня
|
4 450 руб.
|
Екатеринбургский медицинский центр (ЕМЦ)
|
ул. Белореченская, 23/1,
ул. Шевченко, 9,
ул. Родонитовая, 10,
ул. Ст. Большевиков, 5
|
(343) 379-07-70 (единый), 382-79-40
|
От 2 дней, Офтальмолога, дерматолога, стоматолога нет.
|
4 500 руб.- 5 000 руб.
|
СК-МЕД, медицинский центр
|
ул. Р. Люксембург, 67 Б/3
|
(343) 26-26-088, 26-26-788, 204-77-00.
|
2 дня.
Стоматолога и психолога нет.
|
3 200 руб.
|
Земская больница. Многопрофильный медицинский центр
|
ул. Избирателей, 110
|
(343) 278-28-18 (25, 02)
|
2 дня, но к некоторым специалистам запись отдельно.
|
3 000 руб. -4 000 руб.
|
Новая больница
|
ул. Заводская, 29
|
(343) 23-23-555
|
1 день
|
4 245 руб.
|
Центр здоровой семьи, ДГКБ №11
|
Ул. Опалихинская, 17 (поликлиника № 3),
ул. Нагорная, 48
|
(343) 245-35-29,
(343) 246-35-81
|
2 дня
|
344 рублей - 1 специалист,
анализы 700 рублей