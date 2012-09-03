Ясельная комиссия платно. Мнение врача о подготовке и адаптации к детскому саду

На вопросы о правильной подготовке организма ребенка к адаптации в детском саду отвечает Чудакова Людмила Геннадьевна, врач-педиатр 1 квалификационной категории, врач-ординатор, стаж работы 26 лет.

- Что такое адаптация ребенка к детскому саду и как должна проходить адаптация здорового ребенка?

Адаптация – это крайне индивидуальный процесс. Множество различных условий влияют на реакции малыша в новой обстановке. Перед тем, как отправить ребенка в садик, необходимо готовить его не только физически, но и психологически, поскольку очень часто именно смена психологического фона отражаются на здоровье ребенка. Все системы организма начинают выдавать определенные реакции: на фоне общего здорового состояния вегетативная система ребенка может реагировать повышенной потливостью, а нервная система - ухудшением сна, аппетита, изменением поведения. Поэтому неправильно говорить об адаптации исключительно с точки зрения реакции на вирусы и бактерии, вернее воспринимать адаптацию как систему реакций со стороны и физического и психического состояния и комфорта.

Именно из-за сложности процесса адаптации родители должны озадачиться подготовкой ребенка не за 1-2 месяца до садика, а значительно раньше. По идее, с рождения нужно прививать основы здорового образа жизни ребенку, это прекрасный стимул перейти на более здоровый и правильный уклад жизни всей семье. Часто болеющие детки - это огромная проблема для семьи, всем тяжело от сложной адаптации малыша, не говоря уже о том, что болезни с осложнениями - это крайне вредный процесс. Адекватный педиатр всегда старается профилактировать любые заболевания, назначать ряд мероприятий для укрепления иммунитета, и если родители доверяют врачу и готовы пойти навстречу своему ребенку, то тогда адаптация малыша проходит значительно легче.

- От чего зависит разная заболеваемость и общая адаптация у детей? Почему одни дети болеют с осложнениями, а другие нет?

На это влияют две группы факторов: эндогенные и экзогенные.

Экзогенные факторы (внешние):

· несоблюдение правил здорового образа жизни;

· пренебрежение закаливанием и занятиями физкультуры;

· нерациональное питание;

· неправильный режим дня;

· ранний возраст (до двух лет), повышенная восприимчивость детей к респираторным инфекциям;

· экологические нарушения, гиперактивность;

· нерациональное использование лекарственных средств, в частности антибиотиков и жаропонижающих средств.

Эндогенные факторы (внутренние, собственные):

· преморбидный фон: анемия, рахит, гипотрофия – и их воздействие на иммунную систему;

· наличие очагов хронических инфекций рото- и носоглотки, сопровождающиеся снижением эффективности местного иммунитета и повышенной восприимчивостью к инфекциям возбудителей;

· наследственная предрасположенность к неадекватной иммунной реактивности;

· аллергические заболевания.

Поэтому, с точки зрения состояния общего здоровья, внешне одинаковые дети могут реагировать различно, просто потому, что у одного в семье принято курить дома и ребенок является «пассивным курильщиком», а у другого в семье принято спать с открытыми окнами, и дома всегда прохладно и проветрено.

Если ребенок страдает какими-то хроническими заболеваниями, либо до садика он часто болел, то конечно готовить ребенка (помимо общих правил здорового образа жизни) нужно заранее, обратившись к грамотному педиатру. Иначе, попав в новую среду, малыш начнет болеть с удвоенной силой, потому как к слабому здоровью присоединятся психосоматические реакции организма и это может привести к длительным осложненным болезням.

- Что именно могут сделать родители, чтобы максимально смягчить реакцию организма на новые вирусы и бактерии и не допустить осложнений?

Во-первых, необходимо укреплять родной иммунитет через общеоздоровительные мероприятия, такие как:

- мягкое закаливание в сочетании с гимнастикой и массажем грудной клетки (2-4 раза в год). Суть закаливания - это контрастность температуры и систематичность проведения. Стимулирующее иммунитет температурное окружение и норма температуры в квартире должна быть 20 градусов днем и 18 ночью. К легкому стимулирующему закаливанию относится также мытье ног в прохладной воде (с 27-28 градусов понижение до 15 градусов, по 2 градуса в 2-3 дня), контрастный душ (температура 30-40 градусов, понижение до 15-20 градусов). Важны прогулки на свежем воздухе от 2 до 4 часов. В первые недели жизни важно проводить воздушные ванны, гимнастику, плавание;

- стопотерапия – массаж стоп, это одновременно и профилактика плоскостопия (формирование стопы идет до 5 лет), на массажном коврике, «мячике – ежике»;

- комплекс ЛФК, который направлен на повышение тонуса дыхательной мускулатуры диафрагмы, что обеспечивает дренаж легких.

Естественно, каждой маме хочется иметь здорового и активного ребенка, и каждая мама втайне мечтает о «волшебной таблетке», решающей проблемы со здоровьем. Но реальность сейчас такова, что нужно упорно трудиться и организовать ребенку здоровую среду для роста и развития, только так (помимо грамотного врачебного сопровождения) можно избежать ухудшения здоровья, осложнений различного рода. Многие родители боятся переохладить или ленятся делать гимнастику с малышом, многие слушают устаревшее мнение мам и бабушек про то, как «правильно» одевать и кормить ребенка. Благо, сейчас очень много полезной информации об укреплении иммунитета с рождения, при этом не обязательно купать ребенка в ледяной воде или кормить одними овощами. Достаточно проводить регулярно всего лишь несколько процедур, чтобы в будущем избежать огромных проблем и забот.

Во-вторых, проводится специфическая профилактика: вакцинация детей вакцинами Пневмо 23 (Превенар) с двух месяцев до двух лет (стрептококк пнемония), вакциной Акт Хиб (Хиберикс) – с трех месяцев (против гемофильной инфекции). Помимо этого есть «бактериальные вакцины» – лизаты (ИРС 19, бронхомунал, римобунил). Они должны быть назначены индивидуально врачом, а не использоваться «повально» по совету окружающих. Грамотный педиатр выписывает подобные средства уже в последнюю очередь, не злоупотребляя. Они оказывают мягкое воздействие, направленное на нормализацию иммунного ответа и вакцинирующий эффект в отношении наиболее распространенных бактериальных возбудителей респираторных инфекций.

- Многие мамы против принятия антибиотиков при лечении ОРВИ у ребенка, ваше отношение к этому?

Помимо создания условий для укрепления родного иммунитета всегда важно иметь в виду склонность ребенка к тем или иным заболеваниям и сразу купировать их. Некоторые дети легко переносят высокую температуру, иммунитет быстро справляется со своей задачей, но у некоторых детей начинается осложнение там, где «тонко». Многие мамы сейчас категорически против антибиотиков, но важно помнить, что в борьбе с вирусом снижается антибактериальный иммунитет и бактерии условно-патогенной микрофлоры начинают резко множиться. Именно грамотно назначенное антибактериальное лечение вместе с противовирусной терапией дадут наилучшие результаты и помогут избежать гораздо бОльших проблем. Распространено мнение, что антибиотики поражают микрофлору кишечника, что снижает общий иммунитет и усложняет процесс выздоровления. Иммунным органом является не только кишечник, но и костный мозг, и лимфатические узлы (в т.ч. носоглоточные миндалины) и они прекрасно справляются со своей задачей. Это касается в целом здоровых детей, болеющих в пик инфекционных заболеваний и имеющих склонность к бактериальным осложнениям типа отита, ларингита, бронхита и т.п.

Конечно, мы не говорим о постоянном назначении АБ часто болеющим деткам (которые могут болеть до нескольких раз в месяц), к ним подход несколько иной. Необходимо выявить причины частых заболеваний, найти то самое «тонкое» место и заниматься им, а не лечением симптомов. Продуманная восстановительная терапия поможет избежать частых заболеваний в детском саду.

- Действительно ли так нужны модные нынче иммуностимуляторы и противовирусные препараты? Могут ли они наоборот спровоцировать снижение родного иммунитета?

Назначение неспецифической иммуностимулирующей терапии без учета патологических основ заболевания и «точек приложения» препаратов может привести к еще большему дисбалансу в иммунной системе. Поэтому иммуностимуляторы должны назначаться только иммунологом.

Противовирусные препараты мы используем в период вспышек инфекционных заболеваний и они показали свою эффективность и в профилактике, и в лечении. Но, в любом случае, нерациональное использование любых медикаментов может обернуться против здоровья ребенка! Повторюсь – мало за месяц до ДДУ пропить противовирусное средство и поделать зарядку. Здоровый образ должен быть основой жизни ребенка и только тогда он сможет без серьезных осложнений пройти адаптацию. Многие мамы не думают о том, что надо готовиться заранее, но это так.

Конечно, многие детки идут в садик уже в этом году и далеко не все закалялись с рождения и наблюдались у хороших специалистов, но это не повод опускать руки и закармливать ребенка лекарствами «для профилактики». Надеяться, что повезет и адаптация пройдет легко - тоже не вариант.

Начать делать зарядку и потихоньку снижать температуру воздуха в квартире, уменьшать количество слоев одежды и перестать греть кефир в микроволновой печи никогда не поздно! И это обязательно даст свои результаты. Еще важный фактор – психологическая адаптация ребенка проходит значительно легче на фоне крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Если же малыш уже имеет определенный набор проблем, то грамотный педиатр пропишет всю программу восстановительной терапии.

Будьте здоровы!