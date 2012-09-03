Форум
Ясельная комиссия платно. Мнение врача о подготовке и адаптации к детскому саду

На вопросы о правильной подготовке организма ребенка к адаптации в детском саду отвечает Чудакова Людмила Геннадьевна, врач-педиатр 1 квалификационной категории, врач-ординатор, стаж работы 26 лет.

- Что такое адаптация ребенка к детскому саду и как должна  проходить адаптация здорового ребенка?

Адаптация – это крайне индивидуальный процесс. Множество различных условий влияют на реакции малыша в новой обстановке. Перед тем, как отправить ребенка в садик, необходимо готовить его не только физически, но и психологически, поскольку очень часто именно смена психологического фона отражаются на здоровье ребенка. Все системы организма начинают выдавать определенные реакции: на фоне общего здорового состояния  вегетативная система ребенка может реагировать повышенной потливостью, а нервная система -  ухудшением сна, аппетита, изменением поведения. Поэтому неправильно говорить об адаптации исключительно с точки зрения реакции на вирусы и бактерии, вернее воспринимать адаптацию как систему реакций со стороны и физического и психического состояния и комфорта.

Именно из-за сложности процесса адаптации родители должны озадачиться подготовкой ребенка не за 1-2 месяца до садика, а значительно раньше. По идее, с рождения нужно прививать основы здорового образа жизни ребенку, это прекрасный стимул перейти на более здоровый и правильный уклад жизни всей семье. Часто болеющие детки - это огромная проблема для семьи, всем тяжело от сложной адаптации малыша, не говоря уже о том, что болезни с осложнениями - это крайне вредный процесс. Адекватный педиатр всегда старается профилактировать любые заболевания, назначать ряд мероприятий для укрепления иммунитета, и если родители доверяют врачу и готовы пойти навстречу своему ребенку, то тогда адаптация малыша проходит значительно легче.

- От чего зависит разная заболеваемость и общая адаптация у детей?  Почему одни дети болеют с осложнениями, а  другие нет?

На  это влияют две группы факторов: эндогенные и экзогенные.

Экзогенные  факторы (внешние):

·         несоблюдение правил здорового образа жизни;

·         пренебрежение закаливанием и занятиями физкультуры;

·         нерациональное питание;

·         неправильный режим дня;

·         ранний возраст (до двух лет), повышенная восприимчивость детей к респираторным инфекциям;

·         экологические нарушения, гиперактивность;

·         нерациональное использование лекарственных средств, в частности антибиотиков и жаропонижающих средств.

Эндогенные факторы (внутренние, собственные):

·         преморбидный фон: анемия, рахит, гипотрофия – и их воздействие на иммунную систему;

·         наличие очагов хронических инфекций рото- и носоглотки, сопровождающиеся снижением эффективности местного иммунитета и повышенной восприимчивостью к инфекциям возбудителей;

·         наследственная предрасположенность к неадекватной иммунной реактивности;

·         аллергические заболевания.

Поэтому, с точки зрения состояния общего здоровья, внешне одинаковые дети могут реагировать различно, просто потому, что у одного в семье принято курить дома и ребенок является «пассивным курильщиком», а у другого в семье принято спать с открытыми окнами, и дома всегда прохладно и проветрено.

Если ребенок страдает какими-то хроническими заболеваниями, либо до садика он часто болел, то конечно готовить ребенка (помимо общих правил здорового образа жизни) нужно заранее, обратившись к грамотному педиатру. Иначе, попав в новую среду, малыш начнет болеть с удвоенной силой, потому как к слабому здоровью присоединятся психосоматические реакции организма и это может привести к длительным осложненным болезням.

- Что именно могут сделать родители, чтобы максимально смягчить реакцию организма на новые вирусы и бактерии и не допустить осложнений?

Во-первых, необходимо укреплять родной иммунитет через общеоздоровительные мероприятия, такие как: 

- мягкое закаливание в сочетании с гимнастикой и массажем грудной клетки (2-4 раза в год). Суть закаливания - это контрастность температуры и систематичность проведения. Стимулирующее иммунитет температурное окружение и норма температуры в квартире должна быть 20 градусов днем и 18 ночью. К легкому стимулирующему закаливанию относится также мытье ног в прохладной воде (с 27-28 градусов понижение до 15 градусов, по 2 градуса в 2-3 дня), контрастный душ (температура 30-40 градусов, понижение до 15-20 градусов). Важны прогулки на свежем воздухе от 2 до 4 часов. В первые недели жизни важно проводить воздушные ванны, гимнастику, плавание;

- стопотерапия – массаж стоп, это одновременно и профилактика плоскостопия (формирование стопы идет до 5 лет), на массажном коврике,  «мячике – ежике»;

- комплекс ЛФК, который направлен на повышение тонуса дыхательной мускулатуры диафрагмы, что  обеспечивает дренаж легких.

Естественно, каждой маме хочется иметь здорового и активного ребенка, и каждая мама втайне мечтает о «волшебной таблетке», решающей проблемы со здоровьем. Но реальность сейчас такова, что нужно упорно трудиться и  организовать ребенку здоровую среду для роста и развития, только так (помимо грамотного врачебного сопровождения) можно избежать ухудшения здоровья, осложнений различного рода. Многие родители боятся переохладить или ленятся делать гимнастику с малышом, многие слушают устаревшее мнение мам и бабушек про то, как «правильно» одевать и кормить ребенка. Благо, сейчас очень много полезной информации об укреплении иммунитета  с рождения, при этом не обязательно купать ребенка в ледяной воде или кормить одними овощами. Достаточно проводить регулярно всего лишь несколько процедур, чтобы в будущем избежать огромных проблем и забот.

Во-вторых, проводится специфическая профилактика: вакцинация детей вакцинами Пневмо 23 (Превенар) с двух месяцев до двух лет (стрептококк пнемония), вакциной Акт Хиб (Хиберикс) – с трех месяцев (против гемофильной инфекции). Помимо этого есть «бактериальные вакцины» – лизаты (ИРС 19, бронхомунал, римобунил). Они должны быть назначены индивидуально врачом, а не использоваться «повально» по совету окружающих. Грамотный педиатр выписывает подобные средства уже в последнюю очередь, не злоупотребляя. Они оказывают мягкое воздействие, направленное на нормализацию иммунного ответа и вакцинирующий эффект в отношении наиболее распространенных бактериальных возбудителей респираторных инфекций.

- Многие мамы против принятия антибиотиков при лечении ОРВИ у ребенка, ваше отношение к этому?

Помимо создания условий для укрепления родного иммунитета всегда важно иметь в виду склонность ребенка к тем или иным заболеваниям и сразу купировать их. Некоторые дети легко переносят высокую температуру,  иммунитет быстро справляется со своей задачей, но у некоторых детей начинается осложнение там, где «тонко». Многие мамы сейчас категорически против антибиотиков, но важно помнить, что в борьбе с вирусом снижается антибактериальный иммунитет и бактерии условно-патогенной микрофлоры начинают резко множиться. Именно грамотно назначенное антибактериальное лечение вместе с противовирусной терапией дадут наилучшие результаты и помогут избежать гораздо бОльших проблем. Распространено мнение, что антибиотики поражают микрофлору кишечника, что снижает общий иммунитет и усложняет процесс выздоровления. Иммунным органом  является не только кишечник, но и костный мозг, и лимфатические узлы (в т.ч. носоглоточные миндалины) и они прекрасно справляются со своей задачей. Это касается в целом здоровых детей, болеющих в пик инфекционных заболеваний и имеющих склонность к бактериальным осложнениям типа отита, ларингита, бронхита и т.п.

Конечно, мы не говорим о постоянном назначении  АБ часто болеющим деткам (которые могут болеть до нескольких раз в месяц), к ним подход несколько иной. Необходимо выявить причины частых заболеваний, найти то самое «тонкое» место и заниматься им, а не лечением симптомов. Продуманная восстановительная терапия поможет избежать частых заболеваний в детском саду.

- Действительно ли так  нужны модные нынче иммуностимуляторы и противовирусные препараты? Могут ли они наоборот спровоцировать снижение родного иммунитета?

Назначение неспецифической иммуностимулирующей терапии без учета патологических основ заболевания и «точек приложения» препаратов может привести к еще большему дисбалансу в иммунной системе. Поэтому иммуностимуляторы должны назначаться только иммунологом.

Противовирусные препараты мы используем в период вспышек инфекционных заболеваний и они показали свою эффективность и в профилактике, и в лечении. Но, в любом случае, нерациональное использование любых медикаментов может обернуться против здоровья ребенка!  Повторюсь – мало за месяц до ДДУ пропить противовирусное средство и поделать зарядку. Здоровый образ должен быть основой жизни ребенка и только тогда он сможет без серьезных осложнений пройти адаптацию. Многие мамы не думают о том, что надо готовиться заранее, но это так.

Конечно, многие детки идут в садик уже в этом году и далеко не все закалялись с рождения и наблюдались у хороших специалистов, но это не повод опускать руки и закармливать ребенка лекарствами «для профилактики». Надеяться, что повезет и адаптация пройдет легко - тоже не вариант.

Начать делать зарядку и потихоньку снижать температуру воздуха в квартире, уменьшать количество слоев одежды и перестать греть кефир в микроволновой печи никогда не поздно! И это обязательно даст свои результаты. Еще важный фактор – психологическая адаптация ребенка проходит значительно легче на фоне крепкого здоровья и хорошего самочувствия.  Если же малыш уже имеет определенный набор проблем, то грамотный педиатр пропишет всю программу восстановительной терапии.

Будьте здоровы!

Наименование организации

Адрес

Контактная информация

Специалисты, сроки

Стоимость услуги

Доктор Плюс, медицинский центр

ул. Куйбышева, 10,

ул. Кузнецова, 21 (детское отделение)

(343) 222-26-06
http://www.doc-plus.ru/

2 дня

5 500 р.

Пеан, медицинский центр

ул. Декабристов, 51,

ул. Бажова, 134

(343) 251–97–30 (31)

262-55-94 (дет. отд.)

http://www.peanekt.ru/

2 дня

Нет стоматолога

3 800 руб.

УГМК – Здоровье, детская поликлиника

ул. Шейнкмана, 73

(343) 283-08-08

http://www.ugmk-clinic.ru/children/

От 2 дней.

Нет дерматолога, ко многим специалистам запись отдельно.

7 065 руб.

Детский доктор, медицинская клиника

ул. Нагорная,  46 «б»,

ул. Титова, 31 «а»

(343) 270-22-80 (81), 200-22-44,

(343) 263-77-30 (03).

http://www.detdoc.ru/

2 дня

4 450 руб.

Екатеринбургский медицинский центр (ЕМЦ)

ул. Белореченская, 23/1,

ул. Шевченко, 9,

ул. Родонитовая, 10,

ул. Ст. Большевиков, 5

(343) 379-07-70 (единый), 382-79-40

http://www.ekamedcenter.ru/

 

От 2 дней, Офтальмолога, дерматолога, стоматолога нет.

4 500 руб.- 5 000 руб.

СК-МЕД, медицинский центр

ул. Р. Люксембург, 67 Б/3

(343) 26-26-088, 26-26-788, 204-77-00.

http://www.skmed.ru/

2 дня.

Стоматолога и психолога нет.

3 200 руб.

Земская больница. Многопрофильный медицинский центр

ул. Избирателей, 110

(343) 278-28-18 (25, 02)

http://www.zbural.ru/

2 дня, но к некоторым специалистам запись отдельно.

3 000 руб. -4 000 руб.

Новая больница

ул. Заводская, 29

(343) 23-23-555

http://www.newhospital.ru/

1 день

4 245 руб.

Центр здоровой семьи, ДГКБ №11

Ул. Опалихинская, 17 (поликлиника № 3),

ул. Нагорная, 48

(343) 245-35-29,

(343) 246-35-81

http://www.dgb11.ru/services/23/55/

2 дня

344 рублей - 1 специалист,

анализы 700 рублей

