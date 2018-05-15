Оформление медицинской карты для посещения ребёнком детского сада

Мы расскажем о порядке прохождения медосмотра, заполнении необходимой документации и обязательном объёме обследований (анализах и посещении врачей) детский сад.

Как получить медицинское разрешение для посещения ребёнком детского дошкольного учреждения.

Медицинская комиссия: нужна ли всем детям?

Для детей дошкольного возраста процедура является обязательной.

Зачем это нужно?

С началом посещения детского сада малыш попадает в новые и непривычные условия — закономерно повышается нагрузка на его неокрепший организм.

Столь разительные перемены, безусловно, стресс для ребёнка. Возможно обострение хронических заболеваний или нарушение самочувствия у малыша.

Чтобы своевременно выявить возможные проблемы со здоровьем, ребёнок должен быть осмотрен специалистами и сдать необходимый минимум анализов.

Цели медицинского осмотра перед поступлением в детский сад:

* оценка нервно-психического и физического развития;

* выявление недугов на ранних стадиях с последующим лечением;

* профилактика развития заболеваний;

* определение группы здоровья;

* составление индивидуального плана ведения (закаливание, режим, оздоровительные мероприятия и др.).

Какие документы оформляются?

На каждого малыша заводится карта специального образца: «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений» форма N 026/у-2000, утверждённая Приказом МЗ РФ 03.07.2000 N 241.

Медицинская карта — «паспорт» здоровья ребенка.

При оформлении в карту заносится информация о малыше и состоянии его здоровья:

* общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, адрес, рост, вес и др.);

* данные о родителях;

* перенесенные заболевания;

* полученные прививки;

* результаты профилактических медицинских осмотров и лабораторных исследований;

* заключение медицинской комиссии.

Оформленная карта выдаётся родителям для предоставления в детское дошкольное учреждение.

Пока малыш посещает детский сад, данные о состоянии его здоровья в карте постоянно обновляются: вносятся сведения о болезнях, санаторно-курортном лечении, прививках и др.

Важно! Ребёнка не примут в детский сад без оформления медкарты и прохождения медицинского осмотра.

Где и как можно пройти медосмотр?

Имеется два варианта, из которых вы можете выбрать для себя наиболее подходящий.

Первый вариант

В детской поликлинике по месту жительства — бесплатно. Однако зачастую посещение медучреждения — настоящее испытание и для детей, и для родителей. На приём к специалистам ведётся предварительная запись (не факт, что удастся записаться ко всем в один день). К тому же вам с малышом придётся отстоять не один час в нескольких очередях.

Второй вариант

В частном медицинском центре — платно. Посещение — в удобное для вас время. Оформленная медицинская карта для поступления в детский сад выдаётся в день прохождения комиссии. Безусловно, в этом случае вы экономите своё время и сохраняете душевное равновесие.

Медкомиссия в детский сад: анализы и осмотры врачами

Существует стандартный минимум, который должен пройти каждый малыш дошкольного возраста.

Шаг первый — посещение педиатра

Это самый главный доктор в жизни каждого ребёнка. С него и начинается медицинский осмотр.

Педиатр оформляет медицинскую карту с занесением всех необходимых сведений: Ф.И.О., дата рождения, вес, рост и др. Выдаёт направления на анализы, отмечает в карте каких специалистов нужно пройти.

На приёме педиатр беседует с родителями, выясняя возможные проблемы со здоровьем у малыша. Проводит полный осмотр ребёнка, выслушивает легкие и сердце, прощупывает лимфатические узлы и живот.

Шаг второй — лабораторные исследования

Общий анализ крови

Позволяет выявить наличие анемии и воспаления в организме, онкологических заболеваний, нарушений свёртываемости крови и др.

Общий анализ мочи

Результаты помогут определить воспаление в почках и мочевом пузыре, вовремя диагностировать сахарный диабет, некоторые заболевания печени и поджелудочной железы.

Кал на яйца глист

Назначается для обнаружения паразитов/гельминтов, живущих в кишечнике: острицы, аскариды, цепень, власоглав, шистосом и др.

Сахар крови

Исследование помогает выявить на ранних стадиях сахарный диабет, заболевания поджелудочной железы, печени и почек.

Шаг третий — осмотры врачами

Малышу предстоит посетить нескольких детских специалистов: психиатра, хирурга-ортопеда, ЛОР врача, окулиста, невролога и стоматолога.

Психиатр

Оценивает готовность ребёнка к жизненным переменам и эмоциональным нагрузкам, способность малыша адаптироваться в детском коллективе.

Невролог

Определяет состояние нервной системы и выявляет возможные скрытые неврологические проблемы у ребёнка, способные затруднить усвоение новой информации и учебный процесс: головные боли, неусидчивость и синдром дефицита внимания, нарушения сна и др.

Стоматолог

Оценивает состояния зубов и дёсен, выявляет наличие кариеса или изменения прикуса. По необходимости проводит лечение обнаруженных проблем, даёт советы по уходу за полостью рта ребёнка.

Окулист

Проверяет остроту зрения и осматривает глазное дно. Исключает или подтверждает заболевания: астигматизм, косоглазие, близорукость и дальнозоркость. При отклонениях — выписывает очки для коррекции зрения.

ЛОР врач или отоларинголог

Оценивает состояние полости носа, зева и рта. Если выявляются заболевания, проводит своевременное их лечение. При нарушениях слуха, направляет к сурдологу (специалисту по коррекции глухоты), речи — к логопеду.

Хирург-ортопед

Подтверждает или исключает пороки развития опорно-двигательного аппарата — например, врождённый вывих бедра, косолапость, кривошею, сколиоз.

На заметку! При обнаружении проблем со здоровьем у малыша, назначаются дополнительные обследования и рекомендуются осмотры другими специалистами.

Шаг четвертый — завершение

После посещения всех врачей и сдачи анализов, ребёнок вновь возвращается к педиатру для получения заключения: определяется группа здоровья, даются рекомендации по питанию, физической активности, режиму, лечению и др.

Дорогие родители, у вашего малыша начинается новый и совершенно незнакомый этап жизни: впервые ему предстоит поменять привычную окружающую обстановку и режим. Отнеситесь ответственно к этому моменту и подготовьте кроху к предстоящим изменениям. Помните: именно вы несете ответственность за здоровье вашего ребёнка!

Автор: Корецкая Валентина Петровна,

педиатр, врач-ординатор детского отделения

Фото: globallookpress.com