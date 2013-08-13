Оказывается, наиболее часто парапроктит – воспаление клетчатки, окружающий нижний отдел прямой кишки у детей встречается в возрасте до 6 месяцев.

К сожалению, это именно тот возраст, когда ребенок ещё не может сказать и даже показать, что его беспокоит. В то же время парапроктит (понятие образовано от слов para – рядом, proctos – прямая кишка) – достаточно опасное заболевание даже для взрослых. При парапроктите рядом с прямой кишкой образуется гнойный очаг, который может вызвать у ребенка тяжелую интоксикацию, лихорадку, а при отсутствии лечения – даже прорваться наружу. В том случае, если гнойник, расположенный рядом с прямой кишкой, прорвется в полость кишки, образуется свищ, который может потребовать длительного лечения. Если же гнойник прорвется в полость малого таза, то воспаление может распространиться вплоть до брюшной полости с развитием перитонита.

Каковы причины развития парапроктита у детей?

В принципе, они не отличаются от причин этого заболевания и у взрослых. Парапроктит возникает тогда, когда бактерии через анальные железы (железы, расположенные в конечном отделе прямой кишки), поврежденную слизистую оболочку прямой кишки или поврежденную кожу попадают в клетчатку, которая окружает прямую кишку. Однако, у новорожденных и детей раннего возраста кожа рядом с прямой кишкой и сама слизистая, выстилающая кишку изнутри, значительно более ранимы, их легко поранить – что, например, может произойти при запорах. Кроме того, у маленького ребенка не стоит забывать о таком факторе, как мацерация кожи (нарушение её целостности), которая возникает, в том числе, при опрелостях, частом жидком стуле, постоянном ношении памперса и просто нарушении гигиенических правил. Например, при загрязнении области прямой кишки каловыми массами, редком подмывании ребенка, использовании агрессивных косметических средств для мытья.

За год в Екатеринбурге по поводу парапроктита оперируются несколько десятков детей. При этом с каждым годом их количество растет. Только в течение 2012 года в отделении гнойной хирургии Детской городской клинической больницы № 9 (здесь оперируют детей старше 6 месяцев) и в отделении хирургии новорожденных Областной клинической больницы №1 было прооперировано 84 ребенка. Для сравнения – в 2008 году в обоих отделениях был пролечен 51 пациент с этим заболеванием.

В каком возрасте дети чаще всего болеют парапроктитом?

Судя по статистике двух отделений, в которые в Екатеринбурге поступают дети с парапроктитом, в 62% - это дети в возрасте от 1 до 6 месяцев. Ещё примерно 20% - от 6 месяцев до 1 года. Затем с возрастом опасность развития парапроктита уменьшается.

Есть ещё одна особенность этого заболевания – это то, что парапроктитом чаще всего болеют мальчики (в 95% случаев). Связано это с анатомическими особенностями, благодаря которым давление в прямой кишке у девочек меньше, и риск проникновения инфекции через стенку прямой кишки у них не такой высокий.

Что характерно для парапроктита и с чего он начинается

Итак, для парапротита характерно (и по этим признакам его можно заподозрить):

1. Острое начало

2. Беспокойство ребенка

3. Повышение температуры тела – в том числе, до высоких цифр – 39С и больше

4. Интоксикация – снижение аппетита, слабость, вялость, сниженный эмоциональный фон

5. Болезненность при акте дефекации – это практически единственный специфический признак, по которому можно заподозрить парапроктит. Ребенок при дефекации может плакать, в более старшем возрасте – показывать на место болезненности. Чем младше возраст ребенка, тем выше риск того, что из-за резкой болезненности у него произойдет задержка стула и мочеиспускания.

6. Выделение гноя наружу - при парапроктите это бывает при прорыве гнойника, когда между ним и полостью кишки образуется свищевой ход.

Внешние признаки парапроктита (см. рисунок)

Покраснение кожи, местное повышение температуры в области наружного отверстия прямой кишки Локальный отек Инфильтрация окружающих тканей (их уплотнение) Деформация выходного отверстия прямой кишки Гнойное отделяемое Боль при прикосновении

Что делать при подозрении на парапроктит у ребенка?

В том случае, когда у ребенка преобладают местные симптомы, нет высокой температуры, резкой болезненности, то для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свои сомнения, родителям стоит сначала обратиться к хирургу в поликлинику по месту жительства.

Если же ребенок маленький (в «критическом» для парапроктита возрасте – около 6 месяцев), у него есть резкая болезненность при дефекации или рядом с прямой кишкой, повышена температура тела – необходимо вызвать скорую помощь, которая после осмотра пациента доставит его либо в приемное отделение ОДКБ № 1 (если возраст ребенка до 6 месяцев), либо в ДГКБ № 9 (если возраст старше 6 месяцев и до 14 лет).

В приемном отделении ребенка осматривает хирург, проводят анализы – общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, при выделении гноя – его также забирают на бактериологическое исследование (для определения возбудителя инфекции и чувствительности его к антибиотикам).

И, при подтверждении диагноза парапроктит ребенка в те же сутки оперируют. Операция, в том случае если процесс не зашел далеко, занимает до 15 минут, но обязательно проводится под общим наркозом. Во время неё хирург вскрывает гнойный очаг, очищает его стенки и, при необходимости, ушивает ворота, в которые попала инфекция (он рассекает причинную крипту, через которую попала инфекция из прямой кишки). В том случае, если у ребенка уже образовался свищ, гнойный очаг значительно вырос в размерах или он глубоко расположен – операция может быть более длительной, а в случае свища ещё и неоднократной (тогда сначала проводится полное опорожнение гнойного очага, а затем после стихания воспаления – закрытие свищевого хода). В таком случае ребенок будет находиться в стационаре более длительное время, а обычно на лечение парапроктита в хирургическом отделении уходит 2 недели. В это время ребенку обязательно назначаются антибиотики, повязки с антисептическими растворами после операции, физиотерапию.

Врачи особо подчеркивают, что парапроктит невозможно вылечить никакими «домашними проверенными» методами, в том числе антисептическими мазями, ванночками и прочим. Не поможет при парапроктите и назначение антибиотиков в том случае, если непрооперированным остался сам гнойный очаг воспаления.

Профилактика парапроктита у детей

После выписки из стационара ребенка, который перенес операцию по поводу парапроктита, ещё будет наблюдать врач-педиатр и хирург. Также очень желательно его показать врачу-иммунологу, проанализировать, что привело к болезни – запоры или, напротив, слишком частый жидкий стул, ослабление иммунитета или нарушение правил гигиены.