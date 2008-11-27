Как не впасть в зимнюю спячку: полезные советы, часть I (про соки и другие зимние напитки)

С наступлением холодов многие из нас задаются вопросами кэролловской Алисы: что бы такого съесть или выпить, чтобы подрасти… вернее, чтобы не заснуть. И в который раз обещают себе: ну, следующим-то летом я обязательно заготовлю, заморожу и засолю! Тот, кто не делает заготовки на зиму, чувствует себя в осаде: 21-й век на дворе, а магазинный ассортимент зимой откровенно не радует. Любой пакетик или бутылка подвергается остракизму: витамины ли это – или очередной суррогат? Полезно ли? Зимой мы поневоле задумываемся о полезности рациона гораздо чаще, чем летом.

Самый верный способ обогатить свой организм витаминами - отказаться от сигарет и алкоголя. Курящие и пьющие люди испытывают дефицит витаминов на 30-40 процентов больше, чем те, кто ведет здоровый образ жизни. И пересмотрите свой рацион. В холодный период люди начинают больше жевать-жевать-жевать. Организм пытается компенсировать недостаток солнца и основных витаминов. Вкусовые предпочтения мы сбили себе еще в детстве, поэтому точно не знаем, что же нам надо – и хватаем все, что вкусно. Для ощущения тепла внутри, для настроения. Неумеренный аппетит приводит к порочному кругу, по которому движется разная еда. А ведь зима – лучшее время для еды полезной, летом не будет такого настроения для разнообразных салатов, интересных напитков.

Сегодняшняя статья посвящена тем напиткам и сиропам, которые мы чаще всего употребляем зимой для профилактики и лечения простуд. Раз уж организм теряет свои силы в борьбе за тепло, его нужно подпитывать витаминами из натуральных продуктов – например, ягод. Рейтинг самых полезных ягод для зимнего рациона выглядит так: шиповник, брусника, клюква, черника, гранат.

Витамины в бутылках: купить или сделать?

Сначала познакомимся поближе со всеми «носителями» витамина С и других полезных веществ, столь необходимых нам зимой.

ШИПОВНИК

В нем содержится просто уйма витамина С. Несколько сушеных ягод – и у вас в «кармане» суточная норма. Не все знают, что шиповник является лидером по содержанию каротина, он полезен для глаз. Кроме того в нем есть витамины Е, B1, B2, PP, К, фосфор, железо, магний, кальций, цинк, медь. Норма отвара шиповника для детей от 1 до 4 лет — по 1/4 стакана 1-2 раза в сутки, взрослые могут выпивать 1-2 стакана. Сушеный шиповник "дороже" свежего — ведь в нем почти вдвое больше полезных веществ. А вот и рецепты отвара – обратите внимание на способ его сохранения, вашему ребенку (а то и мужу!) наверняка понравится класть в чай кубик льда.

Отвар из шиповника: залейте ягоды горячей водой и нагревайте на водяной бане в течение 20 минут. Процедите отвар через мелкое сито, измельчите и протрите ягоды, затем пропустите отвар через то же сито еще раз, чтобы максимально сохранить полезные вещества из шиповника. Разлейте отвар в формочки для льда и храните в морозилке.

Сироп из шиповника: верните отвар в кастрюлю. Добавьте сахар и продолжайте нагревать на водяной бане до растворения сахара. Перелейте готовый сироп в бутылку и храните в холодильнике. Соотношение: на 4 стакана ягод шиповника 2 стакана воды и 1 стакан сахара.

Чай из шиповника: ягоды следует настоять в течение 10-15 минут (удобно использовать для этого термос). Вместе с шиповником можно настоять пару палочек гвоздики или немного мяты для вкуса.

Витаминный зимний суп: на одну порцию берем яблок - 150 г, шиповника сушеного - 20 г, сахара - 25 г, корицы - 0,1 г, хлеба белого - 50 г, воды - 500 г.

Шиповник залить кипятком, закрыть крышкой и кипятить 5 минут, после чего настаивать 3-5 часов, затем процедить, добавить сахар и корицу, вскипятить, добавить мелко нашинкованные или натертые яблоки и охладить. Нарезать хлеб мелкими кубиками, подсушить в духовом шкафу и подавать к супу.

БРУСНИКА

Ханты называют ее «ехум вонщумат», а коми ласково кличут «пуу». Эти кислые ягодки содержат много витамина С, в них есть провитамин А, калий, кальций, магний, фосфор и железо, органические кислоты. На рынках можно встретить замороженную бруснику, не возбраняются и «заморозки» из супермаркетов. Брусника долго не портится, потому что в ней много бензойной кислоты. Это сильный антисептик, то есть вещество, уничтожающее микробы. Бруснику и настой ее ягод дают больным с высокой температурой. Ягоды полезны при гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, при язве желудка. Брусникой лечат болезни почек и мочевыводящих путей, болезни печени.

Брусничный сироп: бруснику промыть в холодной воде, сложить в стеклянную банку и залить процеженным и остуженным сиропом. Для приготовления сиропа на 1 кг брусники требуется 300 г сахару, 2 стакана воды, лимонная цедра. Банки закатать железными крышками.

КЛЮКВА

Ее называют «северным лимоном» - нетрудно догадаться почему. Клюква любит кислые почвы, поэтому селится на болотных кочках. Мы привыкли ассоциировать клюкву с чисто русскими традициями, но в Америке, например, эта ягода – чуть ли не национальное достояние. Там созданы специальные плантации клюквы. Когда ягоды поспевают, плантации заливают водой. Под водой клюкву "стряхивают" с кустиков специальными приспособлениями, это позволяет не нанести вред растениям. Ягоды всплывают, а затем собрать их уже проще простого. Представьте себе изумительную картину: огромные поля ярко-красного - от плавающих ягод - цвета.

Клюква - превосходный источник витамина С. Кроме того, в составе клюквы имеется довольно редкий витамин РР, который способствует усвоению аскорбинки, а потому в качестве средства для повышения иммунитета клюкве почти нет равных. Только учтите: витамин С разрушается во время кипячения, поэтому, если вы готовите клюквенный морс, ягоды лучше не отваривать. Клюква содержит много витаминов группы В, а также калий, йод и магний. Клюквенные морсы не только понижают жар, но и выводят токсины из организма. Это природный антибиотик, она успешно борется со многими бактериями. Обычно ее хранят в замороженном виде: имейте в виду, что после размораживания она быстро портится.

Отвар из клюквы: разложить ягоды в трехлитровые банки и залить холодной водой. В таком виде клюква может храниться до полугода. Только воду нужно периодически менять — примерно раз в две недели. Выливать ее, кстати, не нужно — ее можно пить, добавляя сахар.

ГРАНАТ

Почему он попал в рейтинг полезных ягод: гранат созревает в декабре (некоторые сорта раньше, другие позже). Значит, зимой увеличиваются шансы попробовать его в наилучшем для здоровья виде. Сок граната, богатый витамином С, укрепит организм и отпугнет вирусы не хуже цитрусовых. В гранатах содержатся витамины А и Е, железо, кальций, калий, натрий, магний, марганец. Гранатовый сок можно получить так же, как апельсиновый – плод порезать пополам и выдавить сок из половинок с помощью цитрусовой соковыжималки. Если сам гранат в прохладном, сухом месте лежит при комнатной температуре месяца полтора, то сок граната в банках может храниться гораздо дольше, и пить его можно в течение всей зимы.

Рекомендации есть больше гранатов для повышения гемоглобина (как и яблок, моркови и др.) не очень правдивы . Железо бывает двух видов: heme (содержится в мясе) усваивается организмом намного легче, чем non-heme железо (содержащееся в зернах, фруктах и овощах). Из растительной пищи усваивается лишь до 4% железа, тогда как из продуктов животного происхождения от 10 до 20%. Специалисты утверждают, что для восполнения суточной нормы железа вам придется съесть 50-60 плодов граната. Какое-то скучное занятие, надо сказать. Лучше пожонглировать!

Зато известен факт, что железо усваивается с витамином С, поэтому блюдо из мяса или печени можно украсить гранатом, как делают многие восточные люди. Кстати, словосочетание «зернышки граната» — тавтология, так как granatus по-латыни означает «с зернами». Отсюда и название минерала гранат, и граната, и даже гренадер. При покупке гранатов следует выбирать большие, блестящие плоды, тяжелые для своего размера. Они не должны иметь повреждения и быть коричневыми на конце. Плоды граната можно заморозить на долгое время, для этого положите целый фрукт в плотный пакет для заморозки – и в морозилку.

И напоследок повторим: косточки граната – съедобны! Но только в том случае, если у вас нет проблем с ЖКТ. И в том самом случае, когда вам зачем-то нужна виагра. Ну, мало ли. С древних времен гранат считается лучшим регулятором мужской силы.

Салат «Прививка от гриппа»: луковицы среднего размера 2 шт., крупный гранат 1 шт., соль 2 щепотки. Мелко нашинкованный лук 2—3 раза промывают в горячей воде, откидывают на дуршлаг. Из зерен граната отжимают сок, часть зерен перемешивают с луком, кладут в салатник и поливают отжатым соком. Для украшения из луковицы вырезают «розетку» и, наполнив ее зернами граната, кладут на середину салата, по краям раскладывают кольца лука.

ЧЕРНИКА

Эта уникальная ягода содержит органические кислоты: лимонную, яблочную, молочную, щавелевую, янтарную, хинную, витамины С, В, Р, много пектина. По содержанию марганца черника занимает первое место среди всех плодов, марганец нужен человеку для кроветворения. Еще в ней есть железо, медь, цинк. Черника регулирует работу желудка и кишечника, лечит почечнокаменную болезнь и ангину, помогает при любых воспалениях. Ягоды черники улучшают зрение с помощью особых веществ – что интересно, они все еще не расшифрованы наукой.

Целебный напиток из черники: 100 г ягод заливают крутым кипятком и настаивают некоторое время. Можно добавить молоко. В традиционной медицине есть мнение, что такой напиток (с молоком) омолаживает организм.

Проверяем качество промышленных соков!

Не у всех бывает свободное время для приготовления ягодных морсов и сиропов. Умом мы понимаем, что эти напитки – лучшие помощники для поддержания иммунитета. Но частенько покупаем их в аптеках или супермаркетах, надеясь на порядочность производителя. Чтобы не надеться, а знать - обратимся к экспертизам товаров, которые проводит журнал «Спрос». Сегодня под карающий меч экспертизы попали соки ягодные, сок гранатовый – и аптечные сиропы из шиповника и черники. Именно эти напитки и добавки мы частенько покупаем зимой для антипростудной профилактики.

Соки из ягод

НАШ СОВЕТ: Внимательно читайте не только этикетку, но и контрэтикетку: на них не должно быть разночтений. Запомните, что натуральный сок можно приготовить не из всех ягод и фруктов. К примеру, не бывает соков из бананов, персиков, шиповника. Чтобы не нарваться на подделку, не покупайте соки в палатках и сомнительных местах. Этой осенью после очередного рейда по магазинам в лабораторию попали пять образцов: брусничный сок прямого отжима «Живые соки», сок вишневый осветленный «Широкий Карамыш» и три продукта, сделанных на основе шиповника, – сок шиповника и малины «Arshani», сок шиповника «101 vitamin» и некий напиток марки «ЗИМ», который именовался как «Шиповник натуральный».

Сок прямого отжима – это натуральный свежеотжатый сок, пастеризованный и упакованный в стерильную тару. За счет минимального количества «операций» такой сок сохраняет больше полезных веществ, чем восстановленный, который подвергают тепловой обработке минимум трижды. Что касается сока из шиповника, его вообще производят крайне редко и только диффузионным способом, поскольку отжать сок из сухой ягоды практически невозможно. А метод диффузии, когда измельченные плоды заливают водой, позволяет «вытянуть» из них вещества, создающие вкус и аромат. Правда, при этом теряется часть компонентов, которые можно получить путем механического отжима. И об этом покупателя следует предупредить. Если на этикетке написано «сок», а на контрэтикетке – «безалкогольный напиток», можете не сомневаться: перед вами фальсификат. Такое предупреждение есть только на одной из трех этикеток: производители сока шиповника и малины «Arshani» указали, что их сок изготовлен методом диффузии. Так что «продвинутый» потребитель может сделать осознанный выбор. На двух других бутылках с соком шиповника – «101 vitamin» и «ЗИМ» – такой информации нет. Значит, покупатель вправе предположить, что перед ним сок прямого отжима, чего в принципе быть не может.

Результаты лабораторных исследований продукции из шиповника подтвердили наши подозрения. Все три образца – отнюдь не соки. И самое главное: в них полностью отсутствует аскорбиновая кислота – самая ценная составляющая шиповника. Скорее всего, это обыкновенный отвар высушенных плодов с добавлением сахара и вкусовых ингредиентов. А отсутствие аскорбиновой кислоты объясняется интенсивной варкой, в процессе которой витамин С попросту разрушился. Так что многообещающие показатели аскорбиновой кислоты на этикетках (20 мг, 25 мг, 35 мг) – просто обман потребителей. К тому же в образце сок шиповника «101 vitamin», скорее всего, содержится подсластитель. Фальсификатом является и сок вишневый осветленный «Широкий Карамыш». Физико-химические показатели этого образца и его органолептические свойства заставили экспертов усомниться не только в том, что перед ними натуральный сок, но и в том, что в основе продукта – ягоды вишни.

ВЫВОДЫ ТЕСТА: Лишь один из пяти образцов подтвердил свой статус: сок брусничный с фруктозой «Живые соки» прямого отжима из свежих ягод (ООО «Живые соки»).

Сок вишневый осветленный «Широкий Карамыш», а также три напитка из шиповника – «Сок шиповника и малины», Шиповник натуральный «ЗИМ» и Сок шиповника «101 vitamin» соками не являются.

Резюме: обследование ближайших магазинов показало, что во всех овощных отделах, а особенно в уличных ларьках передовые позиции занимает как раз «101 витамин» и «Шиповник натуральный». Теперь будем знать, что покупать их не стоит.

СИРОПЫ ИЗ ЯГОД

С советских времен мы привыкли покупать в аптеках сиропы из шиповника и других ягод. Их удобно добавлять в чай. Наверняка у каждого в холодильнике завалялась такая бутылочка. Мне всегда казалось, что сочетание шиповника или брусники с таким количеством сахара губит всю полезность на корню. Какой смысл в сиропе, если сахар подавляет витамины? В любом случае, традиция остается, привычки крепнут – значит, надо постараться купить хотя бы не поддельный сироп.

И снова советует «Спрос»:

Для теста было куплено восемь сиропов – пять черничных и три из плодов шиповника. Причем наряду с чисто черничными нам попались и такие, в которые добавлено другое растительное сырье (эхинацея, шиповник, травы). Очевидно, таким образом производители стремились сделать свою продукцию еще полезнее. Посмотрим, насколько им это удалось.

ВЫВОДЫ ТЕСТА: Лишь один из пяти исследованных черничных сиропов соответствует заявленному наименованию – черничный сироп «Сотка» (изготовлен ООО «РосПрод» для ООО «ЭлитМед»). Однако производитель «забыл» упомянуть, что в составе продукта содержится консервант. В двух образцах ООО «Астромар» антоцианы черники либо полностью заменены антоцианами других ягод и плодов (Сироп «Домашняя аптека» черники с эхинацеей и шиповником), либо смешаны с ними (Сироп «Рецепты от природы» черника на фруктозе). Но в любом случае эти продукты не могут называться черничными сиропами. К тому же содержание консерванта в обоих образцах превышает предельно допустимые нормы. Сиропы ООО «Техпластсервис» и ООО «Альценой-БАД» вообще не содержат антоцианов черники. Сиропы из плодов шиповника, выпущенные ЗАО «Вифитех» и ОАО «Марбиофарм», натуральные, содержат витамин С в достаточном количестве, консервантов нет. Сироп «Шиповник витаминный» (ООО «РосПрод») признан безопасным, но бесполезным, поскольку содержание витамина С в нем крайне низкое.

Резюме: кстати, в наших аптеках (да и магазинах) чаще всего встречается сироп «Техпластсервис», это узкие бутылки с крупной надписью «сироп» на этикетке (сиропы из шиповника, брусники, черники). Помню эти бутылочки чуть ли не с советских времен. Очень жаль, что он не порадовал качеством.

ГРАНАТОВЫЙ СОК

Этот сок редко покупают исключительно из-за вкуса. Все точно знают, что сок граната необычайно полезен. Особенно от великорусской болезни «хандра», когда и вялость какая-то, и настроение не то, и бледность у барышни… И в больничных передачах мы издавна стараемся подсунуть заболевшему родственнику бутылку гранатового сока.

Посмотрим, чьи соки нам порекомендуют выбирать:

Большинство потребителей по привычке покупают продукцию бывших закавказских республик. Именно поэтому мы купили для испытаний восемь гранатовых соков азербайджанского производства и один образец, сделанный в Армении, и отправили их в лабораторию. В названиях некоторых соков присутствуют слова «100% натуральный». В связи с этим хочется напомнить, что не бывает сока, натурального на 50%, 80% или 90%. Точно так же как осетрина не может быть второй свежести, сок бывает только либо 100% натуральным, либо это вовсе не сок, а, скажем, нектар или сокосодержащий напиток.

Исследования проводились по 14 основным показателям качества. Результаты нас огорчили. Четыре из девяти образцов не соответствуют заявленному наименованию «гранатовый сок», то есть не являются соками. В других четырех продуктах выявлены незначительные отклонения от показателей подлинного гранатового сока. И только один образец - «NOYAN PREMIUM» (ЗАО «Евротерм», Армения) безоговорочно подтвердил свою принадлежность к подлинному гранатовому соку. Что же вызвало нарекания экспертов? В ходе испытаний выяснилось, что в продуктах «MESEL», «MIRILAND», «РУСЛАН. СКАЗОЧНАЯ СИЛА» и «MIRI GRAND» содержание глюкозы, фруктозы и их соотношение друг с другом не соответствуют природному составу гранатового сока. А раз так, значит, эти образцы являются фальсификатами. Они могут быть нектарами или сокосодержащими напитками, но никак не соками.

ВЫВОДЫ ТЕСТА: Без замечаний прошел испытания только один образец – гранатовый сок «NOYAN PREMIUM» (ЗАО «Евротерм», Армения). Четыре продукта не подтвердили заявленное наименование «гранатовый сок»: «MESEL», «MIRILAND», «РУСЛАН. СКАЗОЧНАЯ СИЛА» и «MIRI GRAND». В других четырех образцах («МАК», «TELLI», «Le GRAND» и «O`GRAE») обнаружены небольшие отклонения от нормы. Это может быть связано с сортовыми особенностями гранатов, из которых сделаны данные соки. Поэтому эксперты приняли решение считать эти образцы «условно соответствующими заявленному наименованию».

Резюме: в ближайших магазинах нашлись почти все из тестируемых соков, кроме одного нужного. Оказалось, что этот честный сок ЗАО «Евротерм» упакован не в стеклянную банку, а в тетрапак. Возможно, он затерялся в череде соков, продающихся в супермаркетах. Как-то мы больше привыкли к гранатовым сокам в бутылках, считаем их более качественными - и эту привычку учитывают производители и продавцы. Придется пересмотреть свои принципы…

Ода имбирю

Еще один полезный напиток, с помощью которого можно и иммунитет укрепить, и витаминный недостаток восполнить: имбирный чай. Имбирь выглядит как обычная травка с мелкими желтыми цветочками, остается удивляться, как это сумели вычислить целебные свойства его корня. Сегодня дикого имбиря не осталось (весь повыдергали), его выращивают специально. Корень имбиря содержит большое количество эфирных масел, незаменимые аминокислоты, витамины А, С, В1 и В2, соли магния, фосфор, цинк, железо, кальций. По количеству полезных веществ имбирь близок к чесноку. Так же как чеснок, имбирь убивает микробы и повышает устойчивость организма к инфекциям. По Аюрведе имбирь содержит большое количество биологического "огня", управляющего обменом веществ. Регулярное применение имбиря увеличивает внутреннее тепло, согревая желудок и кровь. Делаем вывод: имбирь просто необходим нам зимой.

При каких недугах полезен имбирь:

- от тошноты. Ни один химический лекарственный препарат не справляется с этими симптомами так, как имбирь.

- от кашля. Пожуйте щепотку имбирного порошка с мёдом или выпейте чашку имбирного чая.

- от простуды: 10 г порошка на чашку, и пейте, пейте…

- от головной боли: смешайте имбирный порошок с водой и положите на лоб.

- при вирусной инфекции, для укрепления иммунитета и для выведения токсинов пьют по 2-3 чашки имбирного чая в день.

Имбирный чай: 3 чайных ложки тертого имбиря на 100 мл воды, мед по вкусу. Тертый имбирь поместите в холодную воду и доведите до кипения в закрытой емкости. Кипятите минут 10 и дайте настояться 5-10 минут. Пейте горячим. Можно добавить в чай лимон, мяту. Оригинальный рецепт имбирного чая: на стакан воды, на кончике чайной ложки, засыпать молотый имбирь, корицу и мускатный орех, добавить 1 чайную ложку меда, все перемешать и сразу выпить. Если выжать тертый имбирь, получится сок, который можно использовать в чистом виде или как заправку для салатов. Имейте в виду, что сушеный имбирь острее свежего.

Как хранить имбирь: в целлофановом мешке он может заплесневеть, поэтому его хранят в бумаге. Либо сделайте порошок, натерев корень на терке, переложите в пакет – и заморозьте. Вкус останется сочным и ароматным, перед употреблением размораживать не надо. Таким образом, можно хранить порошок до 4-х месяцев.

Как выбирать: свежий имбирный корень должен быть гладким, плотным, не сморщенным и маловолокнистым. Чем длиннее корень, тем богаче он эфирными маслами и микроэлементами. Свежий, пряный запах – показатель высокого качества имбиря. Молодой имбирь имеет тонкую кожицу, которую не следует срезать. Твердая и толстая кожура зрелого имбиря должна быть удалена перед использованием.

Противопоказания: имбирь вреден при язвах, колитах, кишечных заболеваниях, не рекомендуется беременным на поздних сроках и кормящим, хотя в первом триместре беременности имбирь может избавить от токсикоза.

