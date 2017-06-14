Принято считать, что проблемы с сердцем — исключительно удел взрослых. Между тем из года в год сердечно-сосудистые заболевания у детей стремительно «молодеют». Иногда и вовсе ребёнок рождается с врождённым пороком сердца.

К сожалению, своевременное выявление проблем с сердцем у ребёнка затруднено. Почему так происходит? Незрелый детский организм обладает удивительными компенсаторными возможностями, поэтому малыш долгое время чувствует себя хорошо. Да и сами сердечные недуги зачастую не имеют специфических проявлений, умело маскируясь под другие заболевания.

Врождённые пороки сердца: что-то изначально пошло не так

Формируются при неправильном внутриутробном развитии отходящих от сердца сосудов, сердечных клапанов, перегородок или стенок.

Наиболее часто встречается дефект межжелудочковой или межпредсердной перегородок, открытое овальное окно, добавочная хорда, открытый аортальный проток, стеноз аорты или легочного ствола. Пороки бывают единичными или сочетанными. Изменения нарушают движение крови внутри сердца и/или по сосудам.

Тяжёлые пороки диагностируются на УЗИ ещё в утробе у матери или сразу после рождения. Однако нередко сложно выявить заболевание в первые месяцы или годы жизни. Часто порок «неслышен», а ребёнок до определённого момента развивается нормально.

Что может насторожить родителей

В раннем возрасте

Во время кормления ребёнок быстро устаёт, он плохо набирает в весе. Возникает синюшность кожи вокруг губ или необычная бледность кожных покровов, одышка во время игры или в покое. Малыш часто болеет ОРВИ или пневмониями, может кратковременно терять сознание.

В старшем возрасте

Дети жалуются на боли в области грудной клетки, головную боль, «замирания» или перебои в области сердца, затруднённое дыхание. Плохо переносят физические нагрузки: игру, подъём по лестнице, бег.

В чём коварность

Отставание в физическом и умственном развитии, сердечно-сосудистая недостаточность, частые затяжные пневмонии, изменение пальцев по типу «барабанных палочек», ногтей — «часовых стекол», приступы потери сознания нередко с нарушением кровообращения в головном мозге.

Как поступить

Без врачебной помощи не обойтись. Кроха с тяжёлым пороком нежизнеспособен и нуждается в оперативном вмешательстве сразу после рождения. Коррекция менее сложных дефектов проводится позднее, когда ребёнок немного подрастет и окрепнет.

Дети с пороками нуждаются в длительном наблюдении у кардиолога, назначении препараторов для поддержания работы сердечка до и после операции.

При малых аномалиях операция не показана — например, при добавочной хорде. Ребёнок не отстает от сверстников в развитии, а, достигнув взрослого возраста, ведёт обычный образ жизни.

Сердце и инфекции — опасная взаимосвязь

Болезнетворные микроорганизмы способны повредить ткани сердца: вызвать воспаление мышцы (миокардит) или изменение структуры сердечной мышцы (кардиомиопатия), воспаление внутренней или внешней оболочки (эндокардит, перикардит).

Наиболее часто «виновниками» становятся инфекции, поражающие верхние дыхательные пути: респираторные вирусы, вирус гриппа и бактерии (стрептококки, стафилококки).

Высокий риск осложнений на сердце

Имеется у детей до трёхлетнего возраста, при врождённых пороках сердца или наличии любого хронического заболевания.

Если ребёнок переносит инфекцию «ногах» или, не дождавшись выздоровления, возвращается к обучению в школе и обычным физическим нагрузкам.

Что может насторожить родителей

Спустя три-четыре недели после острого инфекционного заболевания появляется один или несколько признаков:

* Вновь повышается температура тела до 37,2–37,5°С и сохранятся длительное время.

* Боли за грудиной или левой половине грудной клетки, боли в животе и/или жидкий стул.

* Бледность кожи и повышенная потливость.

* Отекают ноги ближе к вечеру, обувь становится мала́.

* Ребёнок жалуется на «замирания» в области сердца и/или сердцебиения, головокружения и головные боли.

* Нехватка воздуха при физической нагрузке, в тяжелых случаях одышка появляется даже в покое.

* Изменения в поведении: малыш быстро устаёт и часто присаживается отдохнуть, ложиться рано спать, беспричинно капризничает.

В чём коварность

Формируются серьёзные последствия вплоть до угрожающих жизни состояний:

* Острая или хроническая сердечно-сосудистая недостаточность.

* Возможны нарушения сердечного ритма.

* Закупорка тромбами (сгустками крови) просвета сосудов с развитием инфаркта миокарда, почек, селезёнки или других органов.

Как поступить

Как можно быстрее обращайтесь к врачу. Если упустить время, высока вероятность развития у ребёнка тяжёлых осложнений.

Аритмии у детей — когда сердце сбивается с ритма

В норме сердце бьётся под воздействием последовательно возникающих в нём электрических импульсов, исправно обеспечивая доставку крови к органам и тканям.

При аритмии нарушена частота, ритмичность и последовательность сокращений отделов сердца. «Мотор» работает с перебоями, уменьшается или увеличивается частота сердечных сокращений.

Аритмии встречаются примерно у 20–25% детей разного возраста.

Сердечные нарушения

При врождённых или приобретенных пороках, инфекционных или аутоиммунных заболеваниях, наследственных аритмиях.

Внесердечные нарушения

Встречаются у детей наиболее часто и являются проявлением другого заболевания или состояния:

* Травмы в родах, недостаток кислорода в утробе матери или в момент рождения, внутриутробная инфекция.

* Незрелость нервной системы.

* Повышенная или пониженная функция щитовидной железы, сахарный диабет.

* Гормональная перестройка в подростковом возрасте.

* Хронические заболевания: тонзиллит, гайморит, поражение желудочно-кишечного тракта, железодефицитная анемия и многие другие.

При лечении основного заболевания и устранения причины сердечный нормализуется.

Что может насторожить родителей

Дети редко предъявляют жалобы, но некоторым признакам можно заподозрить аритмию.

В раннем возрасте

Приступообразная одышка при ползании или переворачивании, беспокойный сон, беспричинная капризность. Отказ от груди или вялое сосание, плохая прибавка в весе.

В старшем возрасте

Быстрая утомляемость, плохая переносимость физических нагрузок, повышение или понижение артериального давления, головокружения и обмороки. Ощущения «замирания», сильных толчков или перебоев в области сердца.

В чём коварность

Примерно у 20% детей аритмии с возрастом «перерастают» и не требуют проведения специального лечения.

Заболевание может протекать и с осложнениями: нарушением кровообращения, внезапными приступами сердцебиения частотой до 100–250 ударов\мин, некоторые отделы сердца начинают сокращаться в разном ритме.

Как поступить

Не откладывая «в долгий ящик», обратиться к кардиологу за консультацией и проведения комплексного обследования.

Повышение артериального давления — «игра» сосудов

Обусловлено усилением тонуса мышц сосудов и задержкой жидкости в организме. Степень и тяжесть течения артериальной гипертензии (АГ) определяется в зависимости от возрастных норм артериального давления.

Первичная АГ

Возникает при врожденных пороках развития сердца и сосудов, наследственной предрасположенности.

Вторичная АГ

Развивается наиболее часто при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, сахарном диабете, ожирении, заболеваниях щитовидной железы, психоэмоциональном перенапряжении, гормональных изменениях в подростковом возрасте.

Что может насторожить родителей

На первых порах жалоб ребёнок не предъявляет. С течением времени появляются головные боли и головокружения, плохое самочувствие, быстрая утомляемость и слабость, боли в области сердца и сердцебиения.

В чём коварность

Возможен переход детской формы болезни во «взрослую» АГ. Редко развивается гипертонический криз со стойким повышением артериального давления, которое трудно снижается лекарственными средствами.

Как поступить

Ребёнок нуждается в комплексном обследовании, помощи не только кардиолога, но и врачей других специальностей. Цель: выявление истинной причины заболевания и проведение правильного лечения.

Сердечно-сосудистые заболевания у детей — довольно серьёзная проблема. Для выявления сердечных недугов важно, чтобы ребёнок проходил плановые медицинские осмотры в установленные сроки. И, конечно же, при появлении тревожных признаков необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/