Орехи, семечки и сухофрукты: зимние витамины спешат на помощь

Социологи отмечают, что русские люди все еще отдают предпочтение не чипсам и попкорну, а орехам и семечкам. Народ упорно покупает пакетики с натуральными ореховыми смесями и семечками. И варит компот. Эти национальные традиции особенно полезны зимой, когда свежих фруктов еще нет, и витамины и минералы поступают в наш организм только витиеватыми способами. И если долгим скучным зимним вечером вас посетила белочка – возможно, вам просто хочется орехов. Диетологи пугают: орехи – калорийны! Сухофрукты содержат много углеводов, семечки – удар по печени… Неужели у нас отнимают последнюю радость?

ОРЕХИ… вернее, один лесной орех и его друзья: бобы, семена и кости

Среди всего, что мы привыкли называть орехами, настоящим орехом является только лещина (лесной орех или фундук). Потому что "по-ботански" орех - это сухой плод с твердой оболочкой и не приросшим к ней ядром. А все остальное - косточки да семечки. Все разновидности орехов содержат витамины А, Е и группы В, а также калий, кальций, фосфор и железо. Орехи богаты ценными белками, только учтите: чтобы обеспечить себя ореховыми белками, нужно обязательно в течение дня есть орехи самых разных видов. Орешки поставляют в организм ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6, омега-9. В них содержится клетчатка, которая является самым надежным "чистящим средством" для кишечника.

Минусы орехов: высокая калорийность и коварно увлекающий вкус. При излишнем увлечении орехами можно заработать увеличение печени, кроме того, орехи вызывают аллергию, причем весьма серьезную: аллергику может стать плохо даже от одной крошки в мороженом. Орехи тяжело перевариваются, а в случае проблем с жировым обменом и печенью они вообще противопоказаны. Для наилучшего усвоения орехи достаточно слегка поджарить – и очень хорошо жевать! Чтобы не поправиться с орехов, нужно рассчитать свой ореховый лимит. 20-30 г орехов в маленьком пакетике (примерно 120–140 ккал) – это перекус. А вот 60 г (400 ккал) – уже замена полного обеда. А свыше 100 г орехов за один раз вообще не усваивается. Так что в течение дня позволим себе не более 30 г орехов, худеющим хватит и 15–20 г – это, например, 6–7 ядрышек грецкого ореха. Причем съедим их в первой половине дня! Если увлеклись и сгрызли вдвое больше, следующие два дня избегаем орехов вообще. Остерегаемся орехового масла и пасты, это невероятно жирные продукты. И не совмещайте орехи с другой белковой пищей (мясо, молочные продукты).

Выбирая орехи в скорлупе, берите те, что потяжелее и не дребезжат, если их потрясти. На них не должно быть трещин и дырок. Бойтесь заплесневелого арахиса – он может вызвать тяжелые заболевания. Покупайте орехи и семечки целыми, а не порезанными, молотыми или очищенными, так как ореховые ядра становятся прогорклыми быстрее. При покупке орехов и семечек обращайте внимание на их цвет. Старые прогорклые плоды имеют обычно желтоватый оттенок. Опасными и вредными бывают орехи заплесневелые: под воздействием плесневого грибка в ядрышках вырабатываются афлатоксины - они не имеют ни вкуса, ни запаха, их невозможно "распробовать", они способны провоцировать развитие раковых заболеваний. Поэтому, если, расколов орех, вы заметите над ним облачко пыльцы, выкидывайте его без сожаления.

Виды и направления

Арахис (551 ккал на 100 г)

Это не орех, а вовсе – боб, семена травянистого растения семейства бобовых. Больше всех орехов богат белком. Замечательный источник фолиевой кислоты, улучшает память и внимание, кроме того, он необходим для нормального функционирования нервной системы, сердца, печени. Сырым арахисом лучше не злоупотреблять, он может вызвать отравление. Кожица арахиса - сильный аллерген, поэтому нужно есть жареные и очищенные орешки. По сравнению с другими орехами арахис очень дешев, его часто к ним подмешивают для снижения цены. Дневная норма арахиса - 30 г (20 штук). Считается, что от него не полнеют, т.к. арахис содержит вещества, снижающие уровень холестерина. Вареный арахис – традиционное лакомство в южных штатах США – не только вкусен, но и полезен, т. к. содержит в 4 раза больше антиоксидантов, чем сушеные или поджаренные на масле орехи.

Бразильский орех (703 ккал)

Плоды – крупные коробочки с крышечкой весом аж килограмма два, внутри которых веером прилепляются семена-орехи. С виду бразильский орех похож на крупный арахис, а по вкусу напоминает кедровый орех. Снижает уровень холестерина, нормализует сахар в крови, помогает детям расти, а нервным переживать стрессы, поскольку содержит много селена. Достаточно съесть один орешек, чтобы почувствовать себя энергичным и способным на подвиги! Это дорогой орех, в смесях его встречается довольно мало. А иногда и вовсе не встречается. Давеча купила я смесь орехов, любимый «бразильский» был указан в составе. Но его там не было!.. Вот так одним подвигом на планете стало меньше.

Грецкий орех (700 ккал)

Не орех, а косточка. Его сморщенное ядро напоминает по виду мозг, будто природа намекает: этот орех особенно ценен для работы мозга. По содержанию витамина С грецкий орех в несколько раз превосходит черную смородину и цитрусовые. Поэтому он незаменим в сезон простуд и полезен людям с пониженным иммунитетом. Грецкий орех укрепляет мышцы и снимает усталость после физической нагрузки. Кроме того, плоды грецкого ореха обладают бактерицидным и противовоспалительным действием. Есть миф, будто грецкие орехи повышают лактацию у кормящих мам, на самом деле они повышают не количество молока, а его жирность, но могут оказаться аллергеном для ребенка. Ежедневная норма - до 5 орехов.

Кешью (633 ккал)

Орехи находятся в плоде, похожем на яблоко или грушу, поэтому они не орехи, а косточки. Кешью укрепляет иммунную систему, полезен для сердца. Раньше кешью считались лакомством богатых, потому что отделить их от скорлупы было очень трудоемким делом. А отделять нужно тщательно: в оболочке вокруг семени содержится очень едкое масло. Помните, в исторических книжках встречается некий «чернильный орех»? – это и есть кешью, из его масла изготавливают чернила для меток белья. Кешью богаты витаминами А, В2, В1 и железом, ежедневная норма – десяток штучек.

Миндаль (694 ккал)

И это тоже кость, его родственником является персик. Содержит много кальция, железа, фосфора, витамины В2 и В3, незаменимые для здоровья зубов, волос и кожи. Миндальные орешки по праву считаются чемпионами по содержанию кальция и витамина Е. Миндаль очень полезен при малокровии и нарушениях зрения. Дневная норма — всего пара зернышек. Миндаль считается элитным орехом, потому что, по легенде, его особенно любили при королевских дворах. «Королевский орешек» бывает горьким и сладким. В кондитерской промышленности используют сладкий, а горький добавляют для вкуса (60 свежих орешков горького миндаля вызывают смертельное отравление: они содержат синильную кислоту).

Фундук (707 ккал)

Один из самых "жирных" членов орехового семейства. Но жиры в нем правильные, поэтому он хорош для профилактики атеросклероза, помогает при гипертонии, камнях в почках, варикозной болезни. Этот орех по праву можно считать любимцем диетологов - благодаря низкому содержанию углеводов его можно есть и при очень строгой диете без риска поправиться. Фундук помогает при хронической усталости, диабете, повышенном давлении, варикозном расширении и воспалении вен. Единственный орех «в законе», король всех ореховых суеверий. А собирать его начали еще в неолите: археологи часто находят при раскопках его окаменевшие скорлупки. Дневная норма – 10 штук.

Фисташки (610 ккал)

Плоды появляются на дереве, растущем очень медленно, но доживающем до 400 лет, а его корни уходят на 15 метров в глубину! Внутри плода живет косточка-фисташка. Фисташки полезны тем, кто выздоравливает после болезни, а также при заболеваниях печени, тошноте (токсикозе беременных), желтухе и в качестве профилактики проблем с сердцем. Зеленый цвет ядрышек говорит о спелости: чем зеленее фисташки, тем они вкуснее. Эти орешки считаются самой лучшей закуской не пива, а шампанского и десертных вин. Для этого их обжаривают и подают в лимонном соке. В них много витаминов и минеральных веществ при очень высокой калорийности. Дневная норма не должна превышать 10-15 ядер, иначе может возникнуть головокружение и тошнота. Вот, такой удивительный орешек: и вызывает тошноту, и лечит ее же. Клин клином.

Кедровый орех (620 Ккал)

Вернее, семечка. Известно, что кедр на самом деле - никакой не кедр, а сосна сибирская. Настоящие кедры растут в Ливане, а наши были названы так в XV веке, когда русские проникли в Сибирь и, пораженные красотой неизвестного дерева, уподобили его кедру из библейских книг. В кедровых орехах в десятки раз больше витаминов, чем во всех прочих, в два раза больше минеральных веществ. А также содержатся очень важные аминокислоты - причем больше, чем в молоке и мясе. Ежедневная норма - по 20-40 г. В них полностью отсутствует клетчатка, это самые нежные и деликатные орехи.

Мускатный орех

Семечко тропического плода мускатника. В натертом виде мускатный орех используют в кулинарии как пряность, добавляя в молочные сладости, овощные блюда и напитки. Дневная норма: выбросьте каку. Это не еда, а психоделик, вызывающий долгое и тяжелое опьянение.

Как хранить?

Орехи можно хранить очень долго. Их даже находили в раскопанных курганах и египетских пирамидах – и при этом они не утратили своего вкуса. Но в пирамидах особый режим температуры и влажности, а в нетронутых курганах нет доступа кислорода для окисления. В современных же кухонных шкафчиках жиры довольно быстро окисляются и орехи прогоркают. Хотя в замороженном виде они могут храниться годами без потери качества. Орехи в скорлупе складываем в прохладное темное место (деревянный ящик, картонную коробку) и храним до полугода, очищенные лучше положить в плотно закрытом контейнере в холодильник – так они могут пролежать пару месяцев.

Ореховая мозаика

- Заплесневелый арахис может вызвать тяжелые заболевания. Токсины, которые выделяет грибок, поражают любой ослабленный орган, а болезнь при этом диагностируется с трудом.

- Кокосовая жидкость молодых орехов может использоваться как заместитель плазмы крови. Это обнаружили доктора Фиджи во время Второй мировой войны.

- Наибольшей популярностью, по наблюдениям продавцов орехов, в России пользуются кешью, кедровые, миндаль и фундук.

- Если грецкие орехи пересохли, их нужно подержать в подсоленной воде 5-6 дней. А для того чтобы у миндаля легко снималась кожица, нужно положить его в кипяток на 1-2 минуты, а затем промыть холодной водой и просушить.

- Жрецы в Древнем Вавилоне запрещали простолюдинам употреблять в пищу орехи, считая, что эти плоды укрепляют ум, а это черни ни к чему!

- Откуда взялось выражение «дать на орехи»? Орехи с доисторических времён были любимым лакомством ребятни и стоили дешево. Потому обычным подарком отца семейства, вернувшегося с заработков, была пара копеек детишкам на орехи. А ежели дети в отсутствие отца вели себя плохо, то мать многообещающе говорила: "Вернётся отец, так будет вам на орехи! Таких орехов калёных всыплет, вовек не забудете".

Орехи в детском питании

На самом деле, орехи правильнее давать, начиная со школьного возраста, когда уже вырабатывается достаточно ферментов для полного их усвоения. С большой осторожностью следует вводить орехи в рацион питания детей старше 3 лет, так как орехи являются высокоаллергенными продуктами. Однако продукты детского питания с ореховыми добавками для малышей без аллергических реакций – разрешены, поскольку орехи в них перетерты в пыль.

Почему до трех лет давать орехи целиком бесполезно? – они просто не усваиваются!

Детям старше 3 лет можно предлагать орехи и семечки в виде десерта в количестве 50 г 1-2 раза в неделю, а также мюсли с орехами и семечками. Некоторые мамы дают детям раннего возраста халву и козинаки, мотивируя свои действия полезностью орехов. Орехи и семечки в этих продуктах подвергались термической обработке, поэтому они не содержат полезных веществ. Зато сахаром, пустыми калориями и жирами низкого качества халва и козинаки пересыщены вдоволь. Миндаль, кешью и арахис ни в коем случае нельзя выдавать детям в сыром виде, эти виды орехов содержат ядовитые вещества. Несмотря на всю привлекательность и чудесные вкусовые качества орехов, нужно помнить, что их белок является сильным аллергеном, который может вызвать аллергические реакции в виде кожной сыпи, кашля, чихания, нарушения пищеварения или даже анафилактический шок, особенно у детей и взрослых подверженных пищевой непереносимости. Самым высокоаллергенным считается белок арахиса. И, напоследок: мамы! Орехи не едят горстями! Это очень насыщенный продукт, он запросто садит печень и поджелудку. В Древней Руси – да, орехи ели мешками, но и жизнь в ту пору была суровее в тысячу раз.

СЕМЕЧКИ

Семечки (580 Кал)

Лучше не пережаривать, иначе они теряют полезные свойства! Этот совет выглядит смертельным оскорблением национальных традиций, тем не менее, он правдив. Семена подсолнечника - главный поставщик в организм человека полиненасыщенных жирных кислот. В них сохраняются "живые" компоненты - фосфолипиды, стеролы, жирорастворимые витамины, препятствующие старению. Богаты подсолнечные семечки витаминами, укрепляющими кожу и нормализующими кислотно-щелочной баланс. Семечка является средством профилактики атеросклероза, инфаркта миокарда и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также помогает при заболевании печени и желчевыводящих путей. В семечке около 20 % белка, в состав которого входят незаменимые аминокислоты. Полезнее семечка в скорлупе, чем без неё. В очищенных семечках жиры окисляются.

Врач-диетолог Наталья Розина: "Семечки — это своеобразный созданный самой природой кладезь многих веществ, способных в течение длительного времени сохранять и поставлять организму необходимые пищевые компоненты. Главным образом — полиненасыщенные жирные кислоты, способствующие нормализации жирового и холестеринового обмена. В 100 граммах семечек содержится более 300 миллиграммов магния — в шесть раз больше, чем в ржаном хлебе, считающемся одним из основных поставщиков этого элемента. А магний необходим, прежде всего, для нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы. 50 граммов семечек подсолнуха равноценны 20 граммам растительного масла и полностью удовлетворяют потребность человека в витамине Е, который предотвращает мышечную слабость, утомление, задерживает развитие атеросклероза и, кроме того, благотворно влияет на детородную функцию. Врачи довольно часто включают в лечебный рацион семена подсолнечника. Так что щелкайте на здоровье семечки, это полезно для вашего организма. И последнее. Распространено мнение, будто употребление семечек способствует обострению хронического аппендицита. Это мнение ошибочное и лишено каких-либо оснований".

Знаете ли Вы, что

.... клоуны не едят семечки, так как боятся, что упадут цирковые сборы. Так и говорят - "Не грызть семечки - зрителей повыщёлкиваешь!" Известен случай, когда московские клоуны отметелили одного грызуна, сами загремели в милицию и продолжили представление лишь через 15 суток.

.... у мусульман признак самого дурного тона и неуважения к собеседнику - привычка жевать жвачку, грызть семечки во время разговора.

.... во Владивостоке в 2002-м году официально запретили продавать семечки в связи с визитом в город Президента РФ - В.В. Путина.

... Преподобная Феоктиста 35 лет жила на острове Паросе в уединении и молитве. Ее пищей были только семечки.

.... Ксюша Собчак грызёт прямо перед камерой. Грызёт и ржёт, грызёт и ржёт. Что с неё взять?

... по мнению филолога Даля семечки можно лускать, лузгать, лущить, шелушить, вылущать, чистить, грызть, щелкать, вылуплять, выковыривать, сымать с них кожуру, облупливать, лопать, лустить, лушпинить, лустерить, щелкотить и жущерить.

.... известный писатель Алан Карр после написания своих бессмертных трудов "Лёгкий способ бросить курить", "Лёгкий способ бросить пить", "Легкий способ сбросить вес" приступил к написанию шедеврального труда "Легкий способ бросить грызть", однако через три года бросил эту затею, так как понял, что грызля - это навсегда. Домохозяйка Алана очень расстроилась.

.... в США есть популярный бренд "Дэвид", выпускающий семечки. Все красиво упаковано в пакетики по 163 грамма, есть просто подсушенные семечки, есть соленые, есть со вкусом барбекю, острым томатным соусом и так далее. В упаковке с семечками Дэвид лежит инструкция по грызле. Оказывается, «надо разгрызть шелуху зубами, съесть ядрышко и выплюнуть шелуху». Вместо вывода красными буквами написано: «Дэвид» — Ешь. Сплевывай. Будь счастлив».

.... в светлые годы перестройки в Ереване открыли кинотеатр для взрослых, там можно было грызть семечки, курить и смотреть хулиганские фильмы типа "Королёк - птица певчая" и "Синдбад-мореход".

.... лидер партии "Единая Россия, Борис Грызлов соответствует своей фамилии. На всех неформальных партийных сборах, Борис Вячеславович самозабвенно грызёт.

.... в семечках содержится примерно столько же кальция, как в сметане и фруктовом йогурте.

.... подсолнух своими корнями высасывает из почвы большое количество свинца и кадмия, которые в процессе грызли попадают в грызущий организм. Кадмий вызывает гипертонию, заболевания почек, умственную отсталость.

.... лузганье семечек разрушает зубы, а полость рта требует после этого тщательной чистки.

.... грызля отлично успокаивает нервы. Монотонность постепенно вводит грызущего в состояние транса, и он уже не реагирует на внешние раздражители.

.... здоровые блестящие волосы содержат достаточное количество цинка, поэтому лучшее средство для лечения тусклых и редких волос - тыквенные и подсолнечные семечки, которые в свою очередь архибогаты цинком.

(voffka.com)

Тыквенные семечки – один из лучших источников цинка!

Особенно нужен цинк организму мужчин, причем в разном возрасте: в подростковом, когда вдруг появляются угри, возникает себорея, жирная перхоть в волосах, а также в среднем и пожилом при таких заболеваниях, как простатит. Исследования показали, что для предотвращения заболевания достаточно съедать хотя бы по 20 семечек утром и днем перед едой. Вопреки мифу о легкости тыквенных семечек в 100 г может содержаться 420-542 ккал.

Можно ли давать семечки детям?

Семечки, и тыквенные, и подсолнечные в небольшом количестве ребёнку от полутора лет - полезны. Обычно их подсушивают, измельчают в кофемолке и посыпают ими различные блюда: каши, пюре. Есть семечки в цельном виде, как это делают взрослые, детям до трех лет опасно: они могут ими подавиться, вдохнуть, поранить горло. Любые семечки достаточно аллергичны, поэтому следите за реакцией ребенка. Дети дошкольного возраста точно не могут лузгать семечки горстями, это нагружает печень и почки. Семечки должны быть обязательно хорошо промыты и следите, чтобы ребенок не поглощал их второпях вместе с кожурой: все мы еще с советского детства помним, что – не семечки, но кожура семечек, принятая внутрь, вызывает воспаление аппендикса.

СУХОФРУКТЫ

Это те же свежие фрукты, только подсушенные. Введение их в ежедневный рацион, утверждают диетологи, — это серьезный шаг к укреплению здоровья. В правильно высушенных фруктах содержится уникальный баланс витаминов и микроэлементов. К примеру, в пяти дольках сушеного абрикоса — полная дневная норма железа, поддерживающего уровень гемоглобина в организме человека, и кальция. Через десять дней употребления сухофруктов посвежеет лицо, укрепятся волосы и ногти, улучшится пищеварение, пропадет авитаминоз. Сухофрукты богаты легко усваиваемой фруктозой, которая удовлетворяет потребность в сладком и не приносит никакого вреда.

В состав сухофруктов входят витамины – А, В1, В2; В3; В5; В6, Р; минеральные вещества – железо, кальций, магний, фосфор, калий, натрий; большое количество полезных углеводов – фруктоза и глюкоза; органические кислоты, пектин.

Правда ли, что сухофрукты калорийны и могут повредить фигуре?

Это не совсем так, калорийность этих лакомств не «пустая». Она поднимает тонус и наполняет жизненной энергией, которой хватит на то, чтобы поддерживать в норме фигуру. Вы наверняка удивитесь, но, сидя на диете из сухофруктов, вы можете полностью оздоровить свой организм. Калорийность сухофруктов не так уж высока: 250-290 Ккал на 100 г, а 100 г, в свою очередь, это немаленькая горсть, если учесть, сколько в ней содержится сухофруктин.

ЯБЛОКИ употребляют при профилактике гриппа, сердечных и эндокринных заболеваний.

ГРУША укрепляет желудок, способствует процессам кроветворения и обладает хорошим противомикробным действием. Как правило, из сушеных яблок и груш варят компот. Но поскольку при варке сухофрукты утрачивают большую часть полезных веществ, лучше просто заливать плоды горячей водой и оставлять на несколько часов.

ФИНИКИ как источник энергии превосходят все остальные сухофрукты. Содержат все витамины, кроме E и H, но особенно много в них В5, повышающего работоспособность и усиливающего концентрацию внимания. К тому же в этих сухофруктах обнаружены вещества, близкие по своей структуре к аспирину. Не случайно древние целители использовали их для лечения простуды и головной боли.

ГРУША способствует выведению из организма тяжелых металлов и токсинов. В ней много нерастворимой клетчатки, которая нормализует работу кишечника.

ЧЕРНОСЛИВ богат балластными веществами, а также витаминами группы В. Оптимизирует углеводный обмен, устраняет ощущение тревоги, повышает устойчивость организма к стрессовым ситуациям.

ИНЖИР нормализует деятельность щитовидной железы, а также предотвращает развитие раковых клеток, что подтверждается последними научными исследованиями. Содержит ферменты, стимулирующие пищеварение. В народной медицине его с успехом применяют для выведения кишечных паразитов и лечения бронхита.

КУРАГА, УРЮК - великолепные источники калия, каротина, фосфора, кальция, железа, а также витамина В5, который, помимо придания бодрости, способствует еще и сжиганию жира в организме. Кроме того, научно доказано, что регулярное потребление сушеных абрикосов значительно уменьшает вероятность развития рака.

ИЗЮМ содержит большое количество бора, препятствующего развитию остеопороза и марганца, необходимого щитовидной железе. Также изюм содержит калий и магний.

ВИШНЯ , благодаря входящим в ее состав антоцианам и антоцианидам, восстанавливает соединительную ткань и нейтрализует действие свободных радикалов, вызывая омолаживающий эффект.

Как выбирать сухофрукты

Не покупайте ярко-оранжевую, светлую курагу и равномерно-желтый, светлый изюм. Курага и изюм во время сушки непременно темнеют. Для придания им товарного вида недобросовестные производители или рыночные торговцы обрабатывают фрукты сернистым ангидритом, который может нанести вред здоровью. Если вы хотите уберечь себя от химии, покупайте изюм и курагу темного цвета. Сухофрукты не должны быть пересушенными. Это происходит при нарушении условий изготовления и хранения плодов. Винный привкус - свидетельство неправильной обработки сырья. Чтобы проверить, не загрязнены ли сухофрукты личинками насекомых, разотрите мякоть между пальцами. Так вы легко обнаружите некачественный товар. Не перепутайте сухофрукты с цукатами. Сегодня производители смущают нас широким выбором аппетитных экзотических «сушеных фруктов», которые на самом деле не являются продуктами для правильного питания. Папайя, манго, арбуз, ананас – это цукаты, которые сначала засахариваются, и лишь потом сушатся. Это вкусно, но бесполезно.

Сухофрукты в питании детей

Сухофрукты вводят в детский рацион с года в виде компотов, пюре, фруктовых добавок к кашам несколько раз в неделю. Объем сухофруктов зависит от блюда, которое вы собираетесь готовить, но в среднем составляет 50-100 г в день, уже промытых и замоченных. Кисели детям раннего возраста (до 3 лет) не рекомендуются, так как добавление крахмала к сладким фруктам увеличивает содержание в напитке углеводов, получается напиток очень тяжелый для поджелудки. Отдельное темой является компот: раньше «компотик» рекомендовали детям чуть ли не с рождения. Теперь сами врачи отодвигают компот из сухофруктов все дальше и дальше по возрасту, современные специалисты рекомендуют вводить его не ранее семи месяцев в разведенном виде. Компот – это концентрат, как и бульон. Поэтому его обязательно нужно разводить водой.

