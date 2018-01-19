Процедура фторирования зубов у детей: показания и особенности

Поступление фтора (фторидов) в организм ребенка чрезвычайно важно для того, чтобы зубы малыша были крепкими и более защищенными от факторов, приводящих к кариесу.

Безопасность и эффективность профилактического применения фторида доказана. Бояться фтора в тех количествах, которые используются в зубных пастах или растворах и лаках для профессионального использования, не стоит.

Поступление фтора в организм ребенка

Чрезвычайно важно поступление фтора в организм ребенка в период формирования зачатков будущих зубов.

Для чего?

— При поступлении фтора в организм в эмали образуются вещества — фторапатиты, которые повышают её твёрдость и устойчивость к воздействию кислот.

— При поступлении фтора в организм происходит отложение фосфорно-кальциевых солей, что ведет к формированию зубов с мелкими, плоскимии, хорошо очищающимися фиссурами. Это хорошо!

Важно:

Постоянное присутствие адекватных минимальных количеств фторида в слюне (0,1 мг F/л) ускоряет реминерализацию эмали.

Фторид обеспечивает отложение в эмали соединений, которые становятся источником резервных минералов, и повышает устойчивость зубов к кариесу.

При применении высоких концентраций фторидов на поверхности эмали (проведение фторирования зубов у стоматолога) формируется вещество, подобное фториду кальция, которое повышает устойчивость эмали.

Кроме того, закрывается возможность проникновения кислот и других агентов, ослабляющих эмаль. Так предотвращается растворение эмали, т. е. возможность возникновения кариеса зубов.

Фторид препятствует прикреплению к эмали компонентов зубного налета, снижает активность бактерий, нарушая процесс переваривания сахара и углеводов в кислоту, которая приводит к кариесу.

Высокие концентрации фторидов подавляют рост и размножение бактерий. Это происходит благодаря процедуре глубокого фторирования, которая проводится стоматологом. Подробнее о процедуре ниже.

Однако, при чрезмерном попадании фтора в организм человека, есть риски возникновения заболевания. Его название флюороз.

Флюороз — порок развития зубов, возникающий при длительном употреблении воды или продуктов с повышенным содержанием фтора. Заболевание носит эндемический характер (то есть характерно для местности, в питьевой воде которой превышено содержание фтора).

Помимо этого, причиной может стать бесконтрольное «поедание» фторсодержащей зубной пасты. Как правило, такими «гурманами» бывают дети. Поэтому и существует рекомендация относительно количества зубной пасты, которое должно быть использовано для чистки зубов ребёнку и которое безопасно при проглатывании.

Как может выглядеть флюороз?

Разделяют несколько форм:

— Штриховая

— Пятнистая

— Меловидно-крапчатая

— Эрозивная

— Деструктивная

Если первые три формы характеризуются определенными цветовыми несоответствиями общеизвестным стандартам визуально здоровых зубов (зубы могут быть с белыми штрихами, пятнами, вкраплениями), то зубы, поражённые одной из двух последних форм флюороза, помимо несоответствия цвету, имеют нарушения целостности твердых тканей.

На зубах могут быть эрозии, изъязвления, вплоть до полного отсутствия эмали.

Важно знать и понимать, что флюороз возникает до прорезывания зубов. То есть факторы, способствующие его появлению (а мы с вами выяснили, что это чрезмерное поступление фтора в организм), должны оказать своё влияние в период формирования зубов до их появления. Это означает, что, если флюороз не миновал зубы, то они прорежутся УЖЕ им поражёнными. Другими словами — не бывает так, что зубы прорезались нормальными, а потом на них появился флюороз. Если «что-то появилось потом», то это « что-то» явно НЕ флюороз.

В экологически неблагоприятных регионах с повышенной концентрацией фтора в питьевой воде в дошкольном возрасте (дети до 5 лет) целесообразнее использовать пасты без фтора.

Однако, если водопроводная вода в пищу не употребляется, полностью заменена на бутилированную, применение фторсожержащих паст смысл имеет.

По-хорошему каждый должен поинтересоваться, не является ли регион, в котором он проживает, тем самым, где уровень концентрации фтора в водопроводной воде выше нормы. Это можно попытаться узнать у своего стоматолога, либо в интернете.

Для справки:

оптимальная концентрация фтора в водопроводной воде 0,7–1,2 мг/л

нижняя граница нормы 0,5 мг/л

верхняя граница нормы 1,5 мг/л

Фторирование зубов

Фторирование зубов — процедура, которую должен проводить врач в стоматологическом кабинете. Фторирование детям делать можно и нужно.

Возрастных ограничений у процедуры нет. Особенно, если есть на это показания.

Повышенное содержание фтора в водопроводной воде — не повод для ограничения проведения процедуры при наличии показаний.

Фторирование зубов может быть:

— поверхностным (применение фторлаков)

— глубоким (применение эмальгерметизирующего или дентингерметизирующего ликвида)

Для поверхностного фторирования используются фтор-лаки (гели). При нанесении их на чистые зубы образуется невидимая плёнка, которая в течение короткого срока насыщает зубы минералами. Такие препараты чаще используются для профилактики кариеса после проведения профессиональной гигиены полости рта.

Вот несколько названий таких фторлаков (гелей):

— Fluocal

— Duraphat

— Clinpro white varnish

— Фтор-лак

Для глубокого фторирования я использую немецкий препарат фирмы HumanChemie эмальгерметизирующий или дентингерметизирующий ликвид.

В процессе смешивания двух растворов, входящих в состав препарата, происходит образование кристаллов. Они создают оптимальную среду ионов фтора, которые в совокупности с минералами слюны обеспечивают долговременную реминерализацию (в 100 раз эффективнее, чем другие фторсодержащие препараты). Проще говоря, данные препараты проникают более глубоко в ткани зуба и дают гораздо более продолжительный притивокариозный эффект. Это и называется — глубокое фторирование.

Показания для глубокого фторирования:

— Повышенная чувствительность зубов

— Профилактика кариеса

— Лечение кариеса в стадии пятна

— Стабилизация (приостановка) поверхностного кариеса

Процедура фторирования

Можно проводить самым маленьким при наличии показаний (возрастных ограничений нет). Абсолютно безболезненна и безопасна. Занимает минимум времени.

Сначала врач чистит зубы профессиональной щёткой и пастой, потом сушит струей воздуха и изолирует от слюны ватным тампоном, кисточкой или маленьким ватным шариком, поочередно наносятся 2 жидкости, входящие в состав ликвида. Далее поверхности зубов опять высушиваются струей воздуха, после рекомендуется не есть и не пить в течение 30–60 минут.

Далее процедура повторяется одно- или двукратно (на усмотрение врача) с периодичностью не более 1 недели. Через 3–4 месяца все повторяется заново для закрепления результата.

Процедура проводится ТОЛЬКО по показаниям и ТОЛЬКО врачом в кабинете.

Хочу подчеркнуть: ни одна стоматологическая процедура не принесет должного результата в одиночку. То есть для должного эффекта родители и дети дома должны выполнять все необходимые процедуры по уходу за зубами:

— ежедневно утром и вечером зубной щеткой и зубной пастой чистить зубы

— пользоваться реминерализирующими гелями

— не злоупотреблять соками, компотами, сладким, мучным.

Автор: Юлия Селютина. Детский стоматолог.

Победитель конкурса детских стоматологов России 2010 г.

Фото: www.globallookpress.com