Детский невролог отвечает на ваши вопросы

Ответ: Прыгание и взмахи руками могут быть у излишне эмоционального ребёнка или проявиться как ранний эквивалент гиперкинезов. Попробуйте заснять их на видео и показать врачу. До 3-х лет дети преподносят много «сюрпризов», потому что у них созревает нервная система. Для контроля покажите малыша неврологу в 3 года - скорее всего, к данному возрасту все необычные движения уйдут. Дети в 2,5 года не могут быть долго сосредоточены на чём-то одном, они познают мир. Помогайте своему малышу в этом: играйте вместе, гуляйте до 6 часов в день - в зависимости от погоды, конечно, слушайте спокойную и приятную музыку. Удачи!

Вопрос: Сыну 2,5 года. Беспокоит его поведение. Участились истерики по различным поводам, в основном – в случае отказа. Засыпает всегда долго (час-полтора), такое ощущение, будто перевозбужден и не может расслабиться. В процессе игр с игрушками всё время прыгает и машет руками, как птичка. Невролог назначала в качестве успокоительного гомеопатическое средство, но с ним особых изменений не произошло. Ребёнок очень активный, не сидит на месте, общительный. Подскажите, является ли описанное поведение следствием какого-либо расстройства?

Ответ: У ребёнка могут быть пароксизмальные состояния, так называемые стереотипии детского возраста. Но врачу лучше увидеть их своими глазами и принять решение, нужно их корректировать медикаментозно или нет. Нам важно, чтобы не сформировалась патологическая привычка и не пропустить начальные явления гиперкинезов. Обязательно покажитесь врачу-неврологу.

Вопрос: Ребёнку 2 года 2 месяца, он дёргается при каких-либо успехах, переминает пальцы на руках, дёргает ногами. Это длится буквально пару секунд. Похоже на какую то перевозбужденность?

Ответ: Детки – «груднички» опаздывают с формированием навыков жевания, использования ложечки и чашечки, потому что у них всегда есть «лёгкая альтернатива». Мягко, но настойчиво продолжайте предлагать ему твёрдую пищу. Возможно, из яркой посуды ему станет интересно попробовать самому. Или поможет детский сад, где малыш увидит других деток и попытается повторять за ними. Кстати, где в его меню супчики, овощные рагу с кусочками продуктов, каши? Ведь жевание стимулирует мозговое кровообращение, а значит и развитие малыша. Также не забывайте про формирование неправильного прикуса и позднее развитие речевых навыков, которые возможны при длительном грудном вскармливании.

Вопрос: Ребёнку 2 года 1 месяц, он не ест твёрдую пищу, не хочет пробовать яблоки, бананы, ест чуть-чуть только хлеб, сыр и чай, от ложки уворачивается. Что делать, он на грудном вскармливании частично пока?

Детки до 3-х лет часто физиологически имеют «возбуждённую нервную систему», а тормозные механизмы зреют. Не паникуйте и занимайтесь малышом. Не знакомьте его пока с планшетом, телефоном и телевизором. Они только мешают правильно созревать нервной системе и вызывают возбуждение отдельных структур головного мозга, а это не нужно. И пока малыш и его нервная системы «возбуждены», то нет особого смысла активно вызывать речь ноотропными препаратами, всё это придёт постепенно и в своё время. Успехов вам!

Имеет смысл повторить ЭЭГ - видеомониторинг через полгода или через год для того, чтобы посмотреть, как созревает нервная система малыша. Более серьёзно и тем более – под наркозом, пока обследовать, смысла нет. Если при ЭЭГ - контроле улучшений не будет или появится эпиактивность, тогда показаться эпилептологу. И только по его рекомендации, взвесив все «за» и «против», сделать МРТ головного мозга.

Ответ: У вашего малыша всё вполне поправимо. В первую очередь, вам нужно «принять ребёнка» со всеми его особенностями и странностями, расти и развиваться, играть и разговаривать. Успокоиться и не требовать невозможного. Главное – не сравнивать своего ребёнка с другими и не придумывать «страшных диагнозов». Важно продолжать курсы лечения и наблюдение у невролога, а лучше – ещё у нейропсихолога и логопеда. Каждый день нужно делать гимнастику для пальчиков, легко массировать личико, язычок – это делается с помощью зубной щётки, логопед покажет вам, как именно.

Стоит ли сделать МРТ мозга? Есть сомнения, так как неизвестно, как скажется наркоз на ребёнке. И УЗДГ сосудов нам не сделать, так как ребенок не будет лежать спокойно. Обследование сосудов глазного дна может прояснить причину такого состояния или нет?

Вопрос: Ребёнку 1 год 8 месяцев, он не разговаривает, давится твёрдой пищей. У него нервный тик, плохой сон. Любит прыгать, бегать, усидчивые игры не любит. Один врач ставит диагноз речевое отставание и прописывает таблетки глиатиллин. Второй невролог сказал, что речь ждём до 2-х лет. В год ребенок говорил 7 слов, потом речь пошла на спад. Он всё понимает, просьбы выполняет. После родов кефалогематома, затем обнаруживались кисты в головном мозге.

Ответ: Это аффективный пароксизм, он, конечно, не совсем приятно выглядит, но для ребёнка не опасен. Обычно возникает у деток в ответ на стрессовую ситуацию или падения. Старайтесь избегать падений, резких и неожиданных громких звуков, стрессовых моментов, исключите просмотр телевизора, планшет и телефон. Больше гуляйте, включайте дома приятную музыку. Если приступ повторится – нужно показаться неврологу.

Вопрос: Ребёнку год и пять. Недавно упала и «зашлась» в плаче – начала плакать, вдохнула и с открытым ртом провела некоторое время, начала терять сознание. Я её «растрясла». Она вздохнула и стала плакать дальше. К какому врачу бежать? Насколько это страшно и опасно? Если повторится, что делать в таких случаях? Родилась в 30 недель, в год все диагнозы сняли, сверстников догнали.

Ответ: Вы знаете, по вашему описанию малыш мне очень нравится. Но для более конкретных советов картинку надо видеть полностью. Такое развитие может быть и вариантом нормы. А, может быть, ребёнку будет нужна медикаментозная и остеопатическая коррекция, но это с точкой можно сказать только после очной консультации. Дома больше катайте на его фитболе в положении сидя – так тренируется вестибулярный аппарат, это важно для развития ходьбы!

Вопрос: Ребёнок родился на 31-й неделе, мало говорит (мама, и то больше мямя, ба, баба, нень(нет), де(дед) и слоги отдельные, няня, дай..и на своём что-то), понимает обращённую речь, все делает, если попросить, показывает все предметы дома, если спрашиваю, не ходит, но ходит у опоры и за одну ручку, сейчас ребёнку 1 год и месяц, может какие то препараты проставить или пропить?

Прошу вас быть аккуратнее с ношением тугого ворота у одежды малышки – все движения при надевании и снимании должны быть нежными. Вы сами можете массировать напряжённые мышцы её шейки мячиками «с колючками», смазывать эти же мышцы тизолем с эуфиллином по 15-20 дней. И, не забывайте, про правильные позы во время кормления, при ношении на руках.

Ответ: Уверяю вас, остеопаты очень нежно диагностируют уровни поражения и мягко корректируют причины кривошеи у детей. И у вашей дочки не обязательно может быть кривошея, а, например, установка со стойкой миофиксацией, подвывихами позвонков, нестабильностью и прочими нюансами. Всё это хорошо лечится, а вместе с тем устраняется причина других неприятных явлений – венозного застоя, расстройств сна, поведения, рефлюксов, срыгиваний.

Вопрос : Моей дочери 4 месяца, родилась путём кесарева сечения. С 1 месяца был поставлен диагноз кривошея, лечились сразу, прошли УЗИ шейного отдела позвоночника, на котором: признаки нестабильности в сегментах С2-С4. После УЗИ назначили воротник Шанса, массаж, электрофорез, лечение у остеопата или мануального терапевта. У меня вопрос, что ещё можно сделать в нашей ситуации, чтобы прошла кривошея и ушли признаки нестабильности и возможно ли избежать лечения у остеопата?

Нет ли у ребёнка кривошеи, есть ли упор на предплечья в положении на животе? Когда Вы с ней посетили невролога в последний раз? Сейчас можно провести УЗИ мягких тканей шеи и показаться врачу-неврологу и остеопату. Но и сами занимайтесь с малышкой: плаванием, плавно катайте её на фитболе, делайте гимнастику, выкладывайте на твёрдую поверхность на животик и заинтересовывайте игрушками».

Ответ: Вы знаете, детки в этом возрасте так понемножку и спят, с перерывами на бодрствование. Если малышка хорошо растёт и прибывает в весе – Вам не о чем волноваться. Меня смущает другой момент – сейчас голову она держать уже просто обязана хорошо, уверенно.

Вопрос: Дочери 4 месяца. Проблема с дневным сном: бодрствует 1-1,5 часа, затем спит только 40 минут. И так по кругу, до ночного сна. Это нормально? Ещё она переворачивается со спины на живот, а голову держит плохо, от того начинает кричать на животе.

Мы разделили все вопросы ю-мам на 3 группы – по возрастам, и вместе с ответами Ирины Борисовны, представляем их вашему вниманию.

Сфера профессиональных интересов Ирины Борисовны: ведение детей первого года жизни, а также детей с речевыми нарушениями, имеющих расстройства поведения, отличающихся гиперактивностью, а также детей с неврозами и гиперкинезами.

Малейшие особенности поведения и развития малыша, успехи дошкольника, а потом – и школьника в учёбе, спорте, общении со сверстниками и взрослыми, а значит – и вся дальнейшая жизнь – во многом зависят от опыта и квалификации врача-невролога.

Вопрос: Оцените, пожалуйста, насколько опасен для нервной системы ребёнка, которому 2 года 9 месяцев, такой режим: подъём 11.00 (11.30), дневной сон 17.00 (18.00) -20.00 (21.00), бодрствование до 02.00 (02.30), сон с 02.00 (02.30) до 11.00 (11.30).

Ответ: С одной стороны, ваш малыш «высыпает» достаточное количество часов, с другой – график сна сдвинут. Не исключено, что это физиологично именно для вашего малыша. Как его развитие оценивает врач-невролог?

Если ребёнок хорошо развивается, осваивает новые навыки – это касается речи, памяти, внимания, поведения, крупной и мелкой моторики – то Вам как маме можно с таким режимом сна смириться. Но нужно помнить, что когда малыш отправится в детский сад, поневоле придётся «ломать» этот график. На помощь тогда можно будет привлечь мягкие седативные препараты, а возможно, что ребёнок и сам гибко и легко перестроится без дополнительной помощи.

Вопрос: Ирина Борисовна, наблюдались у вас в 11-й больнице с рождения и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за грамотное лечение и хорошее отношение. У меня вот какой вопрос: у дочери была пирамидная недостаточность, поздно стала переворачиваться и садиться, пошла в 1 год 2 месяца. Сейчас всё хорошо, у невролога были в 2 года 11 месяцев.

Недавно я стала обращать внимание на то, что дочь не умеет прыгать, отталкиваясь двумя ногами и научить её у меня не получается. И еще она немного неуклюжая, это не сильно бросается в глаза, но я вижу. Ходим в бассейн и недавно начали ходить на танцы, может, стоит ещё чем-то заниматься. И стоит ли специально учить прыгать или сама научится со временем?

Ответ: Спасибо вам за добрые слова в мой адрес! Учитывая несвоевременность формирования моторных навыков у вашей дочери, можно сделать вывод, что и координаторные навыки – а именно прыжки на 2-х ногах, хождение по одной линии, бег с разворотами, ходьба по лестнице немного запоздают.

Очень замечательно, что девочка плавает и танцует. Ничего лишнего не добавляйте, чтобы не было срывов. Скорее всего, эти навыки придут годам к 4-м, но и сейчас учиться можно, только без фанатизма. Просто у девочки идёт скачок роста и развития, и дисбаланс стал для вас более явным. А вот показываться 2 раза в год врачу-неврологу явно стоит, как и остеопату – я думаю, они вам вместе помогут решить проблему.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, ребёнок всегда будет гипервозбудимым? Девочке 3 года. При родах была родовая травма, гипоксия, затем гипертонус. Ребёнок быстро возбуждается и нервничает. Если что-то не получается у неё, то вмиг начинается истерика.

Ответ: Важно, чтобы вашу малышку раз в 3-6 месяцев осматривал врач–невролог и помог скорректировать процесс созревания её нервной системы. Девочка не всегда будет капризной и легко возбудимой, сейчас идёт созревание её нервной системы. Сопровождение невролога поможет устранить излишнюю возбудимость.

Не забывайте соблюдать режим дня, исключите из её развлечений телевизор, игры на компьютере или в телефоне, старайтесь больше гулять, играть, разговаривать. Скорее всего, в вашем случае стоит провести девочке ЭЭГ-видеомониторинг дневного сна, а после получения его результатов – разумную терапию медикаментами, курс физиолечения или лечения у остеопата. Но только сделать это нужно по назначению врача и под его наблюдением.

Вопрос: Ребёнку 3 года, он почти не разговаривает. Часто начинает реветь, кричать, успокоиться не может, стоит на своём, может кричать час, валяться на полу. Неврологи не видят ничего особенного, а мне страшно…

Ответ: В первую очередь, вам нужно самой успокоиться. Может быть, вы не слишком последовательны – то всё разрешаете, то запрещаете, слишком волнуетесь, боитесь «не так воспитать»? Ребёнок банально может требовать к себе внимания способами, которые ему известны. Во время крика пробуйте переключить его внимание на что-то интересное, но не опасное, больше гуляйте, исключите телевизор и компьютер. Лучше просто слушайте вместе приятную музыку. И не забывайте про «его Величество – возраст».

С 3 лет детки «расширяют границы дозволенного» и даже манипулируют родителями. Раньше с ними можно было договориться, пробуйте это и сейчас, прислушивайтесь к мнению ребёнка, но и о своём не забывайте. Возможно, стоит посетить нейропсихолога, который научит корректировать его поведение и внимание в форме игры. Обязательно занимайтесь развитием речи - читайте, учите стихи, пользуйтесь су-джок колечками, делайте массаж нижней части лица, пальчиков и языка с использованием зубной щётки. Если через 3 месяца поведение ребёнка не изменится, то стоит записаться на консультацию к врачу-неврологу. Но помните – начинать корректировать поведение малыша всегда нужно с себя.

От 3-х лет и до школы

Вопрос: Диагноз в карте ребенка "неврологически здоров". После каких манипуляций врач вправе писать подобное? И второй вопрос: воспитатели в садике заметили, что девочка при равном объеме выпитой жидкости по сравнению с другими детьми, может в течении дня ни разу не сходить в туалет (ЭЭГ, М-ЭХО в пределах возрастной нормы), УЗИ почек – норма.

Ответ: Такой диагноз правомочен, если нет откровенно грубых органических изменений в неврологической сфере. Значит, вам стоит порадоваться. Если что-то смущает или появились вопросы – просто надо ещё раз обратиться за консультацией, всё объяснить и обсудить.

Вариант нарушений мочеиспускания по типу задержки – это нейрогенная дисфункция. Такому ребёнку имеет смысл напоминать о посещении туалета. В норме он должен ходить туда 4-5 раз в сутки. Нет ли у девочки изменений в анализах мочи? Проводили ли УЗИ почек с мочевым пузырём до и после мочеиспускания? Не было ли у ребёнка обмороков, судорог, травм поясницы и головы? Важно посмотреть, много ли времени проводит ребёнок в сидячем положении – потому что может быть венозный застой в органах малого таза. Всё это нужно проанализировать в комплексе.

Вопрос: Сыну 4 года, начал часто бегать в туалет по-маленькому, каждые 5-10 минут. Анализы мочи хорошие, направили в неврологу. Что это может быть?

Ответ: Это признаки нейрогенного мочевого пузыря. Следует показаться неврологу и пройти курс лечения. Обратите внимание, нет ли покраснений и зуда до, во время или после мочеиспускания – возможно, будет нужна консультация уролога. Исключите просмотр слишком эмоциональных передач и долгое нахождения в «скрюченном» положении тела, которое вызывает застойные явления в области малого таза. Но при этом навязчиво не спрашивайте про желание сходить в туалет – то есть не формируйте патологический рефлекс и не ругайте мальчика.

Вопрос: У сына (сейчас ему 6 лет) с рождения миотонический синдром, он вялый, было расходящееся косоглазие с 2-4 лет, плосковальгус стопы. Ещё у него ГЭРБ 1 степени. И начались навязчивые движения: моргания, шмыганье, покашливание. После курса лечения всё прошло, а в этом году всё повторяется. Что вы можете посоветовать?

Ответ: Мышечный тонус, поддержание осанки, разумных спортивных навыков – для равновесия, координации и обучения в школе – вот то, на чём вы сейчас должны сосредоточиться. Нужно обеспечить ребёнку правильное рабочее место, тренировать мышцы спины – можно выбрать посильные для себя и ребёнка упражнения и менять их, чтобы не надоедали. Это различные подтягивания, отжимания от стены, махи руками.

Два раза в год можно проводить профилактику витаминами группы В – принимать их в течение месяца. Если появляются дополнительные вопросы по отдельным симптомам, то лучше записаться на консультацию к врачу-неврологу.

Проблемы школьников

Вопрос: Ребёнку от энуреза назначают кортексин. Хочется узнать ваше мнение об этом препарате и какие ещё есть способы лечения энуреза у детей. Ребёнку 7 лет, обследован, патологии мочеполовой системы не выявлено.

Ответ: Энурез лечится комплексно, лечение врач подбирает в зависимости от причин энуреза. Энурез может быть первичным из-за несвоевременного созревания нервной системы или вторичным, например – неврозоподобным. Для лечения энуреза используется не только кортексин, но и другие препараты, в том числе седативные, витамины, адаптогены.

Также ребёнку может помочь физиотерапия, рефлексотерапия и остеопатическое лечение. Но, при этом, я хочу обратить ваше внимание на то, что все эти методы должны применяться только после назначения их врачом-специалистом. Возможно, для уточнения причины энуреза ребёнку стоит провести ЭЭГ-видеомониторинг. В том случае, если он выявит зоны эпиактивности в головном мозге или неравномерность его созревания, то терапию можно будет скорректировать более точно.

Вопрос: Ребёнок в этом году пошел в школу. Начал очень сильно скрипеть ночью зубами, были у стоматолога - он никаких проблем не выявил. Бруксизм был и раньше, но не так часто. Подскажите от чего это и как с ним бороться?

Ответ: Думаю, что причина всего – новые эмоции. Школа – это новый круг общения, новая информация, впечатления, другая мера ответственности. Важно проанализировать режим дня, больше времени проводить вместе. Не давите ребёнка учёбой, иначе у него будет "аллергия на школу".

Ограничьте зрительные нагрузки. Вечером просто поиграйте в настольные игры, попросите помощи по дому – пропылесосить, накрыть на стол. В любом деле будьте союзниками. Хвалите его за дела, а не за отметки!

Уважайте выбор и мнение своего растущего чада, подбадривайте его. Ведь он продержался столько, сколько смог, а теперь ему надо немножко помочь. В крайнем случае, можно приобрести в аптеке специальное приспособление для защиты эмали зубов - типа "капы" у боксёров. А если почувствуете, что всё-таки не справляетесь с проблемой - посоветуйтесь с неврологом в индивидуальном порядке. Мягкие седативные препараты должны помочь в этом.

Вопрос: У меня мальчики-близнецы. Сейчас им 7 лет, пошли в 1-й класс. Спать сухим ночью и днём один сын стал с 2-х лет, второй с 6-ти. Несмотря на это, могут "подтекать" в течение дня - т.е. вижу на плавках у них мокрые пятна. Могут намочить трусики от смеха. И периодически какие-то ОРВИ начинаются с «мокрых ночей». Нужно ли с этими проблемами мне показать детей специалисту, и если да, то кому именно?

Ответ: Вы обрисовали признаки нейрогенной дисфункции мочевого пузыря у обоих деток. Старайтесь делать с ними упражнения на брюшной пресс, не заигрываться, не засиживаться у экранов планшетов и подобной техники, больше двигаться, посещать спортивные секции, бассейн. Мальчики должны потренировать свои ощущения перед мочеиспусканием - по типу симптома "будильника": ложатся на спину во время желания помочиться и несильно давят себе живот над лоном, так мозг получает информацию о "боевой готовности". А потом они бегут в туалет.

Можно дважды в год проводить курсы витаминов группы В. Конечно, лучше встретиться и обсудить эту проблемы прицельно с неврологом. Советую вам не всю информацию говорить при детях, то есть не смущать их. По моему опыту, остеопатия хорошо помогает при невротических проблемах, связанных с мочеиспусканием.

Вопрос: Дочери 9 лет. С 3 до 5 лет лечили заикание. Сейчас от него и следа нет. Но беспокоит, что в свои 9 лет не знает даже свой день рождения. Вроде всё расскажу, выучит, через пять минут спрошу - не помнит. Причем не помнит даже сезон! Отсюда проблемы с учебой. Новые слова никак ей не даются. До сих пор спрашивает меня, как пишутся некоторые буквы. Читает очень медленно. Очень хочется помочь ей. С чего начать нам?

Ответ: Дисбаланс в развитии нервной системы у девочки сейчас стал причиной нарушений в когнитивной сфере. Надо обратиться к неврологу. Скорее всего, будет предложено провести ЭЭГ-видеомониторинг сна, возможно - МРТ головного мозга, УЗДГ сосудов головы и шеи, консультация окулиста с осмотром глазного дна.

Эпиактивность, которая не проявляет себя днём, может быть обнаружена во время сна, а она влияет на развитие интеллекта. Плохое зрение или изменения на глазном дне тоже скажут о многом: а дочь может не признаваться вам, что она просто видит плохо. Одно могу сказать точно, что к последствиям лечения заикания эта проблема никак не относится. Поддерживайте девочку морально, хвалите за маленькие успехи, но при этом обследуйте, не затягивайте с обращением к врачу.

Вопрос: Сыну 11 лет, 5-й класс. До сих пор может написать буквы наоборот, путает N-И, R-Я, почерк ужасный, правила по русскому языку знает, но в процессе письма не применяет, пишет очень безграмотно, читать не любит. Есть повышенная тревожность, страхи. Психолог сказала, что есть задержка развития эмоционально-волевой сферы.

Плоско-вальгусная деформация ног проявилась около года назад, в детстве не было. Занимается боксом год. Один раз на тренировке упал, ударился головой. Сразу ничего не сказал, а сейчас рассказывает, что даже не помнит, как его подняли и посадили на скамейку. Родился в 37 недель, было обвитие и гипоксия в родах, 7-8 баллов по шкале Апгар ставили. Вопрос: надо ли при таких данных наблюдаться у невролога?

Ответ: Согласна, что у вашего сына есть выраженные когнитивные нарушения – к ним относятся память, внимание, сама мотивация к чтению и учёбе. То, что вы обратили внимание на старую травму - это хорошо, но, я думаю, что учёба и до травмы несколько "хромала".

Исключайте ему чрезмерные зрительные нагрузки - телефоны, планшеты, компьютеры, телевизор.

Объясните, что это не наказание, а отдых для его нервной системы. Общайтесь, читайте вместе хотя бы по главе в день. Пусть он вам перескажет прочитанное, сделает собственные выводы, выскажет своё отношение к герою и к ситуации. Хорошо, если он действительно успешен в спорте – тогда он более уверен в себе, меньше подвержен осуждению в коллективе. Мальчика своего ни с кем не сравнивайте, он у вас самый лучший! Обязательно покажите его неврологу, возможно – эндокринологу или психиатру. Конечно, волшебства не произойдёт, потому что возраст уже достаточно "взрослый", но и ничего не делать нельзя.

Вопрос: У сына нестабильность 2-4 шейных позвонков, был подвывих С1. По УЗДГ сосудов головы и шеи - извитые позвоночные артерии, зажим при повороте головы, кровоток снижен, но не критично. Глазное дно - то приток крови затруднен, то отток, каждый раз по-разному. Неврологи, у которых наблюдались, советовали плавание и запрет на секции, где есть нагрузка на шею: кувырки, стойки на лопатках, канат, батут, прыжки в воду. По этой причине ушли с гимнастики.

Сын посещает плавание и танцы. Врачи говорят, что надо укреплять мышцы шеи, а дальше всё будет можно. Нас интересуют занятия боевыми видами искусств и гимнастика... но там везде кувырки. На данный момент ему 8 лет. Очень спортивный и активный. Прокомментируйте, пожалуйста, нестабильность в шейном отделе позвоночника, извитые позвоночные артерии и спорт.

Ответ: Начну с обследований: с УЗДГ можно больше не частить, достаточно провести в 10–11 лет, затем ещё через пару-тройку лет. Контролировать зрение с осмотром глазного дна 1-2 раза в год достаточно.

Учитывая нестабильность в шейном отделе и гиперактивность мальчика, лучше по-прежнему воздержаться от гимнастики и самбо, бокса, карате, при этом можно у-шу и айкидо (как наименее травматичные). Самое оптимальное – это плавание без прыжков в воду, особенно с высоты.

Танцы - просто отлично, но без резких поворотов головы и исключить все акробатические варианты, то есть батут, кувырки, стойки на голове и лопатках, "мостик". Можно кататься на лыжах. Да и на физкультуру в школу лучше принести справку с такими же ограничениями. Излишние нагрузки способны дестабилизировать то, чего вы уже добились за эти годы. А боевые искусства никто вам не мешает изучать и посещать в качестве болельщиков.